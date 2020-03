Der Ticker startet um 7:15 Uhr

23:01 Das Problem mit der Patientenverfügung Die Coronapandemie zeigt, wie wichtig es ist, dass Ärzte und Angehörige wissen, welche medizinischen Massnahmen im Notfall erwünscht sind und welche nicht. Eine neue Umfrage zeigt nun: Nur die Hälfte der Seniorinnen und Senioren in der Schweiz hat eine Patientenverfügung. Ein Gespräch mit Daniel Tapernoux über solche Verordnungen. Er ist Facharzt für innere Medizin und Co-Leiter der Schweizerischen Patientenorganisation. 07:47 Video Coronavirus: Kontroverse um Patientenverfügungen Aus 10vor10 vom 24.03.2020. abspielen

22:42 Spaniens Militär bittet Nato um Hilfe Die spanischen Streitkräfte hätten «internationale Hilfe» angefordert, um Unterstützung bei der medizinischen Versorgung zu erhalten, erklärte das Militärbündnis am Dienstag. Demnach bat Madrid um 500'000 Test-Kits, 500 Beatmungsgeräte sowie 1.5 Millionen OP-Masken und 450'000 Atemschutzmasken. Trotz einer vor zehn Tagen verhängten strikten Ausgangssperre steigt in Spanien sowohl die Zahl der Neuansteckungen als auch die der Todesopfer weiter an. Am Dienstag meldete das Land insgesamt fast 2700 Todesfälle.

22:34 Experten-Chat zum Thema Arbeitsrecht in der Corona-Krise Nach wie vor haben Arbeitnehmende und Arbeitgeber viele offene Fragen. Arbeitsrechtsexperten gaben Antwort im Chat von «Kassensturz». Hier zum Nachlesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Expertenchat Coronavirus und Arbeit: Weitere Fragen und Antworten 24.03.2020 Mit Bildergalerie

22:10 Ruin oder schnelle Hilfe? Viele Selbständige dürfen arbeiten, haben aber kaum Kunden. Sie fallen durch die Maschen der Finanzhilfen des Bundes. Der Bericht des «Kassensturz». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ruin oder schnelle Hilfe? Das Bangen der Kleingewerbler 24.03.2020 Mit Video

21:46 Dow Jones mit grösstem Tagesgewinn seit 1933 In einer rasanten Erholungsbewegung hat der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wieder wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11.3 Prozent auf 20'704 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben. Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe. Medienberichten zufolge sollen mindestens 1,5 Billionen Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden. Am Montag hatte bereits die US-Notenbank weitere Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft angekündigt. Diese hatten den Dow allerdings nicht stützen können. Er war stattdessen das tiefste Niveau seit November 2016 gesackt.

21:38 Vergessene Hebammen Es ist ein veritabler Hilferuf: «Wir brauchen dringend Schutzmaterial!», sagt Andrea Weber, Geschäftsführerin des Schweizer Hebammen-Verbandes gegenüber «Kassensturz». Doch dieses Schutzmaterial fehlt bei den frei praktizierenden Hebammen an allen Ecken und Enden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona: Vergessene Hebammen Hebammen müssen Wöchnerinnen ohne Schutzmasken betreuen 24.03.2020 Mit Video

21:29 Bündner Schadensbilanz Seit Mitte März sind die Schweizer Skigebiete wegen des Coronavirus geschlossen. Besonders betroffen sind Kantone, die vom Wintertourismus abhängig sind. Der Kanton Graubünden veröffentlicht eine erste Schadensbilanz. Es sei nicht ausgeschlossen, dass gewisse Betriebe die Tore schliessen müssen, sagt der Bündner Regierungsrat Markus Caduff. 01:47 Video Erste Schadensbilanz im Kanton Graubünden Aus Tagesschau vom 24.03.2020. abspielen

21:16 Daniel Koch: «Die Situation sollte sich bis im Frühsommer normalisieren» Man gehe gemäss den eigenen Berechnungen davon aus, dass die Situation sich bis im Frühsommer normalisieren sollte. Doch am Schluss gebe nicht das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Takt vor, sondern das Virus. Man könne aber versichern, dass der Bundesrat die Massnahmen so schnell wie möglich abbauen wolle. Man sei sich der schwierigen Situation sehr stark bewusst, sagt Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten vom BAG. 00:52 Video Daniel Koch: «Wir gehen davon aus, dass die Lage im Frühsommer normal sein sollte» Aus News-Clip vom 24.03.2020. abspielen

21:03 Unbemerkte Corona-Infektionen – Tests in der Schweiz wohl in Kürze möglich Immun werden gegen das neuartige Coronavirus, ohne dass man etwas davon merkt – ein Traum! Aber kein unrealistischer, sagt Infektiologe Pietro Vernazza vom Kantonsspital St. Gallen: «Viele Personen machen die Krankheit mit ganz milden oder gar ohne Symptome durch und bauen eine Immunantwort auf.» Wie oft das geschieht, ist unklar. Aber zum Beispiel in Island, wo sehr viele Menschen getestet wurden, war es immerhin bei der Hälfte der Infizierten der Fall, dass sie keinerlei Symptome hatten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unbemerkte Corona-Infektionen Bald kommen wohl die Tests zum Nachweis der Immunität 24.03.2020 Mit Audio

