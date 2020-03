Der Ticker startet um 6:43 Uhr

23:12 Frankreich bereitet Verlängerung der Ausgangssperre vor Im Kampf gegen das Coronavirus stimmt Frankreich seine Bürger auf eine Verlängerung der Ausgangssperre ein. Eine Regierungssprecherin nannte es «wahrscheinlich, dass wir die Ausgangssperre verlängern müssen». Das seit Dienstag geltende Ausgangsverbot ist vorerst bis zum 31. März befristet. Die Regierung soll zudem mit einem neuen Gesetz die Möglichkeit erhalten, im Schnellverfahren striktere Massnahmen umzusetzen. Diese betreffen laut dem Gesetzestext unter anderem die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie die «Beschlagnahme von allen Gütern und Dienstleistungen, um gegen die Gesundheitskatastrophe zu kämpfen». Die Beratungen im Parlament zur Ausrufung dieses «Gesundheitsnotstandes» verzögerten sich jedoch noch.

Tausende Schweizerinnen und Schweizer sind derzeit wegen der Corona-Pandemie im Ausland gestrandet. Weil Flughäfen geschlossen sind und viele Länder ihre Grenzen dichtgemacht haben. «Kommen Sie in die Schweiz zurück», hat Aussenminister Ignazio Cassis Reisende aufgefordert. Auf Hilfe von der Schweizer Helpline des Aussendepartements warteten viele Reisende bisher vergeblich. Manche kamen nicht einmal auf der Telefonhotline durch. Doch hinter den Kulissen laufen Drähte offenbar heiss. Das bestätigt auch Edelweiss-Sprecher Andreas Meier. Derzeit führe man Gespräche mit dem Bund über Repatriierungsflüge.

22:48 Brasilien ruft Notstand aus Brasilien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand erklärt. Nach der Abgeordnetenkammer verabschiedete am Freitag auch der Senat den entsprechenden Entwurf eines Gesetzesdekrets. Damit werden Finanzmittel zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie frei. Unter anderem ist geplant, Freiberufler und Tagelöhner mit monatlich 200 Reais (38 Franken) zu unterstützen. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Brasilien lag zuletzt bei mehr als 600, sieben Menschen sind gestorben.

22:41 Obdachlose: Organisierte Schlafplätze fallen weg Viele Angebote für Obdachlose und Drogenabhängige in der Stadt Zürich mussten den Betrieb einstellen, so auch der Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber. Statt einen Schlafplatz gibt es ab Montagmorgen eine 24-Stunden-Betreuung mit Essen, Beratung und Seelsorge. Auch Arztvisiten vor Ort sind geplant. Schlafen ist im umgebauten Bus derzeit aber nicht möglich, weil die Hygiene-Vorgaben nicht eingehalten werden könnten. In der Nacht seien Patrouillen der Sozialwerke Pfarrer Sieber in der Stadt unterwegs und versorgen Obdachlose mit warmen Getränken, Snacks und Schlafsäcken. Legende: Keystone

Wie ist es möglich, dass eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt in der Corona-Pandemie so rasch an den Anschlag kommt? Wie sich zeigt, haben es allen voran die für die Gesundheitsversorgung verantwortlichen Kantone versäumt, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Man habe nicht nur aus Kostengründen darauf verzichtet, Tausende von Reservebetten aufzubauen, entgegnet GDK-Präsidentin Heidi Hanselmann.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, schildert in der Spezialsendung der «Arena», wie man die letzten Tage gearbeitet hat. Man habe alle Bereiche angepasst, die man habe anpassen können. Doch die Umsetzung dürfe man nicht unterschätzen – viele kantonale Ämter sind schon jetzt stark gefordert. Hier gebe es noch viele Herausforderungen.

22:08 Einzelne Staaten in den USA setzen Ausgangsbeschränkungen in Kraft Illinois und New York folgen dem Staat Kalifornien und führen drastischere Massnahmen ein. In den drei Staaten werden alle nicht notwendigen Geschäfte geschlossen und die Bewohner aufgerufen, ihre Häuser möglichst wenig zu verlassen. Präsident Trump machte heute vor den Medien im Weissen Haus klar, dass derzeit keine landesweite Ausgangssperre erwogen werde.

Jetzt stehen sie wieder im Fokus: Die Schweizer Grenz- und Zollbeamten. Sie sollen Grenzposten schliessen und genau hinschauen, wer noch ins Land kommt. «Reporter» zeigt, wer sie sind und wie ihre Arbeit aussieht – vor und während der Zeiten von Corona. Die Sendung wird am Sonntagabend um 22.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Auf SRF Play und in diesem Livestream können sie den Film von Christof Franzen schon heute schauen.

Kantone, Parlament und Armee haben es jahrelang versäumt, sich auf die Krise vorzubereiten. Das zeigen SRF-Recherchen.

Die meisten professionellen Musikerinnen und Musiker sind für solche Fälle wie die Corona-Krise schlecht geschützt. Sie sind oft Einzelunternehmen und somit selbstständig erwerbend. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind selten festangestellt – und wenn, dann meist befristet. Die Kulturschaffenden trifft die jetzige Krise deshalb besonders hart. Wie gehen sie mit ihrem Alltag um?

21:49 Lastwagen vom Nachtfahrverbot ausgenommen Wegen der Herausforderungen durch die Corona-Krise auch in der der Grundversorgung hat das Bundesamt für Strassen (Astra) eine neue Verfügung erlassen. So sind zum Beispiel Transporte von Gütern für den täglichen Bedarf vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen. Zudem können Lastwagen etwa mit einem höheren Gewicht als üblich fahren, wie das Astra in einer Verfügung festhält. Möglichkeiten für Erleichterungen gibt es auch etwa für Lenk- und Ruhezeiten von Berufschauffeuren. Legende: Keystone

Die «Tagesschau Spezial» von heute Abend. Gast bei Mario Grossniklaus waren: Urs Hofmann, Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren - und Volkswirtschaftsdirektor im Kanton Aargau.

Markus Fäh, Psychotherapeut. 46:42 Video Einordnungen zur Medienkonferenz des Bundesrats von heute Aus Tagesschau Spezial vom 20.03.2020. abspielen

21:09 Italien verschärft Ausgangssperren weiter Weil die Zahl der Coronavirus-Opfer steigt, verschärft Italien die Ausgangssperren. So verbietet die Regierung den Bürgern jetzt auch ausdrücklich, in Parks und andere Grünanlagen zu gehen. Sport in der Öffentlichkeit soll unterbleiben. Das geht aus einem Erlass des Gesundheitsministers Roberto Speranza vom heute hervor. Der neue Erlass gilt ab Samstag. Er enthält auch das Verbot, rund um Feiertage vom Hauptwohnsitz in eine Ferienwohnung zu wechseln.

«Hilfe kommt», versichert Volkswirtschaftsminister Guy Parmelin der wegen der Corona-Krise leidenden Wirtschaft. Doch wie soll diese genau aussehen? Die Übersicht.

20:51 EU: Nationale Regierungen dürfen unbegrenzt in Wirtschaft investieren Die EU-Kommission will die Haushaltsregeln lockern. «Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel. Das wurde noch nie zuvor getan», sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften unbegrenzt in die Wirtschaft investieren, sagte von der Leyen in dem Video. So könnten sie den Unternehmen «in dieser unverschuldeten Krise» beistehen. «Um das zu ermöglichen, mildern wir vorübergehend die sonst sehr strengen Haushaltsregeln ab.»

Schweizweit haben diese Woche tausende Firmen Kurzarbeitsgesuche bei den Kantonen eingereicht – genaue Zahlen gibt es nicht. Auch die Anmeldungen von Arbeitslosen wachsen in den Kantonen rasch. Die Ämter arbeiten am Limit.

Der Bundesrat stockt das Hilfeprogramm für Unternehmen, Angestellte und Selbständige auf 32 Milliarden Franken auf. Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften reagieren positiv. Mit Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Reto Lipp.

20:18 Grossbritannien schliesst Pubs, Theater und Nachtclubs In Grossbritannien werden alle Pubs, Bars, Restaurants und Cafés geschlossen. Das hat Premierminister Boris Johnson in London mitgeteilt. Auch Nachtclubs, Theater, Kinos, Freizeitzentren und Sportstudios dürften nicht mehr betrieben werden. Bislang hatte Johnson nur empfohlen, diese Einrichtungen zu meiden.

Der Kanton Basel-Land rechnet mit steigenden Covid-19-Erkrankten. Beide Basler Kantone haben gemessen an der Wohnbevölkerung mehr Ansteckungen als die restliche Deutschschweiz. Nun hat der Kanton Basel-Land das Bruderholz-Spital zu einem sogenannten Referenz-Spital umfunktioniert. Nach dem Vorbild des Tessins. Dort sollen alle Corona-Patienten behandelt werden können. Seit heute ist es in Betrieb.