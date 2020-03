Der Ticker startet um 6:57 Uhr

19:16 Flugzeuge für Repatriierung unterwegs Das Aussendepartement (EDA) hat zusammen mit den Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss eine Rückholaktion gestartet. Ein erster Flug ist bereits gestern von Zürich nach San José (Costa Rica) aufgebrochen, schreibt das EDA in einer Mitteilung. Seit heute Mittag ist eine gecharterte Maschine nach Bogotà (Kolumbien) unterwegs. Und für morgen ist ein weiterer Flug nach Lima (Peru) geplant. Mit diesen Flügen sollen insgesamt rund 750 Schweizer Touristinnen und Touristen in die Schweiz zurückgebracht werden. Gemäss Weisungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) müssen die Rückkehrenden in der Schweiz für zehn Tage in Selbstquarantäne. Legende: Keystone

19:05 Kanton Luzern: «Drive-In» für Corona-Tests Ab Mittwoch eröffnet bei der Kantonsschule in Luzern ein «Drive-In» für Corona-Tests. Die zu testenden Personen würden dazu mit dem Auto vorfahren, dann werde durch Spitex-Mitarbeitende ein Rachenabstrich durch das Autofenster gemacht. Dieses Vorgehen ermögliche den optimalen Einsatz von Personal und Material, schreibt der Kanton Luzern: Es könnten bis zu zehn Tests pro Stunde durch eine Gesundheitsfachperson durchgeführt werden, statt wie bis anhin ein Test pro Stunde. Gleichzeitig werde das Ansteckungsrisiko für das medizinische Personal auf ein Minimum reduziert. Zum Test zugelassen sind nur Personen, die durch eine Ärztin oder einen Arzt überwiesen werden. Audio Christos Pouskoulas, stv. Kantonsarzt zum neuen Testzentrum 03:15 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 23.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:15 Minuten.

19:02 Wie gross ist der Einfluss der WHO? Die Weltgesundheitsorganisation WHO steht zur Zeit stark im Fokus. Sie gibt Empfehlungen heraus, beurteilt die Lage und entschied, dass die Corona-Epidemie zur Pandemie heraufgestuft wurde.

Gegründet wurde die WHO nach dem Zweiten Weltkrieg als Sonderorganisation der UNO. Seither musste sie sich in verschiedenen Krisen bewähren. Wie gross war und ist eigentlich der Einfluss der WHO auf die Gesundheitspolitik weltweit? Flurin Condrau, Medizinhistoriker an der Universität Zürich, gibt Auskunft. Audio Der Einfluss der WHO auf die Gesundheitspolitik 06:04 min, aus Echo der Zeit vom 23.03.2020. abspielen. Laufzeit 06:04 Minuten.

18:51 Der Fall Verbier – Antwort des Bundesrates Ärztinnen und Ärzte von Verbier wollen den Ort und das ganze Val de Bagnes wegen des Corona-Virus unter Quarantäne stellen. Sie halten die Region für einen der grösseren Infektionsherde in der Schweiz. Der Kanton Wallis bat den Bund, die Situation zu beurteilen und dieser winkt ab. «Der Bundesrat will kein ganzes Dorf unter Quarantäne stellen», sagt der Walliser Staatsratspräsident Roberto Schmid gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Gesundheitsminister Alain Berset habe klar gesagt, wieso der Bundesrat gegen eine Quarantäne im Grundsatz sei. Es führe nur zu neuen Problemen, wenn man die Leute einsperren würde. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass dies zu Suizidgedanken oder häuslicher Gewalt führen könne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Laut Ärzten ein Corona-Hotspot Bundesrat will Verbier nicht unter Quarantäne stellen 23.03.2020 Mit Audio

18:47 Bauern brechen Umsätze weg Wie gehen eigentlich Bauern mit der Corona-Krise um? Denn Bauern, die auf Direktvermarktung auf Wochen-Märkten angewiesen sind, verlieren zur Zeit einen Grossteil ihres Umsatzes. Eine Lösung könnte ein Verkaufsstand auf dem Hof – ein kleiner täglicher Markt auf dem eigenen Hof. Doch der Unsicherheit nicht genug: Es bleibt auch unklar, ob die Erntehelfer aus dem Ausland kommen können. Diese benötigt es beispielsweise in den nächsten Wochen für die Spargelernte. Audio «Es herrschte eine riesengrosse Unsicherheit» 06:38 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 23.03.2020. abspielen. Laufzeit 06:38 Minuten.

18:35 Italien: Zweiter Tag mit Verlangsamung In Italien hat sich der Anstieg der Todeszahlen den zweiten Tag in Folge etwas verlangsamt. Die Behörden meldeten heute Montag rund 600 neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen. Und damit einen etwas geringeren Anstieg als am Sonntag. Insgesamt kletterte die Zahl der registrierten Todesopfer der Coronavirus-Pandemie auf knapp 6080, wie der Zivilschutz in Rom mitteilte. Auch bei der Gesamtzahl der Infizierten ist das Plus nicht mehr so hoch – der Zuwachs beträgt knapp 3800 bestätigte Fälle.

