Der Ticker startet um 5:00 Uhr

22:58 Der Höhepunkt der Pandemie in der Schweiz scheint erreicht Der Epidemiologe Christian Althaus hat eine Studie der Universität Bern auf Twitter veröffentlicht. Die Massnahmen in der Schweiz seien wirksam, schreibt Althaus. Die Reproduktionszahl habe sich auf 0.59 reduziert, demnach steckt eine infizierte Person weniger als eine Person an. Mitte März hatte der Wert noch 2.79 betragen. Auch wenn der Höhepunkt überschritten ist, dürfte gemäss dem Modell die Zahl der Opfer weiter ansteigen, wahrscheinlich auf gegen 2000. Zurzeit sind in der Schweiz knapp 1000 Personen der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.

22:36 «Ich glaube, die Zusammenarbeit ist sehr gut» Der EU-Botschafter in der Schweiz, Michael Matthiessen, hat sich in einem SRF-Interview zu den Beziehungen der Schweiz und der EU in der Coronakrise geäussert. Es gehe nun überall darum, zuerst Leben zu retten, und dann Arbeitsplätze. Man sehe die Bundesräte zurzeit in Videokonferenzen mit den 27 EU-Ministern, so etwas habe man bisher noch nicht gesehen. Doch Matthiessen sagt auch, im Moment hätten die bilateralen Beziehungen zur Schweiz keine hohe Priorität. «Wir werden sehen, wann wir auf das Thema zurückkommen», sagte Matthiessen angesprochen auf das Rahmenabkommen. 01:23 Video Michael Matthiessen zur Beziehung der Schweiz und der EU in der Corona-Krise Aus Tagesschau vom 09.04.2020. abspielen

22:25 Die US-Notenbank rührt mit der ganz grossen Kelle an 2.3 Billionen, also 2300 Milliarden Dollar, will die Fed in die vom Coronavirus gebeutelte amerikanische Wirtschaft pumpen. Das entspricht dem dreifachen Verteidigungsbudget der USA. «Das gab es in dieser Form noch nie, von keiner Notenbank der Welt. Das sind gewaltige Summen», sagt Börsenkorrespondent Jens Korte. Laut Korte zeigt die Finanzspritze indes, wie dramatisch die Fed die kurzfristige Lage einschätze. «Erst hat sie den Banken Gelder zur Verfügung gestellt, um eine Finanzkrise zu verhindern. Dann wurden die Kreditmärkte geflutet, um die Liquidität sicherzustellen. Und nun soll der komplette Stillstand verhindert werden.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fed verspricht 2.3 Billionen «Ein solches Hilfspaket gab es noch nie» 09.04.2020 Mit Video

21:55 Finanzminister der Euroländer haben sich auf Hilfspaket geeinigt Die Euro-Finanzminister haben sich nach Angaben von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire auf europäische Hilfen in Coronavirus-Pandemie geeinigt. Europa habe gezeigt, dass es in der Lage sei, sich der Herausforderung der Krise zu stellen, sagte Le Maire am Donnerstagabend. Das Rettungspaket habe ein sofortiges Volumen von 500 Milliarden Euro. Später werde ein Wiederaufbaufonds für die Wirtschaft folgen. Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte, das Rettungspaket umfasse drei Punkte – Kredite der Förderbank EIB, ein europäisches Kurzarbeitergeld und vorsorgliche Kreditlinien aus dem Rettungsfonds ESM. Wichtig sei, dass Europa eine gemeinsame Antwort auf die Coronavirus Krise gegeben habe. Es seien zwar lange Diskussionen nötig gewesen, doch nun stehe ein Konsens.

21:43 Es gibt auch die unverbesserlichen Tessin-Fahrer Der Strassenverkehr in Richtung Süden hat am Gotthard heute weiter abgenommen. Gerade mal noch rund zehn Prozent der sonst um diese Zeit üblichen Verkehrsmenge rollt in Richtung Süden. Bilder der sonst vor Ostern komplett überlasteten Autobahn muten in diesen Tagen fast surreal verweist an. Dennoch, es gibt sie. Jene Deutschschweizer, die sich auch von der Urner Kantonspolizei nicht von ihrer Reise ins Tessin abbringen lassen. 01:32 Video Wer ins Tessin fährt, lässt sich nicht beeindrucken Aus SRF News vom 09.04.2020. abspielen

21:17 Rückholflug aus den Kanaren ist gelandet Das Ende der grössten Rückholaktion der Schweizer Geschichte naht. Aktuell sind noch fünf Flüge ausstehend, die im Ausland gestrandete Schweizerinnen und Schweizer in die Heimat zurückholen sollen. Am Donnerstag brachte ein Flugzeug blockierte Reisende von den Kanarischen Inseln in die Schweiz zurück – genauer von Teneriffa und Lanzarote. Diese Woche sind noch weitere Flüge aus Mumbai/Delhi (Indien), aus Guatemala City (Guatemala)/San José (Costa Rica) sowie aus Kapstadt (Südafrika) geplant. In der kommenden Woche gibt es noch Rückholflüge von Lima (Peru) und Kinshasa (Kongo). Am Dienstag hatte Hans-Peter Lenz, der Chef des Krisenmanagementzentrums (KMZ), das im Aussendepartement EDA die Rückholflüge koordiniert, das baldige Ende der Rückholaktion angekündigt. Er forderte blockierte Reisende auf, die verbleibenden vom Bund organisierten Flüge jetzt wirklich in Anspruch zu nehmen. 00:33 Video Hans-Peter Lenz: «Die meisten Schweizer scheinen mittlerweile zuhause zu sein» Aus News-Clip vom 07.04.2020. abspielen

21:09 Papst ist an Osterfeierlichkeiten fast alleine Papst Franziskus hat zum Auftakt der durch die Corona-Pandemie eingeschränkten österlichen Zeremonien eine feierliche Abendmahlsmesse begangen. Am Gründonnerstag war das katholische Kirchenoberhaupt dabei im Petersdom fast alleine. Mit ihm begingen nur wenige kirchliche Würdenträger die Messe. Der 83-jährige Papst erinnerte an Priester, Ärzte und Pfleger, die in der Corona-Krise Grosses leisten würden und von denen viele an der Covid-19-Krankheit gestorben seien. Die traditionelle Fusswaschung war wegen der Gesundheitsrisiken abgesagt worden. Auch andere Teile der Feier entfielen. Am Gründonnerstag beginnt für die Christen weltweit das Erinnern an Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Legende: Keystone

21:04 Über 400 Coronavirus-Fälle auf US-Flugzeugträger Unter den Besatzungsmitgliedern des US-Flugzeugträgers «USS Theodore Roosevelt» hat die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus deutlich zugenommen. Es gebe inzwischen 416 Fälle, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Donnerstag. Fast alle der mehr als 4000 Besatzungsmitglieder seien nun getestet worden, erklärte die Sprecherin weiter. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus liegt der nuklear getriebene und hochgerüstete Flugzeugträger vor der Pazifikinsel Guam und ist inzwischen weitgehend evakuiert worden. Der Coronavirus-Ausbruch auf dem Schiff erschüttert seit knapp zwei Wochen die US-Marine. Kapitän Brett Corzier war in einem dramatischen Brief an die Öffentlichkeit gelangt. Crozier wurde daraufhin entlassen. Am Dienstag reichte dann der zuständige amtierende US-Marineminister Thomas Modly seinen Rücktritt an, nachdem er wegen abfälliger Äusserungen über Crozier selbst in die Kritik geraten war. Legende: Der US-Flugzeugträgers «USS Theodore Roosevelt» Keystone

20:44 Oberste Bildungsdirektorin rechnet mit länger geschlossenen Schulen Die Schweizer Schulen dürften höchstwahrscheinlich auch nach den Frühlingsferien geschlossen bleiben. Die Präsidentin der kantonalen Bildungsdirektoren, Silvia Steiner (CVP), schickte in ihrer Funktion als Zürcher Regierungsrätin all ihren Lehrpersonen und Schulen einen Brief und kündigte darin an, der Fernunterricht werde voraussichtlich weitergeführt. «Der Bundesrat hat die Einschränkungen ja verlängert und ich gehe davon aus, dass die angekündigten ersten Lockerungen nicht die Schulen betreffen werden», sagte Steiner dazu im Regionaljournal Zürich Schaffhausen von Radio SRF. Nach drei Wochen mit geschlossenen Schulen zieht Steiner zudem eine durchzogene Bilanz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schulen bleiben geschlossen Oberste Bildungsdirektorin rechnet mit längerem Fernunterricht 09.04.2020 Mit Audio

20:19 Boris Johnson nicht mehr auf der Intensivstation Der britische Premierminister Boris Johnson ist von der Intensivstation entlassen worden und ist auf eine normale Station verlegt worden. Der Premier sei sehr guter Dinge, heisst es in einer Erklärung. Johnson sei nun in der frühen Phase seiner Genesung und werde weiterhin genau beobachtet. Der 55 Jahre alte Premierminister war am Sonntag ins St. Thomas' Hospital gebracht worden, nachdem die Symptome seiner Covid-19-Erkrankung nach eineinhalb Wochen noch nicht abgeklungen waren. Am Montag verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Wann Johnson die Regierungsgeschäfte wieder übernehmen kann, war zunächst unklar. Britische Medien rechneten damit, dass es Wochen dauern könnte. Vertreten wird Johnson so lange von Aussenminister Dominic Raab. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Johnson auf Intensivstation Der Leader fehlt 07.04.2020 Mit Video

19:59 Wallis büsst Hunderte Jugendliche Die Walliser Justiz hat bereits über 1000 Bussen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Vorschriften verteilt. Dies schreibt sie in einer Mitteilung. Bestraft wurden vor allem junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die das Verbot von Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen oder den Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten hatten. Die Ordnungsbussen für Verstösse Vorschriften betragen 100 Franken. Junge Menschen haben die Gewohnheit, sich beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit in Gruppen auf Bahnhöfen oder auf öffentlichen Plätzen aufzuhalten.

19:52 Die Osterferien der Bundesräte «Diese Ostern sind anders - bleiben Sie zu Hause» ruft der Bundesrat in einer Videobotschaft seinen Mitbürgern zu. Auch für die Mitglieder der Landesregierung selbst werden es ruhige Ostern heuer. Justizministerin Karin Keller-Sutter kündigt an, zu Hause zu kochen, zu backen und zu lesen. Maximal gebe es dazu einen Spaziergang durchs Quartier. Sich Zeit für ein Buch zu nehmen, beabsichtigt auch Innenminister Alain Berset, wie er im Video sagt. Dafür bleibt er natürlich zu Hause, genauso wie es auch Finanzminister Ueli Maurer und Aussenminister Ignazio Cassis ankündigen. Verteidigungsministerin Viola Amherd will sich immerhin eine Velofahrt nicht nehmen lassen. Musisch gedenkt sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu betätigen: Die ausgebildete Pianistin will ihrer Mutter übers Telefon ein Klavierkonzert geben. #BleibenSiezuHause Diese Ostern sind anders. So feiern die Bundesrätinnen und -räte dieses Jahr Ostern. #CoronaInfoCH ☀ pic.twitter.com/8R0G93H6ax — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 9, 2020

19:26 Neue Anlaufstelle für Ideen und Anliegen Der Bundesrat und die Verwaltung erhalten während der Coronakrise mehr Post von der Bevölkerung denn je. Um deren Engagement zur Bewältigung der Coronakrise noch besser zu nutzen, richtet der Bund nun einen offiziellen Kanal ein. Die «Covid-19 Verbindungsstelle Zivilgesellschaft», Link öffnet in einem neuen Fenster soll die Anliegen der Bevölkerung systematischer als heute prüfen und bündeln, wie es in einer Mitteilung des Innendepartements (EDI) heisst. Die neue Plattform zwischen Bund und Bevölkerung wird mit der Organisation Staatslabor aufgebaut.

19:22 Die Luft ist nach dem Lockdown sauberer Man kann es riechen, aber es lässt sich laut Empa auch beweisen: Der verminderte Verkehr seit dem Lockdown Mitte März hat die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft gesenkt. Wegen der günstigen Wetterlage in den ersten drei Monaten mit milden Temperaturen und dank der Bise in der zweiten Märzhälfte war die Schadstoffbelastung im Vorjahresvergleich zwar ohnehin geringer. Um die Auswirkung des Lockdowns auf die Luftqualität dennoch nachzuweisen, verglichen die Empa-Experten die gemessenen Daten mit denen, welche ohne die Massnahmen des Bunds gegen Covid-19 zu erwarten gewesen wären. Die Bilanz: An strassennahen Standorten sank die Belastung mit Stickstoffdioxid und Stickoxiden um 46 bis 57 Prozent. Bestwerte wurden in Lugano-Università und am Berner Bollwerk gemessen. Eine grosse Ausnahme registrierte die Messtation Beromünster, wo die Schadstoffe nach dem Lockdown sogar anstiegen. Aber auch Payerne zeigte schlechte Werte. Das liegt laut Empa daran, dass die Stickoxid-Konzentrationen in ländlichen Gebieten fast ausschliesslich den Wetterbedingungen geschuldet sind.

18:49 Gründonnerstag ohne Osterstau – 300 Fahrzeuge angehalten Zu Beginn der Ostertage staut sich normalerweise der Verkehr auf der A2 Richtung Süden über mehrere Kilometer. Nicht so dieses Jahr. Vor dem Gotthard-Tunnel herrscht im Vergleich gähnende Leere. Die Aufforderung der Behörden, Reisen ins Tessin zu unterlassen, hatte bereits in den vergangenen Tagen zu deutlich weniger Verkehr geführt. Das Verkehrsaufkommen liege nun noch bei 10 Prozent, sagte Thorsten Imhof, Chef der Urner Verkehrspolizei, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Pro Tag seien noch rund 1800 Fahrzeuge in Richtung Süden unterwegs. Zu Spitzenzeiten waren es in anderen Jahren 17'000. Die Polizei hat bei Wassen einen Kontrollplatz eingerichtet, wo sie Reisende über die Corona-Situation im Südkanton aufklärt und sie von der Weiterreise abbringen will - Letzteres bislang allerdings ohne Erfolg. Man habe 300 Fahrzeuge gestoppt, es sei leider bislang nicht gelungen, jemanden zum Umkehren zu bewegen, sagte Imhof. 00:11 Video Leere Autobahn am Gotthard Aus News-Clip vom 09.04.2020. abspielen

18:43 Wieder mehr Covid-19-Todesfälle in Italien In Italien steigt die Zahl der Infizierten und Toten erneut an. Das Katastrophenschutzamt gibt 610 Tote bekannt – nach 542 am Vortag. Auch wurden 4204 neue Infektionsfälle verzeichnet, nach 3836 am Mittwoch. Insgesamt sind in Italien damit 143'626 Erkrankte und 18'279 Tote gemeldet.

18:32 Frankreich stockt Notplan auf 100 Milliarden Euro auf Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stockt Frankreich sein Massnahmenpaket auf rund 100 Milliarden Euro auf. Bisher waren 45 Milliarden Euro geplant, unter anderem für die Finanzierung von Kurzarbeit, wie Budgetminister Gérald Darmanin am Donnerstag mitteilte. Darmanin und Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagten der Wirtschaftszeitung «Les Echos», dass sie mit einer schweren Rezession rechnen. Die Minister machten sich die frühere Schätzung der Nationalbank zu eigen, wonach die Wirtschaftsleistung des hoch verschuldeten Landes wegen der Covid-19-Pandemie im laufenden Jahr um rund sechs Prozent schrumpfen dürfte.

18:12 Euro-Hilfe: «Wir sind sehr nahe dran an einer Einigung» Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat die EU-Finanzminister zum Kompromiss bei den geplanten Milliardenhilfen für Staaten, Firmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. «Wir sind sehr nah dran an einer Einigung», sagte Centeno am Donnerstagabend kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde der Minister. «Ich vertraue darauf - ich vertraue immer noch darauf, dass diesmal alle dieser Aufgabe gerecht werden.» Gefordert sei der Wille zum Kompromiss, auf dem die Europäische Union gründe, sagte Centeno in einem auf Twitter veröffentlichten Video. In der Pandemie seien alle Staaten in derselben Situation. «Es gibt keine Passagiere erster Klasse, wir schwimmen oder wir sinken gemeinsam.» Die Finanzminister der 19 Eurostaaten und die übrigen EU-Finanzminister wollten am Abend erneut über das Rettungspaket beraten, das einen Umfang von etwa 500 Milliarden Euro hat. Die Minister hatten bereits die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch 16 Stunden verhandelt, ohne eine Lösung zu finden.

18:02 Fast 800 Menschen sterben in New York an einem Tag Laut Gouverneur Andrew Cuomo sind in der US-Metropole innert 24 Stunden 799 Personen gestorben, die höchste Zahl bisher. Im Vergleich dazu waren einen Tag vorher 779 an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Trotz weiterhin steigender Totenzahlen in New York scheint der US-Bundesstaat die Corona-Krise zunächst in den Griff zu bekommen. Die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus lagen, stieg am Donnerstag im Vergleich zum Vortag nur noch um 200, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte. In den Notaufnahmen ist eine Entspannung noch nicht spürbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in New York Der Schmerz ist überall 09.04.2020 Mit Audio