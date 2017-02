Viel mediale Beachtung für die USR III

Die Gegner der Unternehmenssteuerreform III haben einen wunden Punkt getroffen. Das steht unabhängig vom Ausgang der Abstimmung fest. Kaum eine Vorlage hat in den letzten Jahren so viel Beachtung in den Medien gefunden.

Die USR III gehöre zu den fünf resonanzstärksten Vorlagen seit 2013, schreibt das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich im Abstimmungsmonitor, der am Freitag veröffentlicht worden ist. Deutlich mehr Beachtung hatten nur die Masseneinwanderungsinitiative oder die Abzockerinitiative gefunden.