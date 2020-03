Der Ticker startet um 5:54 Uhr

16:11 «Tour de Romandie» abgesagt Die Tour wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sieht sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen. Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus dem Radsport Tour de Romandie abgesagt 16.03.2020

16:05 Deutschland: Weitreichende Schliessung von Geschäften Die Bundesregierung und die Länder haben im Kampf gegen das Coronavirus eine weitgehende Schliessung von Geschäften in Deutschland vereinbart. Ausgenommen seien unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und Tankstellen, hiess es in einer Erklärung in Berlin.

15:53 Luzerner Kantonsspital wechselt auf Notfallbetrieb Nicht dringliche Eingriffe werden verschoben, die Zahl der Operationssäle reduziert, die der Intensivplätze erhöht. Das Luzerner Kantonsspital teilte mit, dass es ab Dienstag für unbestimmte Zeit im Notfallbetrieb funktioniere. Es begründete die Aufgabe des Regelbetriebs damit, dass die Zahl der Coronafälle, die hospitalisiert werden müssten, in den nächsten Wochen weiter stark ansteigen würden. Damit das Spital die Pandemie gut bewältigen könne, müsse es das Personal und die Infrastruktur über eine lange Zeit sehr gezielt einsetzen. Der Notfallbetrieb gilt nicht nur am Kantonsspital Luzern, sondern auch an den Standorten Sursee und Wolhusen. Die Zahl der Operationssäle und Ambulatorien werde reduziert, die der Intensivplätze erhöht. Um genügend Ärzte- und Pflegepersonal für die Coronapandemie zur Verfügung zu haben, werden keine nicht dringliche Eingriffe mehr durchgeführt. Die medizinische Notfallversorgung bleibe gewährleistet, heisst es in der Mitteilung. Legende: Keystone

15:41 Swisscom-Netz teilweise überlastet Das Fest- und Mobilnetz des Telekomkonzern Swisscom hält der massiv gestiegenen

Nutzung teilweise nicht stand. «Seit heute 09.00 Uhr können Privat- und Geschäftskunden punktuell Anrufe nicht aufbauen», erklärt eine Sprecherin. Swisscom verzeichne dreimal mehr Anrufe über das Mobilfunknetz als üblich und auch im Festnetz sei das Volumen massiv gestiegen. Der Konzern arbeite intensiv an einer Kapazitätserweiterung. Aktuell bestünden keine

Beeinträchtigungen. Beim Konkurrenten Sunrise gebe es keine Netzprobleme oder Überlastungen, sagte eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Legende: Keystone

15:33 Geschlossene Schulen – dennoch braucht es Betreuungsplätze. Ab heute sind landesweit alle Schulen geschlossen. Kantone und Gemeinden sollen, so weit möglich, die Betreuungs-Strukturen aufrechterhalten, sagt der Bundesrat. Und das gilt es nun umzusetzen – und zwar ganz unterschiedlich. 01:40 Video Schulen geschlossen – Betreuungsstrukturen aufrechterhalten Aus Tagesschau vom 16.03.2020. abspielen

15:28 Zürcher Parteien fordern Zürcher Kantonalbank zum Handeln auf Die Zürcher Kantonsratsparteien fordern die ZKB zum sofortigen Handeln auf. Angesichts der Corona-Krise soll die Staatsbank den Unternehmen grösstmögliche Kulanz bei Überbrückungskrediten gewähren. Dies fordern die Kantonsratsparteien in einer gemeinsamen Erklärung. Die Zürcher Regierung müsse bei der ZKB umgehend darauf hinwirken, dass diese mit Überbrückungskrediten dafür sorge, dass Unternehmen in den kommenden Monaten die Löhne bezahlen könnten. Dieses Angebot müsse niederschwellig und unbürokratisch sein, schreiben die Parteien. Es müsse vor allem auch Klein- und Kleinstunternehmen offenstehen - unabhängig von bestehenden Krediten. Die Sitzung des Zürcher Kantonsrates fand am Montag wegen der Corona-Infektionsgefahr nicht statt. Die Parteien wollen nun so schnell wie möglich prüfen, wie die Funktionsfähigkeit aller drei Staatsgewalten sichergestellt werden kann. Sie wollen einen Weg finden, wie die in dieser Situation nötigen politischen Entscheide rasch getroffen werden können - ohne physische Sitzung.

15:13 Was kann man vom Bundesrat heute erwarten? Erwin Schmid, Bundeshausredaktor SRF, berichtete heute in der «Tagesschau am Mittag» über die noch andauernde Bundesratssitzung und welche Massnahmen man erwarten könne. 07:15 Video Der Bundesrat entscheidet zur Stunde Aus Tagesschau vom 16.03.2020. abspielen

15:05 Genaue Zeit der Bundesrats-Medienkonferenz noch unklar Gemäss dem Sprecher des Bundesrates sollte die Medienkonferenz nicht vor 15 Uhr beginnen. Wir senden und streamen – sobald es so weit ist – live auf SRF 1, im Web und der App.

14:56 Airlines reduzieren Kapazitäten massiv und fordern Staatshilfe Airline-Konzerne wie Lufthansa mit Tochter Swiss, Air France KLM, die British Airways-Mutter IAG und der Billigflieger Easyjet fahren ihre Kapazitäten kräftig herunter. Nach weiteren Grenzschliessungen mehrerer Länder fürchten Fluggesellschaften in aller Welt um ihre Existenz und rufen verstärkt nach Staatshilfe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Flugzeuge am Boden Diese Airlines reagieren auf das Coronavirus 16.03.2020 Mit Video

14:47 Kanton Tessin verstärkt Pikettdienst der Ärzte Der Kanton Tessin verstärkt ab sofort seinen medizinischen Pikettdienst. Damit möchte die Regierung die Notaufnahmen im Kanton entlasten. Konkret verstärkt die Regierung den Tages-, Nacht- sowie den Wochenend- und Feiertagspikett. Dadurch soll der Tessiner Bevölkerung eine Alternative zu den Notaufnahmen geboten werden, schreibt der kantonale Führungsstab in einem Communiqué. Grund für die Notwendigkeit der Massnahme sei die schnelle Zunahme der Coronavirus-Fälle. Diese setze die medizinischen Einrichtungen des Kantons unter grossen Druck, hält der Führungsstab fest. In Notfällen werden Tessinerinnen und Tessiner gebeten, sich unter der Nummer 091 800 18 28 zu melden. Der kantonale Führungsstab erinnert daran, bei Symptomen zuerst den Hausarzt zu kontaktieren und nicht unangemeldet in Arztpraxen oder auf Notfallstationen zu erscheinen.

14:33 Waadt ruft ebenfalls Notlage aus Die Waadtländer Regierung hat in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, neue Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Diese Verordnung tritt am Dienstag um 6 Uhr morgens in Kraft und gilt bis zum 30. April um Mitternacht: alle Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen sind verboten, private Versammlungen sind auf 10 Personen beschränkt, unter strikter Einhaltung der Richtlinien der Gesundheitsbehörden; alle Geschäfte sind im Prinzip geschlossen, mit Ausnahme der für die Bevölkerung wesentlichen. Legende: SRF

14:28 Wichtige parlamentarische Geschäfte sind «eingefroren» Die eidgenössischen Räte haben die Behandlung wichtiger Dossiers unterbrechen müssen. Diese und alle weiteren Geschäfte sind gemäss den Parlamentsdiensten nun «eingefroren». Wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht, ist noch nicht geklärt. Die Fristen, welche Parlamentsgesetz und Ratsreglemente vorsehen, seien Ordnungsfristen, «die problemlos aufgrund der Situation verlängert werden können», teilten die Parlamentsdienste am Montag auf Anfrage mit. Die wichtige Ausnahme seien Fristen betreffend Volksrechte, beispielsweise laufende Unterschriftensammlungen von Volksinitiativen. Hier liege der Lead bei der Bundeskanzlei. Diese hat sich bisher noch nicht geäussert, wie mit den Fristen umgegangen wird. Wann die «eingefrorenen» Geschäfte weiter behandelt werden, ist noch unklar. Die Daten für die Sondersession von Anfang Mai würden derzeit aufrechterhalten, schreiben die Parlamentsdienste. Sicher ist, dass die Absage der dritten Sessionswoche wegen des Coronavirus den demokratischen Prozess verlangsamt. Verschiedene parlamentarische Geschäfte sind blockiert - sei es, weil noch kein Kompromiss gefunden wurde, sei es, weil noch keine Schlussabstimmung stattgefunden hat. Legende: Keystone

14:15 Schweiz testet häufig auf das Coronavirus Schweiz liegt auf Platz 2 bei Corona-Fällen pro 100'000 Einwohner – hinter Italien und vor Norwegen. Zu beachten ist jedoch, dass die Zahl der Corona-Fälle auch von der Zahl der im jeweiligen Land durchgeführten Tests abhängig ist. Diesbezüglich nimmt Südkorea den Spitzenplatz ein, die Schweiz liegt im Zeitraum vom 4. bis zum 10. März an dritter Stelle. Für viele Länder liegen entsprechende Daten allerdings gar nicht vor. Legende: SRF

