14:15 4112 Zivildienstleistende im Einsatz Christoph Hartmann, Leiter Bundesamt für Zivildienst: «In der laufenden Woche leisteten 4112 Zivildienstleistende Einsätze. In einem nächsten Schritt werden wir zusätzliche Zivis einsetzen.»

14:12 Alte Menschen sollen zuhause bleiben Daniel Koch: «Wenn ich Leute mit dem Rollator alleine in der Sonne spazieren sehe, dann finde ich das gut. Noch schöner ist es, wenn die Leute auf den Balkonen ihre Übungen machen, weil sie alt sind. Was ich nicht so schön finde, ist, wenn ich Leute mit dem Rollator im Einkaufscenter antreffe. Es muss uns gelingen, dass diese Leute nicht mehr einkaufen gehen müssen, weil jemand ihnen die Einkäufe nach Hause bringt.»

14:08 «Wir müssen uns sehr anstrengen» Koch: «Wir werden in der Schweiz alles daran setzen müssen, dass wir nicht zu einer solch hohen Todesfallrate kommen wie in Italien. Und ich denke, mit den Massnahmen, die man jetzt eingeleitet hat, und wenn sich alle genügend anstrengen, wird das auch gelingen.»

14:05 «Ich erwarte frühestens nächste Woche, dass die Kurve abflacht» Die Medienkonferenz beginnt. Daniel Koch vom BAG erklärt: «Ich bekomme sehr viel Dankesbekundungen. Der Dank gehört aber nicht mir, sondern den Mitarbeitern in der Verwaltung und dem Bundesrat.» Koch: «Wir haben jetzt 6110 positive Fälle und 56 Todesfälle. Diese Zahlen werden weiterhin steigen. Ich erwarte frühestens nächste Woche, dass die Kurve abflacht. Aber nur dann, wenn sich die Bevölkerung jetzt sehr strikt an die Vorgaben hält. Im Tessin ist die Situation sehr angespannt. Die ganze Schweiz muss solidarisch mit dem Tessin umgehen.» 00:49 Video Daniel Koch zu den neusten Fallzahlen Aus News-Clip vom 21.03.2020. abspielen

13:57 Medienkonferenz beginnt in wenigen Minuten In wenigen Minuten beginnt in Bern die Medienkonferenz mit Experten des Bundes zum Coronavirus. Anwesend sein werden: Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG

Christoph Hartmann, Leiter Bundesamt für Zivildienst, WBF

Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, EDA

Christian Bock, Direktor Eidg. Zollverwaltung, EFD

Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen

Martin Dumermuth, Direktor Bundesamt für Justiz EJPD

Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit SECO

13:33 «Plötzlich ist man eine Gefahr für andere» Bei den vielen Corona-Infizierten geht schnell vergessen, dass auch die Zahl derjenigen stark steigt, die Covid-19 besiegt haben. Weltweit gelten 90'000 Menschen als geheilt. Sie sind – davon geht die Wissenschaft inzwischen aus – immun. Eine junge genesene Schweizerin erzählt SRF, wie sie die Krankheit erlebte. Die 26-jährige Bettina Sooder war eine der ersten in der Schweiz, die positiv getestet wurden. Das Testergebnis habe sie überrascht, trotz leichter Symptome. Seit einer Woche gilt Sooder nun als geheilt, trotzdem haben immer noch viele Leute Bedenken, sie zu treffen. Die gelernte Fachangestellte Gesundheit will ihre Immunität nutzen, um bald in Spitälern auszuhelfen. «Grundsätzlich bin einfach nur froh, dass ich wieder gesund bin und anderen ohne schlechtes Gewissen die Hand schütteln kann.» 02:53 Video Bettina Sooder – die geheilte Corona-Patientin Aus SRF News vom 21.03.2020. abspielen

13:27 Corona-Zahlen in Spanien klettern In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter drastisch an. Bis zum Samstagmittag meldete das Gesundheitsministerium fast 25'000 Infizierte – 5000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten kletterte auf mehr als 1300 nach 1000 am Freitag.

13:10 Parmelin lädt zum runden Tisch Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat für kommende Woche alle Sozialpartner zum runden Tisch eingeladen, um Massnahmen in Bezug auf die Corona-Krise zu besprechen. Auch den Kontakt mit den Kantonen will der Bund intensivieren. «Wir haben vielleicht unterschätzt, die Massnahmen mit den Sozialpartnern genau anzuschauen», sagte Guy Parmelin in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Audio Wirtschaftsminister Guy Parmelin 29:07 min, aus Samstagsrundschau vom 21.03.2020. abspielen. Laufzeit 29:07 Minuten.

12:39 6113 Infizierte in der Schweiz Das BAG meldet: In der Schweiz sind momentan 6113 Personen am Coronavirus erkrankt. Das sind 1283 mehr als noch vor 24 Stunden. Es handelt sich um den bisher grössten Zuwachs an Infizierten innerhalb eines Tages. 56 Personen sind bisher gestorben. Betroffen sind nun alle Kantone der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Die höchste Inzidenz (Fälle pro 100'000 Einwohner) hat laut aktualisiertem Situationsbericht zur epidemiologischen Lage der Kanton Tessin (257,8), gefolgt von den Kantonen Waadt (181,2), Basel-Stadt (173) und Graubünden (106,9).

12:33 Zahl der Toten steigt auch in Deutschland In Deutschland sind bis jetzt 47 Menschen an den Folgen der Pandemie gestorben, 16 mehr als am Vortag. In Bayern gab es 19 Todesfälle, in Baden-Württemberg 16 und in Nordrhein-Westfalen sechs. In unserem nördlichen Nachbarstaat gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 16'662 Infizierte, 2705 mehr als am Vortag.

11:47 Kulturveranstalter loben Bundesrat Die Kulturveranstalter der Schweiz haben sich beim Bundesrat für das 280-Millionen-Notfallpaket zu ihren Gunsten bedankt. Die Massnahmen seien angebracht und angemessen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 280 Millionen für die Kultur Kulturelle Veranstalter würdigen Notfallpaket des Bundes 21.03.2020 Mit Video

11:20 Um 14 Uhr im Livestream: Medienkonferenz des Bundes zum Coronavirus Heute um 14 Uhr wird der Bund erneut über das Coronavirus informieren – verfolgen Sie die Information bei uns im Livestream oder auf SRFinfo. An der Medienkonferenz nehmen teil: Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG

Christoph Hartmann, Leiter Bundesamt für Zivildienst, WBF

Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, EDA

Christian Bock, Direktor Eidg. Zollverwaltung, EFD

Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen

Martin Dumermuth, Direktor Bundesamt für Justiz EJPD

Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit SECO

10:56 China meldet erneut keine neuen Coronavirus-Infektionen im Inland Auch am dritten Tag in Folge seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Allerdings stieg erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück in die Volksrepublik kamen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, wurden 41 neue «importiere Fälle» registriert, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Dies waren zwei mehr als am Vortag. China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Samstag kamen nach Angaben der Kommission sieben Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3255 Fälle stieg. Alle neuen Todesfälle seien in der Provinz Hubei registriert worden. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 81'008 Infizierte registriert, von denen sich bisher rund 71'740 wieder erholt hätten. «Wuhan macht dem Rest der Welt Hoffnung, dass selbst die schlimmste Situation gedreht werden kann», sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. 00:16 Video WHO-Chef zur Entwicklung in Wuhan Aus News-Clip vom 21.03.2020. abspielen

10:31 McDonald's schliesst schweizweit McDonald's hat alle 170 Filialen in der Schweiz wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Die McDrives und der Lieferservice McDelivery werden per sofort eingestellt. Die Gesundheit und der Schutz von Mitarbeitenden und Gästen haben für McDonald’s Schweiz oberste Priorität, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Massnahmen gelten ab Samstag. Bereits Anfang Woche hat das Unternehmen sein Take-Away-Angebot eingestellt. Nur noch die McDrives und der Lieferservice McDelivery waren in Betrieb.

9:55 Die hastige Umstellung der Arbeitswelt lockt Hacker an Jahrzehnte hat Homeoffice ein Nischendasein gefristet, jetzt haben es viele Unternehmen über Nacht eingeführt. Dieses Hauruck-Verfahren ist sicherheitstechnisch nicht unproblematisch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Von null auf Homeoffice Die hastige Umstellung der Arbeitswelt lockt Hacker an 21.03.2020 Mit Audio

9:33 Intensivmedizin: Triage bei Engpässen Noch haben die Schweizer Spitäler genügend Kapazitäten, um Corona-Patienten zu behandeln. Auch weil die Zahl von anderen, nicht-lebensnotwendigen Eingriffen begrenzt wurde. Je nach Entwicklung der Corona-Epidemie könnten die Intensivstationen aber an ihre Grenzen kommen. Und dann müsste man entscheiden, wer noch mit allen Möglichkeiten behandelt werden könnte und wer nicht, schreiben die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften und die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin in einem gemeinsamen Papier. Die Ärztinnen und Ärzte sollten dann so entscheiden, dass möglichst wenige Menschen sterben oder schwer kranken. Konkret würde das bedeuten: Vorrang hätten jene Patienten, die am meisten von einer Intensivbehandlung profitieren würden. Sprich: Bei denen die Chancen, dass sie geheilt werden können, am besten sind. Das Alter des Patienten soll alleine nicht das Kriterium sein, betonen die beiden Medizinverbände in ihren Richtlinien. Aber es könnte indirekt eine Rolle spielen, weil bei älteren Corona-Patienten das Risiko, zu sterben, höher ist. Das Paper der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften und der Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

9:19 Federer zum Coronavirus: «Wir müssen das unglaublich ernst nehmen» Bundesrat Alain Berset hat gestern einen Social-Media-Aufruf gegen das Coronavirus lanciert. Roger Federer und andere Prominente reagierten prompt. 00:58 Video Federer nimmt Bersets Challenge an Aus Sport-Clip vom 21.03.2020. abspielen

9:09 EDA holt 630 blockierte Touristen mit zwei Charterflügen nach Hause Rund 630 in Peru und Kolumbien blockierte Schweizer Touristen werden am kommenden Dienstag und Mittwoch mit zwei Charterflügen in die Schweiz zurückgebracht. Die Rückholung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Edelweiss. Das EDA geht davon aus, dass sich derzeit immer noch mehrere 10'000 Schweizer Reisende im Ausland befinden. Auf der Travel Admin App des Aussendepartementes hätten sich jedoch erst rund 7700 Personen registriert, schreibt das EDA. Aussenminister Cassis bittet alle Betroffenen, sich sofort auf der App einzutragen. «Nur so können wir ein gutes Bild von der Situation in der Welt haben.»