Der Ticker startet um 5:35 Uhr

18:15 Höchster Anstieg an Todesopfern in New York – Trump kritisiert WHO Die Zahl der neuen Todesopfer in der Corona-Krise hat im Bundesstaat New York von Montag auf Dienstag einen weiteren Höchststand erreicht. In der Zeit seien 731 coronainfizierte Menschen gestorben, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. In den Vortagen waren um die 600 Patienten gestorben. Derweil warf US-Präsident Donald Trump der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Umgang mit dem Coronavirus Versagen vor. Die Organisation habe es «wirklich vermasselt», schrieb Trump auf Twitter. Obwohl die USA einen grossen Teil des WHO-Budgets zahlten, sei die Organisation zu sehr auf China ausgerichtet. «Wir werden uns das gut ansehen», schrieb er weiter. Die Empfehlung der WHO, die Grenzen nicht für Reisende aus China zu schliessen, sei «falsch» gewesen.

18:06 Norwegen kündigt Lockerung der Massnahmen an Nach einer Reihe anderer Länder in Europa wagt auch Norwegen eine erste Lockerung seiner Corona-Massnahmen. Kindergärten werden am 20. April wieder geöffnet, sieben Tage später sollen dann die ersten bis vierten Klassenstufen von Schulen folgen, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte. Ziel sei es, alle Schüler noch vor dem Sommer zurück in die Schulen zu bringen, ergänzte Bildungsministerin Guri Melby. Neue Zahlen hatten zum Wochenstart gezeigt, dass jede mit dem Virus infizierte Person in Norwegen derzeit im Durchschnitt nur 0.7 andere Menschen damit ansteckt. Gesundheitsminister Bent Høie hatte deshalb am Montag gesagt, man habe die Corona-Epidemie unter Kontrolle gebracht. Am Dienstag sagte er jedoch: «Der Kampf gegen das Virus ist nicht gewonnen.» Bis zum Nachmittag wurden in Norwegen 5863 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. 69 Menschen mit Covid-19-Erkrankung starben. Auch andere Länder wie etwa Österreich wollen die Massnahmen nach Ostern lockern. Für Deutschland und Frankreich kommt das noch nicht in Frage, wie folgender Beitrag zeigt: 01:08 Video Unterschiedliche Massnahmen gegen das Virus Aus Tagesschau vom 07.04.2020. abspielen

17:52 Finma kommt Versicherern wegen Viruskrise entgegen Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) erleichtert wegen der Coronavirus-Pandemie die Kapitalvorschriften für Versicherer. So wird wegen der starken Schwankungen an den Finanzmärkten für die in die Berechnung der Solvenz einfliessenden Zinsen eine Glättung über einen Zeitraum von zehn Tagen statt eine stichtagsbezogene Betrachtung zugelassen. Zudem wird die Frist zur Vorlage des Berichts über die Finanzlage um ein Monat bis 31. Mai verlängert, ausserdem werden inhaltlich reduzierte Berichte zur Solvenz akzeptiert. Auch den Banken werden gewisse Erleichterungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen gewährt, etwa bei der Vorlage und Prüfung von Dokumenten. Die Regelung gilt für Neueröffnungen vorerst bis 1. Juli 2020.

17:21 Flugbetrieb von Germanwings eingestellt – Swiss-Flotte wird verkleinert Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise eine Restrukturierung ihrer Flugbetriebe beschlossen. Die Tochter Germanwings werde eingestellt. Im Zuge der Massnahmen wird auch die Flotte der Swiss verkleinert. Die Flottengrösse werde bei der Swiss durch die verzögerte Auslieferung von bestellten Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen angepasst, heisst es. Zudem wird die vorgezogene Ausmusterung älterer Flugzeuge geprüft. Wie viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, beziffert die Lufthansa derzeit noch nicht. Die Restrukturierung betrifft laut den Angaben alle Gruppengesellschaften. Die Fluggesellschaft erwartet auch für die Zeit nach der Corona-Krise einen deutlichen Nachfragerückgang bei Flugreisen.

