Der Ticker startet um 6:51 Uhr

23:02 Papst feiert einsame Nacht im Petersdom Papst Franziskus hat in einer von der Corona-Krise geprägten Messe zur Osternacht dazu aufgerufen, selbst in «dunkelster Stunde» Hoffnung zu haben. Das katholische Kirchenoberhaupt predigte im fast leeren Petersdom. Obwohl die riesige Basilika im Zentrum Roms Zehntausende Besucher fasst, waren nur wenige Würdenträger und Gläubige dabei. Sie sassen in weiten Abständen voneinander. Pilger waren wie bei den Karfreitagsriten nicht zugelassen. Franziskus sprach über die Frauen, die sich der Bibel zufolge um Jesus' Leichnam kümmerten. Er sagte: «Wie wir hatten sie das Drama des Leidens in den Augen, einer unerwarteten Tragödie, die allzu schnell eingetreten war.» Der Pontifex zog weitere Vergleiche zu den Menschen heute: «Für sie war es die dunkelste Stunde, wie für uns.» Er wirkte bisweilen verloren, traurig und einsam bei der Messe. Auch am Samstag war – wie an den Vortagen – ein historisches Pestkreuz bei den Zeremonien aufgebaut. Dieses soll während der Pest 1522 durch die Strassen Roms getragen worden sein. Legende: Papst Franziskus mahnte in seiner Messe zur Osternacht, dass Hoffnung etwas anderes sei als «blosser Optimismus». Keystone

22:48 Glückskette-Spenden finanzieren Lebensmittelgutscheine für Bedürftige Die Glückskette hat bis jetzt über 16 Millionen Franken an Spenden eingenommen. Ein Teil dieses Geldes hat die Caritas Schweiz in Form von Lebensmittelgutscheinen an bedürftige Familien verteilt. 02:08 Video Lebensmittelgutscheine dank Glückskette-Spenden Aus Tagesschau vom 11.04.2020. abspielen

22:21 Indien und die Wanderarbeiter Die Coronapandemie führte in Indien dazu, dass hunderttausende Wanderarbeiter fluchtartig die grossen Städte verliessen und das Virus wohl überall im Land verteilten. Inzwischen hat die Regierung viele Gebäude in temporäre Unterkünfte umgewandelt, um die Wanderarbeiter aufzufangen. 02:05 Video Indien und die Wanderarbeiter Aus Tagesschau vom 11.04.2020. abspielen

22:03 Frankreich: Zahl der Patienten auf Intensivstation geht zurück In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, den dritten Tag in Folge rückläufig. Derzeit befänden sich 6883 Menschen auf der Intensivstation, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon am Abend. Das sind 121 Menschen weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Menschen, die innerhalb von 24 Stunden in Folge von Covid-19 gestorben sind, ist zurückgegangen. Frankreich zählte am Samstag 353 neue Todesfälle in den Spitälern und 290 in den Alten- und Pflegeheimen. Insgesamt verzeichnet das Land den offiziellen Angaben nach 13'832 Tote.

21:20 Rückholaktion: Flugzeug aus Marokko gelandet Am Abend ist ein Edelweiss-Flugzeug aus Casablanca in Zürich gelandet. Es brachte im Rahmen der Rückholaktion des Aussendepartements 80 Schweizer Reisende in die Schweiz zurück, die wegen des Coronavirus in Marokko blockiert waren. Gemäss EDA waren an Bord neben den Schweizer Reisenden auch 43 Passagiere aus anderen Ländern. 21 davon haben ihren Wohnsitz in der Schweiz, 22 wohnen in anderen europäischen Staaten. Der Flug war der zweite Rückholflug des EDA aus Casablanca. Der Flug vom Samstag aus Casablanca war der vierte Sonderflug aus Nordafrika und der insgesamt siebte Sonderflug aus Afrika.

20:32 Wie steht es bei den «Tracing Apps» um den Datenschutz? Verschiedene Forschungsteams in Europa, auch aus der Schweiz, entwickeln Technologien für eine sogenannte «Proximity Tracing App», welche die Ansteckungsketten von Covid-19 zurückverfolgen soll. Was heisst das für den Datenschutz? Das fragen sich viele Menschen, die sich deshalb an den eidgenössischen Datenschützer wenden. 02:28 Video Tracking-Apps und der Datenschutz Aus Tagesschau vom 11.04.2020. abspielen

20:30 Tour de France wird wohl verschoben Das berühmteste Radrennen der Welt – die Tour de France – soll verschoben werden. Das geht aus einer Email der Veranstalter hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Bislang ist das Rennen für den 27. Juni bis 19 Juli terminiert. Überlegt wird, die Tour später im Sommer starten zu lassen.

19:48 Osterbotschaft der Queen Die britische Königin Elizabeth II. hat sich mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. «Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern so sehr wie eh und je», sagte die Monarchin in einer Audiobotschaft, die auf dem Twitter-Account der Königsfamilie veröffentlicht wurde. Die Geschichte über die Auferstehung Christi vom Tod könne nun Hoffnung geben, so die Königin. «Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird. So düster der Tod sein kann - vor allem für Trauernde - Licht und Leben sind grösser.» Sie wünsche allen, gleich welchen Glaubens und welcher Konfession ein gesegnetes Ostern, sagte die Queen. Die Zahl der Coronavirus-Toten ist in Grossbritannien um 917 auf 9875 gestiegen, teilen Gesundheitsbehörden mit. Demnach sind 78'991 Menschen an Covid-19 erkrankt.

19:13 Infektionen in Italien nehmen wieder zu Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist in Italien auf mehr als 150'000 Menschen gestiegen. Ausserdem meldete der Zivilschutz in Rom mit 619 Toten innerhalb von 24 Stunden eine wieder leicht gestiegene Zahl von Opfern. Insgesamt registrierten die Behörden seit dem Beginn der Corona-Welle im Februar bis jetzt 19'468 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit. 152'271 Menschen wurden in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Rund 32'500 Menschen sind wieder genesen.

19:00 Bundespräsident ruft Deutsche zur Solidarität auf Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die Deutschen zur Solidarität in der Corona-Krise auf. «Wir stehen jetzt an einer Wegscheide», sagt er in einer TV-Ansprache. Man müsse sich entscheiden, ob die Welt nach der Krise eine egoistische oder eine solidarische sein solle. Das gelte auch für die Aussenpolitik. «Dreissig Jahre nach der Deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen – wir sind dazu verpflichtet.» Die Euro-Finanzminister hatten am Freitag ein 500 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für angeschlagene Euro-Staaten beschlossen. Legende: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt seine TV-Ansprache ausserhalb der Reihe. Keystone

18:42 USA haben die meisten Toten – vor Italien Die USA haben inzwischen in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie zu verzeichnen – und somit Italien überholt. Die Zahl der Toten steigt am Samstag Reuters-Berechnungen zufolge auf insgesamt 19'600. In Italien waren es 19'468. Das südeuropäische Land hatte bislang bei der Gesamtzahl der Toten international an erster Stelle gelegen. In den USA mit ihren 330 Millionen Einwohnern gibt es auch deutlich mehr bestätigte Infektionen mit dem Virus als in jedem anderen Staat der Welt. Die Zahlen der einzelnen Länder lassen sich wegen der unterschiedlichen Bevölkerungsgrösse, Testquote und einer hohen Dunkelziffer aber nur begrenzt vergleichen. 02:29 Video Trauriger Corona-Rekord in den USA Aus Tagesschau vom 11.04.2020. abspielen

18:25 Schweizer verbrauchen weniger Strom Die Corona-Pandemie wirkt sich auf den Stromverbrauch in der Schweiz aus, und zwar in den Städten stärker als auf dem Land. In städtischen Gebieten sei der Stromverbrauch um bis zu 20 Prozent zurückgegangen, sagte Marianne Zünd, Leiterin Politik und Medien im Bundesamt für Energie (BFE) in der «Tagesschau». Das liege an der Dienstleistungsindustrie sowie Büros und grossen Läden, die wegen des Virus geschlossen seien. Timur Bürki, Leiter Handel und Portfoliomanagement beim Elektrizitätswerk Zürich (EWZ), sprach von einem Rückgang von etwa 15 Prozent gegenüber dem Stand von vor dem Lockdown. In ländlichen Gebieten dagegen sank der Stromverbrauch weniger stark. Zünd vom BFE sprach von einem Rückgang von 5 bis 10 Prozent. 01:21 Video Weniger Stromverbrauch in der Schweiz Aus Tagesschau vom 11.04.2020. abspielen

17:54 Kreuzfahrt-Passagiere fliegen heim Mehr als 100 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes, das zahlreiche Coronavirus-Infizierte an Bord hatte, sind aus der uruguayischen Hauptstadt Montevideo in die australische Stadt Melbourne ausgeflogen worden. «Unseren lieben australischen und neuseeländischen Freuden sagen wir: gute Reise und bis bald», twittere Uruguays Aussenminister Ernesto Talvi in der Nacht von Freitag auf Samstag. Fast 60 Prozent der mehr als 200 Menschen an Bord der «Greg Mortimer» waren zuvor positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die meisten Passagiere stammten aus Australien und Neuseeland.

17:25 New Yorker Schulen sollen bis September geschlossen bleiben In New York will der Bürgermeister die staatlichen Schulen bis September geschlossen halten. In diesem Schuljahr würden sie nicht wiedereröffnet, kündigt Bürgermeister Bill de Blasio an. In New York – einem Schwerpunkt der Coronavirus-Epidemie, sind die Schulen seit dem 16. März zu. Der Unterricht sollte ursprünglich am 20. April wieder aufgenommen werden. Den endgültigen Entscheid darüber muss aber der Gouverneur fällen. Legende: Die Public School 17 in New York bleibt wie alle anderen staatlichen Schulen bis September geschlossen. Keystone

17:17 34 Infizierte in Schwyzer Pflegeheim In einem Pflegeheim im Kanton Schwyz sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kanton riegelte das Areal des «Zentrums für aktives Alter» Frohsinn in Oberarth ab, wie die Schwyzer Staatskanzlei mitteilte. Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, stellte der Kantonsärztliche Dienst das gesamte Zentrum unter Quarantäne. Das Areal wurde abgesperrt. Das Personal darf nur noch mit entsprechender Schutzkleidung tätig sein.

17:00 Weniger Verkehrstote in Frankreich Auf Frankreichs Strassen hat es im März 45 Prozent weniger Unfälle mit Toten und Verletzten gegeben – verglichen mit dem März vor einem Jahr. Damit seien in einem Monat etwa 100 Personen weniger bei Verkehrsunfällen gestorben, so das Innenministerium. Dies sei ein Folge der Ausgangs- und Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.

16:47 Rega darf neu bei Schlechtwetter Tessiner Patienten ausfliegen Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega darf nun auch bei schlechter Sicht über den Gotthard fliegen – um Corona-Patienten vom Tessin in Deutschschweizer Spitäler zu bringen. Sie hat dazu vom Bund eine Ausnahmebewilligungen erhalten. Seit Mitte März hat die Rega 74 Corona-Patienten transportiert. Legende: Seit dem 11. März und bis zum Samstag wurden in Rega-Helikoptern insgesamt 74 Covid-19-Patienten transportiert. Keystone

16:30 Italienische Polizei verschärft über Ostern Kontrollen In Italien hat die Polizei die Kontrollen der Ausgangsverbote wegen der Corona-Pandemie über Ostern verschärft. Allein am Karfreitag wurden laut Innenministerium landesweit mehr als 10'400 Anzeigen gegen Menschen verhängt, die gegen die Regeln verstiessen. Die verschiedenen Polizeibehörden hätten an dem Tag gut 300'000 Menschen kontrolliert. In Italien sind die Ausgangsbeschränkungen sehr streng. Die 60 Millionen Bürger dürfen seit dem 10. März – und noch bis zum 3. Mai – nur ausnahmsweise das Haus verlassen. Für ihre Wege benötigen die Leute eine Bestätigung mit Angaben zur Person und den Gründen, warum sie unterwegs sind. Legende: Zwei berittene Carabinieri sind am Karsamstag in der Villa Borghese in Rom unterwegs, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu kontrollieren. Keystone

16:03 Kapo Zürich: «Nur die ganz Renitenten werden gebüsst» Die Kantonspolizei Zürich ist zufrieden mit der Bevölkerung. Bis auf einige wenige Unbelehrbare hielten sich die Menschen an die von Bund und Kanton erlassenen Weisungen wegen des Coronavirus. Die Regeln sollten verhältnismässig und überall gleich umgesetzt werden, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) bei einer Zwischenbilanz am Samstagmittag vor den Medien in Winterthur. Die Kantonspolizei ist daher auch in Kontakt mit den Stadt- und Kommunalpolizeien. Zwischen Donnerstagabend und Karsamstagmittag gingen über 200 Meldungen bei der Einsatzzentrale ein, etwa wegen nicht eingehaltener Abstandsregeln. Aufgabe der Polizei sei aber nicht das Ausstellen von Bussen, sondern vielmehr das Erklären, Motivieren und Unterstützen, sagte Thomas Würgler, Kommandant der Kantonspolizei. «Nur die ganz Renitenten werden gebüsst,» betonte er.