Sommaruga: «Diese jungen Menschen gehören zu uns»

Als erstes spricht Justizministerin Simonetta Sommaruga zur erleichterten Einbürgerung der dritten Generation. «Der Bundesrat nimmt das Ja der Bevölkerung mit grosser Genugtuung zur Kenntnis. Heute freue ich mich vor allem für diese jungen Menschen, die bei uns bestens integriert sind – sie gehören zu uns.» Es werde sich nun zeigen, wieviele der Drittgeneratiönler von der erleichterten Einbürgerung Gebrauch machen würden.

In den nächsten Tagen beginne die Referendumsfrist zu laufen. Wenn kein Referendum eingehe, könne sich der Bundesrat an die Umsetzung des Gesetzes machen. «Ich gehe davon aus, dass die erleichterte Einbürgerung spätestens in einem Jahr in Kraft ist.»