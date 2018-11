Die «Hornkuh-Initiative» hat viele Sympathisanten. Reicht es am Sonntag aber für ein Ja? Es wird spannend.

Die Initiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere» (Hornkuh-Initiative) will Geld für jene Bauern, die Tiere mit Hörnern halten.

Das Volksbegehren kommt beim Stimmvolk an.

Sagt das Stimmvolk am Sonntag Ja, muss der Bund in Zukunft Beiträge zahlen für Kühe, Zuchtstiere, Ziegen und Ziegenböcke, die Hörner tragen. Den Initianten schweben jährlich 190 Franken pro Kuh vor, pro Ziege 38 Franken. Das würde den Bund rund 15 Millionen Franken kosten.

Geld sollen aber nur jene Bauern erhalten, die ihre Tiere regelmässig ins Freie lassen. Niemand soll gezwungen werden, Tiere mit Hörnern zu halten, es soll sich aber finanziell lohnen.

Wider die Natur oder «Eigengoal für Tierwohl»

Den Initianten geht es um naturnahe Haltung. Die Natur habe die Kühe mit Hörnern geschaffen, ist Bergbauer Armin Capaul überzeugt. Die Initianten verweisen auf die Schmerzen, die die Tiere beim Herausbrennen der Hornanlagen erleiden.

Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ist sich hingegen sicher, dass ein Ja den Tieren schaden würde, denn Tiere mit Hörnern würden wegen der Verletzungsgefahr in der Regel in Anbindeställen gehalten: «Die Initiative wäre in Bezug auf das Tierwohl ein Eigengoal.» Zudem müssten die Subventionen für horntragende Tiere andernorts eingespart werden.

Sympathisches Anliegen

National- und Ständerat haben sich klar gegen die Initiative ausgesprochen. Das Anliegen stiess aber auf viel Sympathie, vor allem im Nationalrat. CVP, SVP, FDP und BDP lehnen die Initiative ab. Ein Nein-Komitee ist aber während dem Abstimmungskampf nicht auf den Plan getreten. Die SP, die Grünen und die GLP sagen Ja.

Sympathie geniesst die Hornkuh-Initiative auch beim Stimmvolk: laut der zweiten SRG-Umfrage wollten Mitte November 49 Prozent ein Ja in die Urne legen, 46 Prozent ein Nein.