14:07 Detailhändler rufen zu Verzicht von Hamsterkäufen auf Ende letzter Woche haben Kunden aus Angst vor Versorgungsengpässen wiederholt die Gestelle in den Filialen der Grossverteiler leergekauft. Nun fordern die Schweizer Lebensmittelhändler die Kunden gemeinsam dazu auf, von Hamsterkäufen abzusehen. In einem Inserat halten die Detailhändler fest, dass die Landesversorgung nachhaltig gesichert sei und genug Lebensmittel und Bedarfsgüter für alle verfügbar seien. «Hamsterkäufe sind absolut unnötig», heisst es. Geschaltet wurde das Inserat von allen namhaften Lebensmittelhändlern der Schweiz, das heisst Coop, Migros, Aldi, Lidl, Spar, Denner, Manor und Volg. Erschienen ist das Inserat vorerst im «Blick». Im Schreiben appellieren die Händler zudem an die Solidarität ihrer Kunden: Wer mehr als nötig kaufe und Hamsterkäufe tätige, sorge möglicherweise dafür, dass andere leer ausgingen. Legende: Keine Teigwaren mehr: Die Coronavirus-Krise ist auch ein Stresstest für die Detailhändler. Keystone

13:42 Austrian Airlines fliegt vorerst nicht mehr Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines stellt ab Mittwochnacht den Flugbetrieb ein. Der vorerst letzte Flug mit der Flugnummer OS 066 werde am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen, teilte die AUA mit. Ein Lang- und ein Mittelstreckenflugzeug blieben für Hilfsflüge im Einsatz, hiess es. In den nächsten Tagen werde die Airline vermehrt Rückholflügedurchführen und bei Umbuchungen auch auf das Angebot desMutterkonzerns Lufthansa zurückgreifen. Der Flugbetrieb werde kontrolliert und strukturiert zurückgefahren, um alle Passagiere, Crews und Flugzeuge nach Hause zu holen. Vorerst streicht die AUA alle Flüge bis zum 28. März. «Passagiere, die in diesem Zeitraum einen gebuchten Flug haben, werden - sofern möglich - auf andere Fluglinien umgebucht», erklärte die Fluggesellschaft. Legende: Vorübergehendes Grounding bei der Austrian Airlines. Am Mittwochabend kommt das letzte Flugzeug aus Chicago in Wien an. Keystone

13:39 Drei weitere Corona-Todesfälle in Basel-Stadt Im Kanton Basel-Stadt sind drei weitere Menschen am Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Stadtkanton auf vier und schweizweit auf 18 Verstorbene. Es handelt sich bei den Fällen in Basel-Stadt um zwei Frauen und einen Mann, wie das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt mitteilte. Sie seien alle über 70 Jahre alt und hätten an Vorerkrankungen gelitten. Hospitalisiert waren sie im Universitätsspital Basel.

13:35 Wenn die Lehrer die einzigen sind im Schulhaus Im Kanton Freiburg läuft der Fernunterricht an. Die Reportage unserer Kollegen vom Regionaljournals Bern/Freiburg/Wallis. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schulen sind geschlossen Wie Schulleiter und Lehrpersonen nun den Unterricht planen 16.03.2020 Mit Audio

13:16 Schweiz auf Platz 2 bei Corona-Fällen pro 100'000 Einwohner Ein unerwünschter Spitzenplatz: Die Schweiz liegt hinter Italien auf Platz 2 der Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner. Dritter ist Norwegen, auf dem vierten Platz liegt Iran. Die Grafik ist eine Momentaufnahme des aktuellen Zustands – die Fälle in der Schweiz werden wohl die nächsten Tage nochmals deutlich ansteigen. Legende: SRF

13:03 Erster Corona-Todesfall im Kanton Zürich Im Kanton Zürich ist ein erster Corona-Patient an den Folgen der Infektion gestorben. Es handelt sich um einen 88-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Er starb am Sonntag in einem Pflegezentrum der Stadt Zürich, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Der Mann sei bereits vor der Corona-Diagnose palliativ behandelt worden. Seit vergangener Woche gilt in allen Spitälern, Alters- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot. Aktuell sind im Kanton Zürich 270 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bis am Montagmittag starben in der Schweiz 15 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion, alleine sechs davon im Tessin. Drei Menschen starben im Kanton Waadt, zwei in Basel-Land, einer in Basel-Stadt sowie je eine Person in den Kantonen Wallis, Genf und nun Zürich.