13:51 Basel veranstaltet Ostereier-Suche im Internet Baslerinnen und Basler müssen trotz Coronavirus nicht auf eine beliebte Ostertradition verzichten. Der Kanton Basel-Stadt veranstaltet auf seiner Internetseite www.coronavirus.bs.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster eine virtuelle Ostereier-Suche. Wer eines der fünf versteckten Eier findet, nimmt an einem Wettbewerb teil. Die Aktion läuft von Karfreitag bis Ostermontag.

13:39 «Die Epidemie gibt das Tempo vor» Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, wird Ende Monat pensioniert. Im «Tagesgespräch» von Radio SRF legt er sich nicht auf eine konkrete Aussage darüber fest, was es braucht, damit in der Schweiz wieder Normalität einkehrt. Die Epidemie gebe das Tempo vor. Ob und wann welche Lockerungen gemacht werden könnten, hänge vor allem vom Verhalten der Menschen ab. Das heisst, ob die Anzahl Neuinfektionen wächst oder sinkt, diese Tendenz sage viel mehr aus als bestimmte Tools oder konkrete Schwellenwerte, so Koch. Audio Wie geht es nun weiter, Daniel Koch? 26:08 min, aus Tagesgespräch vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 26:08 Minuten.

13:36 Reichen die bundesrätlichen Massnahmen – die Analyse Der Bundesrat befürchtet eine starke Zunahme von Arbeitslosen und den Konkurs vieler Firmen – Konkurse aufgrund der Corona-Krise will er nun so weit als möglich verhindern und hat heute ein weiteres Massnahmenpaket vorgestellt. Reichen diese Massnahmen? «Sämtliche Unternehmen können nicht gerettet werden. In Zeiten ohne das Coronavirus sind es 4000-5000 Firmenkonkurse pro Jahr und diese Zahl dürfte dieses Jahr noch steigen», meint SRF-Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher. Um den Schaden zu begrenzen, sei das bundesrätliche Vorgehen aber durchaus sinnvoll. In einem ersten Schritt habe man unbürokratisch und schnell möglichst vielen KMU mit Krediten und Kurzarbeit geholfen. «Im zweiten Schritt versucht man möglichst viele der angeschlagenen Firmen am Leben zu erhalten», so Lüscher. Eine wichtige bundesrätliche Massnahme sei ausserdem die Covid-19-Stundung, also dass konkursgefährdete Firmen für einen bestimmten Zeitraum keine Rechnungen erhalten. 01:01 Video Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher Aus Tagesschau vom 09.04.2020. abspielen

13:23 Streit zwischen Taiwan und WHO eskaliert Mitten in der Corona-Krise sieht sich die Weltgesundheitsorganisation WHO erneut mit heftigen Vorwürfen aus Taiwan konfrontiert. Das Land, das im Umgang mit Corona als vorbildlich gilt, ärgert sich, dass es auf Druck von China weiterhin nicht WHO-Mitglied werden darf. Jetzt fühlte sich WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus persönlich angegriffen. Er habe rassistische Beleidigungen und Morddrohungen aus Taiwan erhalten, die vom Aussenministerium toleriert worden seien, sagte er am Mittwoch in Genf. Taiwan verlangte umgehend eine Entschuldigung. Die WHO versucht, Taiwan so gut wie möglich zu ignorieren, denn China betrachtet den demokratischen Inselstaat als Teil der Volksrepublik. Das wirkt sich negativ auf den Informationsfluss aus. Denn Taiwan reagierte früh und hat trotz der Nähe zum chinesischen Festland bis heute weniger als 400 bestätigte Fälle. Auch meldete Taiwan lange vor China, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden könne. Die WHO aber hielt an Pekings Linie fest und schrieb noch Mitte Januar, dafür gebe es keine Anzeichen. Audio Taiwan und die WHO streiten sich 03:06 min, aus Rendez-vous vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 03:06 Minuten.

13:03 Post-Angestellte bekommen Corona-Prämie Das Post-Personal, das auch in der Corona-Krise täglich in unmittelbarem Kundenkontakt steht, erhält mit dem April-Lohn eine Prämie von 500 Franken. Das teilte der Personalverband Transfair mit. Der Verband begrüsse diese Geste der Anerkennung. Mitarbeitende, die zuvorderst an der Kundenfront arbeiteten, seien einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Deshalb habe Transfair gefordert, dass die Post diesen Umstand auch finanziell anerkenne. Legende: Keystone

12:48 Neue BAG-Zahlen: 785 neue Fälle Die Zahl der bestätigten neuen Covid-19-Fälle in der Schweiz hat im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder zugenommen: Sie stieg innerhalb eines Tages um 785 auf insgesamt 23'574 Corona-Fälle, wie das BAG mitteilte. Die Zahl der Todesfälle liegt gemäss BAG bei 756. In den vergangenen drei Tagen hatte sich die Zahl der neuen Fälle bei unter 600 stabilisiert. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) weist die Schweiz damit auch weiterhin eine der höchsten Raten an Neuansteckungen in Europa auf. Die Inzidenzen belaufen sich auf 275 Fälle pro 100'000 Einwohner. Diese Hochrechnung basiert auf Informationen von Laboratorien, Ärztinnen und Ärzten. Bisher seien über 178'500 Personen auf das Coroanvirus getestet worden, bei 15 Prozent sei der Test positiv ausgefallen, heisst es beim BAG in seinem neuesten Situationsbericht.

