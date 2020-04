Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:48 Was hat das Coronavirus für Auswirkungen auf das Klima? Die Corona-Krise führt dazu, dass man in vielen Ländern besser durchatmen kann. Die Luftqualität hat sich vielerorts durch massiv reduzierten Verkehr zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft, aber auch durch heruntergefahrene Produktion stark verbessert. Ob das dann auch tatsächlich Auswirkungen aufs Klima hat, ist eine ganz andere Frage. Klimatologe Reto Knutti sagt, dass der Luftzustand sehr schnell wieder auf dem alten Niveau sein werde, wenn die Massnahmen aufgehoben werden. 01:49 Video Covid-19: Auswirkungen des Lockdowns auf das Klima Aus Tagesschau vom 04.04.2020. abspielen

22:26 Maskenpflicht in der Lombardei In der vom Coronavirus stark betroffenen norditalienischen Region Lombardei gilt ab morgen Sonntag eine Masken-Tragepflicht im öffentlichen Raum. Die Massnahme bleibt gemäss dem Regionalpräsidenten Attilio Fontana vorerst bis zum 13. April in Kraft. Zuvor hatten bereits die Regionen Venetien und Trentino-Südtirol eine Maskenpflicht beschlossen – allerdings nur in Lebensmittelgeschäften, auf Märkten und in Supermärkten. Derweil verzeichnete Italien heute mit rund 680 Toten die geringste tägliche Zunahme der Todesfälle seit zwei Wochen. Zum ersten Mal ist laut dem Zivilschutz auch die Zahl der belegten Spitalbetten auf Intensivstationen zurückgegangen. Legende: Attilio Fontana informierte vor den Medien über die Maskenpflicht. Keystone

22:09 Über 300'000 Fälle in den USA In den USA gibt es inzwischen mehr als 300'000 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das ging am Samstagnachmittag (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor. Knapp 8200 Menschen starben demnach in den USA infolge der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19. In den USA gibt es mit aktuell 300'915 Infektionen deutlich mehr bekannte Fälle als in jedem anderen Land der Welt. Das Virus verbreitet sich weiterhin rasant. Bislang sind der Bundesstaat New York und die gleichnamige Ostküstenmetropole am schlimmsten von der Epidemie betroffen. Allein dort gab es bislang rund 113'000 bekannte Infektionen und rund 3600 Tote. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 04.04.2020 Mit Video

21:48 Österreich will vermehrt Handy-Daten nutzen Österreich wird im Kampf gegen das Coronavirus nach Ostern womöglich verstärkt auf Standortdaten von Mobiltelefonen zugreifen. Das deutete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA vor Journalisten an. «Wir haben alle ein Ziel, nämlich möglichst schnell wieder unsere Freiheit zurückzubekommen», sagte der 33-Jährige demnach. «Dazu wird es Begleitmassnahmen brauchen.» Die Auswertung von Standortdaten (Tracking) werde eine «wichtige Basis» sein. Weil zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher kein Smartphone besitzen, werde an Schlüsselanhängern gearbeitet, über die dann wohl ebenfalls der Standort ermittelt werden könne.

21:26 Wegen Coronavirus: Online-Konferenzen statt Parteitag bei Aargauer SP Eigentlich wollten die Aargauer Sozialdemokraten Ende April an einem Parteitag darüber abstimmen, mit wem man im Herbst zur Regierungswahl antreten soll. Aufgrund der Corona-Krise musste dieser Parteitag allerdings abgesagt werden. Damit die Partei trotzdem rechtzeitig einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren kann, gibt es nun ein Experiment mit digitaler Demokratie. An zwei Online-Video-Konferenzen stellen sich die drei Kandidierenden den Fragen der SP-Delegierten. Heute Nachmittag ging die erste dieser Online-Konferenzen über die Bühne. Und man dürfe durchaus zufrieden damit sein, sagt die Aargauer SP-Präsidentin Gabriela Suter. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Digitale Demokratie Online-Konferenzen statt Parteitag bei Aargauer SP 04.04.2020 Mit Audio

21:14 Afrika hofft, weiterhin verschont zu bleiben Afrika hat noch bei weitem nicht so viele Fälle von Coronavirus wie Europa oder Amerika. Ob das an den höheren Temperaturen, den grossen Distanzen, weniger Tests oder anderen Gründen liegt, ist schwer abzuschätzen. Zu hoffen ist, dass die Zahlen so bleiben: Die Gesundheitssysteme vieler Länder des afrikanischen Kontinents wären einer Epidemie kaum gewachsen. 01:57 Video Covid-19: Die Situation in Afrika Aus Tagesschau vom 04.04.2020. abspielen

21:01 Im Kampf gegen Corona greift Argentinien hart durch – mit Erfolg? Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, hatte die argentinische Regierung bereits früh weitreichende Ausgangsbeschränkungen verfügt. Bezüglich der Fallzahlen hat sich das im südamerikanischen Vergleich bisher ausgezahlt. SRF-Korrespondentin Karen Naundorf sagt: «Die Regierung versucht von dem, was derzeit in Europa passiert, zu lernen.» Doch es ist ein Drahtseilakt. Das Land ist pleite und Hilfsprogramme für Bedürftige und für die Wirtschaft sind teuer, wie Naundorf weiter erklärt. «Um die Quarantäne aufrechtzuerhalten und das Schlimmste zu verhindern, wird Argentinien bald internationale Hilfe brauchen.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rigide Massnahmen Im Kampf gegen Corona greift Argentinien hart durch – mit Erfolg? 04.04.2020 Mit Video

20:51 Weniger Todesfälle in Italien In Italien sind erstmals seit neun Tagen innerhalb von 24 Stunden weniger als 700 Menschen an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Am Samstag zählte der Zivilschutz 681 neue Opfer der Lungenkrankheit Covid-19. Insgesamt hat das Land nun 15 362 Tote zu beklagen. «Unser Kampf gegen das Coronavirus geht unvermittelt weiter», sagte der zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri und warnte: «Aber wir sollten vermeiden zu glauben, dass wir gewinnen – dass wir unseren Gegner in die Enge getrieben haben.»

20:34 Bevölkerung in Deutschschweizer Städten hält sich an Regeln Trotz frühlingshaften Temperaturen sind die Menschen am Samstag nicht wie sonst zu dieser Jahreszeit ins Freie geströmt. Das Coronavirus warf seinen Schatten, wie eine Umfrage in Basel, Bern und Zürich zeigte. Basel: Die Leute versuchen den Spagat zwischen Einhaltung der Abstandsregeln und dem Bedürfnis, in die Natur zu gehen. Seit dem 21. März seien am Rheinknie rund hundert Bussen verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das sei nicht viel. Bern: Auch in Bern waren deutlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs als vor der Corona-Krise. Auch das schöne Frühlingswetter verleitete laut Polizei kaum jemanden dazu, sich in grösseren Gruppen oder geringem Abstand zu bewegen. Bussen wurden kaum erteilt. Zürich: In Zürich mussten zwar immer wieder Gruppen ermahnt werden sich aufzulösen und den Abstand einzuhalten. Doch obwohl auch einige Bussen verteilt wurden, kam es zu keinen grösseren Zwischenfällen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Behörden der einzelnen Städte versuchen auf unterschiedliche Weise, der Gefahr von zu vielen Menschen auf engem Raum zu begegnen: So setzt Basel auf Eigenverantwortung, während Luzern nichts mehr dem Zufall überlässt, wie der Beitrag in der «Tagesschau» zeigt. 02:34 Video Covid-19: Absperren oder nicht? Aus Tagesschau vom 04.04.2020. abspielen

20:30 Grosszügige Spende für das Spital Wallis Das Spital Wallis hat 100'000 Franken einer anonymen Spenderin oder eines anonymen Spenders erhalten. Gemäss Mitteilung hat das Spital nun einen Spezialfonds geschaffen. Die Mittel des Fonds sind als Unterstützung für das Personal gedacht sowie für die Prävention und Forschung in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

20:12 5-jähriges Kind stirbt in Grossbritannien am Coronavirus Ein fünf Jahre altes Kind mit Vorerkrankungen ist in Grossbritannien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte der britische Staatsminister Michael Gove am Samstag bei einer Pressekonferenz in London mit. Es soll sich Medienberichten zufolge um das bisher jüngste Opfer der Corona-Pandemie in Grossbritannien handeln. Das britische Gesundheitsministerium verzeichnete am Samstag mit 708 Toten die bislang höchste Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages. Insgesamt starben bislang in britischen Krankenhäusern 4313 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

19:42 Dubai beantragt Verschiebung der Expo 2020 Die diesjährige Weltausstellung in Dubai soll nach dem Willen der Veranstalter wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) habe einen formalen Antrag auf Verschiebung eingereicht, teilte das zuständige Internationale Büro der Weltausstellung (BIE) mit. Die Expo soll demnach von Oktober 2021 bis März 2022 dauern, seinen Namen «Expo 2020» aber beibehalten. Eine endgültige Entscheidung der Mitgliedsstaaten des Expo-Büros steht aber noch aus. Die Weltausstellung in Dubai soll die erste in einem arabischen Land sein.

18:56 Drei weitere Todesfälle wegen Coronavirus im Kanton Zürich Im Kanton Zürich sind drei weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Samstagabend insgesamt 41 Verstorbene. Deren Altersdurchschnitt betrug 83,5 Jahre. Bis am Samstag wurden 2492 Personen positiv getestet, 40 mehr als am Vortag. Zurückgegangen war hingegen die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden. Mit 194 waren es 13 weniger als am Vortag. Von den Hospitalisierten mussten 59 künstlich beatmet werden, wie die Gesundheitsdirektion weiter mitteilte.

18:35 Gegen überhöhte Preise für knappe medizinische Güter Desinfektionsmittel oder Schutzmasken: Einzelne Produkte sind in der aktuellen Corona-Krise knapp. Das könnte Anbieter dazu verleiten, die Preise ungerechtfertigt anzuheben – und so von der Krise zu profitieren. Doch der Preisüberwacher und die Wettbewerbskommission (Weko) versuchen, das zu verhindern. Ein Verband sei schon zur Rechenschaft gezogen worden. Dieser habe versucht, eine Meldestelle einzurichten und darüber hinaus auch noch die Dienstleistungen seiner Mitglieder abzugleichen und Preisabsprachen herbeizuführen, sagte Weko-Direktor Patrick Ducrey gegenüber «Echo der Zeit». Die Dienstleistungen seien zudem 20 bis 30 Prozent teurer ausgefallen als vorher. «Wir haben den Verband umgehend kontaktiert», sagte Ducrey weiter. Er habe sich sofort einsichtig gezeigt und auf die Preiskoordination verzichtet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutzmasken & Co. Kampf den Preiserhöhungen für knappe Güter 04.04.2020 Mit Audio

17:47 Deutlich weniger Fahrten ins Tessin Die Appelle des Bundes, der Kantone und Gemeinden werden ernst genommen. Auf Anfrage sagt beispielsweise die Urner Polizei, man habe nur noch ein Viertel des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn in Richtung Süden, wie normalerweise. Es seien also viel weniger Leute ins Tessin unterwegs als sonst. Auch an anderen Orten in der Zentralschweiz scheinen die Leute vernünftig. Der Aufruf der Rigibahnen, die Leute sollen nicht auf den Berg kommen, wurde erhört. Man habe nur ganz wenige Personen mit der Bahn auf den Berg befördert und diese seien mehrheitlich auf der Rigi wohnhaft, sagt der Rigi-Bahnen-Geschäftsführer Frédéric Füssenich gegenüber SRF News. Es gebe bis jetzt nur ganz wenige Beanstandungen und die Polizei muss nur vereinzelt Bussen aussprechen, sagte Christian Bertschi, der Sprecher der Luzerner Polizei. Sowohl die Sperrung entlang des Seebeckens, als auch die Abstandsregeln werden grossmehrheitlich respektiert. Audio Die Bevölkerung bleibt mehrheitlich daheim 08:05 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 04.04.2020. abspielen. Laufzeit 08:05 Minuten.