20:56 Guy Parmelin traf heute die Sozialpartner Wegen des Coronavirus steht ein grosser Teil des öffentlichen Lebens still. Andernorts wird aber weitergearbeitet. Und da – etwa auf Baustellen – würden die Abstandregeln nicht eingehalten, sagt die Gewerkschaft Unia und fordert eine komplette Schliessung aller Baustellen in der Schweiz. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat Gewerkschafter und Arbeitgeber-Vertreter zu sich geladen, um zu klären, wer, wie weiter arbeiten soll. Für Bundesrat Guy Parmelin ist klar: «Wenn die Vorsichtsmassnahmen nicht möglich sind, dann ist klar, dass da eingegriffen werden muss. Aber dort wo die Wirtschaft funktioniert, da soll man sie funktionieren lassen» 02:04 Video Bundesrat trifft Sozialpartner Aus Tagesschau vom 24.03.2020. abspielen

20:46 «Club» heute Abend über die «Helden an der Front» Sie setzen die eigene Gesundheit auf Spiel, um Infizierten zu helfen. Sie verzichten auf ihr Privatleben, um Leben zu retten. Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal sind die stillen Heldinnen und Helden der Coronakrise. Wie gehen sie mit der Belastung um? Zu sehen heute auf SRF 1 um 22.25 Uhr.

20:40 SRG-Umfrage zur Corona-Krise Wie geht es Ihnen in diesem Ausnahmezustand? Was halten Sie von den getroffenen Massnahmen, wie gehen Sie damit um, müssten sie sogar noch verschärft werden? Auf diese und weitere Fragen haben über 30'000 Personen in der Schweiz geantwortet. Und die Antworten zeigen: Die Akzeptanz ist hoch. Mann und Frau hält sich grösstenteils an die Weisungen. Einschränkung hin oder her. 01:59 Video Mehrheit der Befragten hält sich an Vorgaben Aus Tagesschau vom 24.03.2020. abspielen

20:27 Ungewöhnliche Massnahme gegen Corona-Regel-Brecher in Spanien Der Bürgermeister von Herrera del Duque beschloss, dass die rund 3700 Einwohner seiner Ortschaft bis auf Weiteres bei jedem Einkauf mindestens 30 Euro ausgeben müssen. Mit dieser Entscheidung will der Bürgermeister erreichen, dass die Menschen nicht unter dem Vorwand des Einkaufens ihr Haus mehrmals am Tag verlassen und so die wegen der Pandemie seit eineinhalb Wochen in ganz Spanien geltende Ausgangssperre umgehen. Diese Massnahme sei in der rund 200 Kilometer südwestlich von Madrid gelegenen Ortschaft wegen der «ständigen Nichteinhaltung» der Ausgangsbeschränkungen nötig gewesen, betont der Bürgermeister in seinem Erlass.

20:17 Betten im Keller Auch das Bündner Oberland verzeichnet stationäre Covid-19-Patienten. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, hat das Spital Ilanz im Luftschutzkeller eine zusätzliche Pflegeabteilung eingerichtet. Dies für Patienten, welche sich nicht in Lebensgefahr befinden. «Schweiz Aktuell» mit einem Rundgang durch die improvisierte Abteilung. 02:32 Video Improvisierte Abteilung unter dem Boden Aus Schweiz aktuell vom 24.03.2020. abspielen

20:16 Ist die Corona-Krise ein Beschleuniger für Digitalisierung? In einigen Bereichen des Alltags treibt das Virus die Digitalisierung voran. Doch ist dieser Trend nachhaltig? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eine Entwicklung, die bleibt? Digitaler Sprung dank Coronavirus 24.03.2020 Mit Audio

20:13 Singapur verschärft Massnahmen nach Neuansteckungen Bars, Kinos, Theater und Nachtclubs werden bis zum 30. April geschlossen, wie das Gesundheitsministerium des Stadtstaates heute mitteilte. Bei 49 weiteren Menschen in dem flächenmässig kleinsten Land Südostasiens sei die Lungenkrankheit Covid-19 diagnostiziert worden, die durch das Coronavirus verursacht wird, hiess es zur Begründung. Zwei Menschen seien bereits an der Krankheit gestorben. Singapur hat knapp sechs Millionen Einwohner. Den Angaben zufolge wurden 32 der neuen Fälle aus dem Ausland importiert, 27 der Betroffenen waren jüngst aus Grossbritannien zurückgekehrt. Legende: Keystone

19:53 Vereinfachtes Formular für Kurzarbeit – aber immer noch auf Papier Seit letztem Freitag ist das Verfahren für Kurzarbeitsanträge vereinfacht. Bei den betroffenen Firmen kommt das gut an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Formulare für Kurzarbeit Schneller, einfacher – aber immer noch auf Papier 24.03.2020 Mit Audio

19:51 Italien: Regierung erhöht Geldstrafen Künftig sollen Verletzungen der strengen Regeln mit 400 bis 3000 Euro geahndet werden. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte heute Abend in Rom an. Bisher drohte bei Vergehen eine Strafe von rund 200 Euro, auch eine Haft von bis zu drei Monaten war möglich. Italiens Polizei hat seit Einführung der Ausgangsverbote am 10. März mehr als zwei Millionen Menschen kontrolliert. Dabei habe es mehr als 100 000 Anzeigen wegen Verstössen gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Kontrolliert wurden zum Beispiel auch Menschen, die versuchen, aus dem stark von der Covid-19-Krankheit betroffenen Norden in Ferienhäuser und zu Familien in den Süden zu fahren.