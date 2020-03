Der Ticker startet um 6:43 Uhr

13:47 Ausgangssperre: «Der Bundesrat berät zurzeit über drei Varianten» Der Bundesrat wird heute Nachmittag über weitere Schritte zur Bekämpfung des Coronavirus informieren. Laut Bundeshaus-Korrespondentin Nathalie Christen sind Ausgangssperren in der Regierung sehr umstritten. Es werde über drei Varianten diskutiert: Uri-Variante: Eine Ausgangsbeschränkung für über 65-Jährige.

Eine Ausgangssperre für alle, aber nur für den Abend.

Österreich-Variante: Ausgangssperre für alle (Ausnahmen für Einkauf und Arbeit). 02:15 Video Einschätzungen von SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen Aus Tagesschau vom 20.03.2020. abspielen

13:39 860 Millionen Kinder verpassen Schule Wegen der Coronavirus-Pandemie können weltweit rund 860 Millionen Kinder und Jugendliche nach UNO-Angaben nicht mehr zur Schule gehen. Für 300 Millionen Grundschulkinder sei nicht nur der Bildungsmangel eine Gefahr, mahnte das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) in Genf. Vielen fehlten auch die Schulmahlzeiten, oft die wichtigste Ernährungsquelle. Allein das WFP könne neun Millionen Kinder nicht mehr versorgen.

13:11 Gesundheitspersonal antwortet mit dringendem Appell Mit minutenlangem Applaus hat die Bevölkerung dem Gesundheitspersonal am Mittag für den Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus gedankt. Die Pflegenden antworteten mit einem dringenden Appell. «Schwächt die Welle ab!» schreibt der Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SKB) in einer Mitteilung. Die Pflegenden bäten die Bevölkerung inständig, alles zu tun, um die Ansteckungswelle abzuschwächen. «Wir tun alles, um alle Erkrankten zu pflegen, aber wir werden es nicht schaffen, wenn die Bevölkerung sich nicht an die Weisungen des Bundesrats hält». Es sei absolut zentral, dass die Fallzahlen so tief wie möglich gehalten würden. Der SBK ruft dazu auf, die Weisungen des Bundesrats zu befolgen. «Bleiben Sie zuhause, halten Sie Abstand und waschen Sie sich oft und gründlich die Hände!» 00:24 Video Die Schweiz sagt Danke Aus News-Clip vom 20.03.2020. abspielen

12:45 Erfassung des Fachpersonals aus dem Pflegebereich In Kanton Graubünden müssen sich alle Personen, welche einen Beruf aus dem Pflegebereich erlernt haben, jedoch nicht auf diesem Beruf tätig sind und nicht der Risikogruppe angehören, bei den Behörden melden. Das hat die Regierung beschlossen.

12:33 4176 Coronavirus-Fälle bestätigt Das BAG teilt mit: Aktuell gibt es in der Schweiz 4840 positiv getestete Fälle. Davon sind 4176 Fälle bestätigt und bei 664 Fällen ist nach einem ersten positiven Resultat die Bestätigung noch ausstehend.

12:27 Die Schweiz sagt Danke Unter dem Titel «Die Schweiz sagt DANKE» haben die SRG und andere Medienunternehmen eine gemeinsame Solidaritätsaktion lanciert: Am Freitag, 20. März, um 12.30 Uhr soll die ganze Schweiz den im medizinischen Bereich tätigen Menschen danken für ihr grosses Engagement bei der Bewältigung der Coronakrise. Dieser Dank gilt unter anderem allen Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern sowie allen anderen Mitarbeitenden in Arztpraxen und Spitälern im Land. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer dazu zu bewegen, am Freitag, 20. März, um 12.30 Uhr für 60 Sekunden die Arbeit niederzulegen und dem medizinischen Personal zu applaudieren. Wichtig: Menschenansammlungen vermeiden und den nötigen Abstand einhalten. Jede und jeder soll dort mitklatschen, wo sie oder er sich gerade aufhält. Legende: «Ihr kämpft unermüdlich um unsere Gesundheit – Danke!» Schweizer Medienunternehmen

12:08 Zürcher Kantonspolizei verhaftet Schutzmasken-Wucherer Die Zürcher Kantonspolizei hat in Horgen einen 18-jährigen Schweizer verhaftet, der im Internet Schutzmasken zu Wucherpreisen anbot. Er verlangte für fünf Masken rund 200 Franken, also 40 Franken pro Stück. Normalerweise kosten diese Masken pro Stück etwa 50 Rappen. Um den Verkäufer verhaften zu können, vereinbarte ein ziviler Polizist ein Treffen, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Bei der anschliessenden Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei mehrere Dutzend Schutzmasken, die der 18-Jährige verkaufen wollte.

11:37 Zürcher Gerichte verlängern Verhandlungspause Das Zürcher Obergericht, die Bezirksgerichte und die Friedensrichterämter verlängern ihre unfreiwillige Verhandlungspause: Es werden vorerst bis am 26. April keine Prozesse durchgeführt, wie das Obergericht mitteilte. Davon ausgenommen sind dringliche Verfahren, die aus rechtlichen oder anderen Gründen keinen Aufschub erlauben. Hinter den Kulissen arbeiten die Gerichtsmitarbeitenden trotz Coronavirus weiter. Der Betrieb und insbesondere die Bearbeitung der schriftlichen Verfahren wird aufrechterhalten.

