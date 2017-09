«Klare Absage an AHV-Zweiklassengesellschaft»

Das Nein zur Rentenvorlage sei eine Bestätigung das Dreisäulen-Prinzips der AHV und eine klare Absage an eine Zweiklassengesellschaft in der AHV, sagte Ständerat Joachim Eder (FDP/ZG) in einer ersten Stellungnahme. Ebenso sei es eine deutliche Absage an die Vermischung der Säulen. Dass das Resultat so deutlich ausfallen würde, glaubte er nicht. Was ihn an den Podien vor allem verunsichert habe, sei die Aussage gewesen, man finde die Reform zwar schlecht, stimme aber trotzdem Ja, weil endlich etwas gehen müsse.

Nationalrätin Silvia Schenker (SP/BS), die sich für ein Ja zur Rentenreform einsetze, räumte ein, dass die Vorlage sehr komplex gewesen sein. Dies sei aus vielen Gesprächen mit der Bevölkerung hervorgegangen. Es sei noch nicht ganz klar, ob es ein Nein zu beiden Vorlagen sei. Man werde nun nach den definitiven Resultaten auf die referendumsführenden linken Gruppierungen und Gewerkschaften in der Westschweiz zugehen: «Sie sind ja Teile von unserer Partei, aber auch andere Linke.»