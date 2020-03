Der Ticker startet um 5:57 Uhr

18:40 St. Galler studieren vom Sofa aus An der Universität St.Gallen (HSG) werden ab Montag Vorlesungen und Seminare auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe sowohl auf dem Campus als auch online angeboten. Dies gilt vorerst bis zum Ende des Vorlesungsbetriebs im Frühjahrssemester am 24. Mai 2020. Wenn möglich sollen Studierende über digitale Kanäle am Studium teilnehmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Coronavirus Studium vom Sofa aus 12.03.2020 Mit Audio

18:25 Insgesamt 1016 Todesfälle in Italien In Italien steigt die Zahl der Infektionen und Todesfälle weiter deutlich an. Die Behörden haben am Abend insgesamt 1016 Todesfälle vermeldet. Die Zahl der Infektionen liege nun bei 15'113.

17:43 Swiss fliegt weiterhin US-Destinationen an Der amerikanische Einreisestopp für Menschen aus Europa schlägt auf die Swiss und ihren Mutterkonzern Lufthansa durch. Die Swiss hat nun ihren Sonderflugplan für Strecken in die USA präsentiert. Sie streicht zwar die meisten Flüge aus der Schweiz, fliegt aber weiterhin Chicago und Newark bei New York an, wie die Airline mitteilte. Fluggäste, die von den verschärften Einreisebestimmungen nicht betroffen seien, könnten über die beiden angeflogenen Drehkreuze weiterhin sämtliche Ziele innerhalb der USA mit einem Anschlussflug der Partnerairline United Airlines erreichen. Das Angebot dürfte sich primär an US-Staatsbürger richten, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Network update: With effect from 14 March, SWISS will serve two destinations in the USA only: Chicago and Newark (New York). SWISS is currently drafting a special flight timetable for the USA. https://t.co/yuZCd0f06bpic.twitter.com/fQoftvd6Ne — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) March 12, 2020

17:34 Schwarzer Tag für die Schweizer Börse Der Schweizer Leitindex SMI verlor zum Handelsschluss 9.64 Prozent auf 8'270 Punkte und fiel damit erstmals seit gut einem Jahr unter die Marke von 9'000 Punkte, das Tagestief lag mit 8169 gar noch 100 Punkte tiefer.

16:36 Besucherverbot an Unispital Zürich Das Universitätsspital Zürich USZ ergreift im Kampf gegen das Coronavirus weitere Massnahmen: Ab Donnerstagabend gilt im Spital ein weitreichendes Besuchsverbot. Ausgenommen sind Besuche für Patienten in ausserordentlichen Situationen, dazu gehören Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden sowie nahe Angehörige von sterbenden Menschen oder unterstützungsbedürftigen Patienten. Legende: Keystone

16:19 Gratisberatung im Kanton Aargau Der Aargauische Ärzteverband bietet ab sofort unter der Telefonnummer 0900 401 501 bis auf Weiteres kostenlosen Beratungsdienst zum Coronavirus an, wie die Staatskanzlei mitteilt. Die Bevölkerung könne dringende medizinische Fragen stellen, die nicht anderweitig mit den von den Behörden zur Verfügung gestellten Informationen geklärt werden könnten, heisst es in der Mitteilung. Die telefonische Notfallberatung sei bis auf Weiteres unentgeltlich.

15:56 Tschechien schliesst Grenzen – auch die Schweiz betroffen Tschechien schliesst seine Grenzen für alle Schweizer, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Die Massnahme gelte auch für Ausländer aus Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Grossbritannien, Dänemark und Frankreich, erklärte Ministerpräsident Andrej Babis nach einer Krisensitzung. Er stufte diese Staaten als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ein. In Tschechien gibt es bisher 96 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus.

15:41 Vier Schweizer zurückgekehrt Vier wegen Coronavirus-Verdacht auf einem Kreuzfahrtschiff vor San Francisco festsitzende Schweizer sind am Donnerstag in die Heimat zurückgekehrt. Die US-Behörden hatten einen Repatriierungsflug für die Passagiere der «Grand Princess» organisiert. Legende: Keystone

15:37 Reisebüros zeigen sich kulant Das Einreiseverbot der US-Regierung für Menschen aus Europa hat Folgen für Schweizer Reiseveranstalter: Bei Reisebüros wie Hotelplan sind vom Bann des US-Präsidenten Donald Trump über 1'000 Kunden betroffen. Ferien in den USA mit Abreise bis und mit 12. April 2020 (Stand heute) könnten bei Hotelplan kostenlos annulliert oder umgebucht werden, sagte Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Legende: Keystone

15:25 Coronavirus bis zu 72 Stunden auf Oberflächen? Laut einer neuen vorveröffentlichten Studie aus den USA kann das neue Coronavirus bis zu drei Tage auf Kunststoffen oder Edelstahl überleben. Auf Papier kann das Virus bis zu 24 Stunden aktiv bleiben. Das zeigen erste Experimente der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Die Studie wird gerade noch von anderen Wissenschaftlern geprüft und soll demnächst offiziell in einem Fachmagazin erscheinen.

15:11 Immer mehr Schulen geschlossen In der Region Madrid, in der seit Mittwoch alle Schulen geschlossen sind, wurden 1388 Infektionsfälle mit dem Coronavirus festgestellt. Die Region Katalonien will ab Freitag die Schulen schliessen. Auch Norwegen schliesst als zweites skandinavisches Land nach Dänemark seine Bildungseinrichtungen. Alle Schulen, Universitäten und Kindergärten im Land bleiben ab Donnerstagabend geschlossen In Slowenien bleiben ebenfalls von Montag an alle Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen, wie die Regierung in Ljubljana mitteilt. «Es ist eine Massnahme mit weitreichenden Folgen, aber sie musste getroffen werden», erklärte Ministerpräsident Marjan Sarec über Twitter.

