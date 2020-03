Der Ticker startet um 5:54 Uhr

19:40 Experten-Chat zum Thema Reisen und Arbeit in Corona-Zeiten Im «Kassensturz»-Chat schaffen Expertinnen und Experten von 19.30 bis 22.30 Uhr Klarheit zu den Bereichen Arbeit und Reisen. Haben Sie auch Fragen dazu? Über folgenden Artikel gelangen Sie zum Chat:

19:22 Italien-Flüge: Swiss «beobachtet Situation» Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Italien eingestellt. Die Lufthansa-Tochter Swiss fliegt das südliche Nachbarland vorerst weiterhin an. Allerdings wurden die Flugfrequenzen nach Florenz, Mailand, Rom und Venedig bereits reduziert. Ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss erklärte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass das Unternehmen «die Situation beobachtet». Am vergangenen Freitag hatte der Mutterkonzern Lufthansa angekündigt, dass er seine Flugkapazitäten wegen des drastischen Rückgangs der Buchungen nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus um bis zu 50 Produzent reduzieren will.

18:56 Coronavirus schafft Probleme für die Kulturschaffenden Kultur- und Kunstschaffende sind besonders von der Absage von Veranstaltungen wegen des Coronavirus betroffen. Dies, weil die meisten nur Leistungsverträge haben.

18:20 Massiver Anstieg der Opferzahl in Italien In Italien sind in den letzten 24 Stunden weitere 168 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer von 463 auf 631. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist von 9'172 auf 10'149 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz in Rom mit. Mehr als 1000 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Es dürfte Experten zufolge eine hohe Dunkelziffer bisher nicht registrierter Infektionen geben.

17:45 Griechenland schliesst alle Schulen im Land Schulen, Universitäten, Kindertagestätten und ähnliche Einrichtungen werden in Griechenland für zwei Wochen geschlossen. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt.

17:12 Wie viele Menschen gehören in der Schweiz zu einer Risikogruppe? Einige Vorerkrankungen erhöhen das Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Coronavirus-Infektion. Vieles ist aber noch unklar – etwa, ob die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe genügt oder ob mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, damit eine Person schwer erkrankt. Mehr dazu lesen Sie hier. Im Folgenden eine Übersicht mit Beispielen, wie viele Menschen in der Schweiz schätzungsweise zu den verschiedenen Risikogruppen gehören.

17:10 Einkaufen in Italien – erst wenn es genug Platz hat im Supermarkt In Italien sollen wegen der Coronavirus-Ausbreitung die rund 60 Millionen Einwohner seit Dienstag möglichst zu Hause bleiben. Die Menschen dürfen nach den neuen Regeln nur aus wenigen Gründen ihr Haus verlassen. Als Ausnahme gilt unter anderem Einkaufen – doch auch hier herrschen ungewohnte Regeln.

16:55 Spitalbesuche im Neuenburger Jura verboten Wegen der Zunahme der Coronavirus-Fälle verbietet das Neuenburger Spitalnetz (RHNe) nun Patientenbesuche. Ausnahmen werden gemacht für Eltern von hospitalisierten Kindern und Angehörigen von Menschen, die sich am Ende ihres Lebens befinden. Am Eingang der Spitäler würden Kontrollen durchgeführt, teilte die Institution mit. Zum Netz gehören mehrere Krankenhäuser in der Stadt Neuenburg, in La-Chaux-de-Fonds und in weiteren Orten de Neuenburger Juras.

16:45 Fachhochschule in Lugano schliesst die Türen Die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) in Lugano sagt per sofort alle Vorlesungen ab. Die Vorlesungen der Bachelor- und Masterstudiengänge werden bis zum 22. März unterbrochen. Es gehe darum, die Studierenden sowie Angestellten zu schützen. Die Leitung der Supsi verfolge aufmerksam die Empfehlungen des Kantons, schreibt die Fachhochschule.

