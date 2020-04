Der Ticker startet um 5:00 Uhr

21:13 Am Grenzzaun gibts kein Pardon Getrennt sein in Zeiten des Coronavirus: Nirgends in der Schweiz ist das so sichtbar wie in Kreuzlingen (TG), wo ein Grenzzaun die Schweiz und Deutschland, damit auch Familien und Freunde trennt. Wer versucht, den Grenzzaun zu umgehen, den kann das teuer zu stehen kommen. Die Behörden kennen kein Pardon, wie die Reportage zeigt. 02:44 Video Coronavirus: Bussen am Grenzzaun zu Deutschland Aus Schweiz aktuell vom 08.04.2020. abspielen

20:43 Die Ausgangssperre in Frankreich bleibt In Frankreich wird die Ausgangssperre über den 15. April hinaus verlängert. Bis wann sie gelten wird, teilte der Élysée-Palast nicht mit. Die Menschen sind angehalten, nur aus triftigen Gründen vor die Haustüre zu gehen. Dafür müssen sie einen Passierschein bei sich tragen. Die Polizei kontrolliert die Umsetzung der Massnahmen streng. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich Präsident Emmanuel Macron am kommenden Montag in einer Fernsehansprache an die Französinnen und Franzosen wenden wird. Dies hat Macron im Verlauf der Coronakrise bereits dreimal getan. Frankreich zählt nach Angaben der Johns-Hopkins-Universtität mehr als 110'000 kumulierte Infektionen. Mehr als 10'000 Personen sind der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.

20:35 Johnson geht es offenbar besser - weiter auf Intensivstation Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich nach Angaben von Finanzminister Rishi Sunak gebessert. Johnson bleibe aber in Intensivbehandlung. Ausserdem habe sich Johnson im Bett aufsetzen können und habe «positiv» mit dem medizinischen Team interagiert. Zuvor hatte der Regierungssitz Downing Street mitgeteilt, Johnson sei «klinisch stabil» und die Behandlung schlage an. Nach einem Bericht der «Times» ist auch Johnsons hohes Fieber zurückgegangen. Er wird im Krankenhaus laut dem «Telegraph» von Richard Leach behandelt, der als einer der führenden Lungenfachärzte Grossbritanniens gilt. Eine Regierungssprecherin wollte die Berichte jedoch nicht kommentieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Johnson auf Intensivstation Der Leader fehlt 07.04.2020 Mit Video

19:59 Fast 800 Tote im Bundesstaat New York Der besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene US-Bundesstaat New York hat mit 779 Toten an einem Tag so viele Opfer zu verzeichnen wie noch nie in der Krise. Damit liege die Zahl der Toten in dem 20-Millionen-Staat bei insgesamt 6268, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Cuomo ordnete an, die Flaggen im Bundesstaat auf Halbmast zu hängen. Er verglich die Situation mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen in New York knapp 2800 Menschen starben. Trotzdem bekräftigte der Gouverneur, dass die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen funktionierten, dies zeige sich weiterhin bei der zurückgehenden Zahl an neu ins Krankenhaus Eingewiesenen. Dies bedeute aber nicht, dass die Massnahmen nun bereits gelockert werden könnten. «Wenn wir etwas ändern, wird sich die Kurve ändern.» Legende: Keystone

19:22 USA: Besonders Schwarze betroffen Die Corona-Pandemie trifft die USA besonders stark. Nachgewiesen ist das Virus in den Vereinigten Staaten bereits bei rund 400'000 Personen. Das entspricht mehr als einem Viertel der Corona-Infizierten weltweit. Auch die Zahl der Verstorbenen steigt in den USA weiterhin stark an. Allein in der Stadt New York starben bereits über 4000 Menschen an Covid-19. Dort werden neue Notspitäler aufgebaut. Die afro-amerikanische Gemeinschaft in den USA verzeichnet überdurchschnittlich viele Krankheits- und Todesfälle – wie Daten von lokalen Behörden zeigen, die die Zeitung «Washington Post» ausgewertet hat. 01:55 Video Besonders viele schwarze US-Amerikaner von Corona betroffen Aus Tagesschau am Vorabend vom 08.04.2020. abspielen

19:05 Unbedecktes Niesen? 68 Euro Busse Im Kampf gegen das Coronavirus sind Abstand und zu Hause bleiben wichtig. In Frankreich gelten bereits seit mehr als drei Wochen besonders strenge Beschränkungen. Doch es geht auch immer noch etwas strenger – wie dieses Beispiel zeigt: Wer in Marcq-en-Baroeul in Nordfrankreich niest und dabei nicht das Gesicht bedeckt, ist 68 Euro los. Das gilt auch, wenn jemand auf die Strasse spuckt. Bürgermeister Bernard Gérard hatte in dem Ort neue Hygienevorschriften erlassen. Auch wer Schutzhandschuhe oder Masken auf die Strasse wirft, wird bestraft.

19:01 Definierte Einkaufszeiten für über 65-Jährige Die Tessiner Regierung führt ein Einkaufsfenster für über 65-Jährige ein. Diese sollen jeweils am Vormittag vor 10 Uhr Lebensmittel einkaufen können. Der Regierungsrat ruft die Bevölkerung dazu auf, während dieser Zeitspanne die Lebensmittelläden und Supermärkte der älteren Bevölkerung zu überlassen und später einzukaufen.

18:40 Das hat der Bundesrat beschlossen: Der Lockdown wird bis zum 26. April verlängert.

Am 16. April folgt ein Fahrplan über eine schrittweise Lockerung der Massnahmen.

Hygienemassnahmen und «Social Distancing» werden beibehalten.

Arbeitnehmende auf Abruf erhalten Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.

Zölle auf Importe von Medizingütern vorübergehend ausgesetzt.

Der Bundesrat prüft Staatshilfen für die Flugindustrie.

17:53 Zwei Drittel der Bevölkerung müssen immun sein «Es ist wichtig zu wissen, welchen Immunitätsgrad wir erreicht haben», sagt Berset. «Wir gehen davon aus, dass zwei Drittel der Bevölkerung immun sein müssen, damit wir sagen können, dass wir die Epidemie in den Griff kriegen. Dazu helfen die serologischen Tests, die wir nun zuerst grossflächig testen müssen.» 00:44 Video Berset: «Zwei Drittel müssten immun sein» Aus News-Clip vom 08.04.2020. abspielen

17:47 Kooperationen mit Nachbarländern Ein wichtiger Punkt für Berset ist zu sehen, wie sich die Pandemie im Ausland entwickelt, vor allem in den Nachbarländern. Dies fliesse natürlich mit ein in die Diskussion. 00:33 Video Berset: «Die Situation in den Nachbarländern ist ein wichtiger Punkt» Aus News-Clip vom 08.04.2020. abspielen

17:45 Kantonale Unterschiede könnten zu Einkaufstourismus führen Kantone sind von der Pandemie unterschiedlich schwer betroffen. Berset erklärt, dass bei der kommenden Lockerung der Bundesrat nicht möchte, dass hier Verwirrung aufkomme, oder gar zum Beispiel eine Art Einkaufstourismus zwischen den Kantonen oder ins Ausland entstehe, sollten die Grenzen wieder geöffnet werden.

17:43 Eine Perspektive für die Bevölkerung Besteht nicht die Angst, dass bei einer Lockerung die Hygieneregeln nicht mehr eingehalten werden? Sommaruga sagt, dass es wichtig sei, dass die Bevölkerung eine Perspektive habe, ein Ziel, ein Licht am Ende des Tunnels.

17:41 Kommt mit der Lockerung die Maskenpflicht? Verschiedene Schutzkonzepte müssen die Lockerungen begleiten, stellt Berset klar. «Wir verfolgen auch, was im Ausland passiert beim Thema Maskenpflicht». Dies sei ein ständiger Diskussionspunkt im Bundesrat. Mehr könne er momentan dazu nicht sagen.

17:38 Normalität ab Mitte Juni? Berset versuchte mit seiner Aussage, dass es noch Wochen und nicht Monate dauern werde bis zur Normalität, so präzise wie möglich zu sein. Er bittet aber um Verständnis dafür, dass je weiter weg etwas liegt, desto schwieriger sei es, präzise zu sein. Somit sei es schwierig zu sagen, ob wirklich ab Mitte Juni Normalität eingekehrt ist.

17:35 Staatshilfen für Luftfahrt noch nicht definiert Staatshilfen für die Luftfahrt: Wer genau ist anspruchsberechtigt? Anspruch auf finanzielle Hilfe haben kritische Infrastrukturen. Dazu gehören laut Sommaruga die Swiss, Edelweiss, Easyjet Schweiz, Skyguide und die drei Schweizer Flughäfen sowie die tätigen Betriebe dort, sagt Sommaruga. Wer genau unterstützt werde, sei noch offen. 01:04 Video Sommaruga: «Es gibt rechtliche Grundlage für die Unterstützung der Fluggesellschaften» Aus News-Clip vom 08.04.2020. abspielen

17:35 Werden Schulöffnungen bei der Öffnung prioriär behandelt? Bundesrat Berset: «Ja. Wir haben eine Idee von der Reihenfolge der Öffnung. Anlässe mit grossen Personenansammlungen gehören nicht zu den ersten Öffnungsmassnahmen. Da, wo die BAG-Auflagen erfüllt werden können, werden Lockerungen als erstes kommen. Die Schulen liegen irgendwo in der Mitte, genaueres kann ich dazu noch nicht sagen. Klar ist: Primarschulen sind anders zu behandeln als Universitäten. Ziel ist es, schnellstmöglich auszusteigen, ohne die gesundheitlich günstige Entwicklung zu gefährden.»

17:28 Konzept der Lockerung ist bald bereit Am 16. April wird ein Konzept für eine Lockerung präsentiert, so Sommaruga. Diese basieren auf Überlegungen, die schon lange gemacht werden. An diesem Datum, so ist man überzeugt, könne man dieses Konzept vorstellen. Die Massnahmen des BAG bleiben aber und sind vor allem auch am Osterwochenende sehr entscheidend für eine Lockerung. 01:10 Video Sommaruga: «Die Massnahmen über Ostern einzuhalten, ist entscheidend» Aus News-Clip vom 08.04.2020. abspielen

17:28 «3 bis 5 Milliarden für die Luftfahrt. Stimmt diese Zahl?» «Spricht der Bund drei bis fünf Milliarden für die Luftfahrt? Stimmen diese Zahlen von der Sonntagszeitung?», fragt eine Journalistin. Bundespräsidentin Sommaruga: «Diese Gespräche müssen vertieft werden. Wir können noch keine Zahlen nennen. Was ich sagen kann: Der Bund hat eine Rechtsgrundlage, um Fluggesellschaften zu unterstützen. Wenn es aber um flugnahe Betriebe geht, muss erst noch eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Diese Gespräche müssen noch geführt werden - die Unterstützung wird aber an strenge Bedingungen geknüpft.»