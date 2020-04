Der Ticker startet um 5:35 Uhr

16:41 Gewerbeverband schlägt Quarantäne nur für Risikogruppen vor Der Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) hat einen Vorschlag für eine Lockerung der Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie verabschiedet. Die Quarantäne soll nach seinem Willen vorab nur noch für Risikogruppen gelten. Der SGV will mit seiner sogenannten Exit-Strategie unter dem Titel «Smart Restart» die für die gesamte Bevölkerung geltenden Verbote und Vorschriften wegen der Coronavirus-Pandemie lockern. Damit sollen die ökonomischen und «menschlichen» Gefahren der ausserordentlichen Lage gemildert werden. Der SGV will eine Lockerung abhängig machen von der Entwicklung der täglichen Wachstumsraten der positiven Infektionsfälle sowie der Anzahl Tage bis zur Fallverdoppelung. Er schlägt zudem ein App-basiertes Monitoring via Handy vor, um Infektionsketten zu eruieren. Legende: Der SGV-Vorstand sprach sich für ein auf Handy-Apps basiertes Monitoring aus. Diese werden derzeit entwickelt und warnen ihre Benutzer, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Keystone

16:20 Frankreich erwartet schlimmste Rezession seit Weltkriegsende Das hoch verschuldete Frankreich erwartet wegen der Corona-Krise die schlimmste Rezession seit 1945. Die Wirtschaft sei 2009 wegen der damaligen Finanzkrise um 2.2 Prozent geschrumpft, dieser bis dahin schlechteste Wert seit Weltkriegsende dürfte nun übertroffen werden. Das sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire bei einer Anhörung im Pariser Senat voraus. In Frankreich gelten wegen der Covid-19-Pandemie seit rund drei Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen, viele Wirtschaftsbereiche arbeiten nur noch eingeschränkt. Le Maire warb erneut um sein Vorhaben, einen neuen europäischen Solidaritätsfonds zu schaffen. Legende: Mit einem europäischen Solidaritätsfonds soll der Wirtschaftsaufschwung nach der Krise angekurbelt werden. Keystone

16:05 Erste Flugzeuge mit Schutzgütern aus China in der Schweiz gelandet In Zürich ist mit einem Airbus der Swiss eine erste Schutzmaterial-Lieferung für Zürcher Spitäler aus China eingetroffen. Es handelt sich laut der Gesundheitsdirektion um «dringend benötigte» Schutzkittel. Weitere Flüge sind geplant. Das Schutzmaterial traf am Sonntagabend aus Shanghai ein, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Beliefert werden 34 Institutionen des Gesundheitswesens in den Kantonen Zürich und Schwyz. Die Lieferung kam dank einer Initiative der Zürcher Spitäler unter der Federführung des Spitals Männedorf und der Knecht Gruppe zustande. Auch beim Flughafen Genf landete am Montagnachmittag ein Frachtflugzeug gefüllt mit medizinischen Hilfsgütern. Die Operation wurde von der Wirtschaftskammer China-Schweiz und der Genfer Handels-, Industrie- und Dienstleistungskammer (CCIG) organisiert.

15:45 Spanien jetzt das europäische Land mit den meisten Corona-Infektionen Spanien hat Italien als das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Infektionen überholt. Das geht aus einer Auswertung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervor. Laut ECDC gibt es bislang 130'759 Covid-19-Fälle in Spanien und damit rund 1800 mehr als in Italien. Wie aus den am Montag auf Twitter veröffentlichten Zahlen hervorgeht, löste Spanien Italien bereits am Wochenende als das europäische Land mit den meisten bestätigten Infektionen ab.