16:17 Bund dementiert Gerüchte zu Grenzschliessung nach Italien Der Bund hat einen Bericht der «Handelszeitung» dementiert, wonach die Schweiz die Grenzen zu Italien offenbar schliessen soll. Ebenfalls zurückgewiesen wurde das Gerücht, dass der Bundesrat noch am Dienstagabend eine Krisensitzung einberufen wird.

16:00 Fluggesellschaften sehen sich zu Geisterflügen gezwungen Viele Airlines müssen derzeit Flüge streichen. Einzelne Fluggesellschaften entschliessen sich jedoch dazu, ihre Maschinen trotzdem fliegen zu lassen – notfalls leer oder nur mit ganz wenigen Passagieren an Bord. Grund für die Geisterflüge ist eine europäische Regelung, die den Fluggesellschaften vorschreibt, mindestens 80 Prozent ihrer Zeitfenster an einem Flughafen zu nutzen. Streichen sie Flüge und nutzen somit weniger als diese 80 Prozent, riskieren sie, im kommenden Jahr ihre «Slots» zu verlieren. Nun will die EU-Kommission so schnell wie möglich einen neuen Gesetzesvorschlag vorlegen, über das Europaparlament und EU-Staaten dann noch verhandeln müssten. Man wolle es den Airlines einfacher machen, ihre Slots zu behalten – selbst wenn sie sie nicht nutzten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer zeitweisen Massnahme, die sowohl der Industrie als auch der Umwelt zugute kommen solle.

15:30 Mehr Schutz für Busfahrer: Vordertür bleibt zu Die Verkehrsunternehmen im Gebiet des Zürcher Verkehrsverbunds und im Kanton Schaffhausen ergreifen gemeinsam Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und der Fahrgäste: Die vorderste Türe bei Bussen bleibt geschlossen und es wird ein Mindestabstand zum Fahrpersonal eingerichtet. Zudem werden die Fahrzeuge verstärkt gereinigt und desinfiziert.

15:26 Parmelin: «Wir finden nur Lösungen, wenn alle zusammenarbeiten» Bundesrat Guy Pamelin hat heute an einer Sitzung des Bundes mit Vertretern der Veranstaltungsbranche teilgenommen. Parmelin erklärte im Anschluss, man zeige den Branchen auf, welche Möglichkeiten man bereits habe – etwa die Kurzarbeit. «Die Kurzarbeit funktioniert gut, aber es sind wahrscheinlich noch besondere Massnahmen nötig.» Solche Massnahmen müsse man so schnell wie möglich in Kraft setzen. Die Herausforderung sei, dass sie wirklich wirksam sind. Die Branchen seien sehr konstruktiv, so Parmelin weiter. Sie hätten Probleme und würden die Situation verstehen. «Wir finden nur Lösungen, wenn alle zusammenarbeiten – Bund, Kantone, Arbeitsorganisationen, Sozialpartner und die verschiedenen Branchen. Sonst ist es schwierig», hält Parmelin fest. 00:42 Video Guy Parmelin: Am gleichen Strick ziehen Aus News-Clip vom 10.03.2020. abspielen

14:42 Vatikan sperrt den Petersplatz Der Vatikan hat zum Schutz vor der Coronavirus-Welle den Petersplatz in Rom für die Öffentlichkeit gesperrt. Das teilte das Pressebüro des Kirchenstaates mit. Die Schliessung gelte zunächst bis zum 3. April. Das ist auch das Datum, bis zu dem die italienische Regierung die Bewegungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bereits vorher hatte der Vatikan seine Museen und damit die vielbesuchte Sixtinische Kapelle geschlossen. Legende: Das traditionelle Angelus-Gebet von Papst Franziskus wurde nur per Video auf den Petersplatz übertragen. Normalerweise steht der Papst dabei am Fenster des Apostolischen Palastes und spricht es direkt zu der Menschenmenge. Keystone

