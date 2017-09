Der Informationsaustausch über Finanzkonten ist heikel. Sollen 41 neue, teils höchst problematische Länder dazukommen?

Das Wichtigste in Kürze

Die Schweiz weitet im Kampf gegen Steuerhinterziehung den Automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten gemäss internationalem Standard kontinuierlich aus.

Mit 37 Ländern ist der AIA bereits besiegelt und gilt ab 2018. Heute entscheidet der Nationalrat als Erstrat, ob der Austausch von Finanzdaten mit 41 weiteren Ländern erlaubt werden soll.

Das ist bei Ländern wie Russland und China mit anderen Rechtssytemen wegen der Missbrauchsgefahr problematisch, nicht zuletzt in Bezug auf die Auslandschweizer.

Im Nationalrat geht es nun unter anderem um einen Prüfmechanismus mit klaren Kriterien, anhand derer über eine Übermittlung von Daten ins Ausland entschieden werden soll.

Kommissionssprecherin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP/BL) wies am Mittwochnachmittag zum Auftakt der Debatte darauf hin, dass seit dem Inkrafttreten des AIA die Bundesversammlung diesen bereits mit 38 Staaten gutgeheissen hat. Nun sollen 41 weitere Staaten dazukommen. Wenn es dem Rat gelinge, die Vorlage in der Wintersession in die Schlussabstimmung zu bringen, könne der Bundesrat die Beschlüsse per Anfang 2018 in Kraft setzen.

Ein vorgelagerter Prüfmechanismus als Sicherheit?

Leutenegger Oberholzer strich die Bedeutung des geplanten vorgelagerten Prüfmechanismus heraus. So werde vor einem Datenaustausch geprüft, ob die Staaten die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten. Im Sommer 2019 soll dabei der Bundesrat einen Bericht über den Stand der Dinge vorlegen. Danach entscheide der Bundesrat nach Konsultation der Kommissionen, ob ein Datenaustausch erfolgen könne.

Ein Marschhalt – mit dem Risiko von Retorsionsmassnahmen?

Eine Minderheit der Kommission mit der SVP verlangt bei der Umsetzung des AI einen Marschhalt. Diese möchte momentan keine weiteren Staaten mit dem AIA «beglücken» und entsprechend nicht auf das Geschäft eintreten.

Widerstand aus den Reihen der SVP

«Wir liefern unsere eigenen Landsleute aus, indem wir ihnen Schilder mit ihrem Kontostand auf die Brust heften», kritisierte Magdalena Martullo-Blocher. Sie verwies auf Russland, wo Steuergelder per Korruptionsdrohung eingetrieben würden, Gelderpressungen in Brasilien und Entführungen mit Lösegeldforderungen in Mexiko. Offensichtlich sei aber der Konformitätsdruck der Schweiz grösser, als Musterschülerin zu fungieren.

Nationalrätin SVP/GR

Die Mehrheit der Kommission wiederum befürchtet Retorsionsmassnahmen, wenn die Schweiz sich dem internationalen Standard nicht anschliesst, den alle wichtigen Länder mittragen.

Allgemeine Befürchtungen

Alle Mitglieder der Kommission teilen laut Leutenegger Oberholzer zugleich die Befürchtungen bei der Wahrung von Persönlichkeitsrechten und Datensicherheit – in Bezug auf die Korruptionsverhältnisse in gewissen Staaten wie auch bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte.

Die Mehrheit lehnt aber eine Sistierung der Beratung ab, auch mit Blick auf den vorgesehenen Prüfmechanismus, den die Wirtschaftskommission noch ausgebaut habe: So muss gewährleistet sein, dass die Rechtssicherheit des AIA und die Datensicherheit in den betreffenden Land gewährleistet sind. Weiter ist unter anderem zu prüfen, ob der Austausch schwere Menschenrechtsverletzungen zur Folge haben könnte, wie Leutenegger Oberholzer sagte.

« Bei einigen Staaten müssen wir genauer hinschauen, ob ein standardgemässer AIA gewährleistet ist. » Beat Walti

Nationalrat, FDP/ZH

Der AIA sei tatsächlich ein neuer globaler Standard für die Steuertransparenz, stellte Beat Walti (FDP/ZH) fest. Er verwies auf 20'000 Angestellten allein in Private Banking, die 1,5 Milliarden Franken an Steuern an die Öffentlichkeit ablieferten. Sie müssten alle in einem sicheren Rechtsrahmen operieren können. Die Auswahl der neuen Staaten möge zwar auf den ersten Blick erstaunen, folge aber einer gewissen Logik, sagte Walti und weiter: «Bei einigen Staaten müssen wir genauer hinschauen, ob ein standardgemässer AIA gewährleistet ist.»

Maurer: Geplanter Prüfmechanismus weltweit einzigartig

Finanzminister Ueli Maurer sprach von einem weiteren Paket im Rahmen des Transparenzprozesses. Dieser Prozess sei auch noch nicht abgeschlossen. «Es wäre wohl naiv zu glauben, der Prozess würde plötzlich gestoppt und alles kehre zum Alten zurück.»

« Alle anderen wichtigen Finanzplätze folgen dem gleichen Weg wie die Schweiz, die zugleich immer etwas hinterherhinkt. » Ueli Maurer

Finanzminister

Die Schweiz gehöre zu den wichtigsten Finanzplätzen der Welt und sei auf Rechtssicherheit angewiesen, warb Maurer für den AIA. Die USA etwa suchten zwar zurzeit einen eigenen Weg, würden dafür aber weltweit kritisiert und wohl die Regeln dereinst auch übernehmen müssen. Es sei aber nicht ratsam für die kleine Schweiz, sich hinter den USA zu verschanzen. Alle anderen wichtigen Finanzplätze folgten dem gleichen Weg wie die Schweiz, die zugleich immer etwas hinterherhinke. Die Schweiz plane zudem als einziges Land weltweit einen Prüfmechanismus, der durch das Parlament genehmigt werde und damit entsprechendes Gewicht erhalte.