15:24 Corona-Taggelder müssen versteuert werden Die von Corona wirtschaftlich betroffenen Selbstständigerwerbenden und Arbeitnehmenden müssen auf die von den AHV-Ausgleichskassen ausgezahlten Taggelder Steuern entrichten. «Die Taggelder sind als steuerbare Einkünfte beziehungsweise Leistungen zu qualifizieren», präzisiert die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV). Je nachdem seien Taggelder entweder im ordentlichen Veranlagungsverfahren oder aber im Quellensteuerverfahren zu besteuern. Auf den Leistungsabrechnungen würden die AHV-Ausgleichskassen deshalb zusätzliche Hinweise anbringen, dass die Taggelder der Einkommenssteuer unterstünden, die ausgerichteten Leistungen den kantonalen Steuerbehörden gemeldet würden und die Steuerpflichtigen die Leistungsabrechnungen für Steuerzwecke aufzubewahren hätten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bund springt in die Bresche So müssen Selbständige bei Erwerbsausfall vorgehen 23.03.2020 Mit Video

15:12 Post bringt Covid-19-Briefmarke heraus Die Post bringt wegen des Coronavirus eine eigens dafür gestaltete Briefmarke heraus. «Covid-19 Solidarität» soll zum einen die Solidarität im Land zeigen, zum anderen kommt ihr Erlös jenen zugute, die aktuell dringend Hilfe benötigen. Das Geld verteilen werden die Glückskette und das Schweizerische Rote Kreuz, wie die Post mitteilte. Die einzelne Marke kostet fünf Franken. Die Marken sind im Zehnerblock zu 50 Franken erhältlich. Kundinnen und Kunden spenden damit den Betrag. Legende: Post

14:56 Henriette Engbersen: «Johnson will als Mann gesehen werden, der weiterkämpft» Der britische Premierminister Boris Johnson wurde wegen seiner Coronavirus-Infektion hospitalisiert. Über Twitter informierte er, er sei wegen Routinetests bis auf Weiteres im Spital. Er bleibe «gut gelaunt und werde weiterhin mit seinem Team in Kontakt sein, um das Coronavirus zu bekämpfen». Für SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen mutet es komisch an, dass man fast zur gleichen Zeit Richtung Spital losfuhr, als die Queen ihre historische Rede hielt: «Das Timing war entweder sehr, sehr schlecht, oder – und das scheint mir wahrscheinlicher – der Grund war dringender als nur ein paar Tests. Das würde auch bedeuten, dass die Downing Street die letzten Tage nicht ganz ehrlich war, als es um Johnsons Gesundheitszustand ging. Mich würde nicht erstaunen, wenn Johnson noch eine Weile im Krankenhaus bleiben muss. Aus dem Krankenhaus zu regieren, ist fast unmöglich. Er kann zwar theoretisch von dort aus noch telefonieren und skypen. Aber realistisch und sinnvoll für seine Genesung ist das wohl kaum. Er müsste die Leitung an einen Minister abgeben, an Stellvertreter Dominic Raab. Johnson wird sich aber wohl schwertun damit, denn er will gerne als ein Mann gesehen werden, der weiterkämpft und nicht aufgibt. Gleichzeitig heisst es auch, dass die Minister hinter seinem Rücken nicht zusammenstehen, sondern sich fetzen. Der Leistungsausweis der Regierung ist eher schlecht als recht.» 01:58 Video Henriette Engbersen: «Es sind wohl nicht nur milde Symptome» Aus Tagesschau vom 06.04.2020. abspielen

14:26 Polizei Graubünden plant Spezialeinsatz über Ostern Mit einer erhöhten Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, insbesondere an Hotspots wie Grillplätzen, Seen, Schulhausplätzen, Bahnhöfen und auf den Verkehrsachsen werden die Kantonspolizei Graubünden und die Stadtpolizei Chur die Einhaltung der Covid-19-Verordnung des Bundesrates über Ostern kontrollieren. Personen, die nicht einsichtig sind, werden je nach Regelverstoss gebüsst oder verzeigt. Dabei appellieren sie an die Eigenverantwortung und Selbstdisziplin der Bürger auf allen Altersebenen. Auf unnötiges Reisen oder auf lokale Ausflüge ist zu verzichten. So sind auch Freizeitaktivitäten, die ein gewisses Risiko mit sich bringen, wie z.B. Motorradfahren oder Skitouren, zu vermeiden. Die Kapo musste bereits am Wochenende den Flüelapass sperren, weil sich die Autos unverbesserlicher Ausflügler am Strassenrand stauten. Legende: Kapo Graubünden

14:07 Deutschland ordnet Pflicht-Quarantäne für Rückkehrer an Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen sich künftig zwei Wochen in Pflicht-Quarantäne begeben. Das empfahl das sogenannte Corona-Krisenkabinett nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag den Bundesländern. Grundsätzlich ist das Einreisen nach Deutschland aus Drittstaaten nur noch in ausgewählten Fällen zulässig, die Reisenden werden an den deutschen Schengen-Aussengrenzen kontrolliert. Ausnahmen gebe es für Berufspendler, nachweislich wichtige Geschäftstermine und Personen im Güterverkehrssektor, laut Sprecher des Bundesinnenministeriums.

13:39 Medikamente für Beatmung könnten knapp werden In diversen Schweizer Spitälern kommt es zu Lieferengpässen bei Narkose- und Schmerzmitteln. Medikamente, die für die Beatmung von Patienten benötigt werden. Wenn kein Nachschub kommt, werden diese knapp, was für die Patienten fatale Folgen haben könnte. Vier- bis sechsmal höher ist der Verbrauch dieser Medikamente zurzeit. Ausgerechnet für sie gibt es aber kein Pflichtlager. Darum kümmert sich nun das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Einige Spitäler haben auch versucht, so viel wie möglich davon zu bestellen. 01:22 Video Auch Krankenhäuser hamstern Aus Tagesschau vom 06.04.2020. abspielen

13:16 Alain Berset: «Jedes Land verfolgt seinen eigenen Weg» Bundesrat Alain Berset ist heute Vormittag im Wallis. So liess sich der Gesundheitsminister über die Situation vor Ort informieren. Er sei «immer wieder beeindruckt», wie schnell sich die kantonalen Behörden auf die spezielle Situation eingestellt hätten und wie sie die Herausforderungen bewältigten. Die Spitäler seien gut vorbereitet und bis jetzt sei die Situation – auch gesamtschweizerisch – unter Kontrolle, sagt Berset. Angesprochen auf mögliche Lockerungen der Massnahmen – insbesondere die Ankündigung von Österreich, die Massnahmen zu lockern – meinte der Gesundheitsminister, dass der Bundesrat alleine auf die «epidemiologische Situation» in der Schweiz schaue. Österreich habe, so Berset, weniger bestätigte Infektionszahlen als die Schweiz. Jedes Land müsse daher selber seine Schritte bestimmen. Der Bundesrat werde bis spätestens am 16. April über die weiteren Schritte entscheiden, so Berset. Legende: Daniel Koch vom BAG und Alain Berset heute Vormittag in Sion. Keystone

13:04 Neue Zahlen des Bundesamt für Gesundheit In der Schweiz ist die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen innerhalb eines Tages um 552 auf 21'652 Fälle gestiegen. Mindestens 2471 Covid-19-Patienten wurden seit Beginn der Meldepflicht hospitalisiert (kumulative Zahlen). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab am Montag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 mit 584 an. Es stützt sich auf Angaben der Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich bisher insgesamt auf rund 162'500, davon fiel das Resultat bei 15 Prozent der Fälle positiv aus.

12:43 Kampagne will psychische Gesundheit fördern Der psychischen Gesundheit soll besonders auch in Zeiten der Corona-Pandemie Sorge getragen werden. Anregungen vermitteln, was der Psyche gut tun könnte, will die Kampagne «Wie geht's dir?», Link öffnet in einem neuen Fenster der Deutschschweizer Kantone und von Pro Mente Sana im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz. Das Coronavirus verändere den Alltag stark, sagen die Kampagnenführer. Dies habe Folgen für das Wohlbefinden. Die Angst vor Ansteckung, die Aufforderung zu Hause zu bleiben, das Homeoffice, der Fernunterricht und die Einschränkung sozialer Kontakte können die Psyche belasten, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst.

