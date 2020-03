Der Ticker startet um 6:39 Uhr

20:34 Nationaler Notstand in den USA US-Präsident Donald Trump hat wegen des Coronavirus den «nationalen Notstand» ausgerufen. Dies erlaube es der Regierung, über 50 Milliarden Dollar für Katastrophenhilfe auszugeben. Das Notrecht gebe dem Gesundheitsministerium weitreichende neue Befugnisse, bestimmte Gesetze und Vorschriften aufzuheben, um flexibler reagieren zu können.

19:34 Coronavirus in den Regionen Die Coronavirus-Epidemie beschäftigt natürlich auch die Regionalredaktionen von SRF. In der Ostschweiz wollten die Kantone etwa Betreuungsangebote für Kinder garantieren, der Zirkus Knie sagt die ersten zehn Veranstaltungsorte ab und die OFFA und der Jahrmarkt in St. Gallen finden nicht statt. Im Wallis stellen alle Skigebiete ab sofort den Betrieb ein. Der Kanton Graubünden beschliesst schärfere Massnahmen, als sie der Bund empfiehlt. So dürfen bis Ende April etwa gar keine Vereinsaktivitäten mehr stattfinden. Auch Zürich geht weiter als der Bund, die Schulen bleiben bis zum 24. April geschlossen – in Aargau und Solothurn bis zum 20. April. Die Zentralschweizer Kantone haben unterschiedliche Lösungen für mögliche Betreuungsangebote.

19:26 Swiss beantragt Kurzarbeit für das fliegende Personal Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen die Luftfahrt und damit auch die Swiss besonders hart. Die Fluggesellschaft trifft Massnahmen zur Liquiditätssicherung. Für das fliegende Personal wird Kurzarbeit beantragt. Hier geht's zu den Fluginformationen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Keystone

19:26 32-jährige Frau in Genf gestorben In Genf ist eine 32-Jährige an den Folgen des Coronavirus gestorben – sie litt an weiteren schweren Erkrankungen. Das Virus sei bei ihr erst nach dem Tod festgestellt worden, so Kantonsmedinizer Jacques-André Romand. Auch in der Waadt und im Wallis kam es zu weiteren Todesfällen. In der Waadt sind zwei 80-jährige Männer gestorben, im Wallis sei die Person 90-jährig gewesen. Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, erhöht sich damit auf elf.

18:39 Die Politiker harren aus Die drastischen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus führen nicht zum Abbruch der Frühjahrssession der eidgenössischen Räte. Die Verwaltungsdelegation des Parlaments hat aber entschieden, die dritte Sessionswoche leicht abzukürzen. Die Arbeit der Räte wird ausnahmsweise am Donnerstag mit den Schlussabstimmungen abgeschlossen. Die Sitzung vom Freitag wird abgesagt, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst. Die für den Mittwoch geplanten Richterwahlen durch die Vereinigte Bundesversammlung werden verschoben. Legende: Keystone

18:21 Zürcher Zoo bleibt geschlossen Der Zürcher Zoo hat mitgeteilt, dass er ab Samstag, 14. März, für alle Besucher geschlossen bleibt. Die Versorgung der Tiere sei gewährleistet. Wann die Türen wieder geöffnet würden, soll laufend evaluiert werden. Legende: Keystone

18:09 Europa ist das neue Epizentrum der Coronavirus-Epidemie Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte heute mit, dass Europa mittlerweile die vom Coronavirus am schwersten betroffene Region der Welt ist. «Es werden jeden Tag mehr Fälle gemeldet als auf der Höhe der Epidemie in China», so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er rief alle Länder dazu auf, weiter rigoros gegen die Ausbreitung zu kämpfen, Infizierte zu finden, zu isolieren, Kontaktpersonen der Infizierten zu überwachen und Abstand zu anderen Menschen zu halten. 00:14 Video Ghebreyesus: «Europa ist zum Epizentrum der Pandemie geworden» Aus News-Clip vom 13.03.2020. abspielen

17:49 Fussballbetrieb bis Ende April eingestellt Der Schweizerische Fussballverband stellt den Betrieb bis Ende April ein. Ziel sei weiterhin, die Saison im Sommer zu Ende zu Spielen, so der Verband in einer Mitteilung. Die Kolleginnen und Kollegen von SRF Sport halten Sie auf dem Laufenden.

