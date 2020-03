Der Ticker startet um 5:43 Uhr

11:37 Spital prüft Kurzarbeit Weil alle nicht dringenden Eingriffe verschoben sind, hat das Basler Privatspital Bethesda zu wenig zu tun.

11:25 Ein Kunde pro zehn Quadratmeter im Laden Die Schweizer Detailhändler beschränken die Anzahl Kunden in ihren Geschäften. Pro zehn Quadratmeter Ladenfläche soll nur noch eine Kundin oder ein Kunde einkaufen dürfen. Um die Kundenzahl in den Geschäften zu kontrollieren, stehen mancherorts Angestellte vor den Eingängen, zählen die Kunden und verwehren ihnen den Zutritt, wenn die Obergrenze erreicht ist. Darüber hinaus betont der Detailhandel in seiner Mitteilung von heute noch einmal: «Die Versorgung mit Gütern ist absolut sichergestellt. Hamsterkäufe sind unnötig. Der Detailhandel appelliert an seine Kundinnen und Kunden, sich solidarisch zu zeigen und vernünftig einzukaufen.» Legende: Keystone

11:23 Bankpersonal fordert Stopp von Stellenabbau Der Schweizer Bankpersonalverband fordert, dass die Restrukturierungspläne von Instituten während der Coronavirus-Krise auf Eis gelegt und die geplanten Entlassungen verschoben werden. Gegenwärtig sei es unmöglich, eine neue Stelle zu finden. Zudem würden alle Ausbildungs- und Unterstützungsmassnahmen ausgesetzt.

11:17 Südkorea vermeldet wieder Neuanstieg Südkorea verzeichnet einen sprunghaften Anstieg an neuen Coronavirus-Fällen. Die Zentren zur Krankheits- und Seuchenkontrolle (KCDC) meldeten in der Nacht auf heute 152 neue Fälle, womit die Gesamtzahl auf 8565 steigt. Das Land hatte bis Mittwoch vier Tage in Folge weniger als 100 Neuinfektionen registriert.

11:13 Medienkonferenz um 14 Uhr Im Medienzentrum des Bundeshauses findet heute Nachmittag eine Medienkonferenz statt mit Fachleuten des Bundes und bundesnaher Betriebe zur Covid-19-Situation. Teilnehmer sind unter anderem Daniel Koch (BAG), Andreas Meyer (SBB), Eric Scheidegger (Seco), Christian Bock (Zoll) und Brigadier Raynald Droz (Armee). Wir übertragen live hier auf srf.ch und auf SRF Info.

11:09 Daniel Koch: «Ausgehverbote – das ist sicher nicht das Ziel» Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit nahm gestern Abend im «Rundschau Talk» unter anderem Stellung zu weiteren möglichen Massnahmen: SRF News: Die Gerüchteküche brodelt. Da heisst es, eine Ausgehsperre wie wir das beispielsweise von Frankreich kennen, stehe in der Schweiz kurz bevor. Ist das so? Daniel Koch: Ich kann insofern nicht für Klarheit sorgen, weil solche Entscheide ganz klar dem Bundesrat vorbehalten sind, und der Bundesrat solche Sachen als Gremium diskutiert und beschliesst. Es ist sicher nicht das Ziel, das kann ich Ihnen sagen. Das Ziel ist wirklich, dass wir mit den Massnahmen, die wir jetzt haben, das Ziel erreichen. Vielleicht werden wir noch zusätzliche Massnahmen ergreifen müssen, vielleicht wird der Bundesrat noch weitergehende Verbote aussprechen müssen. Ausgehverbote für Jugendliche eben? Ob der Bundesrat dann zu den wirklichen Massnahmen greift und sagt: Ok, Ausgehverbote, oder wie die Franzosen sagen «confinement», also dass man die Leute wirklich praktisch zu Hause einsperrt – das ist sicher nicht das Ziel. Weil das würde dann doch sehr weit auch in die demokratischen Gepflogenheiten unseres Landes eingreifen. Kann man letztlich sagen: Mit der Verordnung des Bundes, wo es heisst ältere und kranke Leute sollen zu Hause bleiben, gibt es schon eine Ausgangssperre für ältere Leute, mit den Ausnahmen Einkaufen und Arbeiten? Es ist eine sehr, sehr starke Empfehlung für die ältere Bevölkerung, jetzt sehr viel anders zu machen als sie sich bisher gewohnt sind, und die sozialen Kontakte ganz stark zu reduzieren. Das ist einschneidend und das ist auch nicht immer ganz einfach. 05:18 Video Daniel Koch: «Ausgehverbote – das ist sicher nicht das Ziel» Aus Rundschau talk vom 18.03.2020. abspielen

11:08 Armee beschafft hunderte Beatmungsgeräte Die Armee rüstet auf: In den nächsten Tagen beschafft sie 900 zusätzliche Beatmungs- und Monitoringgeräte. Das gab Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA bekannt. Bisher verfüge die Armee über rund 100 Einheiten. Das neue Material konnte laut Reist in der Schweiz beschafft werden und wird ab Freitag in Tranchen ausgeliefert. Eingesetzt werden die Beatmungs- und Monitoringgeräte in erster Linie in zivilen Spitälern.

10:58 «Wir wollen nichts verheimlichen» Die Coronazahlen des Bundes sind bei der Veröffentlichung bereits wieder veraltet. «Im Moment ist der Anstieg der Zahlen so schnell, dass wir auch Mühe haben, alle die Daten einzugeben, um die Analysen machen zu können» , sagt Daniel Koch vom BAG.

10:39 Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich Im Kanton Zürich sind zwei weitere Corona-Infizierte gestorben. Damit starben im Kanton Zürich bisher drei Menschen an der COVID-19-Krankheit, wie die Gesundheitsdirektion twitterte. Weitere Angaben zu den Verstorbenen machte der Kanton nicht. Bis am Donnerstagvormittag waren im Kanton Zürich 526 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 102 mehr als am Vortag.

10:30 Swiss stellt auf Miniflugplan mit 6 Fliegern um Wegen der Coronakrise stellt die Swiss auf einen Minimalflugplan mit einem Langstreckenflugzeug und fünf Kurzstreckenmaschinen um. Die Auslastung werde aber sehr gering sein, sagte Swiss-Chef Thomas Klühr auf der Bilanzmedienkonferenz.

10:00 «Haare schneiden daheim ist strafbar» Aufgrund der «Ausserordentlichen Lage» in der Schweiz müssen auch Coiffeurs-Salons, Kosmetik-Studios und andere Dienstleister im Wellness-Bereich geschlossen bleiben. Auch Hausbesuche der Coiffeurs sind nicht erlaubt. «Das ist strafbar», sagt «Espresso»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.

9:32 Leitzins bleibt gleich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält trotz den wirtschaftlichen Implikationen durch die Ausbreitung des Corona-Virus an ihrer bisherigen Geldpolitik fest und belässt den Leitzins bei -0,75 Prozent. Sie interveniert aber verstärkt am Devisenmarkt.

9:19 Bund anerkennt Fehler bei Schutzmasken-Vorsorge Die besonders schützenden Masken der Kategorie FFP-2 werden rar in der Schweiz. Daniel Koch vom BAG: «Ich glaube nicht, dass man das Debakel hat kommen sehen – so wenig wie man diese Epidemie hat kommen sehen. Wäre dies der Fall, könnte man reagieren.» Trotzdem bleibt Koch optimistisch: «Der Bund kauft momentan alles auf, was er kann. Es wird reichen. Wir haben jetzt auch eine Produktion von Masken. Es werden etwa 40'000 Masken pro Tag produziert.»

8:54 Italien verlängert Ausgangssperre Italien verlängert die Ausgangssperre über den 3. April hinaus. «Es ist offenkundig, dass die ergriffenen Massnahmen verlängert werden müssen», sagte Premier Giuseppe Conte. Auch nachdem die Epidemie den Höhepunkt erreicht habe und die Zahl der Infektionen zurückgehen wird, werde Italien nicht sofort zum normalen Leben zurückkehren können.

8:39 Immer weniger Züge unterwegs Heute Donnerstag verkehren noch fast alle Züge und Busse im Land wie bisher. Grössere Umstellungen gibt es dann in zwei Schritten ab Montag und ab kommendem Donnerstag. Dann wird auf den Hauptlinien der Takt reduziert: «Beim Viertelstundentakt wird auf Halbstundentakt und bei diesem auf Stundentakt umgestellt», erklärt SBB-Sprecher Daniele Pallecchi.

8:22 Roche bei Forschung vorne dabei Der Schweizer Pharmakonzern Roche testet sein Arthritis-Medikament Actemra zur Behandlung von schwerer Lungenentzündung bei Coronavirus-Patienten. Die klinische Studie, an der weltweit 330 Personen teilnehmen, soll Anfang April beginnen. In China darf das Mittel, das bei der Eindämmung von Entzündungen helfen kann, bei einigen schwer erkrankten Coronavirus-Patienten bereits eingesetzt werden. Auch Sanofi und Regeneron testen Arthritis-Arzneien zur Behandlung von Coronavirus-Infizierten.

7:55 «Die Frage ist nicht ob, sondern wann» Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss warnt angesichts zunehmender Reisebeschränkungen vor Liquiditätsengpässen. «Es ist davon auszugehen, dass alle Airlines in Europa auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden», erklärte der Chef der Lufthansa-Tochter, Thomas Klühr. «Die Frage ist nicht ob, sondern wann.» Legende: Keystone

7:33 Gut gefüllte Kassen in der Schweiz Die Schweiz ist finanziell gut gewappnet um die Coronakrise zu bewältigen – die Kassen zur Krisenbewältigung sind gut gefüllt. Das sagt Volkswirtschaftsprofessor Marius Brülhart von der Universität Lausanne.

7:11 Australien und Neuseeland schliessen Grenzen Um das Coronavirus zu bekämpfen schliessen Australien und Neuseeland ihre Grenzen. Das kündigten am Donnerstag der australische Premierminister Scott Morrison und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern an. Ausgenommen von dem Einreiseverbot seien in beiden Ländern lediglich die eigenen Bürger, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz in ihren Ländern sowie deren enge Familienmitglieder.