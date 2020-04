Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:06 Österreich meldet mehr Genesene als Neu-Infizierte In Österreich ist die Zahl der von der Lungenkrankheit Covid-19 genesenen Menschen innerhalb von 24 Stunden erstmals schneller gestiegen als die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Infektionen. Wie das Gesundheitsministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte, gab es am Samstagmorgen 11 525 bestätigte Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion in der Alpenrepublik – 354 Fälle mehr als am Vortag. Von der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 genesen waren insgesamt 2507 Menschen – das sind 485 mehr als am Vortag. Damit bestätigte sich laut Behörden auch der positive Trend beim Kampf gegen das Coronavirus in Österreich. In den vergangenen Tagen war die tägliche Steigerungsrate bei den bestätigten Infektionen deutlich gesunken und lag zuletzt unter fünf Prozent. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnte aber vor verfrühter Freude. Man habe die Ziele noch nicht erreicht.

15:55 «Mit tausend Fällen pro Tag ist das Risiko noch zu hoch» Epidemiologie-Professor Marcel Salathé von der ETH Lausanne ist Mitglied der neu eingesetzten «Swiss National COVID-19 Task Force». Derzeit zuoberst auf der Traktandenliste der Experten: die Frage nach der Aufhebung der Ausgeh-Restriktionen. Derzeit sei das Risiko noch zu hoch, so Marcel Salathé gegenüber 10vor10. Denn die Gefahr bestehe, dass die Zahlen gleich wieder hochschnellen, wenn die Restriktionen gelockert würden. Erst wenn die Fallzahlen auf eine tiefe drei- oder besser zweistellige Zahl gesunken sind, sei eine Lockerung des Lockdowns aus epidemiologischer Sicht zu verantworten. Wichtig seien dann eine schrittweise Lockerung und möglichst viele Tests auf Antikörper. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen aufheben? «Für eine Lockerung müssen Ansteckungszahlen massiv sinken» 04.04.2020 Mit Video

15:36 Fünf weitere Coronavirus-Tote im Baselbiet Im Kanton Baselland ist von Freitag auf Samstag die Zahl der Covid-Todesfälle um fünf auf 19 angestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der im Kanton wohnhaften mit dem Coronavirus infizierten Menschen um 40 auf 665 angewachsen. Diese Zahlen gehen aus der aktualisierten Statistik des Kantons hervor. Die Zahl der genesenen Personen wird mit 298 angegeben.

15:33 Spanien verlängert Notstand – und die Ausgangssperre Zur Eindämmung der Corona-Krise will die spanische Regierung den Notstand und die strikte Ausgangssperre im ganzen Land um weitere zwei Wochen bis zum 26. April verlängern. Das wurde am Samstag nach einer Videokonferenz von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit dem wissenschaftlichen Komitee, das die Regierung berät, bekannt. Die seit Mitte März geltenden Massnahmen waren bereits vor zehn Tagen zum ersten Mal verlängert worden. Seit Dienstag müssen zudem alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, ebenfalls zu Hause bleiben. Diese Anordnung sollte eigentlich bis zum 9. April gelten. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie ebenfalls verlängert wird. Dem neuen Zeitrahmen muss aber noch das Parlament zustimmen. Das Votum soll voraussichtlich am Donnerstag stattfinden.

15:03 Ende der Pressekonferenz Damit ist die heutige Information durch Experten des Bundes beendet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

15:03 Grossverteiler als Vorbild für Exit-Strategie? Bei den Grossverteilern wirken die Schutzmassnahmen für das Personal. Könnte man das nicht auch als positives Beispiel nehmen, für künftige Geschäftsöffnungen?, fragt ein Journalist. «Das ist eine gute Frage», so Daniel Koch. Er sei froh, dass die Grossverteiler keine übermässigen Ansteckungen haben. Das sei durchaus eine Tatsache, die in die Überlegungen zu einer Exit-Strategie einfliessen würden. Koch hält aber fest: «Wir werden die Massnahmen erst lockern, wenn die Fallzahlen wirklich zurückgehen.»