17:35 Tessin stellt Massnahmen in Aussicht Die Tessiner Regierung hat spezielle Massnahmen für die Privatwirtschaft angekündigt. Diese will sie an einer Medienkonferenz am Samstag präsentieren. Ziel sei es, dass die Wirtschaft im Kanton Tessin die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen könne. Am Mittwochabend hatte die Tessiner Regierung den Notstand ausgerufen.

17:30 Kanton Bern spricht Versammlungsverbot aus In Bars, Restaurants und Diskotheken des Kantons Bern dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten. Auch werden - wie das der Bundesrat beschlossen hat - die Schulen geschlossen. Das haben Kantonsregierung und kantonales Führungsorgan beschlossen.

17:29 Gewerkschaften fordern Massnahmen Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert, dass der Bundesrat bis zur Schulschliessung am Montag Massnahmen vorlegt, wie die Löhne garantiert werden können und die Kinderbetreuung in allen Kantonen sichergestellt werden kann.

17:29 Nationaler Urnengang in der Schwebe Wegen des Coronavirus kommt das politische Leben ist Stocken. Podien werden abgesagt, Partei- und Gemeindeversammlungen verschoben. Ob der Urnengang vom 17. Mai stattfindet, ist noch offen. Der Bundesrat habe das noch nicht entschieden, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi vor den Bundeshausmedien. Am 17. Mai kommen die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und der höhere Kinderabzug zur Abstimmung. Nach Ansicht von Experten drängt sich eine Absage des Urnengangs nicht auf. «Man kann in der Demokratie nicht auf die Pausentaste drücken», sagte der Basler Staatsrechtler Markus Schefer. Die Willensbildung müsse sich aber verstärkt auf andere Kanäle verlegen. «Viel wird sich auf Internet und Medien verschieben». Es sei auch Aufgabe der politischen Behörden, ihre Kommunikation über diese Kanäle zu intensivieren.

17:19 Folgende Grossanlässe nach Bundesrats-MK abgesagt Die Zentralschweizer Erlebnismesse Luga findet 2020 nicht statt. Der Anlass, der vom 24. April bis 3. Mai auf der Luzerner Allmend hätte durchgeführt werden sollen, ist von der Messe Luzern abgesagt worden.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) sagt ihre Zertifikatsversammlung vom 20. und 21. April ersatzlos ab. Der Entscheid diene dem Schutz aller der 5'500 Teilnehmenden, teilte das Finanzinstitut mit.

Die Organisatoren der Stanser Musiktage verschieben die 25. Austragung des Anlasses auf den 13. bis 18. April 2021.

Die SP Schweiz verschiebt ihre Delegiertenversammlung (DV) vom 4. und 5. April in Basel wegen des Coronavirus. Neuer Termin ist der 17. und 18. Oktober.

Die nationale Volleyball-Meisterschaft kann aufgrund der sich rasant verändernden Situation rund um das Coronavirus und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken nicht weitergeführt werden, teilte Swiss Volley mit.

Noch nicht offiziell, aber ziemlich sicher: Auch das diesjährige Sechseläuten vom 17. April dürfte ins Wasser fallen.

Der Berner Gemeinderat ruft die Organisatoren einer unbewilligten Demo vom Samstag zum Verzicht auf die Kundgebung auf. Das sei ein Gebot der Solidarität gegenüber den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Der Luzerner Kantonsrat hält wegen den verschärften Corona-Bestimmungen des Bundes seine Session von nächster Woche nicht ab. Die Social-Distancing-Regeln könnten im Kantonsratssaal nicht eingehalten werden, teilte Kantonsratspräsident Josef Wyss (CVP) mit.

Ab Samstag bleiben im Kanton Basel-Stadt alle kantonalen Museen und Kindertagesstätten geschlossen.

