Der Ticker startet um 5:57 Uhr

20:32 «Helft uns, bleibt zu Hause, sonst kollabiert das ganze System» Das Gesundheitssystem in Italien ist am Anschlag. Das Personal ist überlastet und braucht dringend Hilfe, wie Schilderungen des ärztlichen Personals deutlich machen. Premierminister Giuseppe Conte hat auch wegen dieser Zustände ein neues Hilfspaket angekündigt. Um die Lage in den Griff zu bekommen, fordern bereits einige Politiker, den Norden Italiens ganz stillzulegen. Ausser Apotheken und Lebensmittelläden soll dann alles geschlossen bleiben. 02:15 Video In manchen Spitälern ist das Personal total überlastet Aus Tagesschau vom 11.03.2020. abspielen

19:39 Wissenschafsredaktorin Zöfel: «Drastische Massnahmen machen Sinn» Geschlossene Grenzübergänge, geschlossene Restaurants oder Gymnasien: Im Kanton Tessin gelten nun vergleichsweise drastische Massnahmen. SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel spricht von einer neuen Phase in dieser Epidemie in der Schweiz. Dazu passe, dass der Bund am Wochenende beschlossen habe, nicht mehr zu versuchen, die Ansteckungsketten zu verfolgen – also jeden einzelnen Infizierten und seine Kontakte zu finden und zu isolieren. «Bei den gegenwärtigen Fallzahlen macht das keinen Sinn mehr», sagt Zöfel. Stattdessen setze man im Tessin nun auf «Social Distancing». Es sei der Versuch, die Menschen voneinander fernzuhalten und damit das Ansteckungsrisiko zu minimieren. «Das macht durchaus Sinn», urteilt Zöfel. Das habe sich bereits in anderen Ländern gezeigt, die solche Massnahmen konsequent und drastisch angewendet hätten. Das bekannteste Beispiel sei China, aber auch in Südkorea zeige sich, dass solche Massnahmen wirkten. Audio Coronavirus: Tessin schliesst Schulen 08:38 min, aus Echo der Zeit vom 11.03.2020. abspielen. Laufzeit 08:38 Minuten.

19:36 Mathys erklärt BAG-Strategiewechsel Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit bei BAG/EDI, erklärt im Gespräch mit SRF-Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz den Strategiewechsel des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Demnach sollen die Auswirkungen der kommenden Welle so gering wie möglich gehalten werden. Mathys hält es auch für möglich, dass die Fallzahlen in der Schweiz Ende Frühling anfangs Frühsommer deutlich zurückgehen könnten. 05:05 Video Patrick Mathys: «Neue Massnahmen sollen besonders gefährdete Personen schützen» Aus Tagesschau am Vorabend vom 11.03.2020. abspielen

19:17 Zu Hause arbeiten statt im Büro: Tipps und Tricks Petra Schmid, Expertin für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich, zu Risiken und Nebenwirkungen von Home-Office-Arbeit.

19:06 Tessin-Korrespondentin Thürkauf: «Das kann man sich noch kaum vorstellen» Verbot von Freizeitaktivitäten von Sportveranstaltungen über Kinoabende bis zum Theater- und Clubbesuch – offen bleiben dürfen im Tessin ab morgen nur noch Lokale mit weniger als 50 Plätzen. «Die Massnahmen werden das gesellschaftliche Leben massiv einschränken. Das kann man sich noch kaum vorstellen», sagt Karoline Thürkauf. Der wirtschaftliche Schaden dürfte riesig sein, prognostiziert die Tessin-Korrespondentin. Entsprechend habe der Branchenverband Gastroticino die Regierung auch schon um Hilfe gebeten. Diese habe sich den Entscheid sicher nicht leicht gemacht. «Die Tessiner Regierung ist heute in corpore aufgetreten und wirkte sehr niedergeschlagen.» Audio Coronavirus: Tessin schliesst Schulen 08:38 min, aus Echo der Zeit vom 11.03.2020. abspielen. Laufzeit 08:38 Minuten.

18:53 Der Föderalismus und die Koordination der Krisenhilfe Basel-Stadt und Genf wollen ihre Wirtschaft vor dem Coronavirus schützen. Die beiden Kantone legen Massnahmen fest, noch bevor der Bund sein Massnahmenpaket zum Schutz der Wirtschaft bekannt gibt.

