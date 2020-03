Der Ticker startet um 6:43 Uhr

19:36 Wer wird behandelt, wer nicht? Nun gibt es Richtlinien In den Spitälern steigt die Sorge, dass es wegen der Corona-Pandemie zu wenig Betten auf der Intensivstation geben könnte. Wie soll dann entschieden werden, wer behandelt wird und wer nicht? Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin hat zusammen mit der Schweizerischen Akademie der Medizinische Wissenschaften Richtlinien verfasst. Audio Wer wird behandelt, wenn es auf der Intensivstation eng wird? 06:22 min, aus Echo der Zeit vom 21.03.2020. abspielen. Laufzeit 06:22 Minuten.

19:23 Schutzmassnahmen auf den Baustellen sind illusorisch Die neusten Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus, die der Bundesrat gestern getroffen hat, kommen mehrheitlich gut an. Umstritten ist aber der Entscheid bezüglich der Baustellen. Da soll die Arbeit wie gehabt weitergehen. Zwingend sei dabei einfach, dass die Schutzmassnahmen eingehalten würden, sagt der Bundesrat. Die Gewerkschaften sagen, das sei illusorisch. Audio Gewerkschaften fordern Schliessung der Baustellen 03:52 min, aus Echo der Zeit vom 21.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:52 Minuten.

18:34 OECD-Chef Gurría appelliert an die Weltgemeinschaft OECD-Generalsekretär Angel Gurría fordert die Regierungen dringlich zu gemeinsamem und umfassenden Handeln auf. «Dies ist der dritte und bislang grösste wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schock des 21. Jahrhunderts und erfordere moderne, globale Anstrengungen, die dem Marshallplan und dem New Deal des letzten Jahrhunderts entsprächen», warnte der Chef der in Paris ansässigen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Nur eine international koordinierte Antwort könne den unmittelbaren Gesundheitsnotstand bewältigen und den wirtschaftlichen Schock abfedern, erklärte Gurría in der Pressemitteilung weiter. Der Wirtschaftswissenschaftler verlangte unter anderem im Gesundheitsbereich Massnahmen, um so schnell wie möglich Behandlungen und Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren und forderte umfassende Tests und Behandlungen aller Patienten, unabhängig davon, ob sie versichert sind oder nicht. Zur Unterstützung der Wirtschaft und Unternehmen schlug er die Stundung von Abgaben- und Steuerzahlungen vor, vorübergehende Senkung oder Stundung der Mehrwertsteuer, verbesserte Finanzierungszugänge durch Kredite oder staatliche Garantien und spezielle Unterstützungspakete. Legende: Angel Gurría rief zu sofortigem Handeln auf, um eine langanhaltende Rezession zu verhindern. Keystone / Archiv

17:49 Online-Gottesdienst in Olten Der Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Olten hat sich einen Online-Gottesdienst und weitere Formate ausgedacht, welche die Seelsorge auch in diesen Zeiten abdecken sollen. Die Kirchgemeinde will damit ihren Mitgliedern Mut machen. Dafür gibt es nicht nur «Mutmacher-Videos, Link öffnet in einem neuen Fenster» online, sondern eben auch Gottesdienste in die Stube, via Internet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Online-Gottesdienst Kirchgemeinde Olten setzt wegen Coronavirus aufs Internet 21.03.2020 Mit Audio

16:29 Spitalsoldaten werden in Bière vorbereitet Die rund 800 Spitalsoldaten, darunter 30 Frauen, welche am Donnerstag eingerückt sind, werden in der Kaserne Bière (VD) auf ihren Corona-Einsatz vorbereitet. Ab Sonntag kommen sie in Spitälern in der Westschweiz und in Bern zum Einsatz. Die Soldaten – das Spitalbatillon 2 und die Sanitätskompanie 1 – waren zu einem dreiwöchigen WK aufgeboten worden. Der Einsatz könnte aber länger dauern. Urlaube werden keine gewährt. «Wir sind in einer Kriegsmobilmachung», sagte Major Fontaine. Schweizweit haben 8000 Soldaten einen Einrückungsbefehl erhalten. 01:50 Video 2000 Spitalsoldaten rücken ein Aus Tagesschau vom 19.03.2020. abspielen

15:52 Ausnahmezustand in Georgien und Kirgistan Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Ex-Sowjetrepubliken Georgien im Südkaukasus und Kirgistan in Zentralasien den nationalen Ausnahmezustand verhängt. Die bei Touristen beliebte Schwarzmeerrepublik Georgien ordnete für einen Monat Vorschriften für eine Selbstisolierung sowie Einschränkungen im öffentlichen Verkehr an. Das teilte Regierungschef Georgi Gacharija in der Hauptstadt Tiflis mit. Georgien hatte am Samstag nach offizieller Darstellung 47 Infizierte. In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek und in den Regionen würden Kontrollpunkte eingerichtet, teilte die Regierung des Hochgebirgslandes an der Grenze zu China mit. Mit Ausnahme von Bussen werde der öffentliche Verkehr am Sonntag eingestellt. Einkaufszentren müssten schliessen, hiess es. Cafés und Restaurants dürften nur noch Lieferdienste anbieten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Bischkek gab es landesweit insgesamt zwölf amtliche Coronavirus-Infektionen. Ohne besondere Vorkehrungen läuft dagegen das Leben in Weissrussland (Belarus) weiter. Dort begann nun etwa auch planmässig die Fussballmeisterschaft mit Zuschauerbetrieb in den Stadien. Präsident Alexander Lukaschenko, oft als «letzter Diktator» Europas bezeichnet, hatte die weltweite Lage um die Coronavirus-Pandemie als «Psychose» und die Grenzschliessungen anderer Länder etwa als «absolute Dummheit» bezeichnet.

15:44 Keine Eishockey-WM in Zürich und Lausanne Die Eishockey-WM in der Schweiz (8. bis 24. Mai) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Entscheidung teilte der Weltverband IIHF mit. Damit fällt erstmals seit 1946 die jährliche Weltmeisterschaft aus. Das Turnier sollte in Zürich und Lausanne ausgetragen werden. IIHF-Präsident Rene Fasel hatte eine Absage bereits im Vorfeld angedeutet. «Mit der aktuellen Faktenlage ist es kaum vorstellbar, dass die WM durchgeführt wird. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen im Land», hatte Fasel SRF gesagt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: IIHF hat entschieden Die Eishockey-WM in der Schweiz kann nicht stattfinden 21.03.2020 Mit Video

15:42 Ausgangssperre aufgehoben: Kanton Uri appelliert nun an die Bevölkerung Der Bund hat gestern eine nationale Ausgangssperre abgelehnt – dies bedeutet auch, dass Kantone keine entsprechende Massnahme verfügen dürfen. Der Kanton Uri nimmt diesen Entscheid zur Kenntnis, wie der Urner Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Die Ausgehbeschränkung für Personen über 65 Jahre sei somit aufgehoben. Jedoch: «Der Regierungsrat und der kantonale Führungsstab wollen die Urner Bevölkerung bestmöglich schützen. Sie appellieren an alle, die verschärften Massnahmen des Bundesrats strikt einzuhalten.» Aus dem Haus soll also nur, wer unbedingt muss. Zudem erinnert der Kanton Uri daran, dass Versammlungen mit mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten sind und gebüsst werden können.

15:29 «Man bangt um Mailand» SRF-Italien Korrespondent Franco Battel schildert die dramatische Lage: «Gestern hat man hier die schlimmsten Zahlen seit Ausbruch der Pandemie vor einem Monat erhoben (mehr Infektionen, mehr Tote – allerdings auch mehr Genesene). Darum sind die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit nochmals verschärft worden. Joggen nur noch ums Haus, der Gang in den Supermarkt wird zur Hygienetortur (eigene Erfahrung). Die hohe Zahl der Toten habe, so sagt ein Experte, nun auch damit zu tun, dass die Intensivabteilungen in den hauptbetroffenen Gemeinden kaum mehr Hilfe bieten können. Von Bergamo aus wurden erneut Särge zur Einäscherung in andere Regionen verbracht. Man bangt um Mailand.»

15:28 Ende der Medienkonferenz Die Medienkonferenz der Experten des Bundes ist beendet. Die weiteren Entwicklungen zur Coronakrise finden Sie jederzeit hier in unserem Ticker.

15:27 Masken nützen in der Öffentlichkeit wenig Koch: «Im Moment fordern wir die Bevölkerung nicht auf, Masken zu kaufen, weil es ist wirklich ein rares Gut. Die Masken werden im Moment im professionellen Bereich gebraucht. Nein, wir fordern nicht auf, dass sich die Bevölkerung auf den Kauf von Masken stürzt. Wie schon mehrfach gesagt nützen Masken, wenn man sie in der Öffentlichkeit trägt, sehr sehr wenig. Sie schützen sich damit nicht. Aber im Pflegeberuf werden sie dringend gebraucht, weil dort haben sie eine grosse Funktion.»

