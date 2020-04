Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:12 WHO-Nothilfedirektor warnt vor voreiliger Entspannung Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einem vorschnellen Ende der Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie gewarnt. Auch der Wirtschaft sei nicht gedient, wenn Ausgangsbeschränkungen erst aufgehoben und dann wegen erneut stark steigender Fallzahlen wieder eingerichtet werden müssten, sagte Michael Ryan in Genf. Einige der Massnahmen, etwa das Distanzhalten zu anderen Menschen, müssten womöglich auch nach einer Lockerung der derzeitigen Beschränkungen vorerst beibehalten werden. «Viele Länder der Welt erklimmen auf tragische und gefährliche Weise einen Berg, und wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir da herunterkommen», sagte Ryan.

20:45 So geht US-Wahlkampf (zumindest im Moment) Das Coronavirus bringt das Wahljahr in den USA gründlich durcheinander. Gestern verschob die Demokratische Partei ihren Parteitag um einen Monat. Erst Mitte August und nicht schon Mitte Juli sollen die Delegierten offiziell bestimmen, mit welchem Spitzen-Kandidaten man gegen Präsident Donald Trump antreten wird. Und auch der Vorwahlkampf muss ohne die traditionellen Wahlkampf-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden. Die beiden Favoriten, Joe Biden und Bernie Sanders, versuchen, dennoch im Gespräch zu bleiben – und zwar aus ihrem jeweiligen Home-Office. Audio US-Wahlkampf aus dem Home-Office 03:37 min, aus Echo der Zeit vom 03.04.2020. abspielen. Laufzeit 03:37 Minuten.

20:16 Mit Strassenkontrollen und Flyern gegen Reisefreudige Der Tessiner Stabschef Matteo Cocchi kündigte an, dass ab nächster Woche zahlreiche Radarkontrollen durchgeführt würden. «Wir haben zu viele Autos in den Tälern, und zu viele, die zu schnell fahren.» Dem Gesundheitssystem könnten nicht auch noch Unfallverletzte zugemutet werden, hielt Cocchi fest. Vor Ostern würden zudem bereits in den Kantonen Uri und Graubünden Strassenkontrollen durchgeführt, um Reisende Richtung Tessin über die Situation im Südkanton zu informieren. Es sei nicht der Moment, in den Südkanton zu reisen, wiederholte Cocchi jene Botschaft, die bereits vom Bund verbreitet worden war. Das Tessin werde seine Freunde aus dem Norden gerne zu einem späteren Zeitpunkt empfangen.

19:53 Tessiner «Ausgehverbot» für über 65-Jährige wird verlängert Die Tessiner Regierung verlängert die zu Beginn umstrittenen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus um zwei Wochen. Das «Ausgehverbot» für über 65-Jährige gilt demnach bis zum 13. April. Bussen würden jedoch keine verteilt, hielt Regierungspräsident Christian Vitta an einer Pressekonferenz fest. Auch die ursprünglich bis zum 29. März geltende Schliessung aller Industriebetriebe wird bis zum 13. April verlängert. Vitta erinnerte daran, dass Kontrollen vorgenommen würden. Legende: So bleibt es vorläufig: Eine 88-jährige Bewohnerin eines Altersheims in Lugano telefoniert mit ihrer Tochter durch die geschlossene Glastüre. Keystone

19:50 Türkei riegelt Städte ab Die Türkei ergreift weitere Massnahmen gegen die Epidemie. Ab Mitternacht dürfen Fahrzeuge in 31 Städte nicht mehr rein-oder rausfahren, teilt Präsident Recep Tayyip Erdogan mit. An öffentlichen Orten und in Supermärkten wird das Tragen einer

Schutzmaske Pflicht. Für Menschen jünger als 20 Jahre gilt eine teilweise Ausgangssperre. Legende: Desinfektion eines Busses in Istanbul. Keystone

19:30 BLS passt Fahrplan weiter an Das Bahnunternehmen BLS passt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus seinen Fahrplan punktuell weiter an: -Ab dem 6. April bietet die BLS werktags zwischen Brig und Domodossola am Morgen und Abend zusätzliche Verbindungen an. Das Angebot ist für Pendler gedacht und hat zum Ziel, dass diese die Abstandsregeln besser einhalten können. -Weiter verkehrt die S7 ab Montag wochentags und vereinzelt am Wochenende wieder zwischen Huttwil und Langenthal. Damit sollen die Anschlüsse in Langenthal Richtung Bern verbessert werden. -Weiter ausgedünnt wird das Angebot der Nachtzüge am Freitag- und Samstagabend auf der Strecke Bern-Biel. Diese werden ab dem 11. April vorderhand eingestellt.