18:30 «Es gibt Eltern, die erreicht man schlicht und einfach nicht» In der ganzen Schweiz sind die Schulen geschlossen. Im Aargau darf bis zu den Frühlingsferien kein Unterricht nach Lehrplan stattfinden. Nur die Repetition von Stoff, den die Kinder schon behandelt haben, ist erlaubt. Die Schülerinnen und Schüler haben von ihren Schulen Aufgaben und Anregungen erhalten. Die Schulen hätten ihren Auftrag gut erfüllt, findet Philipp Grolimund vom Schulleiterverband. Doch die Zuständigkeit der Schulen sei begrenzt. Im neuen System der Fernschule hätten die Eltern eine Schlüsselrolle. Audio Leere Kindergärten, leere Schulen - Schule aus Distanz, das fordert alle, vor allem die Eltern. 09:30 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 23.03.2020. abspielen. Laufzeit 09:30 Minuten.

18:24 Finanzdelegation stimmt Notkredit zu Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte (FinDel) gibt grünes Licht für die vom Bundesrat beschlossenen dringlichen Kredite im Umfang von 30,7 Milliarden Franken. «Wir unterstützen die Massnahmen des Bundesrats», sagte Ständerat Peter Hegglin (CVP/ZG), Präsident der FinDel, heute Abend. Die FinDel anerkenne deren Dringlichkeit und die Wirksamkeit der vorgesehenen Instrumente an. Deshalb würden alle beantragten Vorschüsse bewilligt. Das Parlament wird die von der FinDel freigegebenen Kredite voraussichtlich im Rahmen einer ausserordentlichen Session nachträglich genehmigen.

18:15 Schweizer Börse taucht wieder Der Schweizer Aktienmarkt hat einen äusserst schwachen Start in die neue Woche erwischt. Unverändert dominierte das Coronavirus die Nachrichtenlage und damit das Geschehen. Ein von der US-Notenbank angezetteltes Zwischenhoch verpuffte schnell. Die amerikanischen Währungshüter gingen auf Ganze und kündigten praktisch unbegrenzte Anleihekäufe an. Das «Whatever it takes» hilft aber nicht, Fabriken wieder hochzufahren, erklärten Händler. Für eine nachhaltige Erholung könne nur Besserung in der Coronakrise sorgen. Oder die Aussicht auf die baldige Zulassung eines Medikaments oder Impfstoffs. Der Schweizer Leitindex SMI fiel deshalb um 5.37 Prozent auf 8160 Punkte.

18:09 Vorher-Nachher-Effekt in Schweizer Städten Die Empfehlungen des Bundes scheinen umgesetzt zu werden – das suggerieren zumindest die Luftaufnahmen von Strassen in der Schweiz. Schauen Sie selber! Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vorher-Nachher-Vergleich So menschenleer sind die Strassen 23.03.2020 Mit Video

18:06 Tschechien verschärft Ein- und Ausreisestopp Tschechien schliesst seine Grenzen nun auch für tägliche Berufspendler, die in die Nachbarstaaten zur Arbeit fahren. Sie könnten entweder daheimbleiben oder sich für mehrere Wochen in Deutschland oder Österreich eine Unterkunft suchen, sagte der tschechische Innenminister. In letzterem Fall müssten sie sich nach ihrer Rückkehr nach Tschechien in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben. Analog gilt das Gleiche für Österreich. Es gilt ein Ein- und Ausreisestopp. Die Bewegungsfreiheit der Menschen ist drastisch eingeschränkt. In Tschechien gab es am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 1165 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2. Am Sonntag war ein erster Todesfall zu beklagen. Ein 95 Jahre alter Mann mit chronischen Vorerkrankungen starb in einem Prager Krankenhaus.

17:59 Tessin hält an Baustopp und Industrieschliessungen fest Der Tessiner Regierungsrat hält an den am Wochenende verabschiedeten Massnahmen fest. Diese sehen eine vorübergehenden Schliessung aller Industriebetriebe bis zum 29. März vor. Die Massnahme sei nicht vereinbar mit Bundesrecht, hielt Martin Dummermuth, Direktor des Bundesamts für Justiz, am Montagnachmittag an einer Pressekonferenz fest. Man stehe in Gesprächen mit der Tessiner Regierung und versuche, eine Lösung zu finden. Auf der Homepage des Kantons hat der Regierungsrat festgehalten, weshalb er an seinen Massnahmen festhält. In ihrem Entscheid stütze sich die Regierung auf das Epidemiegesetz, heisst es da. Zudem beruft sich die Kantonsregierung auf den Notstand im Kanton Tessin. Audio Corona-Massnahme: Tessin widersetzt sich Bund 05:26 min, aus Echo der Zeit vom 23.03.2020. abspielen. Laufzeit 05:26 Minuten.

