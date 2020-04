Der Ticker startet um 6:51 Uhr

14:32 Johnson aus dem Spital entlassen Der britische Premierminister Boris Johnson ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie ein Regierungssprecher mitteilt, werde er aber nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen. Der 55-Jährige war vor einer Woche ins Spital eingeliefert worden. Er verbrachte zwischenzeitlich drei Tage auf der Intensivstation des St. Thomas' Hospital in London. Am Donnerstag war er auf eine normale Station verlegt worden. 01:26 Video Aus dem Archiv: Boris Johnson im Spital Aus SRF News vom 06.04.2020. abspielen

14:27 Mafia in Palermo könnte profitieren Palermo hat es in den letzten Jahren geschafft, die lokale Mafia, die Cosa Nostra, zurückzudrängen. Doch diese Erfolge könnten nun wieder zunichtegemacht werden, befürchtet der einflussreiche Staatsanwalt Francesco Lo Voi. Lesen Sie dazu den Artikel von Franco Battel: Die Mafia in Palermo könnte profitieren.

14:15 Türkei schickt wegen Coronavirus weitere Hilfsgüter nach London Die Türkei hat zur Bekämpfung des Coronavirus eine zweite Ladung medizinischer Hilfsgüter nach Grossbritannien geschickt. Ein militärisches Frachtflugzeug aus Ankara sei in London gelandet, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Zudem sei den Behörden ein Brief des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an den britischen Premierminister Boris Johnson übergeben worden. Details zum Inhalt der Lieferung nannte das Ministerium nicht. Legende: Bereits am Freitag hatte die Türkei Hilfsgüter nach Grossbritannien sowie an die international anerkannte Regierung im Bürgerkriegsland Libyen geliefert. Zuvor hatte die Türkei Lieferungen mit Masken, Desinfektionsmittel und Schutzanzügen unter anderem nach Spanien und Italien gebracht. Keystone

13:44 Zuwachsrate bei Neuansteckungen in Spanien weiter niedrig Innerhalb von 24 Stunden seien knapp 4200 neue Fälle registriert worden, eine Zunahme um knapp 2.6 Prozent auf insgesamt 166'000, teilte das Gesundheitsministerium mit. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei fast 20 Prozent. Die Zahl der Todesfälle stieg wieder leicht an. Binnen 24 Stunden kamen 619 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, steigt stetig – knapp 62'400 Menschen wieder gesund.

13:14 Tessin meldet 15 weitere Todesfälle Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden weitere 15 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Kanton zählt nach Angaben seines Führungsstabes nun 244 Covid-19-Todesopfer. Damit sind im Tessin wieder mehr Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Am Samstag hatte der Kanton noch 2 neue Todesfälle vermeldet; am Freitag und am Donnerstag je acht. Neuansteckungen gab es in den vergangenen 24 Stunden 51. Im Kanton Bern sind fünf Menschen vom Samstag auf Ostersonntag an den Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus verstorben. Demgegenüber wurden noch lediglich 22 Neuansteckungen registriert. Legende: Im Tessin gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie bisher 2869 bestätigte Infektionen. 269 Menschen lagen am Samstag im Zusammenhang mit dem Virus im Spital. Reuters

12:51 Papst fordert Solidarität in der EU Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Pandemie ein weltweites Ende des Egoismus gefordert und die Europäische Union zu mehr innerer Solidarität ermahnt. In seiner Osterbotschaft sagte das katholische Kirchenoberhaupt im fast leeren Petersdom: «Gleichgültigkeit, Egoismus, Spaltung und Vergessen sind wahrlich nicht die Worte, die wir in dieser Zeit hören wollen.» Anschliessend spendete Franziskus den Segen «Urbi et Orbi» – der Stadt und dem Erdkreis. Legende: Die Zeremonie wurde – wie auch die Messe – in Internet und in TV-Sendern übertragen. Wegen der Gesundheitskrise waren Pilger in diesem Jahr nicht zugelassen. Keystone

12:34 Gesundheitsminister Berset negativ auf Coronavirus getestet Seit Wochen ist Gesundheitsminister Alain Berset fast ununterbrochen im Einsatz gegen das Coronavirus. Nachdem am vergangenen Dienstag eine Person in seinem Departement positiv auf das Virus getestet worden war, musste er sich ebenfalls einem Test unterziehen. Bersets Test sei negativ ausgefallen, sagte Peter Lauener, Sprecher des Eidgenössische Departements des Innern (EDI), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit Informationen des «SonntagsBlick». Berset nahm daher am Mittwoch an der Bundesratssitzung aus der Ferne teil. Legende: Berset ist nicht der erste Bundesrat, der sich testen liess. Seine Amtskollegin Viola Amherd hatte bereits mitgeteilt, sie habe einen Test machen lassen, das Resultat war ebenfalls negativ. Keystone

12:09 Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 25'300 Fälle Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Schweiz hat erneut zugenommen. Bis zum Sonntag gab es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 25'300 laborbestätigte Fälle, 400 mehr als am Vortag. Betroffen sind alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein. Die Inzidenz beläuft sich auf 295 Fälle pro 100'000 Einwohner, eine der höchsten in Europa. Die Hochrechnung basiert auf Informationen von Laboratorien, Ärztinnen und Ärzten. #CoronaInfoCH#Coronavirus

11:43 Israel verhängt Maskenpflicht Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus ist in Israel am Sonntag eine Maskenpflicht verhängt worden. Die Menschen in Israel sind angewiesen, sich nicht mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause zu entfernen. Ausgenommen davon sind Menschen mit Arbeitsplätzen, die als essenziell gelten. Auch Einkäufe von Lebensmitteln und Medikamenten sind erlaubt. Regierungschef Benjamin Netanjahu wies am Samstag einen vorläufigen Stopp aller Flüge nach Israel an. Dies soll gelten, bis gewährleistet werden kann, dass Einreisende für eine zweiwöchige Quarantäne in spezielle Hotels gebracht werden können. Legende: Nach der Vorschrift des Gesundheitsministeriums muss nun in der Öffentlichkeit ein Mundschutz getragen werden. Reuters

10:52 Russland mit Rekordzahl an Neuinfektionen In Russland sind 2186 Neuinfektionen bestätigt worden – so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionsfälle liege demnach bei 15'770, teilt das Coronavirus-Krisenzentrum mit. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, sei um 24 auf 130 gestiegen. Legende: Derweil verstärkte die Suifenhe – eine chinesische Grenzsstadt – die Kontrollen an der Grenze zu Russland. Ausserdem würden der Verkehr verstärkt kontrolliert und Quarantänemassnahmen verhängt, teilt die Stadtverwaltung mit. Reuters

10:27 «Urbi et Orbi»-Segen bei leerem Petersplatz In anderen Jahren ist der Petersplatz im Vatikan am Ostersonntag voller frischen Blumen und Menschen strömen zu Tausenden hin, um dem Papst beim traditionellen «Urbi et Orbi» –Ostersegen zuzuhören. Dieses Jahr ist alles anders: Der Platz bleibt leer und Papst Franziskus hält seine Rede nicht wie sonst auf dem Balkon der Basilika, sondern vor dem Grab von Sankt Petrus. Die Gläubigen können ihr jedoch am Fernsehen lauschen. Auch SRF überträgt die Messe – hier auf srf.ch/news, Link öffnet in einem neuen Fenster im Livestream oder ab 11:55 Uhr auf SRF 1.

9:30 Boris Johnson bedankt sich bei Spital-Mitarbeitenden Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Mitarbeitern des Londoner Spitals gedankt, in dem er nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. «Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben», sagte Johnson in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend. Johnson hatte zuvor nach Angaben der Regierung in London auch am Samstag gute Fortschritte bei der Genesung von seiner Covid-19-Erkrankung gemacht. Der 55 Jahre alte Politiker war am vergangenen Sonntag ins Spital eingeliefert worden. Er verbrachte zwischenzeitlich drei Tage auf der Intensivstation des St. Thomas' Hospital in London, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Am Donnerstag war er wieder auf eine normale Station verlegt worden. Johnson wird derzeit von Aussenminister Dominic Raab vertreten. Die Kompetenzen des Premierministers hat Raab aber nicht. Grossbritanniens ungeschriebene Verfassung sieht keine klare Regelung für den Fall vor, dass der Regierungschef ausfällt. Es wird damit gerechnet, dass Johnson noch mehrere Wochen fehlen könnte. Legende: Ein Schild, auf welchem dem britischen Premier gute Besserung gwünscht wird. Reuters

8:21 Schweizer Presseschau zur Corona-Krise Die Corona-Krise dominiert ein weiteres Mal die Schweizer Sonntagspresse. Eine Zusammenstellung: In der Sonntagszeitung meint SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, dass der wirtschaftliche Schaden nicht noch grösser werden dürfe, die Geschäfte und Restaurants sollen deshalb so bald wie möglich wieder öffnen dürfen. Besonders Gartencenter, Baumärkte, Blumen- und Bücherläden könnten – begleitet von Hygienemassnahmen – sofort wieder öffnen.

Der Sonntagsblick konfrontiert Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit Forderungen aus wirtschaftsnahen Kreisen, die Menschen aus Riskigruppen konsequent abschirmen wollen, damit alle anderen wieder ihrem Alltag nachgehen können. Sommaruga widerspricht, es sei unvorstellbar, in der Schweiz ganze Bevölkerungsgruppen zu isolieren – und ausserdem auch nicht wirklich durchsetzbar.

Der ehemalige Nationalbank-Direktor Philipp Hildebrand lobt in der NZZ am Sonntag das Krisenmanagement des Bundesrates. Der Staat agiere angesichts der entstandenen Wirtschaftsprobleme sehr effizient. Ausserdem beweise die Krise, dass es einen Sozialstaat braucht und widerlege die Argumente der Sozialstaats-Kritiker. Audio Sonntags-Presseschau zur Corona-Krise 01:22 min, aus Nachrichten vom 12.04.2020. abspielen. Laufzeit 01:22 Minuten.

6:16 China: Neuer Höchststand bei importierten Corona-Fällen China hat am Sonntag die bislang höchste Zahl importierter Infektionsfälle mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Von insgesamt 99 neu registrierten Infektionen seien 97 aus dem Ausland importiert gewesen, erklärte die Gesundheitskommission. Zuletzt war am 25. März ein Höchststand von 67 importierten Fällen gemeldet worden. Daraufhin hatte Peking am 28. März eine Einreisesperre aus dem Ausland verhängt, die weiterhin gilt. Zudem wurden den Angaben zufolge am Sonntag 49 Corona-Verdachtsfälle gemeldet, bei denen es sich allesamt um importierte Fälle handeln soll. Die beiden heimischen Infektionen stammen demnach beide aus der nordöstlichen Provinz Heilongjiang an der Grenze zu Russland.

6:07 Modeketten streichen Aufträge in Asien Angesichts von Umsatzeinbrüchen in der Corona-Krise stornieren internationale Einzelhandelsunternehmen ihre Aufträge bei Zulieferern. Hunderttausende Fabrikarbeiter in Asien sind damit nach Angaben der Organisation Human Rights Watch (HRW) existenziell bedroht. Betroffen sind vor allem Näherinnen, die die Kleidung für Modeketten wie C&A oder H&M fertigen. «Arbeiter haben ihre März-Löhne noch in vielen Fällen bekommen, aber ich denke, im April wird es ein völliges Chaos geben», sagte die HRW-Rechtsberaterin Aruna Kashyap. Viele Unternehmen hätten sogar die Order für bereits fertige Waren gestrichen. Für Arbeiter etwa in Kambodscha, Myanmar und Bangladesch bedeute das, dass sie für geleistete Arbeit keinen Lohn bekämen. Nach Worten von Kashyap nutzten die Firmen die unfairen Einkaufspraktiken aus, um sich vor Verlusten zu schützen - auf Kosten der Arbeiter. "Wir haben nichts mehr zu essen. Was soll ich meinen Kindern morgen geben?" In #Indien haben die #Corona-Folgen Millionen Menschen in extreme wirtschaftliche Not gestürzt.



5:35 Brief aus Italien an Merkel: «Das nächste Opfer wird Europa sein» Der Bürgermeister des italienischen Ortes Stazzema, in dem es 1944 ein Nazi-Massaker gab, und der dortige Friedenspark haben an Kanzlerin Angela Merkel appelliert, sich in der Corona-Krise stärker für Europa einzusetzen. «Das nächste Opfer von Covid-19 wird Europa sein, wenn es keine Solidarität mehr zwischen den Staaten gibt», steht in dem Schreiben aus Italien. Der Autor des Briefes, Bürgermeister Maurizio Veronam, sagte am Samstag: «Viele Deutsche stehen unserem Ort sehr nahe, und ihnen geht unsere Geschichte zu Herzen.» Doch derzeit sei er ernsthaft besorgt, dass im Streit um Hilfsgelder der EU das ökonomische Denken stark Überhand nehme. «Unser Schreiben an Kanzlerin Merkel soll eine Einladung sein, das Soziale in der EU nicht zu vergessen», sagt der sozialdemokratische Politiker. In dem Brief wird der Widerstand Berlins und anderer Länder gegen von Italien vehement geforderte gemeinsame europäische Anleihen, genannt Corona-Bonds, kritisiert. Es heisst über die Entwicklung in der EU: «Wir sind wieder Italiener und Deutsche geworden und keine Europäer mehr.» Der Brief sei in «Vertretung des Nationalen Friedensparks und der Opfervereinigung von Sant’Anna di Stazzema, zu der die Überlebenden und Angehörigen der Opfer gehören», verfasst. In dem toskanischen Bergdorf Sant'Anna di Stazzema hatten SS-Soldaten im Zweiten Weltkrieg, am 12. August 1944, mehr als 500 Menschen umgebracht, darunter viele Frauen, Kinder und Alte. Lettera del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona e del Presidente Ass.Martiri Enrico Pieri alla Cancelliera Merkel pic.twitter.com/FJCRSIjYEF — SantAnnadiStazzema (@SAnnaStazzema) April 10, 2020

5:03 Lancierte Schutzmasken-Produktion noch nicht angelaufen Eigentlich will der Bund Masken mit hoher Schutzstufe in der Schweiz selber produzieren lassen. Immerhin benötigt das Medizinpersonal hierzulande zwei Millionen dieser Hilfsmittel pro Tag, berichtet die «SonntagsZeitung». Weil die notwendigen Lieferketten aber seit einiger Zeit nicht mehr funktionieren, sollte schon vor Wochen eine eigene Schweizer Produktion installiert sein. Die Regierung startete deshalb vor rund zwei Wochen ein entsprechendes Projekt. Doch die Maskenproduktion ist nach wie vor nicht angelaufen, meldet das Blatt weiter. Grund dafür sei, dass die Maschinen zur Herstellung der FFP-2 Masken bis heute nicht geliefert wurden. Wann die vom Bund und vom Kanton Zürich finanzierten Maschinen in der Schweiz eintreffen, erklärte das federführende Verteidigungsdepartement nicht, schreibt die Zeitung. Legende: Eine Schutzmaske der Kategorie FFP-2: Die lancierte Schweizer Produktion ist noch nicht angelaufen. Keystone

4:49 Sommaruga: Weitere Impulse für Wirtschaft notwendig Der Bundesrat habe weder übervorsichtig noch leichtsinnig sondern realistisch auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert, erklärt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im «SonntagsBlick». Zufrieden ist die Bundesrätin auch mit der Hilfe für die Wirtschaft. Man habe rasch gehandelt, so rasch wie kaum ein anderes Land. Weitere Impulse für die Wirtschaft werde es dennoch brauchen. In Kürze sollen auch Selbständige Unterstützung erhalten. Man suche bei diesem Thema aber noch nach Lösungen, so die Bundespräsidentin. Legende: Der Bundesrat reagierte angemessen auf die Corona-Krise, meint Bundespräsidentin Sommaruga. Keystone

4:12 Saudis verlängern Ausgangssperre Saudi-Arabien verlängert die Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres. Wie die die saudische Agentur SPA am Sonntag weiter meldet, hat der Monarch des Landes, König Salman, dies angeordnet. Ein nächtliches Ausgangsverbot war erstmals am 23. März für zunächst drei Wochen verhängt worden. Kurz darauf hatte das Königreich Reisen zwischen den 13 Regionen des Landes verboten. In den beiden wichtigsten muslimischen Städte Mekka und Medina verhängte Saudi-Arabien zudem Anfang April eine komplette Ausgangssperre. Das Land verzeichnete am Samstag 382 neue Infektionen mit dem Coronavirus sowie fünf Todesfälle in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19, berichtet SPA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Demnach stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 4033 und die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 52. Legende: König Salman verlängerte die Ausgangssperre bis auf Weiteres. Keystone