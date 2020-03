Der Ticker startet um 5:43 Uhr

18:48 Parlament hält an Sessionen fest Die Parlamentsdienste halten gemäss einer Mitteilung an den Sessionsdaten fest. Die Sondersession vom Mai und die Sommersession vom Juni sollen stattfinden. Die Dienste suchen auch nach einem Alternativstandort im Raum Bern, der das Abstandhalten während der Sitzungen ermöglicht. Denn Verfassung und Gesetz verlangen für gültige Beschlüsse die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder der Räte. Zudem teilen die Parlamentsdienste mit, dass Sitzungen von Kommissionen und Delegationen stattfinden. Aber nur diejenigen, die für die Mai- und Juni-Session als «dringend» eingestufte Geschäfte beraten müssen. Als «dringend» gelten Geschäfte zum Bewältigen der ausserordentlichen Lage. Legende: Keystone

18:42 Grossbritannien: Premier erwartet Trendwende innert drei Monaten Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach eigenen Worten sehr zuversichtlich, dass binnen zwölf Wochen eine Trendwende im Kampf gegen das Coronavirus erreicht sein wird. Abhängig sei dies davon, wie stark die Bevölkerung helfe, sagt er. Es gebe Hinweise, dass die Regeln in Teilen Londons nicht von allen eingehalten würden. Die Regierung müsse daher womöglich ihre Massnahmen in der Hauptstadt verschärfen. Er denke allerdings nicht daran, den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen.

18:31 Was sagt der oberste Polizeikommandant zu den bisherigen Massnahmen? Der Kanton Uri verhängt ab heute 18 Uhr als erster Kanton eine Ausgangsbeschränkung für über 65-Jährige. Das hat der kantonale Führungsstab entschieden. Möglicherweise ordnet auch der Bundesrat bald weitere Massnahmen an. Dann ist auch die Polizei stark gefordert. Im «Interview zum Tag» gibt Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der Kantonalen Polizei-Kommandanten, Auskunft. 05:01 Video Interview zum Tag mit Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten Aus Tagesschau am Vorabend vom 19.03.2020. abspielen

18:17 Italiens traurige Bilanz Die bestätigten Fälle mit einer Coronavirus-Infektion stiegen auf 41'035 (+5322). Zugleich mussten heute weitere 427 Todesfälle verzeichnet werden. Bislang sind in Italien 3405 Menschen gestorben. Somit hat Italien mehr Todesfälle als China. Knapp 2500 Menschen liegen auf der Intensivstation.

18:14 Wie weit könnte die Regierung noch gehen? SRF-Bundeshausredaktor Curdin Vincenz erklärt in diesem Webvideo, welche Massnahmen der Bundesrat noch treffen kann. 02:04 Video Wie weit könnte die Regierung noch gehen? Aus SRF News vom 19.03.2020. abspielen

Im Kanton Solothurn steht den Spitälern und Alters- und Pflegeheimen aktuell ausreichend Personal zur Verfügung. Das kann sich aber rasch ändern. Um auf eine grosse Welle an Erkrankten vorbereitet zu sein, macht der Kanton nun einen Aufruf. Die Aargauer Kantonsregierung will keinen «Alleingang» in Sachen Baustellen. Sie hält sich an die Vorgaben des Bundes und lässt auch die aktuellen Baustellen des Kantons weiterhin offen, um die Branche zu schützen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

18:09 Zusammenfassung der heutigen Medienkonferenz «Die Situation im Tessin ist dramatisch», es gehe um das Überleben vieler Menschen – das sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) an der Medienkonferenz zur Verbreitung des Coronavirus. Weitere Informationen von Zoll, Armee und SBB finden Sie in diesem zusammenfassenden Artikel.

17:52 Sondersendung heute Abend um 20.05 Uhr Das Schweizer Fernsehen strahlt heute Abend eine Sondersendung zur Corona-Krise aus. Wir begrüssen Sie um 20.05 Uhr auf SRF 1. Mit dabei sind Huldrych Günthard, Stellvertretender Leiter der Infektiologie und Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich

Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker, Universität Zürich Moderiert wird die rund 100-minütige Sendung von Mario Grossniklaus.

17:43 Keine Umsiedlungsprogramme für Flüchtlinge in der EU Wegen der Coronavirus-Krise ist die staatlich organisierte Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisenregionen und anderen Ländern durch EU-Staaten derzeit komplett ausgesetzt. Die Umsiedlung unter den EU-Programmen finde derzeit nicht statt, hiess es heute aus der EU-Kommission.

17:39 Kanton Luzern soll ein Corona-Testzentrum erhalten Der Kanton Luzern ist dabei, ein Zentrum einzurichten, in dem sich die Bevölkerung auf die Krankheit Covid-19 testen lassen kann, das durch das neue Coronavirus verursacht wird. Dies bestätigt der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf auf Anfrage gegenüber SRF News. «Es wird ein Zentrum sein, zu dem man zufahren und den Test machen kann», sagt er. «Innerhalb von 24 bis 48 Stunden werden die Getesteten das Ergebnis erhalten.» Wo das Testzentrum zu stehen kommt und wie gross seine Kapazitäten sind, will die Kantonsregierung am kommenden Mittwoch bekanntgeben. Audio Wie der Gesundheitsdirektor die Zahl der Corona-Tests erhöhen will: Das ganze Gespräch mit Guido Graf 05:24 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 19.03.2020. abspielen. Laufzeit 05:24 Minuten.

