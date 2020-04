Der Ticker startet um 5:00 Uhr

8:12 Economiesuisse: «Kontrollierte Lockerung zu begrüssen» Ein entscheidender Punkt der gestrigen Ankündigung des Bundesrates sei, dass eine Perspektive für eine schrittweise Öffnung ersichtlich werde, sagt Rudolf Minsch. Der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse begrüsst die gestrige Ankündigung im Gespräch mit Radio SRF 4 News. Audio Arbeit und Gesundheit, das ist kein Widerspruch, sagt Rudolf Minsch 05:21 min, aus SRF 4 News aktuell vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 05:21 Minuten.

7:54 Medienkonferenz des Bundesrates um 8.30 Uhr Heute Morgen findet eine weitere Medienkonferenz des Bundesrates statt. Anwesend sein wird Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Die Medienkonferenz wird auf SRF 1 und im Livestream auf SRF News übertragen. Legende: Keystone

Seit mehr als drei Wochen sind die Schulen zu, die Kinder werden zu Hause unterrichtet. Das bedeutet: Viele Eltern machen den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und Job. Und das wirft vielerorts Fragen auf. Hier finden Sie die Antworten auf die dringendsten Fragen.

7:41 Die grosse Hoffnung – eine ewige Hoffnung? Serologische Tests könnten darüber Auskunft geben, wie viele Personen eine Coronavirus-Infektion bereits durchgemacht haben – beispielsweise auch ohne nennenswerte Symptome. Zudem könnten dieselben Tests auch darüber informieren, wie gross der Anteil derjenigen ist, die bereits immun sein könnten. Verschiedene Testreihen laufen in der Schweiz bereits an. Doch: der grosse Hoffnungsträger – die serologischen Tests – ist oft noch sehr ungenau.

7:33 Neuer Anlauf der Eurogruppe für Wirtschaftshilfe Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise versuchen die Euro-Staaten heute erneut, ein milliardenschweres Rettungspaket für Arbeitnehmer, Firmen und verschuldete Staaten zu schnüren. Die Finanzminister der 19 Eurostaaten beraten ab 17 Uhr zusammen mit ihren Kollegen aus den übrigen EU-Staaten, um letzte Hürden abzuräumen. Die Minister hatten bereits die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch 16 Stunden lang verhandelt, ohne eine Lösung zu finden. Audio Ein Graben geht durch die EU 05:34 min, aus Echo der Zeit vom 08.04.2020. abspielen. Laufzeit 05:34 Minuten.

7:26 Noch weitgehend unklare Lockerung der Massnahmen – Reaktionen Gewerbeverbands-Direktor Hans-Ulrich Bigler ist erfreut: «Wir sind sehr zufrieden, dass der Bundesrat unsere Stimmen gehört hat und diese Lockerung anstrebt.» Der Gewerbeverband fordert nach wie vor eine gezielte Öffnung von einzelnen Wirtschaftszweigen und eine Lockerung von Vorschriften und Verboten. Die schrittweise Rückkehr zur Normalität sei wichtig, denn bei einer Weiterführung der Massnahmen wären die Langzeitfolgen schwer, schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in einer Medienmitteilung. Die FDP verlangt nun vom Bundesrat, er müsse verschiedene Ausstiegs-Szenarien präsentieren. Die SP hingegen warnt: Oberste Priorität habe die Gesundheit der Bevölkerung. «Ich halte es für gefährlich, wenn sich einzelne Verbände oder Parteien in der Rolle sehen, eine Strategie zu bestimmen, welche Massnahmen wann gelockert werden», so SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Audio Reaktionen auf die bundesrätlichen Ankündigungen 02:11 min, aus HeuteMorgen vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 02:11 Minuten.

7:16 Nationaler «Solidaritätstag» der Glückskette am 16. April Der Solidaritätstag bildet den Abschluss der Spendenaktion «Coronavirus». Seit Beginn dieser Aktion am 23. März wurden laut Glückskette mehr als 16 Millionen Franken gesammelt. Vier Millionen davon wurden bereits für die Soforthilfe eingesetzt. Am Solidaritätstag in einer Woche wolle man zeigen, dass die Schweiz vereint zusammenstehe, schreibt die Glückskette. Spenden sind weiterhin möglich, zum Beispiel online auf glueckskette.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster.