Swiss-Ski stellt per sofort auf allen Ebenen die nationalen und internationalen Schneesport-Veranstaltungen ein. Das Weltcup-Finale der Skicrosser in Veysonnaz, wo am Freitag die Snowboardcross-Rennen noch stattfinden konnten, wird am Samstag nicht mehr ausgetragen. Ebenfalls abgesagt ist der abschliessende Weltcup der Ski Freestyler in Silvaplana, der am Wochenende, 21./22. März, hätte stattfinden sollen.

Die Fachschule Nordwestschweiz (FHNW) stellten den Präsenzunterricht in der Aus- und Weiterbildung ein. Diese Einstellung gilt für das gesamte Frühlingssemester. Davon betroffen sind rund 4200 Studierende.

In Luzern sagen die Veranstalter des Lucerne Festival das Frühjahrswochenende «Teodor» ab. Dies wäre an Stelle des alljährlichen Oster-Festivals geplant gewesen. Lucerne Festival teilte am Freitag mit, dass das für den 1. bis 4. April geplante Mini-Festival wegen den Massnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht stattfinden könne. Es sei aus logistischen Gründen nicht möglich, die Konzerte später nachzuholen. Bereits gekaufte Tickets könnten zurückgegeben werden.

Die traditionelle Berner Frühlingsmesse BEA findet wegen des Coronavirus nicht statt.

Das Comic-Festival Fumetto in Luzern fällt 2020 aus. Auch dieser Anlass, der vom 28. März bis 5. April hätte stattfinden sollen, wird ein Opfer der Corona-Pandemie.

17:17 Die SBB reagiert Die SBB und Postauto stellt bis zum 26. April den touristischen Verkehr, Extrafahrten und Gruppenreisen ein. Der reguläre öffentliche Verkehr verkehrt weiterhin gemäss Fahrplan. Gemäss der Anordnung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) müsse der öffentliche Verkehr auch während einer Epidemie oder Pandemie aufrecht erhalten bleiben, teilten SBB und Post als «Systemführer» mit. Denn Angebotsreduktionen im öffentlichen Verkehr hätten gravierende Konsequenzen in verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Der Verkehr «auf rein touristischen Linien ohne Erschliessungsfunktion, Extrafahrten und historische Fahrten» werde jedoch eingestellt. Ausserdem würden sämtliche Gruppenreisen abgesagt. Sowohl SBB als auch Postauto zeigten sich kulant und erstatteten die Kosten für abgesagte beziehungsweise nicht-angetretene Reisen bis zum 26. April vollständig zurück, hiess es weiter.

17:04 Eine historische Medienkonferenz Damit schliessen die vier Bundesräte ihre Pressekonferenz. Mit einer Länge von eineinhalb Stunden war es sicher eine der längsten, die der Bundesrat je gegeben hat. Eine Übersicht zu den neu getroffenen Massnahmen gibt es hier. 00:19 Video «Die Pressekonferenz ist beendet, wir wünschen ein schönes Wochenende» Aus News-Clip vom 13.03.2020. abspielen

16:58 Eine Rezession ist sehr wahrscheinlich Ob es überhaupt noch möglich sei, eine Rezession zu verhindern, fragt ein Journalist den Wirtschaftsdirektor Guy Parmelin. Dieser verneint. Wenn man sich die globale wirtschaftliche Entwicklung anschaue, sei dies sehr unwahrscheinlich.

16:56 Kein Fiebermessen an der Grenze Daniel Koch des BAG meint, dass bei Grenzgängern kein Fieber gemessen würde. «Das ist keine wirklich effiziente Massnahme». Wer Fieber habe, solle sowieso nicht unterwegs sein.

16:54 Österreich bezeichnet die Schweiz als Risikogebiet Was sagt der Bundesrat dazu, dass Österreich die Schweiz als Risikogebiet bezeichnet und alle Flüge streicht? Er wolle das nicht kommentieren, sagt Gesundheitsdirektor Alain Berset und fügt noch hinzu, «auch Österreich hat seine Coronavirus-Fälle».