14:30 Anstieg in Zürich um 50 Prozent Im Kanton Zürich sind innerhalb eines Tages 33 Personen neu mit dem Corona-Virus angesteckt worden. Bis am Donnerstagnachmittag waren 92 Personen positiv getestet. Sieben Personen davon sind aber bereits wieder gesund, wie die Gesundheitsdirektion schreibt. Am Mittwoch waren erst knapp 60 Infektionsfälle registriert. Der Anstieg innerhalb eines Tages entspricht somit rund 50 Prozent.

14:05 Coronavirus bringt den Sport (fast) zum Erliegen Der Weltsport kommt zum Stillstand. Die Corona-Pandemie stoppt eine Liga nach der anderen. Die NBA stellt den Spielbetrieb nach einem positiven Befund ein, auch die UEFA will Medienberichten zufolge in der Champions und Europa League pausieren. Real Madrid stellte am Donnerstag seine Fussballer und die Basketballer nach einem positiven Test unter Quarantäne. Der Formel-1-Auftakt steht vor der Absage, nachdem ein McLaren-Mitarbeiter positiv getestet wurde und der Rennstall sich für den Grossen Preis von Australien zurückzog. Auch die Tennis-Tour der Männer (ATP) ist für sechs Wochen unterbrochen worden. Von der Damen-Organisation (WTA) lag zunächst keine Stellungnahme vor. Auch der Eishockey-WM in Zürich und Lausanne (8 bis 24. Mai) droht das Aus. Die Ausgangslage habe sich verändert, teilte das Organisationskomitee der WM auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Noch haben die Organisatoren und der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) das Turnier nicht abgesagt, der Entscheid der Schweizer Liga habe aber «natürlich Signalwirkung», so das OK in einer schriftlichen Stellungnahme. NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

13:53 SMI fällt unter Marke von 8400 Punkten Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einem umfassenden Massnahmenpaket gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben, wie die Notenbank mitteilt. Die EZB steckt bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Laut Medieninformationen möchte sich die Schweizerische Nationalbank nicht zum Entscheid äussern. Der SMI fällt unter die Marke von 8400 Punkten auf 8270 Punkte, was einem Minus von -9.6 Prozent entspricht. 03:45 Video Die Börsen reagieren heftig Aus Tagesschau vom 12.03.2020. abspielen

13:28 Zwei weitere Tote im Tessin Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Menschen wegen des Coronavirus gestorben. Das teilte der kantonale Krisenstab am Donnerstagmittag mit. Beide Verstorbenen waren über 80-jährig und hatten bereits an Krankheiten gelitten.

13:13 815 bestätigte Coronavirus-Fälle in der Schweiz Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter an: Am Donnerstagmittag gab es bereits 815 bestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Bei 43 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Insgesamt starben in der Schweiz bisher vier Personen an der Covid-19-Erkrankung. Nach Angaben des BAG wurden bis jetzt Fälle aus 23 Kantonen der Schweiz sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein gemeldet. #CoronaInfoCH#Coronavirus

Stand 12.03 13:00 sind 858 positiv getestete Fälle, davon vier im Fürstentum Liechtenstein. 815 Fälle sind bestätigt und bei 43 Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor, Bestätigung ausstehend.https://t.co/fbPZggF3pcpic.twitter.com/VJ5OPSa3Op — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 12, 2020

12:35 Spieler von Real Madrid in Quarantäne Der spanische Club Real Madrid setzt die Spieler seiner Fussball- und Basketball-Profiteams in Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, teilte der Verein mit. «Wir haben beschlossen, unser Trainingsgelände zu schliessen und empfohlen, dass alle Mitarbeiter, die in der Einrichtung arbeiten, in Quarantäne bleiben.» Zudem wurde beschlossen, dass die Fussball-Meisterschaft in Spanien wegen des Coronavirus zumindest bis April ausgesetzt wird. Die nächsten zwei Runden werden verschoben. Legende: Reuters

12:23 BAG: «Kein gesamtschweizerischer Notstand» Das Bundesamt für Gesundheit hat in einem neuen Statement betont, dass ein gesamtschweizerischer Notstand aktuell nicht infrage kommt. Das BAG begrüsst aber die beschlossenen Massnahmen im Tessin und hält diese für sinnvoll. Auch andere Kantone würden wohl solche Massnahmen anwenden, heisst es. #CoronaInfoCH

TI hat gestern Massnahmen beschlossen, um besonders ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen.

Das BAG hält dies für sinnvoll. Auch andere Kt werden wohl

solche Massnahmen anwenden. Von einem gesamtschweizerischen Notstand war und ist nicht die Rede. — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 12, 2020

11:45 Strenge Kontrollen in Chiasso Wer heute die schweizerisch-italienische Grenze in Chiasso überqueren will, muss länger warten als sonst. Sowohl Fahrzeuge als auch Fussgänger werden einzeln kontrolliert. Italienerinnen und Italiener dürfen im Moment nur ins Tessin einreisen, wenn sie über eine Arbeitsbewilligung verfügen. 00:55 Video An der Grenze in Chiasso ist Geduld gefragt Aus News-Clip vom 12.03.2020. abspielen