11:09 Restaurantkette Vapiano insolvent Die deutsche Restaurantkette Vapiano steht vor der Pleite und hofft nun auf Staatshilfe. Die Deutschschweizer Filialen seien davon jedoch nicht betroffen, betont deren Geschäftsführer.

10:48 Tamedia beantragt Kurzarbeit Beim Medienhaus TX Group (u.a. Tagesanzeiger, 20 Minuten) brechen wegen des Coronavirus die Werbeeinnahmen weg. Die Unternehmenseinheit Tamedia, also die Bezahlmedien, beantragt deshalb Kurzarbeit. Dies hat das Unternehmen seinen Mitarbeitenden per E-Mail mitgeteilt. Bei allen Angestellten werde das Pensum um mindestens 10 Prozent gekürzt, schreibt das Unternehmen. Wo möglich, könne auch mehr gekürzt werden. Das bedeutet, dass in der Phase der Kurzarbeit auch der Lohn sinkt. Diese Kürzung werde aber nicht mehr als 11.3 Prozent betragen, unabhängig davon, wie stark das Pensum zurückgefahren werde, schreibt das Unternehmen. Legende: Schwierige Zeiten auch für die Medienbranche. Keystone

10:32 Stadt Bern schliesst Parkanlagen Die Stadt Bern schliesst wegen der Corona-Pandemie die Bundesterrasse und drei weitere Parkanlagen für die Öffentlichkeit. Dort hatten sich in den vergangenen Nächten noch immer Uneinsichtige in grösseren Gruppen versammelt. Bereits vor einigen Tagen schloss die Stadt die Münsterplattform. Nun folgen, in Absprache mit dem Bund, die Bundesterrasse, die Grosse und die Kleine Schanze sowie der Rosengarten. Legende: Die Bundesterrasse in Bern ist per sofort geschlossen. SRF

10:30 Israel verhängt Ausgangssperre Israel hat eine weitgehende Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus verhängt. Die Notstandsverordnungen sollen zunächst für eine Woche gelten. Damit sollen die Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten für den Kauf von Lebensmitteln, den Gang zum Arzt sowie den Weg zur Arbeit und zurück. Die Teilnahme an Begräbnissen und Hochzeiten sowie Demonstrationen ist erlaubt. Allerdings war zuvor bereits festgelegt worden, dass nicht mehr als zehn Personen in einem Raum sein dürfen. Ausserdem darf man alten oder kranken Menschen helfen. Nach Angaben der Polizei können Menschen, die sich nicht an Quarantäne-Regeln halten, mit Strafen von umgerechnet knapp 1370 Franken belangt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus Sars-CoV-2 mittlerweile bei mehr als 600 Menschen in Israel nachgewiesen worden. Todesfälle wurden bisher nicht erfasst.

10:07 «Es gibt keine schweren Verläufe bei Kindern» Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind in Italien bisher rund 300 Kinder positiv auf den Erreger getestet worden. «Es gibt aber bisher keine Todesfälle und keine schweren Verläufe bei Kindern», sagte Alberto Villani, Präsident des italienischen Kinderarztverbandes. «Das dürfte viele Eltern und Grosseltern beruhigen. Das Coronavirus an sich scheint derzeit kein Problem von Kindern zu sein.» Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte mehrfach betont, dass es bei Kindern nur extrem selten zu schweren Verläufen komme. Kinder steckten sich meist bei Erwachsenen an, Erwachsene hingegen selten bei Kindern, hiess es. Das ist ein grosser Unterschied zur saisonalen Grippe, bei der Kinder ein Treiber der Ansteckungswelle sein können. Warum Kinder kaum an Covid-19 erkranken, ist bisher unklar. Legende: Keystone

9:46 SMI setzt fulminante Aufholjagd fort Der Schweizer Aktienmarkt startet massiv fester in den Handelstag. Das vorübergehend erreichte Zwischenhoch bei über 9'100 Punkten wurde in der Eröffnungsphase aber nicht gehalten. Dennoch knüpft der SMI an den positiven Trend des Vortages an, als bereits ein selten starkes Plus von über 5 Prozent resultierte. Gestützt werden die Aktien weiterhin von den zahlreichen geldpolitischen Massnahmen der verschiedenen Notenbanken. Offenbar würden die Investoren schätzen, dass die Zentralbanken die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen würden, heisst es beispielsweise in einem Kommentar der London Capital Group. Legende: swissquote

9:23 Detaildaten der Coronatoten in Italien liegen vor In Italien hat das oberste Gesundheitsinstitut die klinischen Daten der Todesopfer des Coronavirus analysiert. Die Erkenntnisse im Kurzüberblick: Das durchschnittliche Alter der Toten liegt bei 79.5 Jahren.

Die deutlich am stärksten betroffene Altersgruppe sind die 80- bis 89-Jährigen.

70 Prozent der Verstorbenen sind Männer.

Nur fünf Menschen waren unter 40 Jahre, alle waren bereits vor der Infektion krank.

Drei Personen starben offenbar ausschliesslich am Coronavirus. Alle anderen wiesen mindestens eine schwere Vorerkrankung auf. Die Hälfte hatte drei oder mehr Krankheiten, die häufigsten waren: Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Herz- und Atembeschwerden. Die ganze Studie finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.