17:35 Anzahl Opfer in Brasilien wohl höher als die offiziellen Zahlen Ein Foto sorgt in Brasilien in den Zeiten der Corona-Krise für Besorgnis und Unruhe. Denn das Bild von Dutzenden von offenen Gräbern führt in den Medien für Spekulationen, dass die Zahl der Opfer des Coronavirus höher sein könnte als die Zahlen der öffentlichen Statistik belegen. Das Bild zeigt auf dem Friedhof der Vila Formosa in São Paulo dutzende offene Gräber, eines neben dem anderen. Seit dem Beginn der Corona-Krise stieg die Zahl der Beerdigungen auf dem Friedhof, einem der grössten Lateinamerikas, nach einem Bericht des Portals «UOL» vom Samstag um 30 Prozent. Die offizielle Zahl der in Brasilien durch die Lungenkrankheit Covid-19 Gestorbenen beträgt 365. Wie die «Folha de S. Paulo» zuletzt berichtete, werden alleine in São Paulo jedoch bis zu 40 Tote am Tag begraben, bei denen ein Verdacht auf Covid-19 bestand, das Testergebnis aber nicht mehr rechtzeitig vorlag. So tauchen diese auch nicht in der Statistik des Gesundheitsministeriums in Brasília auf. Legende: Der Friedhof Vila Formosa in São Paulo. Keystone

17:01 Kanton Bern: Eine ganze Asylunterkunft steht unter Quarantäne Der Kanton hat die Kollektivunterkunft Halenbrücke bei Herrenschwanden unter Quarantäne stellen. Dies, nachdem ein Asylsuchender am Donnerstagabend positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Von der Quarantäne betroffen sind 55 Personen. Der positiv getestete Asylsuchende und seine Frau wurden umgehend isoliert. Die anderen Personen in der Kollektivunterkunft müssen nun regelmässig ihren Gesundheitszustand überprüfen lassen, wie Markus Aeschlimann, der Leiter des kantonalen Amts für Bevölkerungsdienste gegenüber Radio SRF erklärt. Dies gelte auch für das betroffene Personal. Die Quarantäne in der Asylunterkunft in Herrenschwanden dauert vorerst bis am 10. April. Audio 55 Asylsuchende stehen vorläufig unter Quarantäne 01:21 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 04.04.2020. abspielen. Laufzeit 01:21 Minuten.

16:51 Weltweit mehr als 60'000 Tote durch das Coronavirus Weltweit sind US-Experten zufolge bereits mehr als 60'000 Menschen infolge der vom neuartigen Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 stieg bisher auf knapp 1,14 Millionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins hervorging. Die meisten der inzwischen 60'800 Todesfälle entfielen demnach auf sieben Länder, in dieser Reihenfolge: Italien, Spanien, USA, Frankreich, Grossbritannien, Iran und China. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 04.04.2020 Mit Video

16:06 Österreich meldet mehr Genesene als Neu-Infizierte In Österreich ist die Zahl der von der Lungenkrankheit Covid-19 genesenen Menschen innerhalb von 24 Stunden erstmals schneller gestiegen als die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Infektionen. Wie das Gesundheitsministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte, gab es am Samstagmorgen 11 525 bestätigte Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion in der Alpenrepublik – 354 Fälle mehr als am Vortag. Von der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 genesen waren insgesamt 2507 Menschen – das sind 485 mehr als am Vortag. Damit bestätigte sich laut Behörden auch der positive Trend beim Kampf gegen das Coronavirus in Österreich. In den vergangenen Tagen war die tägliche Steigerungsrate bei den bestätigten Infektionen deutlich gesunken und lag zuletzt unter fünf Prozent. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnte aber vor verfrühter Freude. Man habe die Ziele noch nicht erreicht.