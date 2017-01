Gewalt in Spitälern

Die Gewalt gegen Ärzte und Pflegefachpersonen auf Notfallzentren in Schweizer Spitälern hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Vor allem das weibliche Personal muss sich gegen seine Patienten wehren.

Sie wollen helfen und werden dafür bespuckt, bedroht oder sogar tätlich angegriffen. Aggressives Verhalten gegenüber dem Spitalpersonal hat deutlich zugenommen, wie der Chef des Berner Notfalls Aris Exadaktylos gegenüber 10vor10 bestätigt.

«Nicht nur bei uns auf dem Notfall sondern auch auf anderen Notfallstationen sehen wir in den letzten Jahren eine Zunahme von Gewalt jeglicher Art. Betroffen ist vor allem das Pflegepersonal».

Alkohol und Drogen im Spiel

Die Notfallstation im Berner Inselspital wird rund um die Uhr von Securitas-Mitarbeitern bewacht. Mussten sie vor zwei Jahren noch 372 Mal eingreifen, waren es im letzten Jahr schon 642 Mal. Eine bisher unveröffentlichte Studie zeigt, dass aggressive Patienten oft unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.

« Vor allem für junges und weibliches Personal sind solche Angriffe oft traumatisierend. » Aris Exadaktylos

Chef Notfall Inselspital

Im Durchschnitt sind die Täter 33 Jahre alt. 57 Prozent sind Schweizer. In den letzten 36 Monaten wurden 63 Gewaltdelikte festgestellt. Eine Zunahme von über 50 Prozent.

Zusatzinhalt überspringen Mehr in «10vor10» Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend um 21:50 Uhr in der Sendung «10vor10» auf SRF1.

Selbstverteidigungskurse und Umbau

«Wir haben es mit Angriffen mit Reizgas zu tun oder mit Schlägen und Würgattacken. Vor allem für junges und weibliches Personal sind solche Angriffe oft traumatisierend», so Exadaktylos.

Das Inselspital hat auf die zunehmende Gewaltbereitschaft ihre Patienten reagiert. Ärzten und Pflegefachpersonen wird in Selbstverteidigungskursen gezeigt, wie sie sich gegen Angriffe wehren können.

Zudem sind auch bauliche Massnahmen geplant: Der Warteraum und die Behandlungszimmer auf der Notfallstation sollen demnächst umgestaltet werden. Das Spital erhofft sich eine stressfreiere und aggressionshemmende Wirkung.

Das Spital will Angriffe gegenüber dem Personal in Zukunft auch konsequenter ahnden. Bisher wurde in rund 20 Prozent der Fälle Strafanzeige eingereicht.