17:51 10 Millionen alte Schutzmasken können verteilt werden Zehn Millionen alte Hygienemasken der Privatwirtschaft hatte das Labor Spiez am Wochenende trotz abgelaufenem Verfallsdatum zum Einsatz freigegeben. Diese werden nun durch die Armeeapotheke verteilt. Damit würden die Engpässe bei diesem Produkt zumindest temporär etwas entschärft. Laut dem Bund können die Schutzmasken derzeit länger als nach Standardnorm vorgesehen getragen werden und müssen damit weniger oft gewechselt werden. Das Labor Spiez prüft derzeit auch eine mehrfache Verwendung von Schutzmasken. Eine solche ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei allen zur Diskussion stehenden Lösungen handle es sich um reine Notlösungen, die nur im Ausnahmefall angewendet werden dürften, schreibt der Bund.

17:47 Was machen Obdachlose in der Krise? Die einzige Notschlafstelle im Kanton bleibt offen, muss sich wegen des Coronavirus aber anpassen. Die Reportage aus Freiburg. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Notschlafstelle Freiburg Wie bleibt man zuhause ohne Zuhause? 23.03.2020 Mit Audio

17:37 EU setzt Schuldenregeln ausser Kraft Maximal 3 Prozent Haushalt-Defizit und höchstens 60 Prozent Staatsverschuldung: Die Regeln schienen früher einmal wie in Stein gemeisselt. Nun werden sie für Massnahmen gegen Corona offiziell ausgesetzt. Erstmals überhaupt werden die europäischen Schulden- und Defizitregeln offiziell vorübergehend ausgesetzt. Dem stimmten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister heute zu.

17:35 Italien will Ausgangssperre mit Drohnen überwachen Die Polizei wird in italienischen Städten Drohnen zur Überwachung der Ausgangssperre wegen des Coronavirus einsetzen. Dafür gab heute Italiens Luftfahrtbehörde ENAC grünes Licht. Die Drohnen dürfen von der Polizei bis zum 3. April eingesetzt werden, teilte ENAC mit. Die Polizei will so kontrollieren, ob Vorschriften eingehalten werden und sich Menschen nicht zu nahe kommen. Der Einsatz von Drohnen war zunächst in den vergangenen Tagen von der Exekutive in Rom getestet worden. Auch in Österreich werden derzeit Drohnen eingesetzt, bestätigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) heute. Diese dienten in Wien zur Überwachung des Verkehrs, sagte er. Dabei könnten gleichzeitig Menschenansammlungen entdeckt werden. Legende: Auch Frankreich testet, wie hier in Nizza, bereits Drohnen zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen. Keystone

17:28 Schwellbrunn AR: Ein Dorf hilft sich selbst Jede fünfte Person im Appenzeller Dorf ist älter als 65-Jahre alt und gehört damit zur Risikogruppe. Kurzerhand hat man sich selber organisiert – der Schulbus verteilt die Lebensmittel im ganzen Dorf. 01:03 Video Ein Dorf hilft sich selbst Aus SRF News vom 23.03.2020. abspielen

17:24 Stadtpolizei Zürich warnt vor Betrügern In den vergangenen Tagen boten Betrüger an der Haustüre ihre Hilfe an im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie die Stadtpolizei mitteilte. Sie erklärten beispielsweise älteren Menschen, dass sie die nötigen Einkäufe für sie erledigen würden. Die Betrüger verlangten einen Einkaufszettel und Bargeld, liessen sich aber nie wieder blicken. Bei einer anderen Betrugsmasche erschienen die Täter mit Mundschutz an der Haustür und gaben an, sie seien von einem Amt beauftragt, die Wohnung zu desinfizieren. Die Betroffenen schöpften jedoch Verdacht und liessen die Fremden nicht in die Wohnung.

17:19 WHO: Gefängnisse besonders gefährdet Um die Ausbreitung des Coronavirus in Gefängnissen zu verhindern und einzudämmen, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Richtlinien für den Umgang mit Covid-19 in Strafanstalten in Europa veröffentlicht. Weil dort naturgemäss viele, oft unter Vorerkrankungen leidende Menschen, auf engem Raum leben, seien Insassen und Gefängnismitarbeiter besonders schutzbedürftig, heisst es darin. Die WHO empfiehlt deshalb, verstärkt auf Massnahmen ohne Freiheitsentzug zurückzugreifen – und zwar vor, während und nach Prozessen. Priorität sollten hier mutmassliche Täter mit einem niedrigen Risikoprofil sowie Personen mit Betreuungsverpflichtungen und Schwangere haben. Die verbleibenden Insassen sollten möglichst ohne Unruhen auszulösen räumlich voneinander getrennt werden. Jene, die in die Risikogruppe fallen, sollten in Einzelhaft untergebracht werden. "I’d like to end by reminding everyone that although #COVID19 is dominating the world’s attention, there’s another respiratory disease that is both preventable and treatable, but which kills 1.5 million people every year. It’s #tuberculosis"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020