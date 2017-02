Das Gerangel um den frei werdenden Sitz ist gross. SP, GLP, SVP und EVP wollen den Grünen den Sitz abjagen.

In Winterthur findet am Sonntag die Ersatzwahl für Matthias Gfeller (Grüne) in die Stadtregierung statt. Gleich fünf Parteien haben Kandidaten für den frei werdenden Stadtratssitz nominiert.

Die Grünen versuchen den Sitz mit dem langjährigen Gemeinderat Jürg Altwegg zu verteidigen. Die SP, wählerstärkste Partei in Winterthur, will ihren 2014 verlorenen dritten Sitz in der siebenköpfigen Exekutive mit Christa Meier zurückzuerobern.

Auch die Grünliberalen mischen mit. Sie haben Gemeinde- und Kantonsrat Michael Zeugin ins Rennen geschickt. Die SVP hofft auf einen zweiten Stadtratssitz. Nominiert wurde Daniel Oswald, Fraktionspräsident im Gemeinderat. Die EVP, seit 2010 nicht mehr im Stadtrat vertreten, will mit Barbara Huizinga-Kauer zurück in die Stadtregierung.

Ersatzwahl in den Winterthurer Stadtrat Kandidierende



Stimmen

Jürg Altwegg (Grüne)



..'... Daniel Oswald (SVP)



..'... Christa Meier (SP)



..'... Michael Zeugin (GLP)



..'... Barbara Huizinga-Kauer (EVP)

..'... Absolutes Mehr-------------



..'...

Bisher setzte sich der Stadtrat zusammen aus: 2 SP, 2 FDP, 1 SVP, 1 CVP und 1 Grüne. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 2. April statt.

Die Ersatzwahl ist notwendig, da Gfeller aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe war zuvor in der Wärmering-Affäre schwer unter Beschuss geraten.