16:06 Was wir wissen – und was nicht Vieles zum neuen Coroanvirus ist noch ungewiss, auf manche Fragen gibt es aber auch klare Antworten. Wir fassen zusammen.

15:14 Zahl der täglichen Todesopfer in Italien sinkt In Italien sind erstmals seit neun Tagen innerhalb von 24 Stunden weniger als 700 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Am Samstag zählte der Zivilschutz 681 neue Opfer der Lungenkrankheit Covid-19. Insgesamt hat das Land somit 15'362 Tote zu beklagen. «Unser Kampf gegen das Coronavirus geht unvermittelt weiter», sagte der zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri und warnte: «Aber wir sollten vermeiden zu glauben, dass wir gewinnen, dass wir unseren Gegner in die Enge getrieben haben.»

14:41 FDP-Präsidentin Gössi will Schulen und Läden bald wieder öffnen FDP-Chefin Petra Gössi drängt auf eine Lockerung der Massnahmen, die der Bundesrat im Kampf gegen das Coronavirus verhängt hat. Sie fordert in der «NZZ am Sonntag», dass Schulen nach den Frühlingsferien ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch Geschäfte, die die Sicherheits- und Hygieneregeln einhalten könnten, sollen möglichst wieder öffnen können. Ähnliches hat vergangene Woche bereits die SVP gefordert. SP-Fraktionschef Roger Nordmann sagte derweil im «Sonntagsblick», dass es mit den Sozialdemokraten keine Debatte über die medizinische Bekämpfung der Pandemie geben werde. Das sei eine Sachfrage, die nicht politisiert werden dürfe. Die Diskussionen über ein Ende der Notmassnahmen seien im besten Fall verwirrend, im schlimmsten Fall gefährlich.

14:00 Zufahrt zum Flüelapass wegen Ausflüglern gesperrt Die Zufahrt zum Flüelapass (GR) ist am Samstag gesperrt worden. Ausflügler hatten auf einer Länge von zwei Kilometern rund hundert Fahrzeuge auf beiden Seiten der Strasse abgestellt. Die Kantonspolizei Graubünden spricht von einem Besucherrekord. Der Flüelapass ist zwar derzeit noch geschlossen, er konnte aber bisher von Davos her bis zur mittleren Station Tschuggen mit dem Auto befahren werden. Am Sonntag stellte die Polizei an der Talstation der Pischa-Bahn dann ein Fahrverbot auf, um das Abstellen von Autos entlang der Strasse zu verhindern. Am Samstag wurden noch keine Bussen verteilt, sagte der Sprecher der Kantonspolizei, Markus Walser der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei appelliert aber an die Bevölkerung, solidarisch zu sein und zu Hause zu bleiben – trotz des Frühlingswetters.

13:45 Weltweit bereits mehr als 65'000 Menschen gestorben Weltweit sind US-Experten zufolge bereits mehr als 65'000 Menschen infolge der vom neuartigen Coronavirus verursachten Lungenkrankheit gestorben. Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern registrierte die Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten bislang in Spanien und Italien. In beiden Ländern starben rund 25.5 Menschen pro 100'000 Einwohner. In Deutschland waren es dagegen 1.7 Todesfälle pro 100'000 Einwohner, in China 0.24. Die Webseite der Forscher der Universität Johns Hopkins wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC.

13:28 Skiferien im Wohnzimmer – auch das geht Die Coronavirus-Pandemie machte Philipp Klein Herrero in Sachen Skiferien einen Strich durch die Rechnung. Doch statt Trübsal zu blasen, verlegte der Spanier seinen Urlaub kurzerhand in die eigenen vier Wände. Entstanden ist ein Video mit dem Titel «Freeride at home», das derzeit die Internet-Community begeistert. 00:41 Video Skifahren trotz Corona Aus Tagesschau vom 05.04.2020. abspielen

13:02 St. Galler Polizei muss über 100 Mal ausrücken Im Kanton St. Gallen ist die Polizei wegen der Vorschriften gegen die Coronavirus-Pandemie innerhalb eines Tages über hundert Mal ausgerückt. Sanktionen seien nur in wenigen Fällen ergriffen worden, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Bei den Kontrollen an diversen Orten habe es dennoch einige uneinsichtige Passanten gegeben. Diese hielten unter anderem Mindestabstände nicht ein. Sie seien mit einer Ordnungsbusse belegt worden. Laut der Polizei meldeten dutzendfach Bürger mutmassliche Verstösse gegen die geltenden Coronavirus-Vorschriften.

12:36 «Coral Princess» erreicht Miami Ein weiteres Kreuzfahrtschiff mit Corona-Patienten an Bord hat nach dem Tod zweier Passagiere in einem US-Hafen angelegt. Die «Coral Princess» dockte US-Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) im Hafen von Miami. Wann die mehr als Tausend Passagiere und knapp 900 Crew-Mitglieder von Bord gehen dürfen war demnach zunächst noch unklar. Der Kreuzfahrtanbieter Princess Cruises hatte laut CNN bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass zwölf Menschen an Bord – sieben Passagiere und fünf Crew-Mitglieder – positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Am Samstag habe das Unternehmen dann bekannt gemacht, dass zwei Passagiere gestorben seien. Den Angaben zufolge war die «Coral Princess» am 5. März in Chile abgefahren. Die Reise sollte demnach bereits am 19. März in Argentinien enden. Wegen der Coronavirus-Pandemie hätten sich aber mehrere Länder geweigert, die Passagiere an Land gehen zu lassen. Legende: Keystone

11:51 BAG veröffentlicht die neuesten Zahlen für die Schweiz: 822 neue Covid-19 Fälle In der Schweiz ist die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen innerhalb eines Tages um 822 auf 21'100 Fälle gestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 mit 559 an. Es stützt sich auf Angaben der Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte. Die neusten Fallzahlen zeigen, dass die Zahl der Infektionen weiterhin stetig ansteigt. Mittlerweile weist die Schweiz eine der höchsten Raten an Neuansteckungen in Europa auf. Die Inzidenzen belaufen sich auf 246 Fälle pro 100'000 Einwohner. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt weiterhin am stärksten von der Pandemie betroffen. Mindestens 2354 Covid-19-Patienten wurden hospitalisiert. Bei den Toten waren laut BAG 64 Prozent Männer. Die Altersspanne der verstorbenen Personen betrug 32 bis 101 Jahre. 97 Prozent der Toten litten zuvor an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (66 Prozent), Herz-Kreislauferkrankungen (55 Prozent) und Diabetes (28 Prozent). Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich bisher insgesamt auf rund 158'000, davon fiel das Resultat bei 15 Prozent der Fälle positiv aus.

11:42 14 Todesfälle im Tessin, zwei in Basel-Stadt – keine Toten in Bern Im Tessin sind in den letzten 24 Stunden zwölf Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 66 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Sonntagmorgen im Kanton Tessin 2508 Personen positiv auf das Virus getestet. 177 Menschen starben daran. Auch Basel-Stadt muss zwei weitere Todesfälle wegen Covid-19 vermelden. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 59 und 71 Jahren mit Vorerkrankungen, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte. Die Anzahl der in Folge einer Coronavirus-Infektion verstorbenen Personen stieg dort auf 26 an. Die Zahl der Infizierten wuchs von 23 auf 794 Fälle. 84 Personen befänden sich in Spitalpflege – sieben weniger als am Samstag. In 15 Fällen sei eine Intensivpflege notwendig. Im Kanton Bern wurde in den vergangenen 24 Stunden kein neuer Todesfall wegen Folgen des Coronavirus registriert – dort zählt man weiterhin 28 Tote. Die Zahl der Intensivpflegefälle ging von Samstag auf Sonntag von 35 auf 30 zurück. Hingegen gab es 31 neue Fälle mit positivem Test. Insgesamt stieg damit die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Fälle auf 1137.