17:34 Zürcher Regierungsrat schnürt Millionen-Hilfspaket Mit 15 Millionen Franken sollen vor allem Klein-Gewerbler und Selbstständige unterstützt werden, schnell und unbürokratisch. Und Zürcher Banken sollen den betroffenen Unternehmen mit Darlehen beistehen. Um deren Risiken abzudecken, stellt der Regierungsrat eine Kreditausfallgarantie von 425 Millionen Franken bereit. Diese Massnahmen seien eine Ergänzung zu denen des Bundes, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Sein oberstes Ziel: Arbeitsplätze und Einkommen in Zürich zu sichern. Zudem soll es bis in einer Woche eine Hotline geben für alle Fragen von Betroffenen. Die Abgabefrist für die Steuererklärung wird auf den 31. Mai verlängert und die Zahlungsfrist für Rechnungen der öffentlichen Hand soll auf 120 erstreckt werden. Audio «Mir sind für eu da»: Zürcher Regierungsrat hilft Wirtschaft mit Millionen 03:05 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 19.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:05 Minuten.

17:33 Frankreich sperrt Mittelmeer-Strände Trotz der geltenden Ausgangssperre hielten sich immer noch zu viele Menschen auf den Stränden auf, kritisierten die Präfekten mehrerer Regionen. Das Verbot betrifft einige der beliebtesten Städte Frankreichs, unter anderem in den Badeorten Cannes, Nizza und Saint-Tropez. Es gilt für die gesamte französische Mittelmeerküste und auf Korsika.

17:20 1.2 Millionen Italiener durch Polizei kontrolliert Die italienischen Behörden kontrollieren streng die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus. In den vergangenen acht Tagen wurden 53'000 Personen wegen Verstössen gegen die Quarantäne-Vorschriften angezeigt. Insgesamt wurden 1.2 Million Personen kontrolliert, teilte das italienische Innenministerium mit. Legende: Keystone

17:15 Berner Regierung will mit Notrecht Wirtschaft stützen Die Berner Regierung greift zu Notrecht, um die Wirtschaft des Kantons Bern zu stützen. Der Regierungsrat stützt sich auf Artikel 91 der Kantonsverfassung. Er ermöglicht es der Regierung, Massnahmen zu ergreifen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begegnen. Die Notverordnung soll die nötigen Rechtsgrundlagen enthalten, damit der Kanton Gesundheitsversorgungseinrichtungen, Industrie, Gewerbe und Selbständige finanziell entlasten kann. Der Kanton Bern hat von den Unternehmen seit Anfang Februar über 5000 Gesuche für Kurzarbeit erhalten. Allein am Dienstag dieser Woche waren es 2100. Die Kantonsregierung will die Notverordnung am Freitag oder Samstag beraten und dann rasch in Kraft setzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton BE Doch keine Schnelltests per «Drive-in» in Bern 19.03.2020 Mit Video

16:58 FC Sion kündigt wegen Corona-Krise neun Spielern fristlos Es kommt beim FC Sion knüppeldick: Präsident Christian Constantin hat diverse Grossverdiener entlassen.

16:55 Die Nationalbank wirkt im Hintergrund Auf den ersten Blick belässt die Schweizerische Nationalbank (SNB) vieles beim Alten: So wird beispielsweise der Negativzins nicht verschärft, Anleihenkäufe gibt es keine, milliardenschwere Liquiditätsspritzen ebenfalls nicht. Ganz im Gegensatz etwa zur europäischen oder amerikanischen Notenbank. Und dennoch ist die SNB aktiv: Sie greift seit Ausbruch der Corona-Krise verstärkt im Devisenmarkt ein, um die Aufwertung des Frankens zu bremsen. Die SNB allein kann die Schweizer Wirtschaft nicht schützen. Eine Rezession ist unausweichlich. Bleibt die Frage, wie tief und wie lang diese dauern wird.

16:51 Die Gastro-Branche über die Krise Die Dorfbeiz zu. Die Apéro-Bar geschlossen. Das Drei-Sterne-Restaurant zugesperrt. Seit Montag-Mitternacht ist die Gastronomie-Branche in der Schweiz praktisch stillgelegt. So will der Bundesrat die Corona-Epidemie eindämmen. Nur Take-Away und Lieferservice sind noch erlaubt. Der Branchenverband Gastrosuisse rechnet mit Umsatzeinbussen von mehreren Milliarden Franken und geht davon aus, dass viele Gastrobetriebe ohne Unterstützung diese Krise nicht überleben werden. Wie geht die Branche mit der Situation um? Und wie gut helfen die bisher beschlossenen Sofort-Massnahmen des Bundes? Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, war Gast im «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Audio Casimir Platzer über das Gastgewerbe in existenzieller Notlage 22:12 min, aus Tagesgespräch vom 19.03.2020. abspielen. Laufzeit 22:12 Minuten.

16:42 Kanton Aargau: 118 bestätigte Fälle Im Kanton Aargau steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle an. 118 Fälle gab es gemäss Behördenangaben am Donnerstag – 17 mehr als am Vortag. Wie der Kantonale Führungsstab weiter mitteilte, befinden sich insgesamt 17 Personen in einem Spital. Sechs Erkrankte werden auf der Intensivstation behandelt, drei davon müssen künstlich beatmet werden.

16:33 Präzisierung der Verhaltensempfehlungen Das Bundesamt für Gesundheit hat in einem neuen Video die Verhaltensempfehlungen präzisiert. Noch möglich: Joggen, Velofahren, Spazieren – alleine oder zu zweit

Vermeiden Sie Zusammenkünfte mit mehr als 5 Personen

Halten Sie Abstand zu allen

und weitere Empfehlungen sehen Sie im Video