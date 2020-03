Der Ticker startet um 6:39 Uhr

13:54 Auch Kanton Freiburg schliesst die Schulen Nach dem Tessin stellt auch der Kanton Freiburg den Schulbetrieb ein. Bis 30. April sind alle Schulen geschlossen, erlaubt ist lediglich Fernunterricht. Veranstaltungen über 50 Personen sind in dieser Zeit verboten. Betroffen davon sind unter anderem Kinos, Restaurants und Schwimmbäder. Zudem sind Besuche in Spitälern und Pflegeheimen untersagt. Nach 14:30 will der Bundesrat über angepasste Massnahmen gegen das Coronavirus informieren. SRF News berichtet live.

13:45 Weitere Formel-1-Rennen abgesagt Nach der kurzfristigen Absage des Saisonstarts in Australien wird die Formel 1 auch in Bahrain und Vietnam nicht fahren. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Freitag mit. «Die weltweite Situation rund um Covid-19 ist schwer einzuschätzen», sagte FIA-Chef Chase Carey: "Wir haben deshalb unsere Entscheidung gemeinsam mit den Veranstaltern getroffen, um die Sicherheit aller Beteiligten in der Formel 1 nicht zu gefährden.» Damit fallen die ersten vier geplanten Rennen des Jahres der Pandemie zum Opfer. Der Saisonstart würde nach aktuellem Stand beim niederländischen Grand Prix am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden erfolgen.

13:36 Nachbarschaftshilfe auf Social Media Das BAG empfiehlt Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die Wohnung nicht mehr zu verlassen und den Kontakt zu Mitmenschen zu meiden. Das Einkaufen und auch andere alltägliche Besorgungen werden so unmöglich. Auf Facebook schliessen sich nun die Nutzer in Gruppen zusammen und organisieren so die Nachbarschaftshilfe. Die Idee: Freiwillige sollen mit Personen in Quarantäne und Isolation Kontakt aufnehmen und übernehmen für sie beispielsweise die Einkäufe oder holen Pakete bei der Post ab. Solche Facebookgruppen gibt es zum Beispiel in Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster, Basel, Link öffnet in einem neuen Fenster und Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: SRF

13:30 Information des Bundesrats am Nachmittag Der Bundesrat entscheidet heute über weitere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Laut einem Tweet von Bundesratssprecher André Simonazzi wird die Information über die Massnahmen nicht vor 14:30 Uhr erfolgen. SRF News berichtet live.

13:23 Journalistenschule schliesst die Tore Das Medienausbildungszentrum (MAZ) in Luzern wird wegen der Coronavirus-Epidemie mindestens bis Ostermontag geschlossen. Es finden keine Kurse mehr statt. Wie das MAZ auf seiner Homepage schreibt, hat die Geschäftsleitung die Massnahme am Freitag beschlossen. Sie dauert vom 16. März bis mindestens 13. April. Während der vierwöchigen Schliessung fänden keine Kurse statt, teilte das MAZ mit. Es bemühe sich darum, für abgesagte Kurse einen neuen Termin anzubieten. Sollte der Bund eine längere Frist ansetzen, so werde diese übernommen.

13:22 Erster bestätigter Coronavirus-Fall im Kanton Obwalden Erstmals hat sich eine Person aus dem Kanton Obwalden mit dem Coronavirus infiziert. Bei sechs weiteren Personen liegt ein positiver Erstbefund vor. Somit sind sämtliche Zentralschweizer Kantone von Ansteckungen betroffen. Die Analyse des Referenzlabors zeige, dass sich die Frau in der Schweiz mit dem Virus infiziert habe, teilte die Obwaldner Staatskanzlei mit. Die Betroffene zeige leichte Symptome und sei zu Hause isoliert.

13:01 Schulen sollen sich auf Schliessungen vorbereiten Die Schulleitungen in der Schweiz sollen sich auf mögliche Schulschliessungen vorbereiten. Die Schulen sollen Vorbereitungen für E-Learning treffen und Massnahmen vorbereiten, wenn verletzliche Lehrkräfte zu Hause bleiben müssen. Der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter hat die Schulen am Freitag in einem Sondernewsletter aufgefordert, angesichts des grassierenden neuen Coronavirus die nötigen Massnahmen zu treffen, wie er mitteilte. Am Freitagnachmittag wollte der Bundesrat über neue Entscheide informieren. Den Schulen sei ein individuell anzupassendes Arbeitspapier zur Verfügung gestellt worden, schreibt der Verband. Grundsätzlich gelte es, die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu befolgen. Die Schulen sollen nach den Massnahmen der kantonalen Behörden handeln.

12:42 Über 1000 bestätigte Cornavirus-Fälle in der Schweiz In der Schweiz gibt es bereits über 1000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit am Freitag mit. 1009 Fälle seien bestätigt, bei 116 Fälle liege ein erstes positives Resultat vor. Sieben Menschen sind bisher gestorben.

12:38 Premier League stellt den Betrieb vorläufig ein Auch die Premier League stellt den Betrieb wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorläufig ein: Wie der Fussballverband FA mitteilt, wird vorderhand bis zum 3. April pausiert. Der Stopp betrifft auch die Cup-Wettbewerbe und tieferen englischen Profi-Ligen. Mit Chelsea, Arsenal und Everton sind derzeit drei Premier-League-Klubs direkt vom Coronavirus betroffen und in Quarantäne. Weitere wurden wegen Verdachtsfällen isoliert. Auch in Deutschland steht ein ähnlicher Entscheid bevor: Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fussball-Bundesliga soll bis Anfang April ruhen. Das Präsidium der Deutschen Fussball-Liga (DFL) kündigt auf seiner Website an, der Mitgliederversammlung vorzuschlagen, den Spielbetrieb ab kommendem Dienstag bis einschliesslich 2. April auszusetzen.

12:33 Wartezeiten bei Online-Shop der Migros Wer sich derzeit wegen der Corona-Pandemie bei «Leshop.ch» mit Konserven eindecken möchte, der braucht Geduld. Wegen der stark erhöhten Nachfrage hat der Migros-Onlineshop für seine Website Wartezeiten eingeführt. Diese können bis zu 20 Minuten betragen. Nach Betreten der Website erhalten die Kunden eine Meldung mit der aktuellen Wartezeit angezeigt. Ein Sprecher der Migros bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Freitag, dass es nicht nur zu Wartezeiten beim Besuch von «Leshop.ch» komme, sondern auch zu Lieferverzögerungen von zurzeit drei Tagen. Die Nachfrage habe in den vergangenen Tagen «rapide» zugenommen. «Indem wir mehr Personal eingestellt haben, Büro-Mitarbeitende im Leshop-Verteilzentrum einsetzen, mit Zusatzschichten planen und mehr Transporte einsetzen, bauen wir die Kapazität aus», sagte der Sprecher. Legende: leshop.ch

12:04 Uri verbietet Spital- und Heimbesuche Im Kanton Uri gilt ab sofort ein Besuchsverbot für das Kantonsspital Uri, sowie alle Alters- und Pflegeheime und Behinderteninstitutionen. In Absprache mit dem Kantonsspital Uri und mit dem Heimverband Curaviva Uri gilt ein generelles Besuchsverbot für das Spital sowie Heime bis vorerst am 30. April. Lesen Sie hier mehr dazu.

11:57 Neues Meldesystem für Kliniken Die Spitaleinrichtungen der Schweiz müssen ab sofort täglich melden, wie viele Notfallbetten für Coronavirus-Patienten zu Verfügung stehen. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat ein entsprechendes Meldesystem installiert. Das System soll kontinuierlich Informationen über die Zahl der Intensivpflegeplätze in den Spitälern bereitstellen, wie das VBS mitteilte. Dokumentiert werden Isolationsplätze, Intensivpflegeplätze und Beatmungsplätze für Kinder und Erwachsene. Laut der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin gibt es zurzeit in der Schweiz 82 Intensivstationen. Dort stehen zwischen 950 und 1000 Betten zur Verfügung, davon 800 bis 850 mit Beatmungsgeräten. Hinzu kommen bis zu 450 Betten auf Überwachungsstationen. Legende: Keystone

11:48 Kanton Neuenburg richtet acht Pflegeleitzentralen ein Patienten können nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 032 886 88 80 einen Ansteckungsverdacht melden. Die Pflegezentralen sollen heute ab 12 Uhr geöffnet sein. Der Kanton hat beschlossen, die Gesundheitseinrichtungen anzupassen, um eine Überbelegung zu vermeiden. Dies gelte insbesondere auf der Ebene von Spitälern, sagte Staatsrat Laurent Kurth. Der Kanton hat derzeit 36 bestätigte Fälle von Coronaviren.

