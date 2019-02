Mit der Zersiedelungs-Initiative ist die 16. von 16 Initiativen in dieser Legislatur abgelehnt worden – bis zu den Wahlen im Oktober wird auch keine weitere mehr folgen. «Wenn den Leuten ein Problem nicht wirklich unter den Nägeln brennt, dann wird es für eine Initiative schwierig», erklärt Politologe Lukas Golder den schweren Stand von Initiativen. Noch schwieriger werde es, wenn Parlament und Bundesrat auf ein bereits existierendes Mittel gegen ein Problem hinweisen könnten. Wenn zudem Initiativgegner entschlossen auftreten würden, habe praktisch keine Initiative eine Chance. Dennoch sei das Instrument der Initiative kräftiger als früher.

SP-Vizepräsident Beat Jans wertet das Nein nicht als Nein zum Landschaftsschutz. Die Rückzonungen, die das Raumplanungsgesetz vorsehe, müssten nun konsequent umgesetzt werden. Es gehe auch immer wieder vergessen, dass ausserhalb der Bauzonen gebaut werde, nämlich in der Landwirtschaft. «Es muss auch dort etwas passieren», fordert Jans.

Die Abstimmungsverlierer hätten keine Forderungen zu stellen, insbesondere angesichts der tiefen Stimmbeteiligung. Diese zeige, dass Problematik bei der Bevölkerung nicht «am Drücken» sei, sagt FDP-Präsidentin Petra Gössi. Darum gelte es, die Umsetzung der Revision des Raumplanungsgesetzes erst abzuwarten. «Dann erst weiss man, wo man nachjustieren muss.» An die Adresse der Kritiker des neuen Raumplanungsgesetzes – zu denen ursprünglich auch die FDP gehörte – sagt sie: «Bitte habt mehr Vertrauen in kantonale Regierungen, nur die kennen die Bedürfnisse ihrer Region. Die werden nicht zulassen, dass alles zersiedelt wird.»

Grünen-Präsidentin Regula Rytz räumt ein, dass die Initiative ihrer Jungpartei durchaus «konsequent und radikal» gewesen sei. Dass immerhin 36 Prozent der Bevölkerung für die Initiative gestimmt hätten, sei für sie aber ein Zeichen, dass man für kleinere Schritte auch in Zukunft bereit sei. «Im Moment ist es eine Enttäuschung, aber wir werden weiterfahren.»

Die Umweltministerin nimmt Bund, Kantone und Gemeinden in die Verantwortung. Der heutige Tag sei keine Niederlage für Natur und Landschaft. Das «strenge» Raumplanungsgesetz von 2013 werde nicht angetastet. «Wir setzen dieses jetzt so um, wie es die Bevölkerung erwartet», sagt Sommaruga. Die Fehler der Vergangenheit dürften nicht wiederholt werden. Kantone und Gemeinden müssten jetzt zu grosse Bauzonen verkleinern und der Bund schaue genau hin.

Sommaruga wertet die Ablehnung der Initiative nicht als selbstverständlich. Für den Bundesrat sei das Nein zur Zersiedelungs-Initiative aber kein Nein zum Landschaftsschutz. «Viele Menschen in diesem Land teilen das Anliegen der Initianten», sagt die Umweltministerin. Die Bevölkerung vertraue darauf, dass die Behörden das geltende Raumplanungsgesetz konsequent umsetzt.

Jetzt tritt Umweltministerin Simonetta Sommaruga vor die Medien. Die Bundesrätin ist erleichtert über den Volksentscheid. Die Initiative hätte die Zersiedelung verstärkt, statt gebremst. «Mit der Initiative hätte sich die Bautätigkeit in Gebiete verlagert, wo es heute noch grössere Baulandreserven hat.» In den Städten hätte sich der Druck auf die Mieten erhöht.

