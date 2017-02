Der Bund wird voraussichtlich mehr Geld für die Nationalstrassen bekommen. Gemäss der SRG-Hochrechnung von gfs.bern gibt das Stimmvolk mit 62 Prozent grünes Licht für den NAF.

Strassen-Fonds NAF Auf / Zuklappen Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 1'460'373 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 910'783 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 61.6 % NEIN-Stimmen relativ: 38.4 % Standesstimmen JA-Stimmen: 22 NEIN-Stimmen: 0 Auflistung der Abstimmungsresultate dieser Vorlage nach Kantonen Kanton Ja-Stimmen Prozentual Nein-Stimmen Prozentual Ja-Stimmen Absolut Nein-Stimmen Absolut Aargau 63.1% 36.9% 111760 65239 Appenzell Ausserrhoden 63.3% 36.7% 12123 7039 Appenzell Innerrhoden 65.2% 34.8% 2998 1598 Basel-Landschaft 56.8% 43.2% 47166 35933 Basel-Stadt 53.6% 46.4% 30034 26049 Bern 59.1% 40.9% 183620 127004 Freiburg 60.2% 39.8% 50376 33296 Genf 56.8% 43.2% 69525 52823 Glarus 66% 34% 6782 3496 Graubünden 60.3% 39.7% 39725 26190 Jura 61.8% 38.2% 13096 8085 Luzern 63.4% 36.6% 78957 45672 Nidwalden 66.3% 33.7% 9819 4985 Obwalden 61.5% 38.5% 7704 4821 Schaffhausen 57% 43% 17469 13201 Schwyz 64.9% 35.1% 31272 16919 Solothurn 59.4% 40.6% 48087 32915 St. Gallen 60.3% 39.7% 84247 55527 Tessin 60.5% 39.5% 58844 38397 Thurgau 59.2% 40.8% 42469 29310 Uri 57.1% 42.9% 5721 4304 Waadt 74.3% 25.7% 152719 52927 Wallis 63.3% 36.7% 65757 38048 Zug 66.6% 33.4% 26507 13271 Zürich 60.3% 39.7% 263596 173734 JA-Anteil in % 100 65 60 55 50 45 40 35 0 Endresultat JA -Stimmen absolut: ( 1'460'373 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 910'783 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 61.589073009115 % NEIN-Stimmen relativ: 38.410926990885 % Bezirk: JA-Stimmen: ( 1'460'373 Stimmen) NEIN-Stimmen: ( 910'783 Stimmen) Bezirksresultate verbergen Bezirksresultate anzeigen Auf / Zuklappen

Das Schweizer Stimmvolk will für die Nationalstrassen und für Verkehrsprojekte in städtischen Gebieten genügend Geld zur Verfügung stellen. Nach der Auszählung in 25 Kantonen liegt der Ja-Anteil bei 61,6 Prozent. Bisher sagte kein Kanton Nein.

Einzig die Resultate aus dem Kanton Neuenburg liegen noch nicht vor. Mit dem Votum wird der Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) in der Verfassung verankert. Geplant ist, dass der Fonds 2018 in Kraft tritt.

Die höchste Zustimmung bekam der Strassenfonds in der Waadt mit 74,3 Prozent – mehrere Projekte in der Westschweiz werden vom Fonds profitieren. In Genf betrug der Ja-Anteil dennoch lediglich knapp 57 Prozent. Zug und Luzern wiederum, weitere Kantone mit mehreren Projekten auf der Liste, sagten mit über 66 Prozent (Zug) und 63,4 Prozent (Luzern) Ja.

Die bisher kleinsten Ja-Anteile hatten die beiden Basel – mit 53,6 Prozent Basel-Stadt und mit 56,8 Prozent Basel-Landschaft.

Mehr Mittel

Die zusätzlichen Mittel für den Strassenverkehr werden benötigt, weil die Einnahmen aufgrund des niedrigeren Treibstoffverbrauchs derzeit sinken.

Ursprünglich wollte der Bundesrat vor allem die Autofahrer zur Kasse bitten. Er schlug vor, den seit 1974 unveränderten Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen um 12 bis 15 Rappen zu erhöhen. Das Parlament bewilligte schliesslich einen Benzinpreis-Aufschlag von 4 Rappen.

Wird der NAF abgelehnt, bleibt es beim Alten: Die Hälfte des Ertrags aus der Mineralölsteuer, der Mineralölzuschlag und der Ertrag aus der Autobahnvignette fliessen in die Strassenkasse.

Wenig Opposition

Daraus werden Bundesbeiträge an Kantonsstrassen und via Infrastrukturfonds die Beseitigung von Engpässen, die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes sowie die Agglomerationsprogramme finanziert.

Ab etwa 2019 wären die Reserven aufgebraucht, die Mittel würden nur noch für den Substanzerhalt ausreichen. Opposition gegen den NAF kommt von links-grüner Seite. SP und Grüne wehren sich dagegen, dass die Mehrkosten zum grössten Teil von der Bundeskasse getragen werden sollen.