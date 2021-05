Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Quarantäneliste der Risikoländer, Link öffnet in einem neuen Fenster aktualisiert und verschiedene Länder von der Liste gestrichen – und keine neuen Länder hinzugefügt.

Nicht mehr als Risikogebiet gelten ab dem 20. Mai Katar, Palästina, Polen, Serbien und Ungarn sowie die österreichischen Bundesländer Salzburg und Oberösterreich, die italienische Region Basilikata und die französischen Gebiete Bretagne und Nouvelle-Aquitaine.

Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in die Schweiz in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, in Quarantäne zu gehen.

Gebiete der Nachbarstaaten

In den Nachbarländern der Schweiz bleiben die deutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen auf der Risikoländerliste. In Italien sind es die Regionen Apulien und Kampanien.

In Frankreich sind folgende Regionen auf der BAG-Risikoländerliste: Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Île de France, Normandie, Occitane, Pays de la Loire und Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Länder weltweit

Die nachfolgende Liste zeigt die aktuellen Risikogebiete: