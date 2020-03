Der Ticker startet um 6:57 Uhr

20:03 Immer mehr Online-Angebote bei den Kirchgemeinden Nachdem gestern in Olten ein Gottesdienst online übertragen wurde, doppelt die Basler Münsterpfarrei nach. Es sei Pfarrer Lukas Kundert und seinen Kollegen trotz leeren Bänken ein Anliegen gewesen, den Gottesdienst abzuhalten. Die Reaktionen aus der Gemeinde seien durchwegs positiv, die Leute hätten sich über das Angebot gefreut, meint Kundert weiter. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus fordert Umstellung Sonntagspredigt im Netz 22.03.2020 Mit Audio

19:51 Wie gut ist das Schweizer Krisenmanagement? In den letzten Tagen und Wochen präsentiert sich die Schweiz in der Corona-Krise als das, was sie ist: Ein föderalistischer Staat mit souveränen Kantonen, die Massnahmen beschliessen. Wie effizient ist das Krisenmanagement in der Schweiz, wenn der Kantönligeist dem Bundesrat immer wieder in die Quere kommt, sprich wenn dezentral auf verschiedenen Ebenen verschiedene Massnahmen beschlossen werden, die der Bundesrat dann nachträglich zu koordinieren hat? Politikwissenschaftler Philipp Trein von der Universität Lausanne beantwortet diese Frage. Audio Was bedeutet der Schweizer Föderalismus für das Krisenmanagement? 08:52 min, aus Echo der Zeit vom 22.03.2020. abspielen. Laufzeit 08:52 Minuten.

18:57 Solidarität mit den Nachbarn Die drei Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt, Baselland und Jura nehmen je zwei schwer kranke Patienten aus Frankreich auf. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) betont, dass es hier um einen Akt der Solidarität mit den Nachbarn handle. Gleichzeitig arbeite man aber mit Hochdruck daran, die Kapazitäten in den Spitälern zu erhöhen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hilfe über die Grenzen Elsässer Corona-Patienten kommen in die Schweiz 22.03.2020 Mit Audio

18:49 Merkel in häuslicher Quarantäne Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Medienauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Daraufhin habe die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu

begeben. «Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmässig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre.» Auch aus der häuslichen Quarantäne werde die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen. Zuvor hatte sich aus dem Kabinett auch etwa Finanzminister Olaf Scholz vor wenigen Tagen vorübergehend in häusliche Quarantäne begeben. Ein Test hatte dann ergeben, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Legende: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte Kontakt mit einem Arzt, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Keystone

18:38 Weniger Tote als am Vortag in Italien In Italien waren bis Sonntag offiziell 59'138 Menschen infiziert und 5476 gestorben. Das ist bei den Toten ein Anstieg von 651 Personen. 17 Ärzte sind in Italien seit Beginn der Epidemie gestorben. Es handle sich um weniger Fälle als in den vergangenen Tagen, man hoffe, dass sich das in den kommenden Tage fortsetze, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom. Er warnte aber vor voreiligen Schlüssen. «Wir dürfen in der Wachsamkeit nicht nachlassen.»

18:13 «Eine Föderalismuskrise braucht das Land nicht» Die am Freitag vom Bundesrat erlassenen Massnahmen sind eigentlich klar. Die Verordnung sei abschliessend und lasse keinen Spielraum zu, doppelten Experten am Samstag nach. Doch nun verschärft das Tessin seine Regeln über die nationalen Regeln hinaus. Was bedeutet das für den Rest der Schweiz? Lesen Sie die Analyse von SRF-Bundeshauskorrespondent Andy Müller. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tessin schliesst Industrie Der kantonale Wildwuchs bei den Corona-Massnahmen wuchert weiter 22.03.2020 Mit Video

17:39 Ansammlungen von mehr als zwei Personen in Deutschland verboten In Deutschland werden Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen werden Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schliessen müssen alle Restaurants und Coiffeurläden. Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer Telefonkonferenz am Sonntag. «Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet», heisst es in dem Beschluss. Diese Massnahmen sollen für mindestens zwei Wochen gelten.

17:10 Ärzte sind bereit Spitäler in der ganzen Schweiz machen sich bereit für Corona-Patientinnen und -Patienten. Nicht zwingend notwendige Operationen werden verschoben und nur noch wenige Eingriffe werden durchgeführt. Aus dem Nachbarland Italien erreichen uns Bilder mit überfüllten Spitälern, überfordertem Pflegepersonal, Hilfe suchenden Patienten. Doch hier sei die Situation bisher ruhig, sagt Oberarzt Sascha Albrecht. Doch das sei nur eine Frage der Zeit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einblick in den Notfall Wie ist es, jetzt als Arzt im Spital zu arbeiten? 22.03.2020 Mit Audio

16:31 Mit der Europahymne saubere Hände bekommen Händewaschen hilft gegen das Coronavirus – deshalb übertreffen sich Prominente rund um die Welt derzeit beim Einsatz von Seife und Wasser. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbreitete ein 50-Sekunden-Video, das sie zur gesummten Melodie der Europahymne bei der Handhygiene zeigt. Von der Leyen dankte dem Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sie zur Händewasch-Challenge unter dem Hashtag #SafeHands eingeladen zu haben: «Folgen Sie den WHO-Leitlinien, waschen Sie Ihre Hände und schützen Sie sich und andere vor dem Coronavirus», schrieb die Kommissionspräsidentin dazu.

16:15 Viele Tote in Madrid Alle sechs Minuten wird in Madrid ein Coronavirus-Infizierter tot aus dem Krankenzimmer getragen. Die Intensivstationen der spanischen Hauptstadt sind überfüllt. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Mehr als zehn Prozent aller Infizierten seien Ärzte, Pfleger und Sanitäter. In der Region Madrid sind inzwischen mehr als 1000 Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die schlechten Nachrichten beunruhigen immer mehr Madrileños. Trotz strikter Ausgangssperre versuchen Familien immer wieder, aus dem Corona-Hotspot zu fliehen. Legende: Ärzte und Pfleger fordern eine Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien. Keystone

14:48 Grosse Ausnahme: Papst macht Sondersegen «Urbi et Orbi» Papst Franziskus hat alle Christen zu einem gemeinsamen Gebet für ein Ende der Corona-Pandemie aufgerufen und als grosse Ausnahme den Sondersegen «Urbi et Orbi» angekündigt. Am kommenden Mittwoch um 12 Uhr sollten alle gemeinsam das «Vaterunser» sprechen, sagte das Katholiken-Oberhaupt beim Angelusgebet in Rom. Kommenden Freitag werde er um 18 Uhr auf dem leeren Petersplatz den Sondersegen und die damit verbundene Generalabsolution erteilen. Der Segen wird eigentlich nur zu Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen. «Während die Menschheit vor der Bedrohung durch die Pandemie zittert, möchte ich allen Christen vorschlagen, gemeinsam ihre Stimme zum Himmel zu erheben», sagte Franziskus. Legende: Alle Oberhäupter der Kirchen sowie alle Christen der verschiedenen Konfessionen sollten sich an dem Gebet beteiligen, sagte Franziskus. Keystone / Archiv

13:56 In der Krise kreativ In der Coronakrise sind Menschen immer wieder erfinderisch. Drei Beispiele: 01:25 Video Erfinderisch in der Coronakrise Aus Tagesschau vom 22.03.2020. abspielen

13:42 Faktencheck: Stirbt das Coronavirus bereits bei 27 Grad Celsius? Seit Beginn der Corona-Krise werden immer wieder Kettenbriefe mit möglichen Hausmittelchen über soziale Netzwerke und Messengerdienste geteilt. In einem weit verbreiteten Text wird etwa behauptet, dass das Coronavirus «bei einer Temperatur von 26 bis 27 Grad stirbt». Behauptung: Das Coronavirus besitze nur eine geringe Wärmeresistenz und halte deshalb Temperaturen ab 26 Grad nicht stand. Bewertung: Coronaviren halten deutlich höhere Temperaturen aus. Fakten: Die Körperkerntemperatur liegt bei fast allen Menschen bei mehr als 35 Grad Celsius. Würde Sars-CoV-2 tatsächlich bei weniger als 30 Grad Celsius sterben, wäre der Erreger im menschlichen Körper gar nicht lebensfähig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stellt zudem klar: Das Coronavirus kann sich auch in warmen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit ausbreiten. Forscher untersuchen derzeit, wie sehr höhere Aussentemperaturen die Verbreitung des Coronavirus zumindest eindämmen könnten. Selbst aus Ländern mit derzeit höheren Temperaturen als 27 Grad – etwa Malaysia – wurden allerdings viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Legende: Keystone

12:57 WHO fordert mehr Corona-Tests – Ausgangssperren reichen nicht Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt europäische Regierungen davor, im Kampf gegen das Coronavirus vor allem auf die Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens zu setzen. «Worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist die Kranken mit Infektionen zu finden und sie zu isolieren», sagte der WHO-Experte Mike Ryan in der BBC. «Die Gefahr mit den Ausgangsbeschränkungen ist: Wenn wir keine starken Gesundheitsmassnahmen beschliessen, droht sich der Virus wieder zu verbreiten, wenn die Bewegungseinschränkungen wieder aufgehoben werden», warnte er. Ryan riet vor allem dazu, wie in China, Singapur und Südkorea die Zahl der Tests massiv in die Höhe zu fahren. Dies sei in Verbindung mit Ausgangsbeschränkungen ein Modell für Europa, das Asien als Epizentrum der Pandemie abgelöst habe. «Wenn wir die Übertragung unterdrückt haben, können wir das Virus bekämpfen», sagte er.

12:33 7014 Coronafälle in der Schweiz – 60 Tote Das BAG meldet: In der Schweiz gibt es 7014 bestätigte Coronafälle. 60 Menschen sind verstorben. Die Kantone Tessin, Basel-Stadt und Waadt sind am stärksten betroffen. Die höchste Inzidenz (Fälle pro 100'000 Einwohner) hat laut aktualisiertem Situationsbericht zur epidemiologischen Lage der Kanton Tessin (283,5), gefolgt von den Kantonen Waadt (205,8) und Basel-Stadt (203,8). Weltweit waren bis am Sonntagmorgen mehr als 300'000 Ansteckungen gemeldet, davon sind mehr als 13'000 Menschen gestorben. Allein in Italien sind mehr als 53'000 Personen erkrankt und 4825 gestorben.

12:28 Fast 400 neue Corona-Todesfälle in Spanien innerhalb von 24 Stunden In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden fast 400 weitere Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies sei ein Anstieg um rund 30 Prozent. Es seien 394 neue Todesfälle registriert worden, teilte am Sonntag die Regierung in Madrid mit. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Bevölkerung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auf «sehr harte Tage» eingestimmt. «Wir müssen uns psychologisch und emotional darauf vorbereiten», sagte der Regierungschef am Samstag in einer Fernsehansprache. «Das Schlimmste kommt noch.» Das Land stehe vor der grössten Herausforderung seit dem Spanischen Bürgerkrieg. Dieser fand zwischen 1936 und 1939 statt.

12:20 Drei Kantone übernehmen Schwerkranke aus Frankreich Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Jura übernehmen je zwei schwerst am Coronavirus erkrankte Patienten aus dem Elsass. Die Verlegungen seien in Vorbereitung, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Zur Zeit seien in den drei Nordwestschweizer Kantonen noch Intensivpflegeplätze mit Beatmungskapazitäten in genügender Anzahl vorhanden, begründen die Kantone den Schritt. Die Regierungen der drei Kantone hätten in Absprache mit den Bundesbehörden zugestimmt, dass je zwei Patienten aus dem Elsass ins Universitätsspital Basel, ins Kantonsspital Baselland im Bruderholz und ins Hôpital du Jura in Delsberg verlegt werden könnten.

11:20 «Homeschooling» in Libanon – ein Erfahrungsbericht Schweizer Eltern müssen ihre Kinder wegen des Coronavirus zuhause unterrichten. Der SRF-Korrespondent in Libanon kennt das schon länger. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unterricht zuhause «Homeschooling» in Libanon – ein Erfahrungsbericht 22.03.2020 Mit Video

11:14 Beatmungsgeräte nicht das grösste Problem Das grösste Problem der Schweiz in der Corona-Krise werden nicht die Anzahl Betten und Beatmungsgeräte sein, sondern fehlendes Pflegepersonal in der Intensivmedizin. Das sagen zwei Ärzte der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI). «Ich bin überzeugt, dass weder das Material noch die Betten unser erstes Problem sein wird in der kommenden Pandemiewelle, sondern tatsächlich das Personal», sagte Antje Heise, Vizepräsidentin der SGI und ärztliche Leiterin der Intensivstation am Spital Thun, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche». Die Zahl der Plätze könne mit kreativen Lösungen rasch erhöht werden, so Heise. Die grosse Frage sei, ob genügend der speziell ausgebildeten Pflegefachpersonen für die Intensivmedizin vorhanden sei.