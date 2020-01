Wie die 2019 abgelehnte Steuerreform erhält auch die neue Reform wieder Massnahmen zum sozialen Ausgleich. So soll etwa der Steuerabzug für Familien, die ihre Kinder fremdbetreuen lassen, auf 12'000 Franken verdoppelt werden. Zudem enthält die Reform eine Steuersenkung für sehr tiefe Einkommen. Diese werden in Solothurn verglichen mit anderen Kantonen sehr hoch besteuert. Ebenfalls Bestandteil der Reform ist eine Erhöhung der Vermögenssteuern für Reiche, und dass sich die Wirtschaft finanziell an den bestehenden Ergänzungsleistungen für Familien beteiligt.