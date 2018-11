Inhalt

Per Video überführt - Versicherer kämpfen für Observationen

Im Abstimmungskampf um Sozialdetektive gehen Versicherer in die Offensive und veröffentlichen neue Observationsvideos. Betrüger seien oft nur so zu überführen. Die Gegner der Vorlage ärgern sich über diese Aktion – sie stosse die falsche Debatte an.