Am 9. Februar werden die Gemeinderäte der Obwaldner Gemeinden neu gewählt. Erstmals auch mit einem Kandidat der Grünliberalen.

Spannung herrscht nur in vier Gemeinden

Alpnach: Erstmals die GLP in einem Obwaldner Gemeinderat?

Besonders spannend ist die Ausgangslage in Alpnach. Hier tritt der parteilose Gemeindepräsident Heinz Krummenacher nicht mehr an. Diesen frei werdenden Sitz möchten gleich vier Parteien erobern: Die SVP, die FDP, die CVP und die Grünliberalen. Damit betritt die Grünliberale Partei erstmals das politische Parkett in Obwalden. Mit dieser Ausgangslage müssen auch die vier Bisherigen um ihre Wiederwahl zittern.

Aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats Alpnach (5 Sitze): 2 CSP, 1 SVP, 1 CVP, 1 parteilos

Giswil: Holt die SP einen zweiten Sitz?

In Giswil tritt mit Peter Burch einer der beiden CSP-Gemeinderäte nicht mehr zur Wiederwahl an. Die CSP möchte diesen Sitz verteidigen, durch die Kandidatur eines zweiten SP-Kandidaten kommt es aber zu einer Urnenwahl.

Aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats Giswil (7 Sitze): 2 CSP, 2 CVP, 1 FDP, 1 SP, 1 IG Giswiler Landwirtschaft

Kerns: Kann die FDP ihren einzigen Sitz verteidigen?

Spannung versprechen die Gemeinderatswahlen auch in Kerns. Hier tritt FDP-Gemeindepräsident André Windlin nicht mehr an. Den frei werdenden Sitz möchte die FDP verteidigen, aber auch die SVP und eine parteilose Kandidatin stellen sich zur Wahl.

Aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats Kerns (7 Sitze): 3 CVP, 1 CSP, 1 FDP, 1 SVP, 1 parteilos

Sarnen: Verliert die CVP ein Mandat im Gemeinderat?

Im Obwaldner Hauptort wird im Gemeinderat ein Sitz frei, jener von Anna Kathriner (CVP). Die CVP möchte den Sitz verteidigen und damit ihre drei Sitze halten, neu möchte aber auch die SP mit ihrer Kantonalpräsidentin in den Rat einziehen.

Aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats Sarnen (7 Sitze): 3 CVP, 2 SVP, 1 FDP, 1 parteilos