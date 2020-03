Weiter appelliert das BAG an die Selbstverantwortung. Ein junger Mensch, dem es gut geht, muss sich selbst in die Isolierung begeben. Er darf solange nicht zurück in den Alltag, bis er einen Tag lang keine Symptome mehr gehabt hat, und er muss seine Umgebung auf die Erkrankung aufmerksam machen. Wenn der Zustand sich verschlechtert, soll telefonisch ein Arzt beigezogen werden.

In Italien melden die Behörden einen Anstieg der Todesfälle nach einer Coronavirus-Infektion auf 463. Am Sonntag habe die Zahl noch bei 366 gelegen. Die Zahl der registrierten Erkrankungen steigt von 7375 auf 9172.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die Gefahr einer Pandemie als «sehr real». «Aber es könnte die erste Pandemie werden, die kontrolliert werden könnte», ergänzt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. «Das Fazit ist: Wir sind dem Virus nicht ausgeliefert.» Ghebreyesus lobt insbesondere die «aggressiven Massnahmen», die Italien im Kampf gegen die Epidemie ergriffen hat.

18:25

Aufstände in italienischen Gefängnissen mit mehreren Toten

In zahlreichen Gefängnissen in Italien ist es zu heftigen Protesten mit mehreren Toten gekommen. In Modena seien sechs Häftlinge gestorben, mehrere wurden schwer verletzt, sagte Francesco Basentini von der Gefängnisverwaltung. Laut Medien hätten 50 Gefangene versucht, zu fliehen. Die Gewerkschaft der Gefängnispolizei sprach von Aufständen in 27 Haftanstalten im ganzen Land. Die Häftlinge in Modena starben möglicherweise an einer Überdosis von Medikamenten, die sie beim Sturm auf die Krankenabteilung genommen haben könnten.

In einem Gefängnis in Mailand sind Häftlinge auf ein Dach gelangt. Sie skandierten dort «Freiheit». In dem Gebäude brennt es. In der Stadt Foggia sollen mehrere Häftlinge geflüchtet sein. Laut Gesundheitsbehörde der Region Latium gab es auch im grossen römischen Gefängnis Rebibbia Aufstände.

Grund für die Proteste seien auch Massnahmen gegen das Coronavirus, sagte Susanna Marietti von der Organisation Antigone, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzt. Dabei seien Besuche in Gefängnissen sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten ausgesetzt worden. Von einer Haftanstalt im Land in Salerno hätten sich die Proteste verbreitet. Die Leute seien wegen des Virus schon draussen in Angst, «man kann sich vorstellen, wie das dann erst drinnen ist».