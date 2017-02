SP-Chef Levrat: «Ein Wendepunkt»

«Das heutige Ergebnis ist ein Wendepunkt dieser Legislatur. Der ‹bürgerliche Schulterschluss› ist gescheitert, weil die Bevölkerung davon nichts wissen will», erklärt SP-Präsident Christian Levrat in einer Medienmitteilung der SP.

«Das heutige Verdikt ist auch ein Auftrag an Finanzminister Ueli Maurer, noch vor dem Sommer eine neue, ausgewogene Reform auszuarbeiten. Da alle Elemente bereits in den Kommissionen und in der Verwaltung durchexerziert wurden, muss nicht auf Feld 1 gestartet werden», so Levrat. Die SP werde am ersten Tag der Frühlingssession (27. Februar) eine Parlamentarische Initiative einreichen, um den Fahrplan für eine rasche Umsetzung zu konkretisieren.