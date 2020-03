Der Ticker startet um 6:43 Uhr

20:34 Reaktionen auf die Wirtschaftshilfen Der Bundesrat stockt das Hilfeprogramm für Unternehmen, Angestellte und Selbständige auf 32 Milliarden Franken auf. Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften reagieren positiv. Mit Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Reto Lipp.

20:18 Grossbritannien schliesst Pubs, Theater und Nachtclubs In Grossbritannien werden alle Pubs, Bars, Restaurants und Cafés geschlossen. Das hat Premierminister Boris Johnson in London mitgeteilt. Auch Nachtclubs, Theater, Kinos, Freizeitzentren und Sportstudios dürften nicht mehr betrieben werden. Bislang hatte Johnson nur empfohlen, diese Einrichtungen zu meiden.

20:13 Jetzt live: Sondersendung Verfolgen Sie hier die Sondersendung von SRF 1 zu den neuesten Massnahmen und wirtschaftlichen Hilfen des Bundesrates.

20:03 Basler Referenzspital neu in Betrieb Der Kanton Basel-Land rechnet mit steigenden Covid-19-Erkrankten. Beide Basler Kantone haben gemessen an der Wohnbevölkerung mehr Ansteckungen als die restliche Deutschschweiz. Nun hat der Kanton Basel-Land das Bruderholz-Spital zu einem sogenannten Referenz-Spital umfunktioniert. Nach dem Vorbild des Tessins. Dort sollen alle Corona-Patienten behandelt werden können. Seit heute ist es in Betrieb.

19:59 Weissrussland startet Fussball-Meisterschaft trotz Coronakrise Während wegen der Coronavirus-Pandemie weltweit reihenweise Sportevents abgesagt werden, ist in Weissrussland die Fussball-Meisterschaft plangemäss gestartet worden – und dies erst noch mit Zuschauern. Es werde genau auf die Ausbreitung des Coronavirus geachtet, teilte die weissrussische Fussballvereinigung mit. Falls notwendig, sollten Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden. Präsident Alexander Lukaschenko, oft als «Europas letzter Diktator» bezeichnet, hatte Einschränkungen in anderen Ländern als Panikmache kritisiert.

19:56 Alain Berset mobilisiert mit Instagram-Challenge Bundesrat Alain Berset gibt mit einem Social-Media-Video den Startschuss zu einer neuen Stufe der Informationskampagne des Bundesamts für Gesundheit BAG. Darin appelliert der Bundesrat an die gemeinschaftliche Solidarität und den Zusammenhalt, ganz unter dem Motto: «Zeigen wir uns gemeinsam solidarisch und halten uns an die Regeln des Social Distancing, wird dies Leben retten.»

19:52 Keine Ausgangsbeschränkung. Die Analyse. Der Bundesrat mache keine «Spektakel-Politik»: So begründete Gesundheitsminister Alain Berset, wieso die Schweizer Regierung auf eine Ausgangssperre verzichtet. Eine extreme Einschränkung der Bewegungsfreiheit – so wie sie Italien oder Spanien erlassen hat – sei nicht sinnvoll. Die Schweizer Massnahmen mögen jenen anderer europäischer Länder etwas hinterherhinken – dafür sind sie wohlüberlegt und werden hoffentlich von der Bevölkerung mitgetragen.

19:50 Trump kann in Privatwirtschaft eingreifen – mit Gesetz aus Kriegszeiten US-Präsident Donald Trump hat im Kampf gegen das Coronavirus ein Gesetz aus Kriegszeiten in Kraft gesetzt. Der Defense Production Act (Verteidigungs-Produktions-Gesetz) werde seit Donnerstagabend angewendet, sagt Trump. Es stattet den Präsidenten bei Bedarf mit weitreichenden Befugnissen aus, im Interesse der nationalen Sicherheit in die Privatwirtschaft eingreifen zu dürfen. Die US-Regierung kann damit die Produktion von Atemmasken, Beatmungsgeräten, Ventilatoren und anderes benötigtes Equipment beschleunigen.

19:47 USA schliessen Grenze zu Mexiko Die gemeinsame Grenze mit Mexiko wird für den Personenverkehr weitestgehend geschlossen. Der Austausch von Waren sei davon nicht betroffen, erklärte Aussenminister Mike Pompeo. Die neue Regelung gelte ab Mitternacht. Es werde nur wenige Ausnahmen geben, unter anderem für Angestellte im Gesundheitsbereich oder medizinisch begründete Grenzübertritte. Die Grenze zu Mexiko ist rund 3200 Kilometer lang. Täglich überqueren sie mehr als eine Million Menschen und Hunderttausende Fahrzeuge.