15:23 Besuchsrecht in Altersheimen etc. bleibt Sache der Kantone EJPD-Direktor Dumermuth erklärt nochmals, dass es aktuell keine Bundesregelung bezüglich Besuchsrechten in Altersheimen oder anderen Institutionen gibt. Das sei Sache der Kantone. «Es ist letztlich eine Abwägung. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit.» Koch macht deutlich, dass in jedem Fall Ausnahmen möglich seinen. So zum Beispiel, wenn Heimbesucher im Sterben liegen. Und: «Dass gewisse Leute unter den Besuchsverboten leiden, ist uns sehr bewusst. Aber gerade im Hinblick auf die Altersheime geht es einfach um den Schutz dieser Personen.»

15:19 «Wir haben genügend Schutzmasken» Verfügt die Armee über genug Schutzanzüge und -Masken? Brigadier Droz: «Überall, wo die Leute in Kontakt mit Angesteckten sind, haben wir momentan genug Material.»

15:15 «Wir befinden uns nicht im Krieg» Daniel Koch auf die Frage, ob immune Personen künftig als «Heer an der Front» eingesetzt werden können: «Wir befinden uns nicht einem Krieg, das zuerst. Wenn es aber möglich ist, werden wir mit Tests herausfinden, wer bereits immun ist und wer nicht. Die immunen Leute sind dann nicht mehr gefährdet und können dann entsprechend eingesetzt werden.»

15:13 Darf man noch zügeln? Koch: «Bis anhin ist das Zügeln nicht verboten, sowenig wie die Arbeit verboten wurde. Solange beim Zügeln die hygienischen Vorgaben und der Abstand eingehalten werden, ist das möglich.» 00:21 Video «Zügeln ist nicht verboten» Aus News-Clip vom 21.03.2020. abspielen

15:09 Werden Warentransporte an der Grenze blockiert? Zollverwaltungs-Direktor Bock: «Für die Schweizer Grenze stimmen diese Berichte nicht. Ob Transporte im Ausland blockiert werden, kann ich nicht sagen. Allerdings gibt es immer mehr Chauffeure, die sich weigern, Transporte durchzuführen, weil sie fürchten, irgendwo in Quarantäne zu geraten.»

15:06 Und wer schützt nun das Gesundheitspersonal? Um das Gesundheitspersonal in den Spitälern noch flexibler einsetzen zu können, wurde die Arbeitszeitenregelung für diesen Bereich teilweise ausgesetzt, wie Boris Zürcher vom Seco nochmals bestätigt. Dies sei auch der Wunsch zahlreicher Kantone gewesen. Zürcher sagt allerdings klar: «Dies entbindet die Vorgesetzten keineswegs von ihrer Verantwortung, die Angestellten bestmöglich zu schonen.» Daniel Koch richtet diesbezüglich noch einen ganz besonderen Dank an die Branche, die derzeit Ausserordentliches leistet.

15:05 Das Tessin ist nicht allein Koch auf die Frage, ob das Tessin Hilfe erwarten kann: «Das Tessin kann auf die Unterstützung der ganzen Eidgenossenschaft hoffen. Im Einzelfall kann man das aber nicht sagen.»

14:59 «Leute sollen im bestehenden Arbeitsvertrag verbleiben können» Boris Zürcher vom Seco macht auf eine Journalistenfrage klar, dass es für die Wirtschaft möglichst keine «irreversiblen Schäden» geben soll. Ein wichtiges Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, sei zum Beispiel die Kurzarbeits-Entschädigung. «Die Leute sollen im bestehenden Arbeitsvertrag verbleiben können. 5 bis 6 Prozent der Angestellten in der Schweiz machen aktuell Gebrauch von dieser Kurzarbeits-Entschädigung.» Dank dem Unterstützungspaket des Bundes solle es auch nicht zu einer Konkurswelle kommen. Dennoch: «Der Schaden für die Wirtschaft könnte zum jetzigen Stand etwa um die 30 Milliarden betragen - nach groben Schätzungen», so Zürcher. 01:08 Video «5 bis 6 Prozent der Angestellten in der Schweiz machen aktuell Gebrauch von der Kurzarbeits-Entschädigung» Aus News-Clip vom 21.03.2020. abspielen