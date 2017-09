Die Rentenreform ist gescheitert. Laut SRG-Hochrechnung lehnen die Stimmberechtigten das Gesetz ab.

Reform Altersvorsorge 2020 Auf / Zuklappen Eidg. Vorlage: Reform der Altersvorsorge 2020 ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 558'999 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 674'779 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 45.3 % NEIN-Stimmen relativ: 54.7 % Auflistung der Abstimmungsresultate dieser Vorlage nach Kantonen Kanton Ja-Stimmen Prozentual Nein-Stimmen Prozentual Ja-Stimmen Absolut Nein-Stimmen Absolut Aargau 43% 57% 87372 115734 Appenzell Ausserrhoden 39.5% 60.5% 7676 11742 Appenzell Innerrhoden 36.7% 63.3% 1813 3124 Basel-Stadt 55% 45% 31118 25469 Freiburg 54.1% 45.9% 48435 41066 Glarus 37% 63% 4014 6830 Graubünden 45.8% 54.2% 27488 32573 Jura 56.8% 43.2% 12647 9608 Luzern 47.9% 52.1% 66583 72408 Neuenburg 51.8% 48.2% 26240 24389 Nidwalden 39% 61% 6070 9479 Obwalden 41.7% 58.3% 5555 7773 Schaffhausen 44% 56% 14246 18147 Schwyz 35.7% 64.3% 18542 33358 Solothurn 42.5% 57.5% 35390 47945 St. Gallen 40.8% 59.2% 61388 89021 Thurgau 40.1% 59.9% 30761 46000 Uri 45.2% 54.8% 5091 6173 Wallis 50.4% 49.6% 51450 50576 Zug 42.3% 57.7% 17120 23364 JA-Anteil in % 100 65 60 55 50 45 40 35 0 Endresultat JA -Stimmen absolut: ( 558'999 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 674'779 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 45.307907905636 % NEIN-Stimmen relativ: 54.692092094364 % Bezirk: JA-Stimmen: ( 558'999 Stimmen) NEIN-Stimmen: ( 674'779 Stimmen) Bezirksresultate verbergen Bezirksresultate anzeigen Auf / Zuklappen

Das Wichtigste in Kürze

Die Rentenreform steht vor dem Aus: Die SRG-Hochrechnung zum Bundesgesetz des Instituts gfs.bern sagt ein Nein von 53 Prozent voraus.

Im Kanton Genf ist das Nein besoders deutlich: Erwartet wird, dass die Genfer die Reform mit 60,36 Prozent ablehnen.

Aus dem Kanton Basel-Stadt dagegen ist ein Ja zu erwarten. Nach Auszählung der brieflichen Stimmen beträgt der Ja-Anteil 53,8 Prozent.

Die Waadt lehnt voraussichtlich das Bundesgesetz ab, befürwortet aber die Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Dieser Teil der Altersvorsorge – also das Gesetz als solches – ist mit der geplanten Mehrwertsteuer-Erhöhung verknüpft, die dem obligatorischen Referendum unterliegt. Die Rentenreform tritt nur in Kraft, wenn beide Vorlagen angenommen werden.

Politikwissenschaftler Lukas Golder rechnet mit einem Nein von etwa 55 Prozent. Dies erklärte er im SRF-Abstimmungsstudio.

Ist dies eher ein linkes Nein oder eher ein rechtes Nein? Laut Golder sind die Nein-Stimmen aus beiden Lagern relevant für die Ablehnung. Die rechte Seite, also die Bürgerlichen, hätten mit ihrer Kampagne früh dominiert. Aber auch das linke Nein aus der Westschweiz habe eine Rolle gespielt, so Golder.

Lukas Golder: «Es wird ein Nein geben» 3:53 min, vom 24.9.2017

Steuererhöhungen wären grundsätzlich nicht das Problem beim Volk, analysiert Politologe Lukas Golder. «Die Menschen sind bereit mehr Steuern für eine nachhaltige Altersreform zu zahlen.»

Das Gesetz wollte die Renten der AHV und der obligatorischen beruflichen Vorsorge mit Entlastungsmassnahmen und zusätzlichen Einnahmen sichern.

Die 11. AHV-Revision scheiterte bereits 2004 an der Urne. Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre hatte der Vorlage das Genick gebrochen. Aktuell gibt es sowohl in der 1. als auch in der 2 Säule Reformbedarf. Gründe sind die steigende Lebenserwartung, die tiefe Geburtenrate und die damit einhergehende Alterung der Bevölkerung sowie das tiefe Zinsniveau.