19:16 SMI gibt zu Wochenschluss leicht nach Nach wie vor treiben die Sorgen rund um die Corona-Krise die Märkte um. Der SMI ging mit minus 0.31 Prozent auf 9242 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht legte der Schweizer Leitindex 2.7 Prozent zu.

19:09 Schlechte Aussichten für Australiens Wirtschaft Das Wirtschaftswunderland Australien wird vom Coronavirus hart getroffen. Rund eine Million Australierinnen und Australier sollen in den letzten zwei Wochen ihre Arbeitsstelle verloren haben – wahrscheinlich sind es sogar mehr. Die meisten Analysten rechnen mit einer Rezession. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Australien im Schockzustand Aus der Traum vom ewigen Wachstum 03.04.2020 Mit Audio

18:51 Die Krux mit den Antikörper-Tests In mehreren Schweizer Labors werden Blutproben auf Antikörper gegen das neuartige Corona-Virus getestet. Das Inselspital Bern verzichtet derzeit noch darauf, weil die Qualität der Resultate noch ungenügend untersucht sei, sagt der Direktor der Universitätsklinik für Infektiologie. Das Problem sei, dass ein Nachweis von Antikörpern im Blut nicht zwingend bedeute, dass jemand auch immun sei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Antikörpertest bei Corona «Der Qualitätsnachweis ist für uns noch nicht gegeben» 03.04.2020 Mit Video

18:46 Kommissionen kaltgestellt: Das sorgt für Widerstand Es herrscht Ausnahmezustand, auch in der Politik. Das Büro von National- und Ständerat hat fast alle Kommissionssitzungen gestrichen. Geht gar nicht, heisst es aus einzelnen Kommissionen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kommissionen in Zwangspause Am reduzierten Parlamentsbetrieb wird Kritik laut 03.04.2020 Mit Audio

18:41 Testen aus dem Auto heraus – so funktioniert es Testen – das ist das Gebot der Corona-Stunde. In der Schweiz war das lange Zeit nur begrenzt möglich. Nun gibt es aber immer mehr Optionen, sich testen zu lassen. Zum Beispiel neu auch in Bern. Der Kanton hat in der Hauptstadt ein Drive-In-Testzentrum aufgebaut, wo man sich seit gestern testen lassen kann, auch ohne ärztliche Überweisung. Audio Neues Drive-In-Testzentrum in Bern 07:05 min, aus Echo der Zeit vom 03.04.2020. abspielen. Laufzeit 07:05 Minuten.

18:36 Von der Leyen gibt sich wenig optimistisch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, dass die schrittweise Aufhebung der Corona-Einschränkungen noch Monate dauert. «Ich denke sicherlich eher in Monaten», sagte die deutsche CDU-Politikerin im ZDF auf die Frage, ob sie bei der Bewältigung der Lage eher an Wochen, Monate oder einen noch längeren Zeitraum denke. Die Massnahmen müssten in umgekehrter Reihenfolge aufgehoben werden, in der sie eingeführt worden seien. Die EU-Kommission arbeite dafür gerade an Kriterien. Dabei spielten etwa die Infektionsrate und die Zahl der Intensivbetten eine Rolle. Die Behörde werde ihre Exit-Strategie als Empfehlung an die EU-Staaten in Kürze vorlegen – wohl wissend, dass die Pandemie in verschiedenen Regionen unterschiedlich weit fortgeschritten sei. Legende: Ursula von der Leyen Keystone