17:09 SRG-Umfrage zeigt: Bevölkerung ist optimistischer Seit der letzten Befragung wird deutlich, dass die Bevölkerung die Gesundheitssituation nun als weniger dramatisch einschätzt als noch vor zwei Wochen. Der Anteil, der findet, der Bundesrat gehe zu wenig weit, ist bei den Präventionsmassnahmen und bei der Stützung des Gesundheitswesens am Sinken. Die Dringlichkeit scheint sich aus Sicht der Bevölkerung Richtung wirtschaftlicher und vor allem sozialer Abfederung zu verschieben. Lesen Sie hier mehr dazu: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Umfrage der SRG Die Schweiz ist optimistischer geworden 07.04.2020 Mit Video

16:52 Bundespräsidentin Sommaruga dankt Pflegepersonal Simonetta Sommaruga hat den Kanton Waadt besucht, der zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Gebieten in der Schweiz gehört. Die Bundespräsidentin besuchte unter anderem die Notfall- und Intensivstation des Unispitals Chuv in Lausanne. Am Ende ihres Besuchs sagte die Bundesrätin, sie sei «tief bewegt und voller Dankbarkeit» für das Pflegepersonal und all jene, die an dessen Seite arbeiten. «Unser Gesundheitssystem funktioniert, es hält sich gut», sagte Sommaruga vor den Medien. Sie lobte die «Antizipation» der Spitäler bei der Bewältigung der Krise, aber auch das Verhalten der «grossen Mehrheit» der Bevölkerung bei der Einhaltung der Regeln. Es gelte aber, weiterhin vorsichtig zu sein und nicht nachzulassen, warnte sie. Der Bundesrat bereite sich auf die Folgen der Pandemie vor. «Wir sind uns bewusst, dass die Bevölkerung und die Unternehmen wissen müssen, wie es weitergeht», sagte die Bundespräsidentin. Über mögliche Lockerungsszenarien der Corona-Massnahmen sprach Sommaruga nicht. Sie deutete lediglich an, dass die Öffnung schrittweise und zum Schutz der Bevölkerung erfolgen werde. Legende: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga besuchte unter anderem das Unispital Chuv in Lausanne. Keystone

16:36 Über 100 Coronavirus-Todesfälle in Genf Im Kanton Genf hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Hunderter-Marke überschritten. Am Dienstag zählten die Behörden 103 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie. 48 Menschen werden derzeit auf der Intensivstation künstlich beatmet, wie der Kanton auf seiner Internetseite bekannt gibt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz und weltweit So entwickeln sich die Coronavirus-Fallzahlen 23.03.2020 Mit Video

16:10 Entlassungswelle verhindern? Das hat die Schweiz nicht allein in der Hand Die Corona-Krise hinterlässt auf dem Schweizer Arbeitsmarkt deutliche Spuren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg allein im März um fast 18‘000 auf über 135‘000 Personen an. Tendenz steigend. Das Hilfspaket des Bundesrats gilt als beispiellos. Doch die Schweiz hat ihr Schicksal nur bedingt selbst in der Hand. Ob eine Entlassungswelle in der Schweiz verhindert werden kann, wird vor allem davon abhängen, wie lange die Krise dauert und wie sich die Lage in den anderen Ländern entwickelt. Eine Analyse von Stefanie Pauli. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr Arbeitslose im März Kann die Schweiz eine Entlassungswelle abwenden? 07.04.2020 Mit Audio

15:49 «Fällt Boris Johnson länger aus, wird es schwierig» Der britische Premier Boris Johnson liegt auf der Intensivstation und erhält Sauerstoff, wird aber nicht beatmet. «Ein Ausnahmezustand», so Grossbritannien-Korrespondentin Henriette Engbersen. Johnsons Stellvertreter Dominic Raab habe sich nicht als Übergangschef positioniert und werde weiterhin Boris Johnsons Kurs umsetzen. «Für einige Tage funktioniert das sicher, aber in den kommenden zwei Wochen stehen wichtige Entscheidungen für die britische Bevölkerung hinsichtlich der Coronamassnahmen an.» Wenn der Premierminister länger ausfalle, werde es schwierig, diese zu treffen. 01:06 Video Kurzeinschätzung von SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen Aus Tagesschau vom 07.04.2020. abspielen

15:31 Die Medienkonferenz ist beendet, besten Dank für Ihr Interesse.

15:30 Daniel Koch: «Krankenhaus-Infektionen gibt es zweifellos» Es sei eine knifflige Frage, welcher Anteil der Infektionen in der Schweiz durch Krankenhaus-Infektionen ausgelöst würde, sagt Daniel Koch vom BAG. «Wir wissen es tatsächlich nicht, denn es ist nicht einfach zu eruieren, ob man im Spital angesteckt wurde oder die Symptomatik schon vorher da war. Dass es solche Ansteckungen gibt, steht ausser Zweifel.»

15:25 Vorschlag: Isolation in Hotelzimmern «Der Vorschlag eines Virologen der Uni Freiburg ist ein rein theoretischer Ansatz», sagt Koch. Das sei aber nicht sehr zielführend, weil wir hier einen Virus hätten, der schon vor dem Auftauchen von Symptomen übertragen wird. Solche Vorschläge seien nicht verhältnismässig.