11:25 Wie man mit Kindern über das Coronavirus reden soll Werden die Schulen geschlossen – oder bleiben sie offen? Im Tessin ist der Entscheid gefallen, ab Montag ist der Schulbetrieb eingestellt. Ob weitere Kantone folgen ist offen. Die Verunsicherung ist gross. Wie soll man in so einer Situation mit den Kindern über die Gefahr und die Massnahmen sprechen? Eine Kinderpsychologin hat Antworten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gespräch mit Kinderpsychologin Wie ich meinem Kind die Angst vor dem Coronavirus nehme 04.03.2020 Mit Video

11:10 Vorerst keine Champions- und Europa-League-Spiele mehr Die Europäische Fussball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Das teilte die UEFA am Freitag mit. Davon betroffen ist auch das Rückspiel FC Basel gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt vom 19. März in der Europa League. Das Hinspiel hatte der FC Basel 3:0 für sich entschieden. Legende: Frankfurt-Fans hatten beim Hinspiel ohne Zuschauer das Stadion als «Corona Area» markiert. Keystone

10:55 Auch Fürstentum Liechtenstein schliesst die Schulen Im Fürstentum Liechtenstein bleiben ab Montag alle Schulen, Kinderhorte und Spielgruppen geschlossen. Dies hat die Regierung in der Nacht auf Freitag beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen. Die Massnahme gilt bis zu den Osterferien. Geschlossen werden die öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Tagesfamilien seien von der Massnahme nicht betroffen, heisst es in einer Mitteilung. In zwingenden Fällen soll es in Kitas, Kindergärten und Primarschulen ein Überbrückungsangebot bis zum 20. März geben. «Dieses ist für Familien, die absolut keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, um sich auf die neue Situation einzustellen», schreiben die Behörden.

10:35 Unia fordert Milliarden zur Entlastung der Arbeitnehmenden Die Gewerkschaft Unia fordert vom Bundesrat in der Corona-Krise die Schaffung eines Fonds in der Höhe von vier Milliarden Franken. Damit sollen die Löhne der Arbeitnehmenden, die Liquidität der Firmen gesichert und Entlassungen verhindert werden. Die Covid-19-Pandemie fordere ausserordentliche Massnahmen, nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch arbeits-, sozial- und wirtschaftspolitisch, schrieb die Unia in einem Communiqué. Denn vor allem prekär Beschäftigte und schlecht bezahlte Arbeitnehmende seien in dieser Situation besonders gefährdet.

10:10 Kanton Tessin schliesst alle Schulen Im Kanton Tessin werden nun auch alle obligatorischen Schulen vom Kindergarten über die Primarschulen bis zur Oberstufe geschlossen. Dies gab der Tessiner Regierungsrat am Freitag bekannt. Die Massnahme gilt ab kommendem Montag. Ab Dienstag soll ein Hütedienst in den Schulen eingerichtet werden, damit Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeiten haben, ihre Kinder dorthin bringen können. Auf diese Weise sollen Ansteckungen von der jungen auf die ältere Generation verhindert werden.

9:39 Forderung nach «ausserordentlicher Lage» Schweizer Expertinnen und Experten schlagen Alarm wegen des Coronavirus: Sie fordern den Bundesrat mit einem offenen Brief auf, die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiegesetz auszurufen und weitreichende eindämmende Massnahmen zu beschliessen. «Wenn wir es schaffen, weitere Tage und Wochen zu gewinnen, um die schwer Erkrankten über eine längere Zeitspanne hinweg zu behandeln, trägt dies wesentlich dazu bei, einer Vielzahl Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz das Leben zu retten», schreiben die Fachleute. Jeder Tag zähle. Der Bundesrat solle schnell und mutig entscheiden und damit unzählige Menschenleben zu retten. Den Brief haben Expertinnen und Experten aus den Bereichen Biologie, Epidemiologie, Ethik, Forschung, medizinische Versorgung, Genetik, Infektiologie, Life Science, Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, Spitäler, Statistik und Virologie aus der ganzen Schweiz unterzeichnet. Der Bundesrat wird heute über neue Massnahmen entscheiden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Epidemiengesetz Bundesrat könnte Schulen und Beizen im ganzen Land schliessen 13.03.2020 Mit Video