18:17 Über 800 Todesfälle in Italien Italien verzeichnet einen weiteren Anstieg bei den Todesopfern. 827 Personen sind an den Folgen der Infektion mit dem neuen Coronavirus gestorben. Am Dienstag waren es 631. Die Zahl der Infizierten liegt nun bei über 12'000.

17:58 Europa-League-Partie Frankfurt-Basel vor leeren Rängen Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel am Donnerstag findet nun ohne Zuschauer statt, wie die Stadt Frankfurt mitteilt. Bereits Anfang Woche hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt ein Verbot für das Rückspiel am Rheinknie am 19. März ausgesprochen. ⚠️ Dringende Info: @Eintracht – FCB am Donnerstag findet ohne Zuschauer statt.#FCBasel1893#zämmestark#rotblaulivepic.twitter.com/Jqprtq9enH — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 11, 2020

17:34 WHO spricht offiziell von Pandemie Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus nun offiziell als Pandemie ein. Dies erklärt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Doch was bedeutet das überhaupt? «Konkret, etwa im internationalen Recht, hat das keine Folgen. Es ist einfach eine ehrliche Beschreibung der Situation», so SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Denn ausserhalb von China hätten sich die Fallzahlen in den letzten zwei Wochen verdreizehnfacht – während die Zahl der Neuansteckungen in China selbst zurückgeht. «Es lässt sich also nicht mehr leugnen, dass die Ausbreitung des Virus nicht mehr nur für China ein massives Problem ist.» BREAKING



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros#coronaviruspic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

17:09 Tessin ruft den Notstand aus Der Notstand gilt bis Ende März: So bleiben Kinos, Skigebiete und Nachtclubs geschlossen, Volksschulen bleiben weiterhin offen. Alle privaten und öffentlichen Schulen im Kanton, welche eine Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit anbieten, werden dagegen geschlossen. Das teilte die Tessiner Regierung an einer Medienkonferenz mit.

16:29 Sommaruga: Über Grenzschliessungen wurde diskutiert Eine Delegation aus dem Tessin hat wegen des Coronavirus Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Finanzminister Ueli Maurer und Innenminister Alain Berset getroffen. Man sei daran, weitere Massnahmen zu prüfen, sagte Sommaruga nach dem Treffen. Auch Grenzschliessungen seien ein Thema, alles werde diskutiert, erklärte sie. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität. Die Massnahmen würden laufend angepasst, und je nach Entwicklung der Lage könne es auch zu Massnahmen kommen, die zunächst nicht infrage gekommen seien.

15:56 Virologe fordert Schliessung der Grenze zu Italien Das Tessin ist auf Zehntausende Grenzgänger aus Italien angewiesen. Trotzdem wird der Ruf nach einer Grenzschliessung immer lauter. Andreas Cerny ist Virologe und Belegarzt der Privatklinik Moncucco in Lugano. Er fordert die Schliessung der Grenze zu Italien und der Schulen im Tessin. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus im Tessin Virologe fordert Schliessung der Grenze zu Italien 11.03.2020 Mit Audio

15:28 SBB reduziert Fahrten nach Italien Die strengen Reisebestimmungen der italienischen Behörden haben Auswirkungen auf das SBB-Angebot. Seit Dienstag werden keine Direktzüge von Zürich und Genf nach Venedig geführt. Ab Donnerstag verkehren Züge zwischen der Schweiz und Mailand nur noch auf dem Schweizer Streckenabschnitt. Aufgrund der Auflagen der italienischen Behörden und des massiven Nachfragerückgangs sei Trenitalia mit dem Anliegen an die SBB gelangt, auch einzelne Verbindungen der gemeinsam nach Mailand und Venedig betriebenen EC-Züge zu reduzieren oder zu kürzen, heisst es in einer Medienmitteilung der SBB. SBB-Chef Andreas Meyer hatte an der Bilanzmedienkonferenz vom Dienstag erklärt, dass die Zahl der Reisenden nach Italien um 90 Prozent eingebrochen sei.