19:43 Über 65-Jährige im Kanton Uri Seit gestern gilt im Ur-Kanton eine Ausgangsbeschränkung für über 65-Jährige. Im Kanton gibt es rund 8000 Rentnerinnen und Rentner. Wie gehen sie damit um?

19:32 WHO fordert Luftbrücken für Versorgung mit Schutzmaterial Neben den Engpässen bei Schutzmaterial für medizinisches Personal behindern Reisebeschränkungen und Flugstopps den Kampf gegen das Coronavirus. «Wir haben grosse Probleme mit dem Nachschub», sagte WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan in Genf. «Aber wir brauchen auch Luftbrücken, um Material in die Länder zu bringen, die es brauchen.» Die WHO habe 1.5 Millionen Tests an bedürftige Mitgliedsländer verschickt. Der Bedarf in wenigen Wochen liege aber bei 80 bis 100 Mal dieser Menge, sagte Ryan. Nur, wenn sämtliche Verdachtsfälle getestet würden, könne man das Virus eindämmen. Die WHO hat einen Lieferanten in China gefunden, der demnächst Schutzmaterial liefern kann, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte. Er kritisierte Länder, die Ausfuhren stoppen. Die Leiterin der WHO-Abteilung neue Krankheiten, Maria van Kerkhove, rief gesunde Menschen auf, die Masken abzulegen. «Tragt keine Masken, hortet keine Masken», sagte sie. Nur, wer krank ist oder sich um einen kranken Angehörigen kümmere, brauche eine Maske. Alle anderen Masken sollten für medizinisches Personal zur Verfügung stehen.

19:25 Erster Wirt verurteilt, weil er sich nicht an die Regeln hielt Die Walliser Staatsanwaltschaft hat den Halter eines Bar-Restaurants wegen Widerhandlung gegen die Verordnung verurteit.

19:23 Zürichs Apotheken und Drogerien im Dauerstress Arbeiten hinter Plexiglasscheiben, mit Masken und Handschuhen. Nicht nur für Spitäler und Arztpraxen, auch für die Zürcher Apotheken ist die Coronakrise eine grosse Herausforderung. Die grösste Aufgabe sei wohl die dynamische Entwicklung, sagt Stefan Erni vom Zürcher Apothekerverband. «Wir müssen sehr schnell reagieren. Wird heute eine neue Weisung publik, dann muss diese noch am selben Tag umgesetzt werden. Nicht morgen, nicht übermorgen.» Die Apotheken seien aber gut vernetzt und würden am selben Strang ziehen, sagt Erni. Dies helfe, die Situation zu bewältigen.

19:21 Freiburger Regierung beschlagnahmt Material von Privatkliniken Der Freiburger Staatsrat hat eine Verordnung beschlossen, welche es ihm erlaubt, das Personal und Material der zwei Privatkliniken in der Stadt Freiburg zu beschlagnahmen. Das gab er am heute Abend bekannt.

19:20 Die Lage in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland im Überblick Im Bundesasylzentrum Bässlergut sind Coronafälle aufgetreten. Doch die Leitung reagierte spät. Baselland will seine Wirtschaft mit 190 Millionen Franken stützen. Und das Basler Erziehungsdepartement gibt Leitlinien für den Fernunterricht bekannt.

19:17 Aufruf in Graubünden Ehemalige Pflegerinnen und Pfleger müssen sich im Kanton Graubünden bei den Kantonsbehörden melden, sofern sie nicht zu den Risikogruppen gehören. Das Regionaljournal Graubünden hat mit dem Bündner Gesundheitsamt gesprochen.

19:11 Die Schweiz sagt Danke Heute Mittag um 12.30 Uhr wurde in der ganzen Schweiz für den ausserordentlichen Einsatz des Spital- und Pflegepersonals geklatscht.

19:07 Zahl der Toten in Italien steigt In Italien haben die Behörden in nur einem Tag 627 neue Coronavirus-Tote registriert. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Epidemie. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Pandemie auf 4032. Das teilte der Zivilschutz in Rom mit. In dem Land gibt es inzwischen 47'021 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen.

19:02 Wie gefährlich ist das Coronavirus? Seit Wochen, sicher seit Tagen, hat das Corona-Virus unser Leben komplett im Griff. Dabei gibt es noch immer viele ungeklärte Fragen – insbesondere was die Gefährlichkeit des Virus angeht. Aus China, Südkorea und aus Italien liegen inzwischen Daten vor, die es erlauben, ein genaueres Bild zu zeichnen. SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg erklärt, was man darüber weiss.