7:11 Die Tourismusorte, Ostern und Corona Der Kanton Wallis lanciert zusammen mit der Tourismus-Dachorganisation Wallis Promotion eine Kampagne, damit über die Ostertage möglichst keine Besucherinnen und Besucher ins Wallis kommen. Verschiedene bekannte Persönlichkeiten rufen in Videobotschaften dazu auf, daheim zu bleiben. Es sei jetzt wichtiger denn je, die vom Bundesrat kommunizierten Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 einzuhalten, sagt Damian Constantin, Direktor von Wallis Promotion auf Anfrage. Das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis hat auch in Adelboden nachgefragt. Der Ferienort hat einen hohen Zweitwohnungsanteil. Man könne den Besitzern nicht verbieten, über Ostern dort zu sein, heisst es von der Gemeinde. Man ist finanziell auf diese angewiesen. Wer sich an die Regeln hält, sei willkommen. Für Tagestouristinnen und -touristen ist die Situation eine andere. «Träumen Sie jetzt, kommen Sie später», das ist die Devise. Audio Darf man nach Adelboden kommen oder nicht? 10:18 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 10:18 Minuten.

6:55 Grossbanken wollen Dividenden in zwei Tranchen ausschütten Die Grossbank Credit Suisse will ihre Dividenden angesichts der Corona-Pandemie in zwei Schritten ausschütten. Eine Hälfte im Frühling, die andere im Herbst, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Antrag reagiere man auf das Ersuchen der Finanzmarktaufsicht FINMA. Diese hatte die Banken gemahnt, nur zurückhaltend Dividenden auszuschütten. Und vor allem: dies ermögliche einen «umsichtigen und verantwortungsbewussten Schritt zum Kapitalschutz», wie es bei der Credit Suisse heisst. Dies ermögliche eine umfassendere Auswertung des Ausmasses der wirtschaftlichen Folgen dieser Krise im weiteren Jahresverlauf. Gleiches wie die Credit Suisse kündigte auch die UBS an. Auch sie will ihre Dividenden in zwei Schritten ausschütten.

5:11 Wuhan feiert die Rückkehr zur Normalität Während der Bundesrat in der Schweiz vom «Licht am Ende des Tunnels» spricht, erstrahlen in der chinesischen Metropole Wuhan die Lichter in neuem Glanz und allen Farben. Elf Wochen waren die Bewohnerinnen und Bewohner weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet, mit einem Lichtspektakel sollte dieser langen Zeit nun ein Schlusspunkt gesetzt werden. 00:46 Video Wuhan kehrt bunt Richtung Normalität zurück Aus 10vor10 vom 08.04.2020. abspielen

4:24 Lagarde fordert mehr Solidarität von EU-Staaten Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat die EU-Staaten zu mehr Solidarität aufgerufen. «Solidarität ist in Wirklichkeit Selbstinteresse», betonte sie in einem Beitrag in mehreren europäischen Zeitungen. «Die Regierungen müssen sich gegenseitig unterstützen, damit sie zusammen die optimale politische Reaktion zeigen gegen einen allgemeinen Schock, für den niemand verantwortlich ist», forderte Lagarde weiter. Ausserdem rief sie zu einer vollständigen Koordinierung von Finanz- und Geldpolitik auf. Dies sei der beste Weg, Industrie und Arbeitsplätze zu schützen. Die Finanzminister der EU-Länder hatten ihre Verhandlungen am Mittwoch unterbrochen. Heute sollen sie fortgesetzt werden. Ziel der Verhandlungen ist eine gemeinsame Lösung, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen. Legende: EZB-Chefin Lagarde sieht in der Solidarität «in Wirklichkeit Selbstinteresse». Keystone

3:08 90 Tonnen Hilfsgüter für Venezuela In Venezuela sind Hilfsgüter der Vereinten Nationen eingetroffen. Diese sollen dem krisengeplagten Land im Kampf gegen das Coronavirus helfen. Die 90-Tonnen-Lieferung enthalte zahlreiche medizinische Güter, heisst es in der Mitteilung des UNO-Amts für humanitäre Angelegenheiten Ocha. Dazu gehörten beispielsweise Betten, Hygiene-Produkte und Ausrüstung für Pfleger und Ärztinnen. Venezuela steckt seit Jahren in einer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise. Das Gesundheitssystem des südamerikanischen Landes lag bereits vor der Covid-19-Pandemie am Boden. Das Wirtschaftsleben ist vielerorts zum Erliegen gekommen.