15:03 Zürcher EVP will Schliessung von Bordellen Die Zürcher EVP fordert, dass der Regierungsrat Bordelle und den Strichplatz in der Stadt für einige Wochen schliessen lässt. Die Hygienevorschriften einzuhalten, sei für Prostituierte schwierig. «Social Distance» sei im Bordell oder auf dem Strichplatz schlicht nicht möglich. Für die EVP eine «absurde Situation», wie sie in ihrer Anfrage schreibt, die am Mittwoch publiziert wurde. Es könne doch nicht sein, dass der Elternmorgen in der Schule oder die Gemeindeversammlung wegen dem Coronavirus abgesagt würden, das Sexgewerbe aber gleichzeitig weiterlaufe. Die Partei erwartet von der Gesundheitsdirektion deshalb «mutige Entscheide», um auch Prostituierte schützen zu können. Legende: Geht es nach der Zürcher EVP, soll der Strichplatz in der Stadt wegen des Coronavirus geschlossen werden. Keystone

14:40 Kanton Bern rät zu «Distance Learning» Berufsfach- und Mittelschulen im Kanton Bern sollen Morgenlektionen nach Möglichkeit durch Fernunterricht ersetzen. Dadurch soll der öffentliche Verkehr in Stosszeiten entlastet werden. Nebst dem «Distance Learning» sei es auch möglich, Aufträge an die Lernenden zu erteilen, schreibt das Kantonale Führungsorgan in einer Mitteilung. Der Entscheid, ob die Schulen solche Massnahmen umsetzen wollen, liegt bei den Schulleitungen. An den Schulen im Kanton Bern findet der Unterricht weiterhin statt. Kranke Kinder und Jugendliche, die Atemwegsbeschwerden und Fieber haben, sollten nicht zur Schule gehen. Kranke Kinder und Jugendliche müssen so lange zu Hause bleiben, bis sie mindestens 24 Stunden lang beschwerde- und fieberfrei sind.

14:14 Swiss setzt alle Flüge von und nach Italien bis Anfang April aus Die Swiss teilt mit, dass bis Anfang April alle Flüge von und nach Italien ausgesetzt werden. Betroffen sind rund 90 wöchentliche Verbindungen von Zürich nach Mailand, Rom, Venedig, Florenz, Neapel, und Brindisi. Bereits letzte Woche war das Flugprogramm nach Italien ausgedünnt worden. Ausserdem werden weitere europäische Ziele vorübergehend ausgesetzt, darunter Stuttgart, Nürnberg und Bordeaux. Neben der bereits umgesetzten temporären Einstellung von Peking, Schanghai und Tel Aviv wird Swiss auf dem internationalen Streckennetz bis zum 24. April Kairo (4 wöchentliche Verbindungen) vorübergehend nicht mehr anfliegen. Die Flugstreichungen werden sukzessive in den Buchungssystemen umgesetzt. Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, können kostenfrei umbuchen oder erhalten eine Erstattung ihres Ticketpreises. Legende: Keystone

13:54 Viertes Todesopfer in der Schweiz Der Kanton Baselland vermeldet den zweiten Patienten, der an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist. Nach unbestätigten Meldung soll es sich bei dem 54-jährigen Patienten um einen Besucher einer freikirchlichen Veranstaltung von Mitte Februar in Mülhausen (F) handeln. Legende: Keystone

13:52 Blockierte Schutzmasken für die Schweiz bald freigegeben Die Schutzmasken aus China für die Schweiz, die im Hamburger Hafen blockiert werden, sollen bald freigegeben werden. Das stellte Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Mittwoch vor den Medien in Bern in Aussicht. Auch für die Lastwagen, die Deutschland zurückhält, sei eine Lösung in Sicht. Gewisse Lieferungen sind bereits unterwegs, wie Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und Internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagte.

13:27 Österreich stellt Personen-Zugverkehr von und nach Italien ein Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. «Wir folgen den Anweisungen der Behörden», sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch. Nicht betroffen sei der Güterverkehr. Als vorläufig letzter Zug habe am Vormittag ein Eurocity aus Italien in Richtung Innsbruck und München die Grenze passiert. Legende: Der Personenverkehr nach Italien ist gestoppt. Fahrgäste am Bahnhof in Wien. Reuters