11:02 Seenotrettung während des globalen Ausnahmezustands Die Corona-Krise lähmt alles - aber Menschen auf der Flucht gibt es immer. Auch die Rettungsorganisationen trifft die Corona-Krise schwer, vor allem die Reisebeschränkungen, die auch für die Crews gelten, wie Maurice Stierl von «Watch the Med» sagt. Mit der «Alan Kurdi» sei derzeit nur ein privates Schiff auf dem Weg in die Gewässer vor Libyen. «Die Frage ist, was passiert, wenn die Leute aufnehmen, wohin sie die bringen können?», sagt er. Stierl fürchtet, dass die Schiffe wieder auf dem Meer auf eine Entscheidung warten müssen. Organisationen, die in der Seenotrettung aktiv waren wie Open Arms oder Ärzte ohne Grenzen, helfen jetzt auch bei der Versorgung von Covid-19-Patienten in Italien oder Spanien.

10:46 Die Pandemie zählt bisher 1.2 Millionen Corona-Infizierte Weltweit gibt es mehr als eine 1.2 Millionen Coronavirus-Infizierte. Gegen 65'000 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt haben sich 233'000 Personen erholt. Mit mehr als 300'000 Infektionen sind die USA das mit Abstand am stärksten vom Coronavirus betroffene Land weltweit. In Europa verzeichnen Spanien und Italien nach wie vor am meisten Infektionen.

10:15 Bahnen wollen Bundeshilfe Busse, Trams und Züge transportieren derzeit nur noch einen Bruchteil der gewohnten Passagiere. Darum fordert der Verband «Öffentlicher Verkehr» finanzielle Hilfe vom Bund – in einem Brief an das Verkehrsdepartement. Wegen der Corona-Krise seien den Transportunternehmen 60 bis 80 Prozent ihrer Einnahmen weggebrochen, sagt der Verbandsdirektor in der «SonntagsZeitung». Gleichzeitig müssten Busse, Trams und Züge grösstenteils weiterfahren. Trotz Sonderfahrplan seien die Kosten damit praktisch gleich hoch wie gewohnt. Es werde mehrere hundert Millionen Franken vom Bund brauchen, so der ÖV-Verband. Sonst nehme das öffentliche Verkehrssystem Schaden.

9:49 Spaniens Regierungschef fordert von EU «rigorose Solidarität» Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat die EU-Partner in der Corona-Krise zu «rigoroser Solidarität» aufgerufen und seine Forderung nach einer Vergemeinschaftung von Schulden bekräftigt. Um in der Pandemie nicht als Union zu scheitern, müsse die EU «eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen und die Gegenwehr, den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung Europas in die Wege leiten», schreibt Sanchez in einem Beitrag für Faz.Net. «Und zwar so früh wie möglich mit Massnahmen zur Stützung der Schulden, die wir in vielen Staaten aufnehmen.» Nach der Pandemie sei ein «neuer Marshall-Plan» für den Wiederaufbau nötig. Legende: Europa müsse laut Sanchez solidarisch handeln und brauche mittelfristig einen «neuen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden». Keystone

9:22 Frisches Gemüse boomt – auch wegen neuem Koch-Verhalten Kochen mit frischem Gemüse scheint für viele Schweizerinnen und Schweizer während der Corona-Krise zunehmend wichtig zu sein. Derzeit werden in den Läden zwischen 20 und 30 Prozent mehr Gemüse verkauft - das schätzt der Verband der Gemüse-, Früchte- und Kartoffelhänder. Viele Gemüse-Lieferanten hätten ihren Schichtplan angepasst, damit sie der Nachfrage gerecht werden können, schreibt die «NZZ am Sonntag». Das neue Koch-Verhalten zeigt sich auch auf Webseiten mit Rezepten. Die Rezept-Sammlung von Swissmilk verzeichnete laut der Zeitung im März doppelt so viele Suchanfragen wie im gleichen Monat vor einem Jahr. Legende: Ein gestärktes Immunsystem durch Vitamine und mehr Zeit zum Kochen: Zwei Gründe, die hie und da für leere Gemüseregale sorgen. Keystone