14:07 «Das Pläuschchen an der Bar fällt flach» Nach der Ausweitung der Einschränkungen auf das ganze Land am Montagabend steht das öffentliche Leben in Italien mehr oder weniger still. SRF-Korrespondent Philipp Zahn erlebt die Stimmung in Rom am Tag danach als besorgt, aber ruhig. Die Römer würden sich an die Anweisungen halten. 01:58 Video Italien-Korrespondent Zahn: «Die Leute sind sehr gefasst» Aus Tagesschau vom 10.03.2020. abspielen

13:51 Touristen müssen Israel wegen Coronavirus verlassen Nach Verschärfungen der Einreisebestimmungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen Touristen Israel nun binnen weniger Tage verlassen. «Touristen, die sich in Israel aufhalten, wird Zeit gegeben, in den nächsten Tagen auf geordnete Weise auszureisen», hiess es in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Sollten Touristen vorher Krankheitssymptome aufweisen, müssten sie sich sofort beim Rettungsdienst melden, hiess es weiter. Ansonsten sollten sie Hygieneregeln befolgen, Menschenansammlungen meiden und ihre Reiseroute in Israel dokumentieren. Eine Rückkehr nach Ausreise in Nachbarländer sei nicht möglich. Am Montagabend hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu beschlossen, dass alle nach Israel Einreisenden wegen der Ausbreitung des Coronavirus für zwei Wochen in Heimquarantäne müssen. Der Beschluss gelte zunächst für zwei Wochen. Für Ausländer trete die Regelung von Donnerstag an in Kraft.

13:36 Italiener dürfen nur mit Arbeitsbewilligung ins Tessin In den letzten Tagen haben die Behörden im Tessin ihre Kontrollen an der Grenze und im Hinterland intensiviert: Kantonspolizisten hätten seit Montagmorgen auf Tessiner Strassen mehrere Tausend Autos mit italienischen Kennzeichen kontrolliert, sagte der Chef des operativen Stabes der Tessiner Kantonspolizei, Thos Solca, gegenüber Radio SRF. Wer keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz vorweisen könne, müsse nach Italien zurückkehren: «Allein am Montag haben wir fast 300 Fahrzeuge nach Italien zurückgeschickt», so Solca. Seit Montagabend werden die Fahrzeuge auch an der Grenze stichprobenartig kontrolliert. Als Folge davon kam es heute Dienstag teilweise zu Staus am Zoll. Audio Bundesbern macht sich Gedanken zu Grenzschliessung 04:25 min, aus Rendez-vous vom 10.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:25 Minuten.

13:10 Weitere Flugeinschränkungen von und nach Italien Die Fluggesellschaft British Airways hat heute alle Flüge von und nach Italien gestrichen. Die Massnahme gelte vorerst nur für einen Tag, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft mitteilte. Ob auch in den kommenden Tagen und Wochen Verbindungen gestrichen werden, konnte sie zunächst nicht sagen. Auch Spanien will ab Mittwoch alle Direktflüge von und nach Italien einstellen. Die Regelung soll bis am 25. März gelten. Legende: Keystone

12:58 Studienreisen und Ausflüge für Waadtländer Schulen abgesagt Der Kanton Waadt hat wegen des Coronavirus die Absage aller Studienreisen und Ausflüge ins Ausland bis zu den Sommerferien angeordnet. Diese Reisen waren zunächst bis zu den Osterferien verboten worden. Angesichts der Lage seien die Anforderungen für Studienreisen nicht mehr erfüllt, teilte das Waadtländer Erziehungsdepartement mit. Es gebe nur ein begrenztes kulturelles Angebot. Der öffentliche Verkehr sei nicht gewährleistet und es bestehe die Gefahr einer Blockierung vor Ort. Reisen und Ausflüge in der Schweiz können im normalen Rahmen durchgeführt werden. Es sei aber möglich, dass sie auf Beschluss einer Schulleitung aus organisatorischen oder logistischen Gründen abgesagt würden, heisst es im Communiqué weiter.