18:19 Nun hat Spanien die meisten Infektionen europaweit Spanien ist neu das am schwersten betroffene Land in Europa. Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es dort bisher über 117'000 Infektionen. Fast 11'000 Personen sind an den Folgen gestorben. In Madrid wurden der Eissportpalast und ein altes Justizgebäude zu Leichenhallen umfunktioniert, die Krematorien sind schon seit Tagen überlastet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 02.04.2020 Mit Video

18:12 Schweizer Holz – aber kaum jemand will es Hitze, Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer haben 2019 dazu geführt, dass viel Holz geschlagen werden musste. Wegen der Coronakrise bleiben die Forstbetriebe nun darauf sitzen. Derzeit kann praktisch kein Holz exportiert werden, bestätigt der Landwirtschaftliche Forstdienst (LID). Denn holzverarbeitende Unternehmen in Italien und Frankreich haben den Betrieb heruntergefahren oder eingestellt. Bleibt nur der Binnenmarkt. Aber das Nadelrundholz vom letzten Jahr, vor allem das von minderer Qualität, ist kaum mehr absetzbar. Zum Unglück gesellt sich Pech: Die Borkenkäfer stehen bereits wieder in den Startlöchern. «Während des milden Winters hat eine grosse Anzahl überlebt, und die Ausgangspopulation ist deswegen relativ gross», sagt Urban Brütsch von Wald Schweiz, dem Verband der Waldeigentümer. Die Borkenkäfer beginnen bereits bei den ersten Sonnenstrahlen, sich zu vermehren.

17:50 Doppelter Grenzzaun in Kreuzlingen trennt Liebende Am Grenzzaun gebe es «herzzerreissende Szenen», sagte Simon Hofmann, Stabschef des regionalen Führungsstabs Kreuzlingen. Liebespaare, getrennte Familien, Freunde und Kollegen treffen sich am Zaun. Da werde geküsst, Händchen gehalten und Kaffee getrunken. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, wurde auf Kreuzlinger Seite im Abstand von zwei Metern ein zweiter Zaun aufgestellt. Den ersten Zaun auf dem rund 350 Meter langen Abschnitt zwischen dem alten Zoll Kleinvenedig und dem See hatte die Deutsche Bundespolizei Mitte März installiert, als die Grenze geschlossen wurde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zu viel Kontakt Grenzzaun in Kreuzlingen verdoppelt 03.04.2020 Mit Audio

17:40 Maurer gibt sich grosszügig – aus gutem Grund Wenn es um konkrete Hilfe für die stark betroffenen Wirtschaftsbranchen geht, dann scheint Ueli Maurer (SVP) aufzublühen und beherzt anzupacken. Geradezu mit grosser Lust stellte er vor zwei Wochen das Notkredit-Programm des Bundes vor. Man müsse das «unverkrampft» angehen, «isch ja klar». Und auch heute wieder sah er der Erhöhung der Bürgschaften von 20 auf 40 Milliarden Franken recht entspannt entgegen. Unsere Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 20 Milliarden mehr Hilfe Der spendable Finanzminister 03.04.2020 Mit Video

17:32 Sterben die Leute mit oder wegen Corona? «Auch heute sind in der Schweiz wieder …» so beginnen in den letzten Wochen viele Nachrichtenmeldungen. Es geht um die Neuinfizierten und die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus. Bei den SRF-Usern tauchen zunehmend Fragen zu diesen Todeszahlen auf – auch weil besonders viele Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis sagt im Interview, dass die tatsächliche Todesursache gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen wirklich schwierig sein kann. «Die Frage ist: Wäre jemand sowieso bald gestorben? Das lässt sich im Einzelfall aber nur abschätzen.» Es seien deshalb bestimmt Todesfälle jetzt als Corona-Todesfall erfasst, die auch sonst bald gestorben wären. Theis: «Dieses Problem lässt sich aber kaum lösen. Im Einzelfall ist es der Arzt oder die Ärztin, die abschätzt, wer woran gestorben ist. Ich gehe aber davon aus, aufgrund der meist schweren Lungenkrankheit, dass die Unterscheidung recht gut gemacht werden kann, dass es also nicht viele falsch gezählte Corona-Todesfälle gibt.» Legende: SRF