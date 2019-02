Wem gehört das Trinkwasser? Über diese Frage befinden die Zürcher Stimmbürger an diesem Sonntag. Die Kantonsregierung möchte Privaten per Gesetz erlauben, mit gewissen Einschränkungen Wasserversorgung zu betreiben. Die bürgerlichen Parteien sind dafür, die linken dagegen. In einer zweiten Vorlage entscheiden die Zürcher, ob Hundekurse für Halter von grossen Hunden weiterhin obligatorisch sein sollen.

In Basel stimmen beide Kantone über dasselbe Anliegen ab. Die Regierungen möchten das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital Baselland zu einer einzigen Gesellschaft fusionieren – zur «Universitätsspital Nordwest AG». Damit wollen sie Kosten von mittelfristig 70 Millionen Franken sparen. Insgesamt würden über 400 Stellen gestrichen und etwa 150 Betten abgebaut. Die Stimmbürger von Baselland können zudem über eine solidarische Verteilung der Sozialkosten auf alle Gemeinden entscheiden. Basel-Stadt stimmt über Steuer-Rabatte für Pharmafirmen und andere internationale Konzerne ab.

Ein politischer Dauerbrenner beschäftigt die Urner. Sie stimmen über eine Initiative des Bauernverbands ab, die nach lockereren Vorschriften für den Abschuss von Wolf und Luchs verlangt. Die Abstimmung ist eine rein symbolische, laut der Regierung würde sich bei einem Ja nichts ändern. Die Forderungen der Initiative seien durch die geltenden Gesetze bereits grösstenteils erfüllt. Das Kantonsparlament spricht sich trotzdem für die Initiative aus – um ein Zeichen zu setzen.

Staat und Kirche sollen noch klarer getrennt werden. Darüber wird in Genf entschieden. Die geplante Verfassungsänderung würde es Beamten und Mandatsträgern verbieten, religiöse Symbole wie etwa ein Kopftuch zu tragen. Laut der Regierung soll dies verhindern, dass sich einzelne Religionsgemeinschaften voneinander abkapseln. Gegner kritisieren den «bevormundenden und diskriminierenden Charakter» des Gesetzes.

Die Energiewende ist Thema in Bern. Es soll das Energiegesetz revidiert und an die Ziele des Bundes angeglichen werden. Hauseigentümer und Wirtschaftsverbände hatten das Referendum ergriffen. Ausserdem stimmen die Berner über ein neues Polizeigesetz ab. Auch das ist umstritten, besonders ein Artikel, der es der Polizei erlauben soll, Campierer bei unerlaubtem Übernachten auf privatem und öffentlichem Boden wegzuweisen. Der Artikel richtet sich gegen ausländische Fahrende.

Die Tessiner sollen in ihren politischen Rechten den restlichen Schweizer Bürgern gleichgestellt werden. Mit der geplanten Verfassungsänderung würde die Frist fürs Unterschriftensammeln bei kantonalen Volksinitiativen verlängert – von 45 bis 60 Tagen auf 60 bis 100 Tage.

Mehr Informatik an den Schulen – so die Meinung des St. Galler Regierungsrats und Kantonsparlaments. Sie legen den Stimmbürgern deshalb einen Kredit von 75 Millionen Franken vor, mit dem verschiedene IT-Projekte an den Volksschulen, Berufsschulen und der Universität gefördert würden.

Die einzigen kantonalen Wahlen an diesem Abstimmungssonntag sind schon so gut wie entschieden. In Appenzell Ausserrhoden wird die Regierung neu gewählt – für die fünf Sitze kandidieren jedoch nur genau fünf Kandidaten. An der parteipolitischen Zusammensetzung wird sich deshalb auch nichts ändern.