1:20 Italien: Conte zeigt sich zuversichtlich Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in der Corona-Krise Hoffnung auf eine weitere Verbesserung gemacht. «Die Kurven für Italien verbessern sich. Die Zahl der Geheilten steigt stark an. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder aus der Krise. Wir sind in einer entscheidenden Phase», sagte Conte zu «BILD live». Italien ist von der Corona-Pandemie mit mehr als 17'600 Toten besonders schwer betroffen. Legende: Giuseppe Conte sieht eine Verbesserung der Corona-Situation in Italien. Keystone

23:53 Jemen: Einseitige Waffenruhe, um Virus einzudämmen In Jemen hat das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis ab Donnerstag für zwei Wochen eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Ziel sei es, eine drohende Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Dies teilte die saudische Militärkoalition der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zufolge am Mittwochabend mit. Der Schritt folge auf einen entsprechenden Aufruf von UNO-Generalsekretär António Guterres, die Kämpfe wegen der Gefahr des Virus einzustellen. Von den Huthi-Rebellen gab es zur angekündigten Waffenruhe bisher keine Reaktion. Das saudi-arabische Staatsfernsehen meldete aber neue Angriffe der Huthi auf die jemenitische Küstenstadt Hodeida.

22:02 Die Schutzmasken-Debatte ist noch nicht beendet Soll man in der Öffentlichkeit eine Schutzmaske tragen? Der Nutzen von Masken sei nicht erwiesen, betonte das Bundesamt für Gesundheit bisher stets - das Tragen von Masken wird Gesunden deshalb nicht empfohlen. Im Interview mit der «Rundschau» deutet Gesundheitsminister Alain Berset nun an, dass das Maskentragen nach dem 26. April auch anders diskutiert werden könnte: «Die Diskussion über Schutzkonzepte ist in Arbeit. Es ist ja heute schon nicht verboten, eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen. Wir sagen nur: In der heutigen Lage schützt eine Maske gesunde Personen nicht unbedingt gut. Aber im Rahmen der Lockerung kann es Situationen geben, in denen die Diskussion um Masken anders verlaufen könnte als bisher.» 03:25 Video Bundesrat Alain Berset im «Rundschau»-Interview Aus Rundschau vom 08.04.2020. abspielen

21:38 Die Analyse zur heutigen Bundesrats-Medienkonferenz: Es braucht jetzt Klarheit Der Bundesrat hat dem Gesundheits- und dem Wirtschaftsdepartement den Auftrag erteilt, ein Ausstiegskonzept auszuarbeiten und am 16. April vorzulegen. Doch was heisst die angekündigte, schrittweise Lockerung nach dem 26. April genau? Was damit gemeint ist, weiss derzeit niemand – auch nicht der Bundesrat. Das könne zu Enttäuschungen führen, schreibt unser Autor in seiner Analyse. Deshalb brauche es jetzt vor allem eines: Klarheit.

21:13 Am Grenzzaun gibts kein Pardon Getrennt sein in Zeiten des Coronavirus: Nirgends in der Schweiz ist das so sichtbar wie in Kreuzlingen (TG), wo ein Grenzzaun die Schweiz und Deutschland, damit auch Familien und Freunde trennt. Wer versucht, den Grenzzaun zu umgehen, den kann das teuer zu stehen kommen. Die Behörden kennen kein Pardon, wie die Reportage zeigt. 02:44 Video Coronavirus: Bussen am Grenzzaun zu Deutschland Aus Schweiz aktuell vom 08.04.2020. abspielen

20:43 Die Ausgangssperre in Frankreich bleibt In Frankreich wird die Ausgangssperre über den 15. April hinaus verlängert. Bis wann sie gelten wird, teilte der Élysée-Palast nicht mit. Die Menschen sind angehalten, nur aus triftigen Gründen vor die Haustüre zu gehen. Dafür müssen sie einen Passierschein bei sich tragen. Die Polizei kontrolliert die Umsetzung der Massnahmen streng. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich Präsident Emmanuel Macron am kommenden Montag in einer Fernsehansprache an die Französinnen und Franzosen wenden wird. Dies hat Macron im Verlauf der Coronakrise bereits dreimal getan. Frankreich zählt nach Angaben der Johns-Hopkins-Universtität mehr als 110'000 kumulierte Infektionen. Mehr als 10'000 Personen sind der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.

20:35 Johnson geht es offenbar besser - weiter auf Intensivstation Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich nach Angaben von Finanzminister Rishi Sunak gebessert. Johnson bleibe aber in Intensivbehandlung. Ausserdem habe sich Johnson im Bett aufsetzen können und habe «positiv» mit dem medizinischen Team interagiert. Zuvor hatte der Regierungssitz Downing Street mitgeteilt, Johnson sei «klinisch stabil» und die Behandlung schlage an. Nach einem Bericht der «Times» ist auch Johnsons hohes Fieber zurückgegangen. Er wird im Krankenhaus laut dem «Telegraph» von Richard Leach behandelt, der als einer der führenden Lungenfachärzte Grossbritanniens gilt. Eine Regierungssprecherin wollte die Berichte jedoch nicht kommentieren.