Mit der Zersiedelungs-Initiative stand erneut ein Anliegen einer Jungpartei zur Debatte. Politologe Lukas Golder wertet das Engagement trotz Niederlage als Erfolg für die Jungen. «Sie können mit einer Initiative ein unbequemes Thema lancieren», sagt Golder. Dies sei auch bei der Zersiedelungs-Initiative der Fall gewesen. Golder sieht mit der sogenannten Generation Z, die jetzt stimmberechtigt wird eine unbequeme Generation vor der Tür stehen: «Sie will langfristige Lösungen und fordert die Alten heraus.»

Die provisorische Stimmbeteiligung beträgt 38 Prozent, sagt Lukas Golder vom Institut gfs.bern. Damit liegt sie deutlich unter dem Durchschnitt. «Die Schlussmobilisierung hat kaum stattgefunden», erklärt sich Golder den tiefen Wert. Gerade auch in den Städten, wo man noch mit etwas mehr Zuspruch hätte rechnen können, habe es keine grosse Mobilisierung gegeben.

Nationalrat Thomas Egger (CVP/VS) vom Co-Präsidium des Gegenkomitees zur Zersiedelungs-Initiative freut sich über das klare Nein. «Denn es hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Schweizer Stimmvolk keine radikalen Initiativen mehr will, die man nachher nicht umsetzen kann.» Das Nein sei auch ein Vertrauensvotum an die Behörden. Die Bevölkerung traue ihnen zu, dass das Raumplanungsgesetz nun umgesetzt werde.

Die Regierung im Kanton Appenzell Ausserrhoden bleibt auch nach den Gesamterneuerungswahlen in Männerhand: Die drei Bisherigen wurden bestätigt. Hansueli Reutegger verteidigt den Sitz der SVP, Yves Noël Balmer jenen der SP. Sie ersetzen Köbi Frei (SVP) und Matthias Weishaupt (SP), welche altershalber aus der fünfköpfigen Regierung zurücktreten.

Im Kanton Bern werden die Energievorgaben für Gebäude nicht verschärft. Das Volk hat das neue Energiegesetz in einer Referendumsabstimmung knapp mit 50.6 Prozent Nein-Stimmen verworfen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Mit dem neuen Gesetz hätten beispielsweise Öl- und Gasheizungen in schlecht isolierten Gebäuden nur ersetzt werden können, wenn das Gebäude besser isoliert oder ein Teil der Energie erneuerbar erzeugt worden wäre. Hauseigentümer und Wirtschaftsverbände hatten das Referendum ergriffen.

Nach der Ablehnung ihrer Zersiedelungs-Initiative setzen die Verlierer auf eine konsequente Umsetzung des Raumplanungsgesetzes. «Wir werden uns weiterhin aktiv in die Diskussionen um das Raumplanungsgesetz einbringen», sagt Mitinitiant Luzian Franzini von den Jungen Grünen. Auch für die Initiativgegner ist der Weg mit dem bestehenden Raumplanungsgesetz vorgespurt. «Die Vorlage hat zwar ein legitimes Ziel verfolgt, dies jedoch mit zu radikalen und letztlich kontraproduktiven Mitteln», schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Zum Schutz des Bodens setze der Verband stattdessen auf das existierende, griffige Raumplanungsgesetz.

14:13

Urner knöpfen sich den Wolf vor – theoretisch

Die Stimmberechtigten im Kanton Uri nehmen die Volksinitiative «Zur Regulierung von Grossraubtieren» an. Für die durch den Kanton Uri streifenden Bären und Wölfe ändert sich damit vorerst aber praktisch nichts. Mit dem Beschluss der Stimmberechtigten erhält der Kanton die Verfassungskompetenz, Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Bestandesregulierung zu erlassen. In der Praxis ist damit aber keine Änderung zu erwarten, weil die Forderungen der Initiative weitgehend in der geltenden Gesetzgebung erfüllt sind und weil die Kantone keinen Spielraum für eine eigene Grossraubtierpolitik haben.