14:56 Noch keine Bilanz zur Schön-Wetter-Situation Bereits am Freitagabend war es verlockend, hinauszugehen. Man habe noch keine Rückmeldungen darüber, ob sich die Leute weniger an die Vorgaben halten, so Daniel Koch. Über dieses Wochenende werde man erst nächste Woche Bilanz ziehen können, so Koch weiter.

14:52 China als Vorbild? Staatssekretärin Ineichen-Fleisch war lange in China, das bemächtige sie aber nicht einzuschätzen, ob die derzeitigen Zahlen aus China stimmen oder nicht. Man beobachte die Situation aber genau, da China ja zurzeit den Ausstieg umzusetzen versuche. Daniel Koch warnt davor, Exit-Strategien oder Modelle aus anderen Ländern einfach so zu übernehmen.

14:49 Spitalpersonal soll nicht «herumgeschoben» werde Zwei Drittel aller Spitalbetten seien leer, so ein Journalist, weil Eingriffe verschoben würden. Wieso biete man die Armee auf, wenn viele im Gesundheitswesen zu Zeit keine Arbeit hätten? Dies fragt ein Journalist. Die Fälle könnten sprunghaft ansteigen. Darauf wolle man vorbereitet sein, so Daniel Koch. Auch sei es logistisch schwierig, Personal von einem Spital zum anderen zu schicken. Man denke nur ans Tessin, so Daniel Koch. Es gebe regional grosse Unterschiede, dies habe man so nicht erwartet.

14:49 90 Millionen Schutzmasken an Lager Laut Daniel Koch würden die meisten Masken noch im Ausland gekauft und importiert werden. Die Bestände der Schweiz seien aber mit 90 Millionen Hygienemasken relativ hoch. Darunter befänden sich auch über 4 Millionen FFP-Masken, die Masken werden an die Kantone und an die Spitäler verteilt. 00:32 Video Koch: «Wir haben 90 Millionen Hygienemasken an Lager» Aus News-Clip vom 04.04.2020. abspielen

14:45 Über 7600 Tests pro Tag Gestern habe man in der Schweiz 7660 Tests durchgeführt, das sei eine beachtliche Zahl, so Daniel Koch. Die maximale Kapazität wäre viel höher, aber es gebe noch zu wenige Testkits. Die Zahlen seien durch mehr Tests nicht verzerrt, so Daniel Koch. Man schaue gleichzeitig auch an, wie viele Tests positiv seien, also im Verhältnis. Der Zuwachs, den man nun habe, sei also nicht bedingt durch mehr Tests.

14:43 Noch keine Schätzung der Dunkelziffer Die Dunkelziffer, wie viele Personen sich am Coronavirus angesteckt haben, ist weltweit hoch. Auf Nachfrage kann Daniel Koch (BAG) jedoch noch keine Schätzungen für die Schweiz nennen. Das BAG werde aber eine Schätzung machen, sobald sie verlässliche Grundlagen hätten.

14:39 Kein Zögern bei anderen gesundheitlichen Problemen Ob bekannt sei, dass weniger Leute mit Schlaganfällen oder Herzattacken in die Spitäler kämen, so die Frage eines Journalisten. Daniel Koch sagt, das sei nicht der Fall. Wenn man ernsthaft krank sei, soll man nicht zögern, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade auch bei Kinderspitälern habe man Meldungen, dass Eltern nun zu lange zögerten, so Daniel Koch. Kinder hätten sehr selten Problem mit dem Coronavirus. Aber es gelte auch bei anderen Krankheiten: «Nehmen Sie das ernst!». Dies gelte auch für Impfungen.

