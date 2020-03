Der Ticker startet um 5:54 Uhr

15:30 Mehr Schutz für Busfahrer: Vordertür bleibt zu Die Verkehrsunternehmen im Gebiet des Zürcher Verkehrsverbunds und im Kanton Schaffhausen ergreifen gemeinsam Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und der Fahrgäste: Die vorderste Türe bei Bussen bleibt geschlossen und es wird ein Mindestabstand zum Fahrpersonal eingerichtet. Zudem werden die Fahrzeuge verstärkt gereinigt und desinfiziert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona und die Folgen Zürcher und Schaffhauser Verkehrsbetriebe schützen Fahrpersonal 10.03.2020 Mit Audio

15:26 Parmelin: «Wir finden nur Lösungen, wenn alle zusammenarbeiten» Bundesrat Guy Pamelin hat heute an einer Sitzung des Bundes mit Vertretern der Veranstaltungsbranche teilgenommen. Parmelin erklärte im Anschluss, man zeige den Branchen auf, welche Möglichkeiten man bereits habe – etwa die Kurzarbeit. «Die Kurzarbeit funktioniert gut, aber es sind wahrscheinlich noch besondere Massnahmen nötig.» Solche Massnahmen müsse man so schnell wie möglich in Kraft setzen. Die Herausforderung sei, dass sie wirklich wirksam sind. Die Branchen seien sehr konstruktiv, so Parmelin weiter. Sie hätten Probleme und würden die Situation verstehen. «Wir finden nur Lösungen, wenn alle zusammenarbeiten – Bund, Kantone, Arbeitsorganisationen, Sozialpartner und die verschiedenen Branchen. Sonst ist es schwierig», hält Parmelin fest. 00:42 Video Guy Parmelin: Am gleichen Strick ziehen Aus News-Clip vom 10.03.2020. abspielen

14:42 Vatikan sperrt den Petersplatz Der Vatikan hat zum Schutz vor der Coronavirus-Welle den Petersplatz in Rom für die Öffentlichkeit gesperrt. Das teilte das Pressebüro des Kirchenstaates mit. Die Schliessung gelte zunächst bis zum 3. April. Das ist auch das Datum, bis zu dem die italienische Regierung die Bewegungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bereits vorher hatte der Vatikan seine Museen und damit die vielbesuchte Sixtinische Kapelle geschlossen. Legende: Das traditionelle Angelus-Gebet von Papst Franziskus wurde nur per Video auf den Petersplatz übertragen. Normalerweise steht der Papst dabei am Fenster des Apostolischen Palastes und spricht es direkt zu der Menschenmenge. Keystone

14:07 «Das Pläuschchen an der Bar fällt flach» Nach der Ausweitung der Einschränkungen auf das ganze Land am Montagabend steht das öffentliche Leben in Italien mehr oder weniger still. SRF-Korrespondent Philipp Zahn erlebt die Stimmung in Rom am Tag danach als besorgt, aber ruhig. Die Römer würden sich an die Anweisungen halten. 01:58 Video Italien-Korrespondent Zahn: «Die Leute sind sehr gefasst» Aus Tagesschau vom 10.03.2020. abspielen

13:51 Touristen müssen Israel wegen Coronavirus verlassen Nach Verschärfungen der Einreisebestimmungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen Touristen Israel nun binnen weniger Tage verlassen. «Touristen, die sich in Israel aufhalten, wird Zeit gegeben, in den nächsten Tagen auf geordnete Weise auszureisen», hiess es in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Sollten Touristen vorher Krankheitssymptome aufweisen, müssten sie sich sofort beim Rettungsdienst melden, hiess es weiter. Ansonsten sollten sie Hygieneregeln befolgen, Menschenansammlungen meiden und ihre Reiseroute in Israel dokumentieren. Eine Rückkehr nach Ausreise in Nachbarländer sei nicht möglich. Am Montagabend hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu beschlossen, dass alle nach Israel Einreisenden wegen der Ausbreitung des Coronavirus für zwei Wochen in Heimquarantäne müssen. Der Beschluss gelte zunächst für zwei Wochen. Für Ausländer trete die Regelung von Donnerstag an in Kraft.

13:36 Italiener dürfen nur mit Arbeitsbewilligung ins Tessin In den letzten Tagen haben die Behörden im Tessin ihre Kontrollen an der Grenze und im Hinterland intensiviert: Kantonspolizisten hätten seit Montagmorgen auf Tessiner Strassen mehrere Tausend Autos mit italienischen Kennzeichen kontrolliert, sagte der Chef des operativen Stabes der Tessiner Kantonspolizei, Thos Solca, gegenüber Radio SRF. Wer keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz vorweisen könne, müsse nach Italien zurückkehren: «Allein am Montag haben wir fast 300 Fahrzeuge nach Italien zurückgeschickt», so Solca. Seit Montagabend werden die Fahrzeuge auch an der Grenze stichprobenartig kontrolliert. Als Folge davon kam es heute Dienstag teilweise zu Staus am Zoll. Audio Bundesbern macht sich Gedanken zu Grenzschliessung 04:25 min, aus Rendez-vous vom 10.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:25 Minuten.

13:10 Weitere Flugeinschränkungen von und nach Italien Die Fluggesellschaft British Airways hat heute alle Flüge von und nach Italien gestrichen. Die Massnahme gelte vorerst nur für einen Tag, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft mitteilte. Ob auch in den kommenden Tagen und Wochen Verbindungen gestrichen werden, konnte sie zunächst nicht sagen. Auch Spanien will ab Mittwoch alle Direktflüge von und nach Italien einstellen. Die Regelung soll bis am 25. März gelten. Legende: Keystone

12:58 Studienreisen und Ausflüge für Waadtländer Schulen abgesagt Der Kanton Waadt hat wegen des Coronavirus die Absage aller Studienreisen und Ausflüge ins Ausland bis zu den Sommerferien angeordnet. Diese Reisen waren zunächst bis zu den Osterferien verboten worden. Angesichts der Lage seien die Anforderungen für Studienreisen nicht mehr erfüllt, teilte das Waadtländer Erziehungsdepartement mit. Es gebe nur ein begrenztes kulturelles Angebot. Der öffentliche Verkehr sei nicht gewährleistet und es bestehe die Gefahr einer Blockierung vor Ort. Reisen und Ausflüge in der Schweiz können im normalen Rahmen durchgeführt werden. Es sei aber möglich, dass sie auf Beschluss einer Schulleitung aus organisatorischen oder logistischen Gründen abgesagt würden, heisst es im Communiqué weiter.

12:43 EDA ruft Schweizer nicht aus Italien zurück «Zurzeit ruft das EDA die Schweizer Staatsangehörigen in Italien nicht zurück», erklärt EDA-Sprecher Georg Farago auf Anfrage von SRF News. «Auslandschweizerinnen und -schweizer in Italien sowie Schweizer Touristen sollten sich an die Instruktionen der italienischen Behörden halten.» Auswirkungen der behördlichen Massnahmen in Italien für die Schweiz würden geprüft und die Reisehinweise demnächst den neuen Gegebenheiten angepasst.

12:12 164 neue Fälle in der Schweiz Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter rasant an: Am Dienstagmittag gab es bereits 476 bestätigte Fälle, das sind 164 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Bei 15 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Ausserdem forderte das Virus ein drittes Todesopfer: Im Kanton Tessin wurde bekannt, dass eine 80-jährige Frau aus der Region Mendrisio der Krankheit erlegen ist. Sie habe in einem Altersheim gelebt und an weiteren Krankheiten gelitten, teilte die Tessiner Regierung mit.

11:59 Österreich verhängt Einreisestopp für Personen aus Italien Die Massnahme gilt ab sofort. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt zur Begründung: «Oberstes Ziel ist, die Verhinderung des Austausches und damit das Einschleppen in unsere Gesellschaft.» Eine Ausnahme soll es für Menschen mit einem ärztlichen Attest geben. Zudem werden Lehrveranstaltungen an Universitäten spätestens ab Montag vorübergehend eingestellt.

11:46 Serbien verbietet Einreisen aus der Schweiz Serbien verbietet die Einreise aus der Schweiz, Italien, Südkorea, dem Iran und einzelnen chinesischen Provinzen. Wie lange das vorläufige Verbot gelten soll, teilt die Regierung nicht mit.