12:30 UBS-Manager spenden für Corona-Bekämpfung Die Spitzenmanager der Schweizer Grossbank UBS geben einen Teil ihres Gehalts für die Bekämpfung des Coronavirus ab. «Meine Kollegen in der Geschäftsleitung haben sich bereits verpflichtet, 50 Prozent ihrer Fixgehälter für die nächsten sechs Monate für Zwecke zu

spenden, die im Zusammenhang mit Covid stehen», sagte Konzernchef Sergio Ermotti zu Bloomberg TV. Er selbst spende eine Million Franken gegen die Epidemie, die in seinem Heimatkanton Tessin viele Opfer gefordert hat. Einschliesslich Bonus erhielt Ermotti für 2019 ein Gesamtgehalt von 12.5 Millionen Franken, die 13-köpfige Geschäftsleitung insgesamt 102.1 Millionen.

11:56 Kanton Zürich: Hilfspaket für gemeinnützige Organisationen Der Kanton Zürich will gemeinnützige Organisationen mit einem Hilfspaket unterstützen. Wie gross dieses ausfällt, ist noch offen. «Das Hilfspaket ist für gemeinnützige Organisationen bestimmt, die ausserordentlich von der Notlage durch das Coronavirus betroffen sind», sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) vor den Medien. Als Beispiele nannte er etwa die Obdachlosenheime der Heilsarmee, die Sozialwerke Pfarrer Sieber oder die Frauenhäuser.

11:41 Trotz Massnahmen sind Schäden unvermeidbar Der Bundesrat will verhindern, dass Schweizer Unternehmen wegen der Corona-Pandemie Konkurs gehen – das sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter heute morgen vor den Medien. Ein Teil der Wirtschaft werde jedoch einen Schaden davontragen, sagt Curdin Vincenz, SRF-Bundeshausredaktor. «Das ist auf jeden Fall so.» Das habe auch Keller-Sutter betont. Man könne nicht allen helfen: «Denen nicht, die sowieso schon in finanziellen Schwierigkeiten waren.» Aber auch nicht alle, die wegen Corona nun Probleme hätten, könnten gerettet werden. Audio Bundeshausredaktor Curdin Vincenz: «Nach dem Konkurs ist es zu spät» 04:50 min, aus SRF 4 News aktuell vom 09.04.2020. abspielen. Laufzeit 04:50 Minuten.

11:26 Kirchen fordern Bundesrat auf, Flüchtlinge in die Schweiz zu holen Die drei Landeskirchen fordern vom Bundesrat einen Akt der Humanität. Angesichts der katastrophalen Situation der Asylsuchenden auf den griechischen Inseln soll die Gruppe der unbegleiteten Flüchtlinge, die einen familiären Bezug zur Schweiz haben, rasch in die Schweiz evakuiert werden, fordern sie in einem Appell an die Landesregierung. Bisher seien nur etwa 20 unbegleitete Minderjährige mit einem verwandtschaftlichen Bezug zur Schweiz identifiziert worden. Die wahre Zahl dieser unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden liege jedoch viel höher, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. «Wir appellieren an den Bundesrat, in den nächsten Tagen ein klares Zeichen der Hoffnung zu setzen und diese verletzlichen und gefährdeten jungen Flüchtlinge in den griechischen Lagern als Asylsuchende in die Schweiz aufzunehmen», fordern die Schweizer Bischofskonferenz, die Evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz und die Christkatholische Kirche der Schweiz in dem gemeinsamen Aufruf. Legende: Keystone

11:07 Konjunkturforscher warnen vor europäischer Schuldenkrise Die Konjunkturforscher des Ifo-Instituts und der ETH Zürich sehen die Eurozone in den kommenden Monaten in die Rezession rutschen und warnen vor einer Schuldenkrise. Schon im ersten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung um 2.3 Prozent geschrumpft sein – im laufenden zweiten Quartal sei ein weiterer Einbruch um 10.5 Prozent zu erwarten, teilten sie am Donnerstag mit. Für das dritte Vierteljahr rechnen die Forscher dann mit 8.7 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorquartal. «Die Möglichkeit, dass sich die Pandemie früher abschwächt als erwartet, ist gering. Ein Wiederaufflammen der europäischen Schuldenkrise in grossem Massstab stellt daher ein nicht zu vernachlässigendes Risiko für die Prognose dar», erklärten die beiden Institute.

