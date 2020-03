Der Ticker startet um 6:30 Uhr

18:25 Tessin richtet Covid-19-Checkpoints ein Der Kanton Tessin hat vier ambulante Untersuchungszentren eröffnet. Durch die sogenannten Covid-19-Checkpoints sollen Hausärzte und Notfallstationen entlastet werden. Potenzielle Coronavirus-Infizierte dürfen die Untersuchungszentren jedoch nur nach Überweisung durch einen Arzt aufsuchen. Die vier Zentren in Mendrisio, Lugano, Agno und Giubiasco sollen bis mindestens 24. April offen bleiben, wie der kantonale Führungsstab des Tessins mitteilte. Eröffnet worden seien die vier ambulanten Zentren bereits am Mittwoch.

18:23 Wie wird die ausserordentliche Session vonstattengehen? Es gilt momentan ein Versammlungsverbot ab fünf Personen. Wie ist das nun mit der ausserordentlichen Session vereinbar? Bundeshausredaktor Andy Müller hat Antworten. 01:58 Video Einschätzungen von Bundeshausredaktor Andy Müller Aus Tagesschau am Vorabend vom 26.03.2020. abspielen

17:54 SMI den dritten Tag mit klarer Erholung An der Schweizer Börse haben sich die Anleger erneut mit Aktien eingedeckt. Der SMI schloss 2.4 Prozent im Plus bei 9203.98 Punkten. Spitzenreiter bei den Schweizer Aktien waren die Grossbanken. Credit Suisse gewannen 6.1 Prozent, UBS 5.4 Prozent.

17:39 Post reagiert auf tiefere Kundenfrequenz In den Schweizer Postfilialen hat die Kundenfrequenz bis zu 40 Prozent abgenommen. Die Post passt deshalb die Öffnungszeiten der Poststellen an. 14 eigenbetriebene Poststellen bleiben geschlossen. Über 90 Filialen der Post erfahren Änderungen in den Öffnungszeiten. So werden ab kommendem Wochenende die Filialen Basel Annahme, Bern PostParc, Lausanne Dépot, Luzern Universität und Zürich Sihlpost jeweils an Sonn- und Feiertagen bis auf Weiteres geschlossen. Die Post hat zudem beschlossen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten und die Filialen am Ostersamstag in der ganzen Schweiz nicht zu öffnen. Weitere Informationen zu den neuen Massnahmen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Die Post informiert auf ihrer Webseite über geschlossene Filialen. Keystone

17:32 Nun wird das Pflichtlager des Bundes angezapft Coronapatienten brauchen häufig starke Schmerzmittel, sogenannte Analgetika. Diese könnten aber bald knapp werden. Nun wird das Pflichtlager des Bundes angezapft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Medikamente für Corona-Kranke Nun wird das Pflichtlager des Bundes angezapft 26.03.2020 Mit Audio

17:29 Sanitätstruppen im Einsatz An vorderster Front: Rund 2000 Soldaten der Sanitätstruppen entlasten in der Coronakrise das zivile Pflegepersonal. Die Sanitätstruppen erscheinen nun in neuem Glanz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sanitätstruppe der Armee Die «Schoggitruppe» erscheint in neuem Glanz 26.03.2020 Mit Audio

17:17 «Ein bisschen Hoffnung geben» In Italien ist ein über Hundertjähriger nach einer Coronavirus-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 1919 geborene Mann sei am Mittwochabend aus dem Spital von Rimini entlassen worden, sagte die Vize-Bürgermeisterin der Stadt, Gloria Lisi. «In der jetzigen Zeit ist es immer gut, ein bisschen Hoffnung zu geben», fügte sie hinzu. Italien ist mit mehr als 7500 Todesfällen aufgrund der Coronavirus-Pandemie das in Europa am härtesten getroffene Land. Die Sterblichkeitsrate ist unter über 80-Jährigen besonders hoch. Insgesamt gibt es in dem Land fast 75'000 Infektionsfälle.