15:23 Auch Alters- und Pflegeheime werden mit Schutzmaterial ausgestattet Man höre von prekären Situationen in Altersheimen, wo sich viele infizieren würden. Es gebe Heime, die sich im Stich gelassen fühlten, so eine Journalistin. «Alters- und Pflegeheime sind auch eine grosse Sorge, die der Bund hat. Die Gefahr ist sehr gross, dass viele Bewohner sterben, wenn das Virus eingeschleppt wird», sagt Daniel Koch vom BAG. Es sei aber nicht so, dass die Alters- und Pflegeheime nicht mit Schutzmaterial ausgerüstet würden. Sie sollten genauso wie die Spitäler versorgt werden und es gebe auch dafür genügend Schutzmaterial. Das BAG habe auch ganz klare Empfehlungen für die Alters- und Pflegeheime herausgegeben. So solle etwa ein Besuchsverbot gelten. 01:50 Video «Grosse Sorge, dass bei Virus-Einschleppung viele Heimbewohner sterben» Aus News-Clip vom 07.04.2020. abspielen

15:23 Die Polizei darf jedes Fahrzeug anhalten Sind Kontrollen am Nordportal überhaupt zulässig, lautet eine Frage, es bestehe ja keine Ausgangssperre. «Wenn keine Beanstandungen gemacht werden können, dürfen sie selbstverständlich weiterfahren», sagt Polizeikommandant Blättler. Aber dies sei doch Schikane, wirft ein Journalist ein. «Es geht um ein übergeordnetes Ziel», so Blättler, «und eben darum, die Leute im Gespräch zu sensibilisieren, nicht unnötig zu reisen». 01:07 Video Gotthard-Kontrollen Schikane für Tessinreisende, Herr Kommandant? Aus News-Clip vom 07.04.2020. abspielen

15:15 «Fahrt nicht ins Tessin!» Die Strassen blieben offen, sagt Blättler, aber die Polizei werde am Nordportal Kontrollen durchführen. «Gegebenenfalls werden einige umkehren müssen», so Blättler. «Was mir bleibt, ist, nochmals die Bevölkerung sensibilisieren, nicht ins Tessin zu fahren.» Legende: Solange der Bundesrat die Strecke nicht sperrt, wird die Polizei Autofahrer nicht an der Fahrt ins Tessin hindern können. Sie beabsichtigt jedoch, an Ostern mit Kontrollen für die Umkehr zu werben. Keystone

15:13 Es gibt kein zusätzliches Verbreitungsrisiko durch die Armee «Der Vorteil des Armeeeinsatzes überwiegt ein mögliches Infektionsrisiko durch die Armee. Auch das Spitalpersonal kann das Virus übertragen», antwortet Daniel Koch auf eine entsprechende Frage. Das Ansteckungsrisiko durch die meist jungen Armeeangehörigen sei nicht höher, sagt Koch weiter. Und auch Brigadier Raynald Droz bestätigt dies: «Wir haben etwa 17'000 Personen im Dienst. Wir haben 172 Covid-19-Fälle.» Prozentual lägen sie also tiefer als die restliche Schweiz. Viele der Jungen seien in Kontakt mit Träger des Covid-19, aber sie seien sehr gut ausgebildet und es würden harte Massnahmen getroffen. Beispielsweise mussten die Armeeangehörigen seit drei Wochenenden in der Kaserne bleiben. «Zum Schutz ihrer Angehörigen, der Einsatzkräfte und der Bevölkerung.»

15:05 «Man muss immer auf die Gesellschaft Rücksicht nehmen» In anderen Ländern Europas sollen Schulen bald wieder öffnen. In Dänemark zum Beispiel für die Kleinsten in der Primarschule. Eine interessante Strategie. Welches ist die richtige Reihenfolge? Koch: «Da muss man immer auf die jeweilige Gesellschaft und ihre Strukturen Rücksicht nehmen, um zu entscheiden, in welcher Reihenfolge man Institutionen wieder öffnet.»

15:05 Die Akzeptanz der Bevölkerung hinsichtlich der Massnahmen ist ausschlaggebend Daniel Koch bekräftigt, wie wichtig es sei, dass die Massnahmen bei der Bevölkerung auch Anklang finden. «Die Akzeptanz der Bevölkerung ist ausschlaggebend. Schlussendlich sind es nicht die Massnahmen, die den Unterschied machen, sondern die Bevölkerung.» Wenn diese die Massnahmen nicht verstünden, dann helfe es nicht. «Die Bevölkerung muss begreifen, weshalb wir so handeln und sie muss willig sein, es umzusetzen.»

14:58 Rega regelt Rückführung kranker Schweizer Hans-Peter Lenz sagt, dass das EDA da nicht involviert sei, sondern seines Wissens die Rega.