14:34 Gibt es eine Exit-Strategie, Herr Koch? Die Wirtschaft verlangt nach einer Ausstiegsstrategie. Viele fragen sich: Kann man etappenweise unter strengen Hygienemassnahmen die Arbeit wieder aufnehmen? Laut Daniel Koch würden sich die Administration und der Bundesrat auf eine Exit-Strategie vorbereiten. «Der Bundesrat wird dies zum richtigen Zeitpunkt kommunizieren. Aber alle mit einer Schutzmaske wieder zur Arbeit zuzulassen, ist Wunschdenken. Wenn es so einfache Massnahmen gäbe, hätten wir diese schon lange getroffen. Man muss weiterhin jede Massnahme einzeln prüfen, die man ändert, ob sie wirklich machbar ist. Die Volksgesundheit ist nicht nur der Kampf gegen die Infektionen, es geht um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Wir wissen, dass die Massnahmen negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Wir müssen da eine Balance finden. Wir wollen mit den Massnahmen natürlich nicht mehr Schaden anrichten», so Koch. 00:42 Video Koch: «Jede weitere Massnahme muss sorgfältig geprüft werden» (franz.) Aus News-Clip vom 04.04.2020. abspielen

14:33 «Platzsperren der Städte sind sinnvoll!» Viele Städte würden zurzeit beliebte Plätze sperren, zum Beispiel Seepromenaden, so eine Journalistin. Ob dies gesundheitspolitisch sinnvoll sei, so die Frage. Dies sei gerade jetzt sehr sinnvoll, so Daniel Koch vom BAG. So eine Massnahme verhindere grössere Gruppen, die nicht Distanz einhalte an diesen Orten. Alle Massnahmen, die helfen, die empfohlenen Vorgaben umzusetzen seien gut, so Koch.

14:29 Unsicherheit der Risikogruppen Bei Risikogruppen herrsche grosse Verunsicherung, so ein Journalist. Viele wüssten zum Beispiel nicht, ob sie nun arbeiten sollen oder nicht. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Staatssekretärin SECO sagt: Wenn Homeoffice möglich sei, so könnten Angestellte auf jeden Fall weiterarbeiten. Wenn dies nicht möglich sei, so seien die Angestellten zu beurlauben bei fortgesetzter Bezahlung. Wenn gekündigt werde explizit aufgrund der Krise, dann sei eine Kündigung nicht rechtens, so Ineichen-Fleisch. Aber es sei auch nicht jede Kündigung während der Krise widerrechtlich, es komme auf den Einzelfall darauf an.

14:26 Die Armeeangehörigen leisten grossen Einsatz «Ich möchte die bedeutende Pflichtausübung der Armeeangehörigen unterstreichen», so Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen. Die Armeeangehörigen seien stark gefordert und mehr als die Hälfte der Armee sei von einer Änderung der Dienstpläne betroffen. Ab Mitte April werde aber darauf hingearbeitet, dass jeder Armeeangehöriger mindestens zwei Ruhetage zur Verfügung hat. 00:39 Video Droz: «Gegenwärtig sind 4'900 Soldaten aufgeboten» (franz.) Aus News-Clip vom 04.04.2020. abspielen

14:24 4900 Militärangehörige im Einsatz Am 20. Tag des Militäreinsatzes zieht Brigadier Raynald Droz Bilanz. Für Sanitätsaufgaben und die Sicherheit seien 4900 Militärangehörige im Hilfsdienst. Davon sind 4000 für Gesundheitsaufgaben abgestellt und 600 für Sicherheitsaufgaben, zum Beispiel für den Botschaftsschutz in Genf. 1300 Militärangehörige seien in Spitälern im Einsatz, so Droz. Und es würden immer mehr. Man habe insgesamt 324 Anfragen von Spitälern erhalten, gut 100 seien noch hängig. 759 Militärangehörige seien in Quarantäne, man habe zur Zeit 64 bestätigte Fälle von Coronavirus. Doch die Fälle würden zurückgehen.

14:20 Der Zivilschutz agiert aus der Region und für die Region Bei allen Einsätzen im Rahmen der Coronakrise komme die regionale, den Kantonen unterstellte Organisation des Zivilschutzes den Bedürfnissen entgegen, so Christoph Flury. So könnten regionale Massnahmen unkompliziert getroffen werden und sie würden eine bedarfsgerechte Unterstützung ermöglichen. «Der Zivilschutz agiert aus der Region und für die Region», beendet der Vizedirektor Bundesamt für Bevölkerungsschutz seine Ausführungen. 00:29 Video Flury: «Der Zivilschutz ist in allen Kantonen im Einsatz» Aus News-Clip vom 04.04.2020. abspielen