8:59 Zweites Flüchtlingslager in Griechenland unter Quarantäne Griechenland hat eine zweites Flüchtlingslager nach einem Infektionsfall unter Quarantäne gestellt. Ein 53-jähriger Mann aus Afghanistan in dem Lager Malakasa rund 40 Kilometer nordöstlich von Athen sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt die Regierung mit. Er sei in ein Krankenhaus in die Hauptstadt verlegt worden. Am Donnerstag hatten die Behörden das Flüchtlingslager Ritsona in Zentralgriechenland unter Quarantäne gestellt, nachdem dort 20 Asylsuchende positiv getestet worden waren.

8:31 Dutzende gestrandete Schweizer aus Australien nach Hause gebracht Die Schweiz hat Dutzende auf dem Kontinent Australien gestrandete Menschen repatriiert. Eine vom Aussendepartement gecharterte Maschine der Fluggesellschaft Edelweiss mit 194 Passagieren an Bord landete am Sonntag laut Angaben des Flughafens um 06.20 Uhr in Zürich. Das Flugzeug war am Samstag in der australischen Ostküstenmetropole Sydney mit 172 Passagieren aus der Schweiz und 22 Personen aus weiteren europäischen Ländern an Bord gestartet, wie der für die Asien-Pazifik-Region zuständige Botschafter Raphael Nägeli im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Maschine legte vor der Landung in Zürich einen Zwischenstopp auf der thailändischen Insel Phuket ein. Es handelte sich um den 19. Flug im Rahmen der Rückholaktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

8:16 Krummer Rücken, müde Augen – die Schattenseiten des Homeoffice Homeoffice - das bedeutet für viele Arbeitnehmer: Arbeiten im Provisorium. So mancher Arbeitnehmer muss nun mit dem Küchentisch, Kinderschreibtisch oder anderen Provisorien als Schreibtisch vorlieb nehmen. Sogar Bügelbretter dienen inzwischen als Arbeitsplätze. Auch die Stühle entsprechend oft nicht dem empfohlenen Ideal. Auch wenn es an so manchem ergonomisch fragwürdigen Arbeitsplatz zu Schmerzen kommt, geben Experten Entwarnung: «Man braucht keine Angst haben, sich dauerhaft einen organischen Schaden an der Wirbelsäule zuzuziehen, nur weil man aktuell in einer einmaligen Ausnahmesituation keinen idealen Arbeitsplatz hat», sagt Bernd Kladny, stellvertretender Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Darüber hinaus dürfte durch ungünstige Lichtverhältnisse und Abstände zu den Bildschirmen bei vielen Menschen die Belastung für die Augen zunehmen. Aber auch mit dauerhaften Schäden an den Augen sei nicht zu rechnen. Mehr blinzeln helfe gegen die Trockenheit und verminderten Lidschlag. Legende: Mit Blick auf Rückenschmerzen empfiehlt sich Bewegungsausgleich – zum Beispiel im Stehen oder Gehen telefonieren oder der bewusste Solo-Spaziergang nach Feierabend. Keystone

7:35 Australien kaum von Coronavirus betroffen In Australien deutet ein anhaltender Rückgang bei den Neuinfektionen auf eine Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg binnen 24 Stunden bis zum Sonntagmorgen um 181 auf 5635, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit liegt die Tagesinfektionsrate unter fünf Prozent. Mitte März lag sie noch rund fünfmal so hoch. Der Direktor für Gesundheitsschutz im Bundesstaat New South Wales, Jeremy McAnulty, sagte, es bestehe die Hoffnung, dass eine Abflachung der Kurve der Neuinfektionen begonnen habe. Die Zahl der Todesfälle durch die Atemwegserkrankung Covid-19 nahm um vier auf 34 zu.