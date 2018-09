Soll der Bund künftig umweltschonend, tierfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel fördern? Darüber entscheidet das Stimmvolk am Sonntag mit der Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmitte (Fair-Food-Initiative)».

Wird die Initiative angenommen, muss der Bund Vorgaben für die Schweizer Produktion machen, denen auch importierte Agrarprodukte grundsätzlich genügen müssten. Um nachhaltig produzierte Lebensmittel zu begünstigen, soll der Bund Einfuhrzölle abstufen können. Die Initiative verlangt auch strengere Deklarationsvorschriften und Massnahmen gegen Lebensmittelverschwendung.

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Von den grossen Parteien haben SP, Grüne und EVP die Ja-Parole beschlossen. Die GLP hat Stimmfreigabe erteilt.

Angst vor hohen Preisen

Schon heute kosteten Lebensmittel in der Schweiz viel mehr als im Ausland, argumentieren die Gegner aus FDP, SVP, CVP, BDP und den Wirtschaftsverbänden. Bei einer Annahme der Initiativen würden die Preise nochmals steigen.

Der Bund müsste im Herkunftsland überprüfen, unter welchen Bedingungen Lebensmittel hergestellt würden. Dazu müsste er einen teuren Kontrollapparat aufbauen, argumentieren die Gegner. Die Fair-Food-Initianten stellen das in Abrede. Die Schweiz könnte auf internationale Labels zurückgreifen, erklären sie.

Lebensmittel würden bei einer Annahme laut den Initianten nicht generell teurer. Zwar gäbe es beispielsweise weniger sehr billige Produkte aus Massentierhaltung. Der Preis von Qualitätsprodukten dürfte aber sinken. Die Initianten geben auch zu bedenken, dass Schweizer Haushalte weniger als 7 Prozent des Budgets für Lebensmittel ausgeben – im internationalen Vergleich sehr wenig.

Konform mit internationalen Verträgen?

Neben höheren Preisen warnen die Gegner vor einem schrumpfenden Angebot und vor Handelsstreitigkeiten. Die Initiative stehe in Konflikt mit WTO-Abkommen, bilateralen sowie Freihandelsabkommen, sagen sie.

Die Befürworter widersprechen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, die Fair-Food-Initiative wäre sehr wohl handelsrechtskonform umsetzbar. Es sei das Ziel, das bestehende Handelsrecht zu respektieren und es gleichzeitig in Richtung mehr Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.

Sympathien schwinden

Aus Sicht des Bundesrates ist die Initiative schlicht unnötig. Um nachhaltig und fair produzierte Lebensmittel im In- und Ausland zu fördern, reichten die geltenden Bestimmungen aus, sagt Innenminister Alain Berset. Auch habe die Schweiz bereits strenge Deklarationsvorschriften. Die Konsumenten hätten damit die Wahl.

Das Anliegen kam in den ersten Umfragen gut bei der Bevölkerung an, büsste aber nach und nach an Terrain ein. In der letzten SRG-Umfrage rund zwei Wochen vor der Abstimmungen sprachen sich noch 53 Prozent der Stimmberechtigten für die Fair-Food-Initiative aus.