12:30 Wochenmarkt ja – aber mit mindestens 100 Meter Abstand Am Donnerstag sollen in Altstätten (SG) wieder die Marktfahrer ihre Ware feilbieten. Allerdings in ungewohnter Form, wie die Stadt Altstätten mitteilt. Es werden nur sieben der üblichen elf Stände sein und diese werden im ganzen Zentrum verteilt, sodass mindestens 100 Meter zwischen den Ständen liegen. Audio "Ein Markt an sich ist es nicht mehr", Beatrice Zeller, Stadtschreiberin Altstätten SG 02:53 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 06.04.2020. abspielen. Laufzeit 02:53 Minuten.

12:26 Corona drängt Selbständige in die Sozialhilfe Die Sozialämter grosser Städte verzeichnen massiv mehr Anmeldungen. Für viele Selbstständige geht es um die Existenz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sturm auf Sozialämter Selbständige verzweifelt 06.04.2020 Mit Audio

12:21 BAG stellt Grippe-Berichterstattung ein Die aktuelle Situation rund um die Covid-19-Pandemie hat Einfluss auf die Datenerhebung für die grippeähnlichen Erkrankungen. Einerseits seien die Symptome von Covid-19 und einer Influenza-Erkrankung ähnlich. Covid-19 könne daher in die Statistik der grippeähnlichen Erkrankungen einfliessen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit in seinem wöchentlichen Bulletin. Andererseits verändere die aktuelle Lage das Verhalten von erkrankten Personen bezüglich Arztkonsultationen. Das müsse in der Interpretation der Daten ebenfalls berücksichtigt werden. Die Daten seien aus diesen Gründen zunehmend weniger aussagekräftig für Influenza. Aus diesem Grund werde die Grippeberichterstattung ab sofort eingestellt.

12:16 Medienkonferenz ist beendet Geschätzte SRF-User und -Userinnen, damit beenden wir den Livestream aus dem Universitätsspital Basel. Wir informieren Sie in unserem Liveticker auch weiterhin über die neuesten Entwicklungen. Bleiben Sie gesund!

12:09 Sommaruga: «Für die nächsten Schritte braucht es die Zusammenarbeit mit den Kantonen» Die grosse Frage im Moment, so Sommaruga, sei nun: «Wie lange dauert es noch?». Diese Ungewissheit sei vorhanden und so versuche der Bundesrat auch in Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Wissenschaft und der Wirtschaft für sich eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Sie werde heute Nachmittag im Berner Jura sein, morgen auch den Kanton Waadt besuchen. Der Bundesrat sei bestrebt, auch in einer nächsten Phase in Zusammenarbeit mit den Kantonen die nächsten Schritte zu planen. Doch auch hier sei, so die Bundespräsidentin, den unterschiedlichen Lagen der Kantone Rechnung zu tragen. Die Verhaltensempfehlungen werden auch in Zukunft «das Mass aller Dinge bleiben», so die Bundespräsidentin. Sie könne keinen Fahrplan für einen Ausstieg bieten. Doch der Bundesrat werde das «in diesen Tagen und Wochen» besprechen und der Bevölkerung diese Pläne auch präsentieren. 00:30 Video Sommaruga: Für die nächsten Schritte braucht es Zusammenarbeit Aus News-Clip vom 06.04.2020. abspielen

12:02 Gesundheitsvorsteher Kanton Basel-Stadt: Rückläufige Hospitalisierungen Die Anzahl der stationär im Spital behandelten Covid-Patienten im Kanton sei rückläufig, sagt Lukas Engelberger, Vorsteher des Gesundheitsdepartements. Man dürfe jedoch nicht nachlassen und man müsse sich weiterhin an die Verhaltensempfehlungen halten, so der Regierungsrat. 00:56 Video Engelberger zu rückläufigen Zahlen Aus News-Clip vom 06.04.2020. abspielen