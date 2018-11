Starke und vor allem auch vertrauensvolle Sozialversichungen seien den Bürgern wichtig, das zeige das Abstimmungsresultat. In Einzelfällen müssten diese Überwachungen durchführen können. Die Vernehmlassung laufe bis Ende Jahr. Eine Inkraftsetzung solle so schnell wie möglich erfolgen.

16:56

Sommaruga: «Es braucht Kompromisse»

Bundesrätin Sommaruga weiter: «Die Institutionen sind so aufgestellt, dass es einen Machtausgleich gibt und Kompromisse erzielt werden müssen.» Niemand könne alles entscheiden, man schaue in der Schweiz einander gegenseitig auf die Finger. Das Schweizer Stimmvolk schätze dies. «Alles oder nichts, schwarz oder weiss – das ist nicht, was die Schweiz so erfolgreich gemacht hat», sagt Sommaruga. Die Stimmbevölkerung dörfe und solle immer wieder eingreifen.