17:10 Zwei Strafanzeigen gegen Berner Skigebiete Privatpersonen haben zwei Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen von Berner Skigebieten eingereicht. Es geht um jene Gebiete, welche am 14. März, am Tag nach der Ausrufung des Versammlungsverbots durch den Bundesrat, ihre Pisten öffneten. Christof Scheurer, Informationsbeauftragter der bernischen Generalstaatsanwaltschaft, bestätigte eine entsprechende Meldung der «Berner Zeitung». Er ergänzte, dass die bernische Justiz nun prüft, ob eine Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung 2 des Bunds vom 13. März vorliegt.

17:09 Zürcher Kantonsparlament hält nun doch Sitzung ab Kehrtwende beim Bundesamt für Justiz: Der Zürcher Kantonsrat kann am Montag nun doch seine Sitzung abhalten. Anfänglich wurde ihm das untersagt. Die Erlaubnis gilt auch für andere Parlamente, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. In einer nachträglichen Stellungnahme erlaubt das Bundesamt für Justiz kommunalen Parlamenten ihre Sitzungen abzuhalten, wie die «NZZ» berichtete.

17:06 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz der Ratspräsidenten ist beendet.

17:06 Konzentration der Kräfte Es sei ihm bewusst, das einige Leute Mühe haben werden mit den Umständen, so Stöckli. Aber es sei wichtig, dass man die Kräfte konzentriere.

17:00 Für Essen ist gesorgt Auch für die Verpflegung der Ratsmitglieder sei gesorgt, so Stöckli. Es gebe Sandwichs in grosser Vielfalt. Das Sicherheitsdispositiv werde zudem verstärkt.

16:56 Wie wird dann abgestimmt? Bezüglich Ablauf der Abstimmungen im Nationalrat würden alle Möglichkeiten überprüft, so Moret.

16:49 Geschäfte im Zusammenhang mit dem Coronavirus Für die ausserordentliche Session ist die gesamte Woche reserviert, erläutert Ständeratspräsident Hans Stöckli weiter. Behandelt werden ausschliesslich Geschäfte im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

16:46 Premiere des Ständerats Zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz hätten Ständeräte das Gesuch um Abhalten einer ausserordentlichen Session gestellt. «Das zeigt, das unsere Institutionen funktionieren», so Stöckli.

16:43 Fokussierungsstrategie gewählt Nur diejenigen Kommissionen sollen jetzt ihre Arbeit weiterführen, die wegen des Coronavirus unbedingt tätig sein müssen, so Stöckli. Federführend in der Vorbereitung der ausserordentlichen Session sind die Finanzkommissionen beider Räte. Weiter beteiligt: Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK), für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) und für soziale Sicherheit und Gesundheit. 00:15 Video Hans Stöckli: «Wir haben Fokussierungsstrategie gewählt» Aus News-Clip vom 26.03.2020. abspielen

16:36 Notverordnungsrecht des Parlaments Auch das Parlament verfüge über ein Notverordnungsrecht, so Stöckli. Dies funktioniere nach den gleichen Prinzipen wie beim Bundesrat. «Die Räte können zum Beispiel Branchen unterstützen, an die der Bundesrat nicht gedacht hat.»

16:32 Von 32 Ständeräten verlangt Die Einberufung einer Session hatten sowohl der Bundesrat als auch 32 Ständerätinnen und Ständeräte verlangt. In dem Fall muss eine ausserordentliche Session durchgeführt werden.

16:31 Dank vom Ständeratspräsidenten Ständeratspräsident Hans Stöckli übernimmt das Wort. Er dankt allen, die helfen die Krise zu meistern. Wichtig sei, dass das Parlament auch in der jetzigen Lage seine Aufgaben erfülle. Die Rats-Büros seien zufrieden mit den bisher vom Bundesrat getroffenen Massnahmen. «Jetzt braucht es das Gespräch zwischen den Gewalten.» Alle sollten am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen.