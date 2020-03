Der Ticker startet um 7:55 Uhr

15:14 Berset: «Wir sind gut aufgestellt» Gesundheitsminister Alain Berset hat in der Fragestunde des Nationalrats erneut zu den Massnahmen gegen das Coronavirus Stellung genommen. Alle seien aufgefordert, ihren Betrag zu leisten – zum eigenen Schutz und zum Schutz der besonders gefährdeten Personen. Das neuartige Virus stelle für die Gesellschaft eine grosse Herausforderung dar, sagte Berset und appellierte an die Solidarität: Zugleich betonte er: «Wir haben aber aus ähnlichen Situationen in den letzten Jahren gelernt und wir sind gut aufgestellt, um mit dieser neuen Epidemie umzugehen.»

15:00 Tessiner Universitäten sperren Zugang für norditalienische Studenten Studierende und Lehrkräfte aus den italienischen Corona-Sperrgebieten haben ab sofort und bis auf Weiteres keinen Zugang mehr zum Gelände der Tessiner Universität in Lugano und Mendrisio. Betroffen sind Personen aus den Regionen Lombardei, Piemont, Venezien und Emilia-Romagna. Die Einschränkung gilt seit heute Mitternacht. Wer in der Schweiz wohnt und an der Tessiner Universität arbeitet oder studiert und in den Sperrgebieten Norditaliens war, bleibt vorerst für zwei Wochen ausgeschlossen, auch wenn er oder sie keine Symptome hat. Stichtag für den Ausschluss ist der Tag der Rückkehr in die Schweiz.

14:51 Aeschis Antrag auf Sessionsunterbruch wird abgelehnt Ein Ordnungsantrag von Thomas Aeschi (SVP/ZG) verlangte gleich zum Auftakt der Fragestunde, die Session aufgrund des Ausbruchs der Coronavirus-Seuche ab heute um eine Woche zu unterbrechen. Es gehe darum, die älteren Schweizerinnen und Schweizer zu schützen. Es sei nicht ausgeschlossen, das Vereinzelte im Saal schon Virusträger seien. Der nötige Sicherheitsabstand sei im Nationalratssaal nicht gewährleistet. Ebenso müsse der Nationalrat die Handlungsfähigkeit bewahren. Der Rat lehnte den Ordnungsantrag mit 155 gegen 13 Stimmen klar ab. Zuvor hatte bereits das Büro des Nationalrats ein entsprechendes Anliegen mit zehn zu einer Stimme verworfen. Das Büro ist der Ansicht, dass der «Sessionsbetrieb aufgrund der Risikoabschätzuung weitergeführt werden kann und muss.»

14:35 In Norditalien wird weiter gearbeitet Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese hat Ausführungsbestimmungen zur Zone mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit erlassen: Wer das Gebiet verlassen oder innerhalb der Zone reisen muss, muss selbständig ein Formular ausfüllen und darauf angeben, warum er oder sie unterwegs ist. Akzeptiert wird das Pendeln zur Arbeit, die Fahrt nach Hause oder zu einem Arzt. Das heisst: Die Betriebe in Norditalien arbeiten weiter. Trotzdem sollten möglichst viele Italienerinnen und Italiener zuhause bleiben – und allenfalls von dort aus arbeiten. Inzwischen führt die Polizei mancherorts Stichproben durch: Wer ohne die oben genannten Gründe unterwegs ist, muss mit einer Busse rechnen, im Extremfall gar mit Gefängnis. Und: Auch die Mobilität in Süditalien wurde eingeschränkt: Leute, die Norditalien ohne gültig Gründe in Richtung Süden verlassen haben, müssen in Quarantäne. Das haben die Regionen Süditaliens verfügt. Audio Coronavirus: Ausnahmesituation in Italien 02:33 min, aus Rendez-vous vom 09.03.2020. abspielen. Laufzeit 02:33 Minuten.

14:17 Sessionsunterbruch weiter ein Thema Der Unterbruch der aktuellen Session in Bern ist noch nicht gänzlich vom Tisch. SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi fordert, dass die Session für eine Woche unterbrochen wird und hat diesbezüglich einen Ordnungsantrag eingereicht. Über diesen entscheidet heute das Büro des Nationalrats. Am Mittag hatte die Verwaltungsdelegation von Stände- und Nationalrat einstimmig eine Fortsetzung der Session beschlossen.

14:04 Weniger Pendlerverkehr an der Südgrenze Seit Sonntag ist ein Grossteil Norditaliens abgeriegelt. Am Morgen früh war dies spürbar, so SRF-Korrespondentin Simona Caminada: «Am Grenzübergang Chiasso Strada war es zum Pendlerverkehr eher ruhig. Es sind weniger Grenzgängerinnen und Grenzgänger gekommen.» Viele hätten wohl von zu Hause aus gearbeitet. Vereinzelt gab es Kontrollen, aber nicht mehr oder weniger als an anderen Tagen, hätte ihr jene Pendlerinnen und Pendler erklärt, die über die Grenze kamen. «Und dies, obwohl die Tessiner Regierung am Sonntag angekündigt hat, es werde strengere Kontrollen geben an der Grenze, sodass nur jene Grenzgänger in die Schweiz kommen, die hier zur Arbeit müssen.» 00:43 Video So sieht es an der Grenze zum Tessin aus Aus Tagesschau vom 09.03.2020. abspielen

13:33 «Ich habe mir ein Upgrade für die 1. Klasse gekauft» Pendlerinnen und Pendler sollten die Stosszeiten möglichst umgehen, hat der Bundesrat am Freitag empfohlen. Nicht ganz einfach, wie sich jetzt, zu Beginn der neuen Arbeitswoche, zeigt. Viele müssen zu bestimmten Zeiten den Zug nehmen, wenn sie rechtzeitig in die Berufsschule oder an den Arbeitsplatz wollen. Doch es werden Vorsichtsmassnahmen getroffen: «Ich habe mir ein Upgrade für die 1. Klasse gekauft. Jetzt einfach mal für einen Monat», erklärt beispielsweise eine Pendlerin. Andere versuchen den grossen Pendlerströmen auszuweichen, indem sie einen späteren Zug nehmen. 00:50 Video Pendler sollen Stosszeiten umgehen – aber wie? Aus Tagesschau vom 09.03.2020. abspielen

13:01 Zugang zum Bundeshaus erschwert Wie eben mitgeteilt, wird die aktuelle Session in Bern fortgesetzt. Allerdings würden nun neue Massnahmen gelten. So hätten ehemalige Mitglieder des Parlaments und Botschaftsvertretungen keinen Zugang mehr zum Parlamentsgebäude, erklärte Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD). Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten hätten allerdings weiterhin Zugang zur Session. Legende: Ehemalige Mitglieder des Parlaments und Botschaftsvertretungen dürfen ab sofort nicht mehr ins Parlamentsgebäude. Keystone

12:19 Über 300 Coronavirus-Infizierte in der Schweiz Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist bis am Montagmittag auf 312 gestiegen. Das sind 31 mehr als 24 Stunden zuvor. Bei 62 Fällen liegt zudem ein erstes positives Resultat vor, wie aus dem neuesten Situationsbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur epidemiologischen Lage hervorgeht. Die Bestätigung durch das Referenzlabor in Genf steht für diese Fälle noch aus.

12:16 Session in Bern wird fortgesetzt Die Frühjahrssession soll trotz des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus nicht abgebrochen werden. Das hat die Verwaltungsdelegation der beiden Kammern entschieden. Sie empfiehlt aber weitere Massnahmen, darunter «Social Distancing». 00:58 Video Die Session wird fortgesetzt Aus Tagesschau vom 09.03.2020. abspielen

12:01 «Wir geben unser Bestes» Zum Abschluss der Medienkonferenz betont Gesundheitsdirektorin Rickli, dass die Coronavirus-Krise Behörden, Politik und Wirtschaft herausfordere. «Niemand war auf dynamische Entwicklung vorbereitet. Weitblick, Augenmass und Solidarität sind gefordert.» Sie wolle allen Mitarbeitern für deren «ausserordentlichen Einsatz» danken - den Mitarbeitern, die fast sieben Tage die Woche arbeiteten. Auch der Bevölkerung und Wirtschaft, den Verantwortlichen in Kultur und Sport spricht Rickli ihren Dank für deren Verständnis aus. «Ich bin überzeugt: Wir in Zürich geben unser Bestes, um der Ausbreitung des Virus Herr zu werden.»

11:55 Kantonsrat bald in grösserem Raum Der Kantonsrat werde sich einen grösseren Raum suchen, gibt Rickli an. Für Details wolle sie das Wort aber der stellvertretenden Kantonsärztin Bally übergeben. Bally: «Wir haben empfohlen, Social distancing zu machen und Händedesinfektionsmittel einzuführen.» Dies in Anlehnung an die Empfehlungen des BAG.

11:51 Homeoffice als Option, nicht als Pflicht Homeoffice könne eine Möglichkeit sein, gibt Gesundheitsdirektorin Rickli an. Verordnet sei es im Kanton Zürich aber nicht. Man lehne sich hier an die Empfehlungen des BAG an. Wenn man Besuch aus Italien gehabt habe, solle man das Gespräch mit Vorgesetzten führen.

11:49 Appell an Eigenverantwortung – um andere zu schützen Wenn nicht mehr alle getestet werden, breite sich die Krankheit noch schneller aus, wirft eine Medienschaffende ein. Ob man das in Kauf nehme? Kuster vom Unispital Zürich gibt an, dass die nun nicht mehr nachvollziehbaren Übertragungsketten eher Fälle betreffen würden, die nicht den klassischen Risiko-Gruppen entsprächen. Es mache auch nicht Sinn, jeden kleinen Husten abzuklären, die Fallzahlen würden hier künftig zu gross sein. Wichtiger sollen diejenigen, die solche milden Symptome haben, die Risikogruppen schützen – unabhängig davon, ob man diese spezifische Krankheit habe. Gesunder Menschenverstand sei gefragt. Und den Besuch bei den Grosseltern möge man bei Symptomen halt noch ein bisschen verschieben.

11:39 Flächendeckende Versorgung mit Schutzmaterial ist sichergestellt Laut Andreas Hintermann, Kantonsapotheker, sei die Marktlage sehr schwierig. Schutzmaterial und Desinfektionsmittel seien derzeit nur beschränkt verfügbar. Als erschwerender Faktor sei ein Exportverbot in Deutschland dazugekommen. Man versuche, Alternativen zu finden. Der Kanton verfüge aber über genügend medizinisches Schutzmaterial, um das Gesundheitssystem zu versorgen. Die Versorgung für das Gesundheitswesen sei sichergestellt. 00:18 Video Andreas Hintermann, Leiter Kantonsapotheke: «Wir haben genügend Vorräte» Aus News-Clip vom 09.03.2020. abspielen

11:39 Alltagstipps vom Spitaldirektor Gilgen gibt noch einmal Tipps für den Alltag: Abstand halten, Hände waschen, wobei Wasser und Seife genüge, Einwegtaschentücher benutzen und vor Arztkonsultationen das System vorinformieren. Nur wenn alle zusammenarbeiten würden, sei die Krankheitswelle zu bremsen.

11:37 Betroffene müssen lange zuhause bleiben Stefan Kuster, Leitender Arzt Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich, geht auf das Virus sein. Man wisse, dass man lange ansteckend sein könne, deshalb müssten Betroffene lange zuhause bleiben. 10 Tage, heisse das. «Lieber einen Tag länger als sonst, damit sie nicht andere anstecken», mahnt Kuster.

11:35 Auf Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen Gilgen streicht heraus, dass man auf eine Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen sei. Bei geringen Symptomen solle man nicht in den Notfall kommen. Unter dieser Voraussetzung seien die Zürcher Spitäler gut gerüstet, um diejenigen, die im Spital versorgt werden müssen, gut zu betreuen.

11:31 Normalbetrieb und Zusatzbelastung sei gut zu bewältigen Rolf Gilgen, Direktor vom Spital Bülach, lobt die Zusammenarbeit der Spitäler. Das Personal arbeite hoch konzentriert, ruhig und souverän. Es gelinge gut, sowohl den Normalbetrieb als auch die Zusatzbelastung zu bewältigen. Die Herausforderung werde aber in dem Mass grösser werden, in dem sich das Virus ausbreite.