11:33 Skepsis über positive Nachrichten aus China Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jingping ist überraschend in die Metropole Wuhan gereist, wo die Coronavirus-Epidemie ihren Anfang nahm. Gleichzeitig vermelden die chinesischen Behörden eine weitere Abnahme bei den Neuansteckungen. Trotzdem sei ein Ende der Corona-Krise in China nicht absehbar, sagt SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in China «Die Krise ist noch lange nicht überwunden» 10.03.2020 Mit Audio

11:22 Massnahmen der Verkehrsbetriebe zum Schutz vor dem Coronavirus Die Verkehrsunternehmen im Gebiet des Zürcher Verkehrsverbunds ergreifen gemeinsam Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und der Fahrgäste: Die vorderste Türe bei Bussen bleibt geschlossen und es wird ein Mindestabstand zum Fahrpersonal eingerichtet. Dies soll helfen, den Betrieb des öffentlichen Verkehrs auch bei einer stärkeren Ausbreitung des Virus aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig werden die Desinfektion und Reinigung der Fahrzeuge intensiviert. Dies betrifft die Unternehmen Postauto, SBB, Sihltal Zürich Uetliberg Bahn, Stadtbus Winterthur, Verkehrsbetriebe Glattal, Verkehrsbetriebe Zürich, Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland und Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Zudem stoppt Postauto schweizweit vorübergehend den Ticketverkauf durch die Fahrerinnen und Fahrer. In einer Mitteilung heisst es, damit wolle Postauto das Fahrpersonal schützen und einen Beitrag gegen die Verbreitung des Coronavirus leisten.

10:56 Erstes Coronavirus-Opfer im Kanton Tessin Im Kanton Tessin fordert das Coronavirus das erste Opfer. Es handelt sich um eine 80-jährige Frau aus der Region Mendrisio. Die Person habe in einem Altersheim gelebt, wie die Tessiner Regierung am Dienstagmorgen mitteilte.

10:50 Deutlicher Rückgang im Bahnverkehr Der abtretende SBB-Chef Andreas Meyer erklärte an der Bilanzmedienkonferenz, die Nachfrage nach Bahntickets nach Italien sei um rund 90 Prozent eingebrochen, diejenige nach Frankreich um 60 Prozent. Auch innerhalb der Schweiz sei ein Rückgang spürbar – auf Fernverkehrsstrecken rede man von rund 10 Prozent weniger Passagieren. Diese Entwicklung bedeute für das Bahnunternehmen Mindereinnahmen von rund einer halben Million Franken pro Tag. Auch SBB-Cargo sei im Güterverkehr betroffen. 01:28 Video Andreas Meyer über die SBB und das Coronavirus Aus News-Clip vom 10.03.2020. abspielen

10:42 Coronavirus nun in allen Bundesländern Deutschlands In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Sozialministeriums vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die zuständigen Gesundheitsämter würden jetzt Kontaktpersonen ermitteln und konkrete Massnahmen festlegen. Mit Sachsen-Anhalt sind nun in sämtlichen Bundesländern Deutschlands Infektionen erfasst.

10:28 Auswirkungen des Coronavirus auf den Flugverkehr in der Schweiz Der CEO des Flughafens Zürich, Stephan Widrig, spricht von einem Passagier-Rückgang im März von bis zu 20 Prozent. Das Coronavirus werde sicherlich im Geschäft Spuren hinterlassen, sagte er an der Bilanzmedienkonferenz des Flughafens. Weiter hiess es, man sei für weitere behördliche Massnahmen vorbereitet. Die Folgen der Coronavirus-Epidemie schlagen auch bei der Fluggesellschaft Swiss und dem Personal durch. Die Swiss stellt in den administrativen Bereichen vorerst keine neuen Mitarbeitenden ein. «Ob dies auch für die operativen Bereiche gelten wird, prüfen wir derzeit», sagte Swiss-Sprecher Michael Stief auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Artikel des Onlineportals «Travelnews» vom Vortag.

9:49 Tessin verbietet Besuche in Altersheimen und Spitälern Die Tessiner Regierung hat seine Massnahmen im Kampf gegen den Coronavirus verschärft: Ab sofort gilt ein Besuchsverbot in Spitälern und Altersheimen. Oberstes Ziel sei es, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, hält die Tessiner Regierung in einem Communiqué fest. Zudem müssten die Ressourcen des medizinischen Personals geschont werden. Einige Spitäler hätten noch zusätzliche Massnahmen eingeführt, um sich bereitzuhalten für einen potenziellen Anstieg der Coronavirus-Fälle. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sorge um ältere Personen Das Coronavirus stellt Altersheime vor schwierige Entscheide 03.03.2020 Mit Video