10:58 Wegen Corona – viele Lehrstellen noch offen Viele Unternehmen haben Schnupperlehren und Vorstellungsgespräche abgesagt oder verschoben, gleichzeitig sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ein grosses Problem, denn die Lehrstellen müssen besetzt werden. Geprüft werden Lösungen wie zum Beispiel verspätete Lehr-Eintritte. 03:58 Video Über 15'000 Lehrstellen sind noch offen Aus 10vor10 vom 08.04.2020. abspielen

10:35 Boris Johnsons Zustand «bessert sich» Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach seiner dritten Nacht auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses weiterhin in einem «stabilen Zustand». Johnson habe sich aufsetzen und mit dem medizinischen Personal sprechen können, sagte heute Morgen Kulturminister Oliver Dowden dem BBC-Fernsehen: «Ich glaube, es läuft besser für ihn.» Am Mittwochabend hatte eine Regierungssprecherin mitgeteilt, der Premier mache kontinuierlich Fortschritte, bleibe aber noch auf der Intensivstation.

10:20 Die Coronavirus-Krise werde nicht zu einer Erhöhung der Krankenkassenprämien führen Das sagte die Direktorin des Krankenkassenverbandes Santésuisse, Verena Nold, in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung «L'Agefi». Die Krankenkassen hätten Reserven in Höhe von 8.3 Milliarden Franken aufgebaut. Sie sei überzeugt, dass die corona-bedingten Zusatzkosten mit diesen Reserven zu bewältigen seien. Konkrete Zahlen nannte Verena Nold nicht. Sie sagte lediglich, für eine Kostenschätzung im Hinblick auf die Corona-Pandemie sei es noch zu früh. Einerseits seien Patienten auf Intensivstationen sehr teuer, andererseits fielen auch wegen verschobenen Arztkonsultationen oder nicht durchgeführter Operationen zunächst weniger Kosten an. Legende: Keystone/Symbolbild

10:05 Genügend freiwillige Erntehelfer für die Landwirtschaft Der Schweizerische Bauernverband (SBV) geht von genügend freiwilligen Helfern für die bevorstehenden Ernten aus. «Wir wissen, wieviele wir benötigen: Es sind mehrere tausend bis maximal 10'000 Erntehelfer», sagte eine Sprecherin zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Aber genaue Zahlen darüber, wie hoch der Bedarf effektiv noch sei, gebe es nicht. So sei es heute immer noch möglich, in die Schweiz einzureisen. Wer über einen Arbeitsnachweis und eine Niederlassungsbewilligung verfüge, könne nach wie vor in die Schweiz kommen. Und im Fall der Portugiesen, die oft auf den Feldern anzutreffen sind, sei es sogar möglich, weiterhin von Portugal in die Schweiz zu fliegen. Wieviele dieser ausländischen Erntehelfer jedoch in die Schweiz kämen, sei weitgehend unbekannt. «Wir dürften aber voraussichtlich kein Problem haben, zumal sich auch viele Freiwillige melden», sagte sie weiter. Die Freiwilligen müssten zwar angelernt werden, was mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden sei. Offensichtlich klappe dies aber gut.

9:38 Der vergessene Kontinent Afrika droht die Katastrophe – in direktem und indirektem Zusammenhang mit der Corona-Krise. Doch die meisten traditionellen Geldgeber und Handelspartner bleiben stumm. Auch China. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Afrika Afrikas Wirtschaft hart getroffen 09.04.2020 Mit Audio

9:32 Zusammenfassung der Medienkonferenz Das hat der Bundesrat entschieden. Betreibungsstillstand wird nicht über den 19. April hinaus verlängert. Unternehmen können bei drohender, coronabedingter Überschuldung mit der Konkursanmeldung zuwarten , wenn Aussicht besteht, dass eine Überschuldung nach der Krise behoben werden kann.

, wenn Aussicht besteht, dass eine Überschuldung nach der Krise behoben werden kann. KMU, die allein wegen der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten sind, sollen von einer befristeten Stundung profitieren können, die sog. COVID-19-Stundung. Diese Massnahmen sollen den Unternehmen Zeit verschaffen, um ihr Geschäft zu reorganisieren und Sanierungsmassnahmen umzusetzen.

profitieren können, die sog. COVID-19-Stundung. Diese Massnahmen sollen den Unternehmen Zeit verschaffen, um ihr Geschäft zu reorganisieren und Sanierungsmassnahmen umzusetzen. Gerichte sollen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Allerdings prüft der Bundesrat zur Entlastung Spezialregeln. So zum Beispiel die Verwendung von Video- und Telefonkonferenzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen des Bundesrates «Wenn wir Betreibungen länger aussetzen, sinkt die Zahlungsmoral» 09.04.2020 Mit Video

9:19 Solidärität gross – Bitte um Verständnis Keller-Sutter erhalte viele Anfragen, sagt sie zum Ende der Medienkonferenz. Es gehe dabei aber selten um Einzelfälle, individuelle Probleme. Das zeige ihr, dass die Akzeptanz für die bundesrätlichen Massnahmen und die Solidarität gross sei. Es sei klar, dass es um das grosse Ganze gehe. Denn: «Wir sitzen im selben Boot.» Und man müsse auch verstehen, dass nicht gleich am 27. April eine Grossveranstaltung im Hallenstadion stattfinden könne. Damit beenden wir die Liveberichterstattung über diese Medienkonferenz. 01:30 Video Keller-Sutter: «Die Akzeptanz ist sehr gross» Aus News-Clip vom 09.04.2020. abspielen